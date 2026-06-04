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Левски хвърля око на млад български ас от Италия

Левски хвърля око на млад български ас от Италия

4 Юни, 2026 13:05 553 7

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  • efbet лига

Столичният гранд се оглежда за свежи попълнения в състава си, а новите правила в efbet Лига засилват интереса към родни таланти

Левски хвърля око на млад български ас от Италия - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни името на 20-годишния български футболист Адриан Райчев все по-често се завърта в спортните среди у нас и в Италия. Младото крило, което в момента е собственост на италианския Пиза, е попаднало в полезрението на Левски, разкриват местни медии на Апенините. Райчев, който през изминалия сезон трупа опит под наем в Понтедера, вече е обект на първи разговори между двата клуба за евентуален трансфер на „Герена“.

Скорошните промени в регламента на българското първенство задължават всеки тим да разчита на поне един роден футболист под 23 години в стартовата си единайсеторка. Това правило превръща Райчев в изключително апетитна хапка за „сините“, които усилено търсят свежи и перспективни попълнения с български паспорт. Стратегията на Левски е ясна – да заложи на млади таланти, които да се развиват и да носят успехи на клуба.

В момента се обсъждат два основни варианта за привличането на Райчев. Първият е директна покупка, а вторият – наем с включена клауза за откупуване, която дава възможност на Левски да задържи играча при добро представяне. Подобна сделка би била изгодна и за двете страни, като дава шанс на младия национал да се докаже в родната efbet Лига.

Адриан Райчев е продукт именно на школата на Левски. През 2023 година той поема към Италия, където Пиза го привлича в своята академия. През сезон 2025/26 талантливото крило записва 15 мача в Серия C с екипа на Понтедера, като междувременно дебютира и за младежкия национален отбор на България (U21), където вече има две срещи.

Според данни на Transfermarkt, стойността на Райчев към момента възлиза на 150 хиляди евро – сума, която изглежда напълно по силите на Левски, особено предвид потенциала и възможността за развитие на играча.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    4 2 Отговор
    Какво заглавие само.Пфу... Авторе срам от Апостола нямате ли бре ??? Пише се " ФК. Левски София"

    Коментиран от #3

    13:10 04.06.2026

  • 2 Сандо

    1 5 Отговор
    Поредното младо момче с талант,рано изпратено по различни причини и с огромни очаквания,пропиляващо даденото му от Природата някъде из низшите дивизии.Дано да прояви здрав разум и да дойде в България,за да възроди кариерата си.

    13:15 04.06.2026

  • 3 Левски 1914

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    Всички знаят, че става въпрос за вековния отбор ,така,както като напишат цска , се знае ,че става въпрос за МЕНТЕТО!

    Коментиран от #4, #5

    13:17 04.06.2026

  • 4 Новичок

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Левски 1914":

    Също знаят ,че става въпрос и като се напише "Евpoидиoти" Пфу...

    Коментиран от #7

    13:28 04.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лост

    1 1 Отговор
    Ако беше толкова добър италианците в България ли щяха да го пращат? А в началото на годината за колко продадоха Рупанов? Той не ли също под 23 години?

    14:03 04.06.2026

  • 7 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Новичок":

    А 2016 МЕНТЕТО отпадна още на жребия.

    14:07 04.06.2026

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