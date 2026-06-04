Левски хвърля око на млад български ас от Италия

В последните дни името на 20-годишния български футболист Адриан Райчев все по-често се завърта в спортните среди у нас и в Италия. Младото крило, което в момента е собственост на италианския Пиза, е попаднало в полезрението на Левски, разкриват местни медии на Апенините. Райчев, който през изминалия сезон трупа опит под наем в Понтедера, вече е обект на първи разговори между двата клуба за евентуален трансфер на „Герена“.

Скорошните промени в регламента на българското първенство задължават всеки тим да разчита на поне един роден футболист под 23 години в стартовата си единайсеторка. Това правило превръща Райчев в изключително апетитна хапка за „сините“, които усилено търсят свежи и перспективни попълнения с български паспорт. Стратегията на Левски е ясна – да заложи на млади таланти, които да се развиват и да носят успехи на клуба.

В момента се обсъждат два основни варианта за привличането на Райчев. Първият е директна покупка, а вторият – наем с включена клауза за откупуване, която дава възможност на Левски да задържи играча при добро представяне. Подобна сделка би била изгодна и за двете страни, като дава шанс на младия национал да се докаже в родната efbet Лига.

Адриан Райчев е продукт именно на школата на Левски. През 2023 година той поема към Италия, където Пиза го привлича в своята академия. През сезон 2025/26 талантливото крило записва 15 мача в Серия C с екипа на Понтедера, като междувременно дебютира и за младежкия национален отбор на България (U21), където вече има две срещи.

Според данни на Transfermarkt, стойността на Райчев към момента възлиза на 150 хиляди евро – сума, която изглежда напълно по силите на Левски, особено предвид потенциала и възможността за развитие на играча.