Левски хвърля око на млад български ас от Италия

В последните дни името на 20-годишния български футболист Адриан Райчев все по-често се завърта в спортните среди у нас и в Италия. Младото крило, което в момента е собственост на италианския Пиза, е попаднало в полезрението на Левски, разкриват местни медии на Апенините. Райчев, който през изминалия сезон трупа опит под наем в Понтедера, вече е обект на първи разговори между двата клуба за евентуален трансфер на „Герена“.
Скорошните промени в регламента на българското първенство задължават всеки тим да разчита на поне един роден футболист под 23 години в стартовата си единайсеторка. Това правило превръща Райчев в изключително апетитна хапка за „сините“, които усилено търсят свежи и перспективни попълнения с български паспорт. Стратегията на Левски е ясна – да заложи на млади таланти, които да се развиват и да носят успехи на клуба.
В момента се обсъждат два основни варианта за привличането на Райчев. Първият е директна покупка, а вторият – наем с включена клауза за откупуване, която дава възможност на Левски да задържи играча при добро представяне. Подобна сделка би била изгодна и за двете страни, като дава шанс на младия национал да се докаже в родната efbet Лига.
Адриан Райчев е продукт именно на школата на Левски. През 2023 година той поема към Италия, където Пиза го привлича в своята академия. През сезон 2025/26 талантливото крило записва 15 мача в Серия C с екипа на Понтедера, като междувременно дебютира и за младежкия национален отбор на България (U21), където вече има две срещи.
Според данни на Transfermarkt, стойността на Райчев към момента възлиза на 150 хиляди евро – сума, която изглежда напълно по силите на Левски, особено предвид потенциала и възможността за развитие на играча.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
Коментиран от #3
13:10 04.06.2026
2 Сандо
13:15 04.06.2026
3 Левски 1914
До коментар #1 от "Новичок":Всички знаят, че става въпрос за вековния отбор ,така,както като напишат цска , се знае ,че става въпрос за МЕНТЕТО!
Коментиран от #4, #5
13:17 04.06.2026
4 Новичок
До коментар #3 от "Левски 1914":Също знаят ,че става въпрос и като се напише "Евpoидиoти" Пфу...
Коментиран от #7
13:28 04.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лост
14:03 04.06.2026
7 Левски 1914
До коментар #4 от "Новичок":А 2016 МЕНТЕТО отпадна още на жребия.
14:07 04.06.2026