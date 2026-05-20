Рене Карабаш: Ако имаше зрителски вот, романът ми щеше да спечели „Букър“

20 Май, 2026 10:48 764 12

По думите ѝ „Остайница“ е получила признание от най-влиятелните културни критици и влогъри

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Това е наистина най-голямото състезание. Разбира се, всеки иска да спечели, но аз се чувствам много удовлетворена, много щастлива и доволна от всичко, което се случи“, каза пред bTV българската писателка Рене Карабаш за участието на нейната книга „Остайница“, в превод на Изидора Анжел, в надпреварата за наградата „Букър“.

Снощи беше обявено, че наградата взима Ян Шуанг-цзъ от Тайван.

Карабаш подчерта и силната подкрепа от читателите по света и в България: „Ако имаше зрителски вот, със сигурност романът ми щеше да вземе тази награда на 100%.“

По думите ѝ книгата е получила признание от най-влиятелните културни критици и влогъри, а интересът към нея е бил особено силен по време на церемонията.

„Чувствах се като през 1994 г. на световното по футбол. Когато пуснаха лайвстрийма на церемонията, всички коментари бяха с български знамена“, каза още Карабаш.

Писателката отбеляза и подкрепата на световната поп звезда Дуа Липа, която включи романа в своя читателски клуб сред 21 книги, препоръчани за 2026 г.

„Тя не спира да говори за тази книга. За мен това е изключителен успех, защото няма нищо по-важно от сърцата на читателите“, коментира авторката.

Рене Карабаш коментира и стила, в който е написана творбата ѝ.

„Книгата ми е написана в поток на съзнанието – тя няма главни букви и точки, но когато влезеш в този поток, той започва да те носи като една река“, обясни тя.

„Пожелавам си това да е само началото“, каза Карабаш и допълни, че вече работи по нов роман, макар в момента времето ѝ да е изцяло заето с пътувания, интервюта и литературни фестивали.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дума дупка не прави

    8 1 Отговор
    Карабашлиев и Карабаш
    имат ли нещо общо с Корабас Барабас?

    10:57 20.05.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    8 0 Отговор
    Ми убуо,изпей сега една бангаранга.🌈🛴🤔🤣🥳👍

    10:58 20.05.2026

  • 3 Трол

    6 0 Отговор
    Няма как да се спечели от зрителски вот награда, която се дава на ротационен принцип.

    10:59 20.05.2026

  • 4 Реалист

    8 0 Отговор
    Да . Щеше . Само ако е политкоректен и следва правилната линия . Така се дават букърите . Питай нашия Господинов .

    11:00 20.05.2026

  • 5 Зрителски !?

    9 0 Отговор
    А аз все си мислех, че е читателски вот !?
    Ти да видиш !
    Бангаранга ! 😀

    11:09 20.05.2026

  • 6 Котка

    7 0 Отговор
    Ма, много скромна, бе! Всички знаеха, че няма шанс. Няма как през година-две Букурещ за България. Като иска зрителски вот кеф и Капките, кеф и Евровизия.

    11:22 20.05.2026

  • 7 Пътувай, из-р-од

    9 1 Отговор
    Слава Богу, че не спечели тва същество, щото едва понесохме победата на ромката безДара. Оставаше и тази ле-зб-о-каубойка да трябва да и правят посрещане на летището.

    11:23 20.05.2026

  • 8 Руме КараБоташ

    8 2 Отговор
    Ако нямаше ала-бала, щях да копам марули в славянково

    11:24 20.05.2026

  • 9 какъв пол е това същество?

    6 1 Отговор
    Някой знае ли?

    11:24 20.05.2026

  • 10 12340

    2 0 Отговор
    Карабаш (от турски: kara – черен, и baş – глава.......

    11:28 20.05.2026

  • 11 Панчуг

    1 0 Отговор
    Лезби ли си?

    11:39 20.05.2026

  • 12 И още мисирки ООД

    3 0 Отговор
    И тайванката, и нашенката Карабас-Барабас са посветили романите си на Сафо от остров Лесбос, само дето тайванката бе предпочетена по геополитически съображения. Както се случи и при връчването на Нобеловата награда за мир.

    11:53 20.05.2026