Рене Карабаш: Ако имаше зрителски вот, романът ми щеше да спечели „Букър“

„Това е наистина най-голямото състезание. Разбира се, всеки иска да спечели, но аз се чувствам много удовлетворена, много щастлива и доволна от всичко, което се случи“, каза пред bTV българската писателка Рене Карабаш за участието на нейната книга „Остайница“, в превод на Изидора Анжел, в надпреварата за наградата „Букър“.
Снощи беше обявено, че наградата взима Ян Шуанг-цзъ от Тайван.
Карабаш подчерта и силната подкрепа от читателите по света и в България: „Ако имаше зрителски вот, със сигурност романът ми щеше да вземе тази награда на 100%.“
По думите ѝ книгата е получила признание от най-влиятелните културни критици и влогъри, а интересът към нея е бил особено силен по време на церемонията.
„Чувствах се като през 1994 г. на световното по футбол. Когато пуснаха лайвстрийма на церемонията, всички коментари бяха с български знамена“, каза още Карабаш.
Писателката отбеляза и подкрепата на световната поп звезда Дуа Липа, която включи романа в своя читателски клуб сред 21 книги, препоръчани за 2026 г.
„Тя не спира да говори за тази книга. За мен това е изключителен успех, защото няма нищо по-важно от сърцата на читателите“, коментира авторката.
Рене Карабаш коментира и стила, в който е написана творбата ѝ.
„Книгата ми е написана в поток на съзнанието – тя няма главни букви и точки, но когато влезеш в този поток, той започва да те носи като една река“, обясни тя.
„Пожелавам си това да е само началото“, каза Карабаш и допълни, че вече работи по нов роман, макар в момента времето ѝ да е изцяло заето с пътувания, интервюта и литературни фестивали.
