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Каква е стратегията за България на Румен Радев?

Каква е стратегията за България на Румен Радев?

29 Юни, 2026 23:01 961 31

  • даниел смилов-
  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • бюджет

По отношение на Украйна да искаш "край на войната" всъщност не означава нищо. Защото това е фраза, която би покрила всичко - от капитулация на Украйна до изтегляне на Русия.

Каква е стратегията за България на Румен Радев? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Даниел Смилов:

Румен Радев има стратегия за това как да държи избирателите си доволни в краткосрочен план. И тази стратегия засега е успешна: социологическите проучвания показват много висока и стабилна подкрепа за него и "Прогресивна България", макар че има малка ерозия на рейтинга на правителството.

Избирателите на Радев получават две неща. Русофилската част се чувства реабилитирана от политики като отказа на България да се присъедини към международния трибунал срещу престъпленията на Путинова Русия, заявките, че няма да се дава военна помощ на Украйна, "изгонването" на американските самолети от летище София и други повече символични жестове. В комплект с това Радев явно е подготвил изключително щедър бюджет, който е предназначен да удовлетвори претенциите на всички възможни клиентели и социални групи.

Румен Радев обаче няма стратегия за България или поне тя не е видна от първите стъпки на управлението му. Затова не е случайно и недоумението, което мнозина изпитват, като се опитват да си изяснят какво точно иска България в момента. Недоумението има следните измерения:

ЕС: Орбанова стратегия ли преследва Радев?

Иска ли България да се превърне във втора Словакия или дори Орбанова Унгария? По-скоро не. Поне засега Радев не е блокирал важни общоевропейски инициативи, не е заплашвал с вето, а и Европейската комисия е много благосклонна към него: бяха освободени значителни средства по Плана за възстановяване и устойчивост вероятно само на основата на смяната на правителството.

Но каква е стратегията за българското еврочленство отвъд осигуряването на бюджетна рамка за следващите седем години, в която да се запази финансирането за кохезия и селско стопанство? Основният въпрос е всъщност България дали ще се присъедини към държави, които искат повече интеграция в областта на отбраната, финансовите пазари и външната политика, или ще остане в периферията на тези процеси. Може би е мъдро такива въпроси да се решават "когато им дойде времето". Но всъщност времето им е дошло, а пък българският отговор е неясен.

Има ли стратегия за войната и санкциите?

Ставало е вече дума, че по отношение на Украйна да искаш "край на войната" всъщност не означава нищо. Защото това е фраза, която би покрила всичко от капитулация на Украйна до изтегляне на Русия от всички окупирани територии. Може би стратегията на Радев е да сме "по средата" между Русия и ЕС. Хем да подпомагаме Украйна, хем да защитаваме патриарх Кирил и Алекперов.

Да твърдим, че Русия е агресор, но да сме против международен трибунал за международни престъпления, извършени от агресора; да участваме в колективното подпомагане на Украйна, но да не даваме едностранна помощ и т.н. Това е стратегия на изчакването: да видим накъде ще задуха военният вятър, за да се определим повече в едната или другата посока. Ветропоказателите са полезни, но никой не ги уважава особено - и от едната, и от другата страна на конфликтите.

Каква е стратегията за отношенията със САЩ?

Администрацията на Доналд Тръмп има негативно отношение към ЕС, което е видно и в последната Националната стратегия за сигурност на САЩ. При напрежение между САЩ и ЕС, което неизбежно ще се появи в някакъв момент, Радев и ПБ дали ще се държат като лоялен член на ЕС или не?

Разбира се, САЩ са наш ключов партньор в НАТО, но все пак е важно дали Радев е за силен и единен ЕС или по-скоро би предпочел вътрешна фрагментация на съюза и разпадането му на коалиции по важни геополитически теми. Става дума всъщност за българския интерес и дали той ще бъде защитен по-добре в рамките на силен ЕС. Радев като че ли е изкушен от опортюнизма на Виктор Орбан, който искаше да извлича позитиви и от САЩ, и от Русия, и от Китай. Източноевропейските държави винаги са страдали от подобен опортюнизъм, а накрая "най-хитрите" са страдали най-много.

Стратегия на приятелство ли ще се поддържа към Русия?

Какво иска България от Русия? Да поддържа политически и икономически връзки с един режим, който е агресивен и имперски настроен към съседите си? Да се окуражава Русия да се държи по този начин, като се гарантира максимално изгодно за нея прекратяване на военните действия в Украйна? Да се възстановят енергийни доставки и проекти, както преди войната? Радев създава впечатление, че това са неговите предпочитания, но все пак няма ясна стратегия по всички тези въпроси. А и не е ясно дали тя възможна.

Войната в Украйна показа, че Русия превръща енергийната зависимост на други държави в средство за натиск срещу тях. България дотук е платила на Русия 600 млн. долара за реактори, които не е поръчвала, и построи "Турски поток" за своя сметка, като опрости на руската страна неустойките по предходни договори. Като се добави към всичко това и аферата "Боташ", за която има подозрения, че е тройна сделка с Русия, за да получи тя "полагащото" ѝ се след спирането на руските газови доставки, се натрупват много въпроси по отношение на цената на енергийните обвързаности. Каква е дългосрочната стратегия на България?

Каква стратегия преследва този бюджет?

Първата истински голяма грешка на правителството "Радев" е внесеният бюджет с 5,7% дефицит. Това е неоправдано разточителство и истинско дърпане на суверена за опашката. В крайна сметка правителството "Желязков" падна за далеч по-малки бюджетни прегрешения.

Обясненията за странния ход са в два плана. Първо, може би има желание да се покаже "колко лоши" са били предходните управляващи. Но това, освен че е дребнаво, не отговаря на действителността. И Асен Василев, и Йордан Цонев биха в настоящата ситуация предложили бюджети в рамките на 3% дефицит, без да взривяват социалния мир и без да опъват спирачките на икономиката. 3% дефицит не означават рязка консолидация, нито особен риск от забавяне на растежа на икономиката. Напротив, бързото трупане на дълг при дефицит 5,7% ще влоши кредитния рейтинг на България, а и ще повиши инфлацията ненужно. Т.е. за да оскуби веждите на опонентите, Гълъб Донев ще бръкне в окото на финансовата стабилност на страната.

Другото обяснение е, че Радев иска да демонстрира рисковете от еврозоната и опасностите от бързо задлъжняване по гръцки образец в нея. Но ако е така, това, което ще демонстрира, е, че сам е двигател на ненужно задлъжняване, което нито се изисква, нито се окуражава от еврозоната.

Антикорупционна стратегия - има ли такава?

Може ли корупцията да се бори, като не се правят особени съкращения в големите клиентелни плащания през бюджета? Вместо олигархичния модел, да не се смени само този, който държи кранчето за държавните средства за олигархията?

Забавянето на конкретни реформи в съдебната власт и разследванията по казусите "Еврото" и "Нотариуса" засилват съмненията върху стратегията на управляващите в тази област.

Националпопулизъм - това ли е стратегия за страната и региона?

Темата за изучаването на религия в училище отново бе поставена на дневен ред. Кажи-речи всеки ден в медиите виждаме и новини за размяна на обидни реплики между България и Северна Македония на високо ниво. Трябва да се каже, че македонската страна е виновна за повечето от тях, но ако правилото е, че по-умният не се подвежда по провокации, кой е по-умният не е много ясно.

Въпросът е по-скоро иска ли Радев да установи в България националпопулистко идеологическо управление по моделите на Вучич, Орбан, Мицкоски, Фицо и т.н.? Разбира се, нашето управление няма да е сръбско, унгарско, македонско, а ще е българско. Това ще го направи безспорно по-добро от чуждите аналози. Или няма да го направи? Каква е стратегията тук? Все пак Орбан вече не управлява, Вучич е на път да го последва, а Мицкоски рядко е споменаван като модел за подражание. По-важно е да си отговорим на питането какви Балкани всъщност искаме? Интегрирани, свързани, модерни? Или средновековни, оставащи най-разпокъсаният и поради това неразвит регион на Европа?

Липсата на стратегия прави управлението на Радев по-уязвимо, отколкото социологическите проучвания показват. Голямата грешка с бюджета, заиграванията в проруска и националпопулистка посока, както и тишината в антикорупционната сфера могат да консолидират голямо проевропейско мнозинство срещу новото правителство, което да включва и антикорупционно настроени хора, и такива, които искат отговорно управление на държавните финанси. Правят се вече опити за протести. Ако новото управление не вземе под внимание факторите, които водят до тези настроения, есента може да е доста гореща за него.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Каунь Оригинълдъ

    2 1 Отговор
    Да префтаса, става по сладък.

    23:06 29.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 13 Отговор
    Взима от бедните и дава милиарди на олигарсите на Бойко и Шиши.А стадото блее от радост.Бееее!

    23:06 29.06.2026

  • 5 Морски

    13 6 Отговор
    Смилов,Дойнов,Тагарев,Нейски и подобни,не искаме повече да им слушаме гл@постите на тези мазни пр@д@жници

    Коментиран от #11

    23:07 29.06.2026

  • 6 фатмак

    8 11 Отговор
    военен и стратегия ,той е там да козирува ,само това може

    23:08 29.06.2026

  • 7 Римчю

    1 7 Отговор
    А бе Б М Х за българите ,да напълня торбата и бегом по света

    23:10 29.06.2026

  • 8 Неможачо жалък

    10 6 Отговор
    Нямаш очи затова не виждаш стратегията на РУМЕН РАДЕВ
    НЯМАШ ПОДГОТОВКА ЗА ТОВА А ВСЕКИ ДЕН ПИШЕШ ЗА КЪШЕЙ ХЛЯБ НАВЯРНО

    23:11 29.06.2026

  • 9 Павел пенев

    13 5 Отговор
    Фашизираната медия DW не е доволна от Радев, но поддържаше с всички средства Боко крадеца.

    23:12 29.06.2026

  • 10 Миро

    12 4 Отговор
    Платените врачки всеки ден се изреждат да четат мислите на Радев и Путин, като хвърлят боб, гледат на кафе и други подобни.
    Ако гащите са им нацапани в кафяво значи Радев и Путин са много лоши!

    23:13 29.06.2026

  • 11 Правилно, много точно

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Морски":

    Тази начело с ив.к и ф.д. са рушителите на развита България; имаше хляб за всеки и работа.

    23:13 29.06.2026

  • 12 Хмм

    7 0 Отговор
    всички американски самолети са напуснали летище София

    Коментиран от #14

    23:13 29.06.2026

  • 13 Радев има дисциплинарни наказания

    4 7 Отговор
    като пилот в армията!
    Нашите мисирки от телевизиите не коментират!

    23:19 29.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мда

    8 4 Отговор
    Каква е стратегията на намсикойси смилов за Румен Радев? Да го плюе нонстоп. Факт!

    23:21 29.06.2026

  • 16 Анджо

    5 9 Отговор
    Колко по бързо се отървем от КЕШ БОТАШОВ толкова по добре за БГ народа. По фалшив човек тоя не съм виждал, не го ли виждате невежи такива.

    23:23 29.06.2026

  • 17 Айше

    5 0 Отговор
    Вие сега ли се сетихте да го питате?
    Тези въпроси се изясняват преди изборите. От всички кандидати.

    23:32 29.06.2026

  • 18 Тъмен субект

    7 3 Отговор
    Всички въпроси, зададени в статията, са въпроси на глупав човек. Къде търси руски неща, коя визия не му е ясна, като РРадев си я каза и дотук я следва (за което и беше избран). Бюджетът бил за удовлетворяване на всички социални групи. Е не е ли това целта на държавния бюджет. И т.н.тъпотии

    23:35 29.06.2026

  • 19 дойче вц

    6 3 Отговор
    Няма смисъл да се чете. За подлоги, като ПеПедофилите, ГРОБ и ДПС, какво то и да направи Радев или някой друг, винаги ще е вредно и грешно. Защото им е издърпал под краката килимчето.

    23:36 29.06.2026

  • 20 ДОЧУТО

    4 4 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШЕ НАПОСЛЕДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ ДНАЛ на КоРА на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он - г. г. , НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "БА ХУ РА" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    23:36 29.06.2026

  • 21 Ясно

    4 5 Отговор
    Радев продължава далаверата от последните 5 години.

    23:39 29.06.2026

  • 22 Хаха

    5 3 Отговор
    Дойче веле бяха добри когато плюеха по Борисов и Пеевски. Сега станаха лоши като почнаха да плюят по Радев.

    23:41 29.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пич

    7 2 Отговор
    Смилов!!! За да не се разпростирам излишно, запомни, че си кретен, уважаеми!!!

    23:46 29.06.2026

  • 25 Дойче ми, с, и, р

    4 2 Отговор
    "Сигналите за наличие на петролни продукти по плажната ивица на Южното ни Черноморие вече са над 100, съобщиха от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) поиска оставката на директора на инспекцията в морския град. Новината съвпада с вълната от сигнали и снимки в социалните мрежи на туристи за силно замърсяване на плажовете в редица градове по Южното Черноморие..."

    Знаете ли защо от дойче веле мълчат и не критикуват??
    Защото мръсното море и липсата на туристи е заради ук, ро, фа, ши, сти, те , които финансираме!

    23:46 29.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 с закон трябва

    1 2 Отговор
    Да се забрани тязи ционистка медия и всички медии които ги спонсориррат!

    23:50 29.06.2026

  • 28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 29 Зеления

    0 1 Отговор
    Истината е много проста и елементарна - от Радев нищо не става, той е един лъжец, интригант и манипулатор и изключително глупав като политик, но за момента е цвете в сравнение с Желязко водопада, сапунения академик, просто Киро, Бойко, Шиши, Доган, Зафирката и Гуцанката, Тошко Африкански.

    Радев направи една огромна грешка, като поиска българите да се впишат в конституцията на С. Македония, защото цяла Европа сега смята, че това е единственото искане на България и рано или късно С. Македония ще го направи и ще влезе в ЕС с целия този език на омраза към България
    Втора грешка беше Боташ
    Трета - да назначи Румен Христов, който подписа Боташ за директор в ДКК
    Четвърта, но това не е грешка, а излъга българите че иска да върне лева, но още на Нова година каза: "въвеждането на еврото е последния жалон в евроинтеграцията на България"
    Пета иска да отпаднат санкции за руския патиарх и Вагит Алекперов, но не иска да се махнат санкциите за руския петрол, не налага вето България да не плати 2 млрд от 90-те млрд за Украйна, не налага вето за влизане на Украйна в ЕС
    Шеста - не прави реформи, това държавните служители да си плащат осигуровките, но да им вдигне заплатите преди това не е реформа
    И въпреки тези 6 грешки и заблуди към българския народ, болшинството българи просто повече не могат да търпят националните продажници от ГЕРБ, ДПС, ИТН, ППДБ, БСП и гласуват и ще гласуват за Радев, ДОКАТО НЕ СЕ ПОЯВИ НЯКОЙ ИСТИНСКИ ПРОБЪЛГАРСКИ НА 100 ПРОЦЕНТА ПОЛИТИК.

    00:07 30.06.2026

  • 30 Много са ни интересни Смилов

    2 0 Отговор
    и останалите розоводесни!
    Хем докараха Радев на власт, с общи усилия с БАЦЕ и ГЕРБ, хем сега реват?!
    Баце поне се е снишил и си кюта, докато тия квичат по медиите.

    00:10 30.06.2026

  • 31 да питам

    0 0 Отговор
    Абе , що си мисля , че рублата е законно платежно средство ,

    00:29 30.06.2026