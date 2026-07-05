С кого и накъде лети България?

Коментар на Даниел Смилов:
Това не са спекулации, а метафори: читателят знае как да прави разлика между двете, макар че не винаги има желание за това. На не-метафорично, битово ниво засега подобни въпроси възникват по отношение на предходното управление – кой е пътувал с частния самолет на Делян Пеевски до Дубай и на други места. Изобщо темата за това, кой с кого и накъде пътува, е много актуална: Петьо Еврото, например, се оказа че е извозвал висши български магистрати зад граница многократно. А извозваните магистрати – било с кола, било със самолет, било от Петьо Еврото, било от други лица – се ослушват и не си подават оставките.
Намеса в личния живот?
Г-н Делян Пеевски излезе с принципна позиция за ненамеса в личния му живот, когато министър Демерджиев изнесе публична информация, че в частен самолет на лидера на ДПС е пътувала конституционната съдийка Десислава Атанасова (и не само тя). Пеевски дори обвини наши и чужди служби, че са навлезли в личното му пространство, като са разкрили гостите на неговите полети. Г-жа Атанасова пък подрони малко тази теза, като каза, че всъщност не е пътувала с г-н Пеевски, а е използвала турските авиолинии вместо луксозната му услуга. А не може да си част от личния живот на някого, като не си пътувал с него. Кой крив и кой прав в тази ситуация тепърва ще се изяснява и работата може да стигне до съд.
Интересно е мълчанието на Бойко Борисов по темата, защото от негова гледна точка отношенията между Пеевски и Атанасова (бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ) изглеждат малко като династичен брак в Средновековието: сродяват се две политически фамилии. Но за симбиозата между ГЕРБ и ДПС династичен брак не беше нито необходим, нито пък добавяше кой знае какво към наложилите се родствени отношения. Така че Борисов изглежда е прав да мълчи по цялата история.
Сегашният управленски самолет на България също не спира да лети между София, Брюксел, Гданск и на други места, но изглежда не с цел сключване на династически брак. Новото управление се самоограничи в тази посока,като се самопровъзгласи за пазител на (руското) православие. Щом е така и изборът на булки от католически, протестантски и гръцко-православен и румънско-украински произход явно няма да е подходящ.
Шегите в ситуацията са оправдани, защото пътуванията на сегашната и предходната власт не се разглеждат в публичното ни пространство с достатъчна сериозност. Напротив, като че ли всичко остава на повърхността на дребната политическа интрига и заяждането с опонента. А поне два истински проблема в цялата ситуация съществуват.
Как може санкциониран по „Магнитски“ за корупция да има пълен и безпроблемен достъп до личното си богатство?
Въпросът с частния самолет и пътуванията на г-н Пеевски демонстрира един парадоксален факт. Политическата кариера на този политик претърпя небивал възход след налагането на санкциите срещу него: той стана лидер на партията си, изгони Ахмед Доган и влезе в управлението на страната. Освен това г-н Пеевски явно през цялото време е разполагал с личното си богатство – средства, самолет и пр. - и под един или друг начин е заобикалял санкциите.
За да постигне и двата ефекта, са му били необходими редица български институции: служби, МВР, прокуратура и т.н. В предходните управления цялостно разследване на действието на тези институции не можеше да бъде направено, защото те бяха под контрола на ГЕРБ и ДПС. Сега този политически контрол вече го няма и въпросът е защо тяхното действие не се разследва. Показателен е примерът с махането на охраната на Борисов и Пеевски в тази посока. Вярно е, че тя беше прекратена, но също така е вярно, че не се направи разследване, защо им е била дадена, имало ли е нужда от нея, кой е отговорен за това, че десетки милиони левове са изтичали с цел определени политици да се хвалят със свита и да всяват страх у останалите.
Та вместо да се обсъждат пикантерии от личен живот, фокусът трябва да се сложи точно върху този въпрос: как санкционирани по Магнитски политици успяват не само да напреднат в политическата си кариера, не само да ползват публичен ресурс за охрана и други цели, но и да имат пълен достъп до сметки и фондове, които са уж под сериозни международни рестрикции? Какво са правили нашите служби, та не са разкрили заобикалящите схеми? Ако са ги знаели пък, защо не е имало реакция?
Действията на министър Демерджиев засега не хвърлят светлина по тези въпроси, а по-скоро рискуват да ги засипят с интриги и дребнотемие. А иначе висши магистрати, които са пътували с Петьо Еврото или пък са били в частни самолети с неясна цел и неизяснени отношения с притежателите им, е редно да подадат оставка.
Може ли Русия да не е опасност за България, а да е опасност за цяла Европа?
Логически може, ако България не е част от Европа. Но тя е част от ЕС и НАТО. Всички държави от източния фланг на ЕС и НАТО на конференцията в Гданск подписаха декларация в подкрепа на Украйна, в която се казва, че "Русия е най-значимата, пряка и дългосрочна заплаха за сигурността, мира и стабилността на евроатлантическото пространство". Освен това в декларацията се изразява солидарност с държави (като балтийските или Румъния), които са обект на руски провокации с дронове или други хибридни и нехибридни средства. Както и решимост да се противостои на тези опити чрез засилване на отбранителния капацитет на НАТО и ЕС, и чрез продължаване на помощта за Украйна.
Тази декларация не е подписана от една страна от източния фланг - нашата. Румен Радев заяви, че не я е подписал, защото тази декларация разпалвала допълнително конфликта. Все едно без нея Путин щеше да обяви примирие.
Но по-важният въпрос е как нещо, което всички страни в нашето положение преценяват като сериозна заплаха за сигурността им и тази на цяла Европа, получава коренно различна оценка от нашето управление? Румен Радев сигурно би казал, че не бива мечката да се дърпа за опашката. И това е много правилна стратегия, но само ако мечката е заспала или не се интересува от теб. Съвсем друго е, ако тя вече е влязла в двора на съседа и се опитва да го разкъса, а след това не се знае накъде ще поеме. Европа е във втората ситуация и стратегия да не дърпа мечката за опашката е неприложима. Просто трябва заедно със съседа да се опита да я изгони от селото.
Друг аргумент на нашето правителство може да е, че мечката я познаваме и тя ни е приятел. Този аргумент е престъпно глупав обаче, особено във втората му част.
Когато не сме солидарни, няма как и ние да разчитаме на солидарност
Хубавото в цялата ситуация е, че накъдето и да лети управленският ни самолет, който и да се вози в него, все пак важните въпроси си ги решаваме ние, българите, като политическа общност и си носим отговорността за решенията. Когато не изразяваме солидарност с балтийските държави, Полша, Румъния и т.н., няма да можем да разчитаме и на тяхната солидарност, когато се наложи. Когато не разследваме използването на институции за частни интереси, тези институции пак ще се ползват за частни интереси, но на други личности. Свободата и суверенитетът са свързани с отговорност за собствената съдба. Да не виждаш опасностите пред свободата и суверенитета си е много сериозна грешка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:02 05.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кво е това
21:05 05.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 1488
Коментиран от #9
21:14 05.07.2026
7 Някой
21:15 05.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 След последната информация
До коментар #6 от "1488":от източния фронт всички розови понита пищят в захлас.
21:19 05.07.2026
10 логически
Логически може, ако България не е част от Европа."""
Точно обратното на това твърдение. Ако България не е част от Европа, то Русия става по-голяма опастност за България .
21:19 05.07.2026
11 от каквото е
Коментиран от #20
21:19 05.07.2026
12 Асен Василев довърши копейките
Митът за Русия като суперсила рухна. Щяха да превземат Киев за три дни и да стигнат след още три до Берлин. А закъсаха до две украински села и не могат да ги превземат вече пета година. Не могат да си опазят рафинериите край Москва и чак до Урал. Нямат суверенитет на собственото си въздушно пространство.
Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, трикратен министър на финансите.
Асен Василев добави още за Борисов и Радев!
"Борисов ли ? След срещата на Путин и Тръмп в Анкоридж и последвалия скандал в Белият дом между Тръмп и Зеленски ,Борисов заяви "Винаги съм знаел че Путин не може да загуби войната". Като си мислеше че тенденцията се е обърнала а от известно време повтаря "Украйна е сила и мощ и я подкрепяме". Неадекватен тотално. А за Радев - В България говори едно за вътрешна употреба а на международните срещи съвсем друго. Лицемер"
21:20 05.07.2026
13 Сребролюбци
21:24 05.07.2026
14 И КЪДЕ ВИДЯ 4лице4 В ОНЯ
До коментар #8 от "Какъв рев на неолиберална соросня":Мунчо Несенакрадев Боташов като целия е н..ран ..ъз!!!!
21:28 05.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 футболен коментар
21:31 05.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами
Отивате с компания на заведение. Удряте по няколко питиета и част от
вашата компания започва да се дразни с компания от съседната маса.
От съседната маси ви предупреждават да озаптите приятелите си и
да се държите възпитано за да не се стигне до ексцесии.
Предупреждавате приятелите си, но те не само не спират, а и повишават напрежението.
Та въпроса е, трябва ли солидарно с вашите приятели да ядете бой,
защото на там отиват нещата или е по-добре да си тръгнете?
21:42 05.07.2026
19 Хахахахихихи
21:45 05.07.2026
20 Да бе да
До коментар #11 от "от каквото е":Ще кацне както винаги когато "управлява" бкп! С нац. катастрофа и масови фалити другарЕ мунчови!
21:48 05.07.2026
21 Точен
21:48 05.07.2026