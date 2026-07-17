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Позицията за Украйна: какъв е българският интерес?
  Тема: Украйна

Позицията за Украйна: какъв е българският интерес?

17 Юли, 2026 21:01 1 041 49

  • даниел смилов-
  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • коалиция на желаещите

Някои анализатори и наблюдатели виждат в тази политика на България "стратегическа неяснота". В смисъл, че има неяснота, но няма стратегия.

Позицията за Украйна: какъв е българският интерес? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Даниел Смилов:

Какъв е българският национален интерес? "Руски", би казал вероятно някой недобронамерен наблюдател на усилията на правителството на Румен Радев да води "суверенна" външна политика. От последните решения на кабинета излиза, че е в български интерес да се извадят от списъка със санкциите на ЕС патриарх Кирил (апологет на агресията в Украйна) и двама олигарси от обкръжението на Владимир Путин, както и страната да откаже да дава едностранна помощ на Украйна (поради липса на средства и възможности) и да отклони поканата за присъединяване към коалицията от държави, създаващи балистична защита за Европа и Украйна.

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Мястото на България и Киевската декларация

Самият Радев обяви в Париж, където беше любезно поканен от Макрон на празненствата за 14-ти юли, че мястото на България не е в тази коалиция. Но пък на 15 юли на сайта на украинското президенство е публикувана информация, според която и външната министърка на България Велислава Петрова-Чамова е приела в Киев декларация от 21 точки, подкрепяща териториалната цялост на Украйна, справедливата защитна кауза на тази държава, както и усилията на т.нар. "Коалиция на желаещите" да я подкрепят. В тази връзка в България възникна дискусия дали действително е положен подпис под декларацията, или не. Днес самата министърка, както и премиерът Радев обявиха, че подпис не е полаган. Петрова-Чамова подчерта: "Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди: България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по линия, по която те искат, така, че в случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в "Коалиция на желаещите" или в какъвто и да било друг тип формати и е крайно време да се спре с тази спекулация".

Някои анализатори и наблюдатели виждат в тази политика на България "стратегическа неяснота". В смисъл, че има неяснота, но няма стратегия. Други обясняват поведението на премиера с желание да се угоди на проруската част от електората му. Хем тя да е доволна, хем България да не пречи много, много на Европа. Трети се надяват, че с тази политика България се застрахова срещу руска атака (конвенционална или ядрена) при евентуална ескалация на конфликта.

Всъщност и трите обяснения са погрешни. Ако "стратегическа неяснота" означава, че чакаме да видим кой ще спечели, за да заемем позиция, тази политика е сигурен път към презрение от всички: и от Европа, и от Русия. Електоратът на Радев пък в един момент ще се вслуша в обвиненията от страна на Костадинов, че зад антиевропейската фасада на "новата политика" всъщност няма нищо ново по същество. А пък дали Гундяев или Алекперов са в списъка със санкциите на ЕС няма да е никакво съображение за Путин при решението дали и как да ескалира войната.

В крайна сметка големият проблем с "новата суверенна политика" на България, с която тя уж защитава националния си интерес и показва, че може да казва "не" на Европа, е следният: в нея няма нищо ново, нито суверенно, а още по-малко пък защитаващо националния интерес. Тази политика потвърждава и старата максима, че тези, които най-много говорят за защита на националния интерес, обикновено не правят нещо съществено за него.

Нима другите в Европа не искат мир?

В своето изявление във Фейсбук днес Радев отново припомни: "Още преди години казах, че ако не бъдат спрени военните действия, войната ще разшири своя пространствен обхват". Но всъщност настояването за решаване на конфликта по дипломатически път е изпразнено от съдържание. Защото никой по света не е против решаването на конфликта по дипломатически път. Целият въпрос е, че Русия не иска да спре войната и да седне на масата на преговорите, ако Украйна не ѝ отстъпи четири свои области или поне не изтегли войските си от Донбас. Тези области не са окупирани в цялост от Русия и не е ясно дали тя някога ще може да ги окупира напълно. Украинската позиция е за замразяване на конфликта по линията на фронта и започване на преговори веднага след това. Коя от двете позиции подкрепя България? Или пък може би се има предвид някаква трета позиция? Докато няма яснота по тези въпроси, всъщност българската позиция е куха и обидна към партньорите в ЕС. Сякаш другите в Европа не искат мир, а само България. Сякаш българският премиер е миротворец, а другите не. За вътрешна употреба това може и все още да минава, но никой, който следи внимателно международната политика, не би имал съмнение за празнотата на българските твърдения, изказани от най-високо ниво.

Много се изписа и за "спирането" на помощта за Украйна. Но не може да се спре нещо, което не е давано от години – като едностранната военна помощ от военните ни складове. Също така България не твърди (слава Богу), че помощта за Украйна от Европа трябва да бъде спряна: ако това стане, Украйна вероятно ще трябва да се предаде. В този смисъл България продължава да участва в колективни форми на подкрепа за Украйна, които са и най-важните в момента. Така че като махнем реториката по въпроса, някаква много съществена промяна в българската позиция по него няма.

И накрая стигаме до българската подкрепа за патриарх Кирил, Алекперов и третия защитен от нас олигарх. Когато хора, социализирани в късния соц, започнат да защитават православието, вероятно за всички е ясно, че не става дума за религия. За какво друго става дума не е много ясно, но е сигурно, че не е за религия. Защитата на Алекперов и другия Путинов съратник пък съвсем нямат връзка с националните интереси на България. Защо тогава България се решава на тази стъпка? Ясно е едно: че "Нефтохим" Бургас и софийското метро са толкова свързани с темата за персоналните санкции на Алекперов и Махмудов, колкото и бивш КГБ агент може да е свързан с православието.

Външната политика е тънка работа, изискваща висш пилотаж. Лупингите на нашите гълъби на мира засега предизвикват по-скоро почуда, отколкото възхищение. България е страна с тежест в международните отношения, която и в исторически план е играла важна роля в Европа. Но опитът ни показва, че желанието да извличаш ползи без да допринасяш за общото дело завършват с неуспех. Привилегированата позиция на България днес произтича от членството ѝ в ЕС. Силен ЕС е от изключителен български национален интерес. Дори евроскептиците явно са го разбрали и масово гласуваха не за радикали като Костадинов, а за "Прогресивна България", въпреки неясните ѝ позиции.

Днес ние подкрепяме Украйна и европейците декларативно, не желаем с нищо да се обвързваме юридически. Искаме мир, но не заставаме против агресора и не искаме на него да му се търси юридическа отговорност. Искаме да сме силни и независими, но ако може някой друг да плати за общата отбрана и защита. На някого това поведение може да му изглежда хитро в смисъла на Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Но техните хитрини са за приказките, а не за външната политика.

Ако има принципно съображение, което да обяснява българската неохотна европеизация по отношение на войната в Украйна, това е може би убеждението на премиера Радев, че няма как ядрена сила да загуби война. Ставало е дума, че исторически аргументи за такова убеждение всъщност няма, защото доста често ядрени държави са губили военни конфликти. Въпросът е друг обаче и той е дали всичко, което поиска една ядрена държава, трябва да ѝ бъде дадено? Украйна е готова да преговаря на база състоянието на фронта сега. Русия обаче иска повече от това. С поведението си България създава впечатление, че е готова да признае тези руски претенции. Всъщност Путин е казвал и друго: че иска връщане на НАТО в границите му от 1997 година. И това ли сме склонни да обсъждаме?

Силата на средните и малките държави в международен план е в способността им да защитават принципна позиция заедно с други свои съмишленици. Време е да се замислим коя е принципната позиция, зад която стоим и кои са нашите партньори. Тъй като и по двата въпроса отговорите са ясни, няма никаква нужда от "стратегическа неяснота" в нашето позициониране.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    8 8 Отговор
    И НА ВАСВАШАТАМАМА!

    Коментиран от #7

    21:04 17.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 12 Отговор
    Вече втори ден масови протести в 12 града в Украйна срещу Зеленски.Коалицията на желаещите струпва войски в Полша и Румъния да откъсне парче от тортата.

    Коментиран от #9, #31

    21:05 17.07.2026

  • 3 3.14К

    22 8 Отговор
    Кога ще изчистите помийната яма от българското медийно пространство? Вече преминахте всякакви граници!

    21:05 17.07.2026

  • 4 Емил

    10 6 Отговор
    Браво Факти, Смилов ви е редовен бълболатор!!!

    21:05 17.07.2026

  • 5 мдааааа

    6 6 Отговор
    Българският /руския/ интерес е , шифиора да подкара СУ шестнадесето поколение

    21:06 17.07.2026

  • 6 Пич

    19 10 Отговор
    Българският интерес е, да бъдат смачкани всички Урсулианци!!!
    Европейският интерес - също!!!

    21:06 17.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Давид

    3 5 Отговор
    Българският интерес е да се очреди един управляващ център , между два , които съществуват в момента и постоянно си сменят полюсите на добри и лоши и да настъпи баланс ;)

    21:10 17.07.2026

  • 9 Дрътия Софеанец ,

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Смени плочата , що като ти знам яйкюто , ще я въртиш цяла нощ , освен ако не те викнат , да миеш чинии

    21:11 17.07.2026

  • 10 Муниии, имаш ли нещо в плешивия си каун?

    9 7 Отговор
    Не става управление само с лъжи, бе Муни! Дори Боко го разбра това и от време на време уж случайно изпускаше и по някоя истина пред мисирките - леко така небрежно по идиотски и сякаш на майтап. Колко време си въобраявате с Копринката, Гергов, Гълъба и останалите ти пернати малоумници събрани от всички възможни партийни мафии, че ще ни се качвате на главите и ще ни бъркате все по-дълбоко в почти изпразнените джобовсе като се оправдавате само с елементарни лъжи?!

    21:14 17.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гориил

    15 6 Отговор
    Интересът на България е да скочи възможно най-бързо от влака, носещ се към ръба на пропастта.Защото ЕС възнамерява да забрани всичко, което интересува България в икономическия и енергийния сектор, в следващия кръг антируски санкции.

    Коментиран от #21, #32

    21:15 17.07.2026

  • 13 Иванов

    13 7 Отговор
    Позицията е данесе дават пари на крадливите украинци6997

    Коментиран от #29

    21:15 17.07.2026

  • 14 АЙДЕ ГЪЧ

    8 5 Отговор
    ПАК ЛИ ГюБЕЛСВЕЛЕ И ПОМИСМИЛОВ

    21:15 17.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гориил

    12 5 Отговор
    Интересът на България е да скочи възможно най-бързо от влака, носещ се към ръба на пропастта.Настоящото напрежение в Персийския залив, пряко следствие от дестабилизиращата политика на Съединените щати в региона, достигна качествено ново ниво през последните дни. Последните събития далеч не са рутинни военни действия, а по-скоро служат като неопровержимо доказателство за американски грешки в стратегическото планиране, когато се сблъскат с отбранителните възможности на Иран. Иран започна систематична атака, използвайки армади от ирански дронове и ракети, срещу десетки жизненоважни американски военни инфраструктурни обекти, съоръжения за производство на нефт и газ. Припомняме, че прецизните удари са невъзможни без използването на сателитни съзвездия, с които Техеран, както е известно, не разполага.

    21:16 17.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 коко

    6 2 Отговор
    Вече можем да очакваме да ни ударят един пръст в болезнено място от Брюксел....Там забавят но не забравят.

    21:20 17.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    10 3 Отговор
    Националният интерес трябва да е водещ.
    Тия санкции са шменти капели.
    За първите шест месеца държавите от ЕС са внесли почти
    10 милиона тона руски втечнен приоден газ и то само от Ямал.
    А колко са им препродали :)

    Коментиран от #35

    21:20 17.07.2026

  • 24 Авеййй

    5 1 Отговор
    защо като пиша, че бл, як , ро, к е фалирал ми се трият коментарите?

    21:22 17.07.2026

  • 25 Българският интерес е:

    4 3 Отговор
    Да се подмазваме на Русия и на Запада едновременно.

    21:23 17.07.2026

  • 26 Гориил

    8 3 Отговор
    Сателитни снимки (с отлично качество) на базата на Пети флот на САЩ в Бахрейн, публикувани в руската преса, показват значителни щети на командния център на дроновете. Този удар, извършен по време на ответни действия в неделя, създаде сериозни проблеми за американския въздушен и регионален контрол. Тази база, която в продължение на три десетилетия служи като бастион на военноморското присъствие на Америка в Западна Азия, в момента изпитва сериозни смущения в информационните си системи, което би могло значително да възпрепятства бъдещите операции на агресорските сили.
    Освен това, съобщенията за експлозии в Кувейт и Йордания потвърждават, че изместването на военните действия дълбоко във вражеската територия е доказателство за неадекватността на техните отбранителни системи.Ако България не предприеме радикални стъпки, за да се спаси, територията ѝ ще се превърне в стартова площадка за дронове и ракети на НАТО и следователно в мишена за ответни удари на Иран.

    21:24 17.07.2026

  • 27 Да питам само

    7 6 Отговор
    За тия почти 3 месеца на шапкарска диктатура, някои усети ли прогреса в територията със все по-затичхващи фунцкии?

    Коментиран от #39

    21:25 17.07.2026

  • 28 бай Даньо

    8 5 Отговор
    Смилов само не разбирам от кьде това самочувстуие да диктуваш на ПБ какво да правят след като зад вас жьлтопаветните не стои на практика никаква електорална тежест . Да не би да пишеш от името на Бойко и другия евроатлантик Шиши поне зад тях стои някой ....

    21:28 17.07.2026

  • 29 Георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Иванов":

    Това с "неподкрепата за покрайнината" е официаланта лъжа за през медиите. Инак позицията и действията са както винаги - обратното на това, което Мунчо дудне.

    21:28 17.07.2026

  • 30 Баце

    2 4 Отговор
    "Всъщност доста често ядрени държави са губили военни конфликти" Моля автора да ми разкаже повече... Може би визира САЩ и Виетнам? Аз за други не се сещам? Но също така мисля , че писателя на това малоумно писание е олигофрен.

    21:29 17.07.2026

  • 31 Хората се опасяват

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    , че решението на Зеленски може да отслаби Украйна. Затова протестират. Искат силна Украйна, която солидно да отблъсква руските орди.

    21:33 17.07.2026

  • 32 Да скочи в пропаста от влака?

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    не, мерси

    21:35 17.07.2026

  • 33 Факти

    3 5 Отговор
    Българският интерес е силен ЕС и слаба Русия. Силен ЕС, защото сме част от него. Слаба Русия, защото руското влияние винаги означава повече корупция. ЕС ще стане по-силен ако вкара Украйна с големите й ресурси. Русия ще стане по-слаба ако загуби войната. Българският интерес очевидно е да помагаме на Украйна срещу Русия.

    Коментиран от #38

    21:39 17.07.2026

  • 34 Констатация

    3 3 Отговор
    Да стоим далеч от това безумие, спретнато от Зап. Европа и Щатите!

    21:45 17.07.2026

  • 35 Гориил

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    Тези обеми висококачествено и евтино гориво са възможни само защото то се доставя по Северния морски път (за преминаване по който се начисляват колосални навигационни, ледоразбивачески, пристанищни, митнически, фитосанитарни, пилотажни и други парични такси).Тази колосална сума пари се харчи за модернизиране и изграждане на нова пристанищна инфраструктура, контролирана от изкуствен интелект ( Нека ви напомня, че Русия е сред тройката на лидерите в разработването и внедряването на изкуствен интелект ).

    Коментиран от #41, #44

    21:47 17.07.2026

  • 36 Ей Смилов ти

    2 2 Отговор
    Съвсем изтрещя
    Къш

    21:49 17.07.2026

  • 37 Дзак

    2 0 Отговор
    Нали това е целта при война - стратегическа неяснота за противниците!

    21:54 17.07.2026

  • 38 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    Класически пример за корупция и наглост е Урсула.
    Даде милиарди за ваксини на компания в която работи съпругът и.
    Като я попитаха къде са 15 милиарда евро, тя каза че не знае.
    Не знае къде са 15 милиарда евро ... А управлява ЕС!
    И още има такива дето си мислят че там ни е мястото :)

    Коментиран от #45

    21:54 17.07.2026

  • 39 Гориил

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Да питам само":

    Генералът не бърза да разклаща лодката.

    22:01 17.07.2026

  • 40 Павел Пенев

    1 1 Отговор
    Даниел Смилов е явно евроатлантическо нищожество,което се изявява като експерт с дълги и безсмислени коментари,публикувани любезно от фашистката медия DW.

    22:05 17.07.2026

  • 41 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гориил":

    По-голяма част от написаното от Вас е вярно,
    но забравете за този изкуствен интелект.
    Изкуственият интелект е поредната маркенгова измислица,
    също като ЕКО, 3D, 4К и тем подобни.

    22:06 17.07.2026

  • 42 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    НатоварвайтИ ги на автобуси и ги пращайтИ обратно отде са. Туй е българския интерес да ги няма на българска издръжка 5та година

    22:08 17.07.2026

  • 43 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Лани казвахме ма че пишеме одново- Пембен е изключително вреден антибългарин! Внетен ли сме?

    22:09 17.07.2026

  • 44 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гориил":

    В Глобалния индекс на изкуствения интелект Русия заема 31-во място в света по общо развитие на технологията. Докато страната е в топ 10 по брой центрове за данни (9-о място с 251 обекта), тя изостава драстично в практическите сектори, заемайки 119-о място по внедряване на AI.

    Топ 30 преди Русия:
    САЩ, Китай, Сингапур, Англия, Франция, Южна Корея, Германия, Канада, Израел, Индия, Япония, Швейцария, Холандия, Саудитска Арабия, Финландия, Хонг Конг, Австралия, Испания, Люксембург, ОАЕ, Тайван, Дания, Ирландия, Италия, Швеция, Норвегия, Белгия, Австрия, Португалия и Бразилия.

    Русия я няма на картата на ИИ. Затова от 4 години е затънала на 100 км от границата и не може да се справи с една безкрайно по-малка армия. Украйна я пори със западен ИИ, докато руският е гола вода. Дронът, който удари гъзарската сграда в Москва и принуди Путин да ореже парада, по пътя си мина през около 100 зони, уж покрити от руското ПВО. Русия не може да спечели тази уж лесна война защото изостава брутално в ИИ.

    Коментиран от #49

    22:16 17.07.2026

  • 45 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    Класически пример за корупция и наглост е Путин. Той притежава най-голямата държава с ресурси за 75 трилиона долара, но това не му стига и нападна Украйна за да вземе й нейните ресурси, за да не влязат те в ЕС, който ресурси няма. Путин е живото олицетворение на поговорката "алчен г.. глава затрива". Заради него и в този век Русия няма да се оправи, а руският народ ще умира и мизерства.

    22:20 17.07.2026

  • 46 Един

    0 0 Отговор
    На Радко не му е много ясно какъв е българският интерес. Виж с руския интерес е много запознат.

    Коментиран от #48

    22:22 17.07.2026

  • 47 Даниелчо,

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    дядова празна кратуна,

    как можа да изпишеш толкова много слова и нищо съществено и вярно да не кажеш?

    22:24 17.07.2026

  • 48 Твоят татко е Радко

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    До коментар #46 от "Един":

    Вярно е всичко което пишеш за татко си.

    22:27 17.07.2026

  • 49 Има и друг проблем

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    До коментар #44 от "Факти":

    Русия изостава в естествения интелект...

    22:31 17.07.2026