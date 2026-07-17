Позицията за Украйна: какъв е българският интерес?

Коментар на Даниел Смилов:
Какъв е българският национален интерес? "Руски", би казал вероятно някой недобронамерен наблюдател на усилията на правителството на Румен Радев да води "суверенна" външна политика. От последните решения на кабинета излиза, че е в български интерес да се извадят от списъка със санкциите на ЕС патриарх Кирил (апологет на агресията в Украйна) и двама олигарси от обкръжението на Владимир Путин, както и страната да откаже да дава едностранна помощ на Украйна (поради липса на средства и възможности) и да отклони поканата за присъединяване към коалицията от държави, създаващи балистична защита за Европа и Украйна.
Мястото на България и Киевската декларация
Самият Радев обяви в Париж, където беше любезно поканен от Макрон на празненствата за 14-ти юли, че мястото на България не е в тази коалиция. Но пък на 15 юли на сайта на украинското президенство е публикувана информация, според която и външната министърка на България Велислава Петрова-Чамова е приела в Киев декларация от 21 точки, подкрепяща териториалната цялост на Украйна, справедливата защитна кауза на тази държава, както и усилията на т.нар. "Коалиция на желаещите" да я подкрепят. В тази връзка в България възникна дискусия дали действително е положен подпис под декларацията, или не. Днес самата министърка, както и премиерът Радев обявиха, че подпис не е полаган. Петрова-Чамова подчерта: "Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди: България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по линия, по която те искат, така, че в случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в "Коалиция на желаещите" или в какъвто и да било друг тип формати и е крайно време да се спре с тази спекулация".
Някои анализатори и наблюдатели виждат в тази политика на България "стратегическа неяснота". В смисъл, че има неяснота, но няма стратегия. Други обясняват поведението на премиера с желание да се угоди на проруската част от електората му. Хем тя да е доволна, хем България да не пречи много, много на Европа. Трети се надяват, че с тази политика България се застрахова срещу руска атака (конвенционална или ядрена) при евентуална ескалация на конфликта.
Всъщност и трите обяснения са погрешни. Ако "стратегическа неяснота" означава, че чакаме да видим кой ще спечели, за да заемем позиция, тази политика е сигурен път към презрение от всички: и от Европа, и от Русия. Електоратът на Радев пък в един момент ще се вслуша в обвиненията от страна на Костадинов, че зад антиевропейската фасада на "новата политика" всъщност няма нищо ново по същество. А пък дали Гундяев или Алекперов са в списъка със санкциите на ЕС няма да е никакво съображение за Путин при решението дали и как да ескалира войната.
В крайна сметка големият проблем с "новата суверенна политика" на България, с която тя уж защитава националния си интерес и показва, че може да казва "не" на Европа, е следният: в нея няма нищо ново, нито суверенно, а още по-малко пък защитаващо националния интерес. Тази политика потвърждава и старата максима, че тези, които най-много говорят за защита на националния интерес, обикновено не правят нещо съществено за него.
Нима другите в Европа не искат мир?
В своето изявление във Фейсбук днес Радев отново припомни: "Още преди години казах, че ако не бъдат спрени военните действия, войната ще разшири своя пространствен обхват". Но всъщност настояването за решаване на конфликта по дипломатически път е изпразнено от съдържание. Защото никой по света не е против решаването на конфликта по дипломатически път. Целият въпрос е, че Русия не иска да спре войната и да седне на масата на преговорите, ако Украйна не ѝ отстъпи четири свои области или поне не изтегли войските си от Донбас. Тези области не са окупирани в цялост от Русия и не е ясно дали тя някога ще може да ги окупира напълно. Украинската позиция е за замразяване на конфликта по линията на фронта и започване на преговори веднага след това. Коя от двете позиции подкрепя България? Или пък може би се има предвид някаква трета позиция? Докато няма яснота по тези въпроси, всъщност българската позиция е куха и обидна към партньорите в ЕС. Сякаш другите в Европа не искат мир, а само България. Сякаш българският премиер е миротворец, а другите не. За вътрешна употреба това може и все още да минава, но никой, който следи внимателно международната политика, не би имал съмнение за празнотата на българските твърдения, изказани от най-високо ниво.
Много се изписа и за "спирането" на помощта за Украйна. Но не може да се спре нещо, което не е давано от години – като едностранната военна помощ от военните ни складове. Също така България не твърди (слава Богу), че помощта за Украйна от Европа трябва да бъде спряна: ако това стане, Украйна вероятно ще трябва да се предаде. В този смисъл България продължава да участва в колективни форми на подкрепа за Украйна, които са и най-важните в момента. Така че като махнем реториката по въпроса, някаква много съществена промяна в българската позиция по него няма.
И накрая стигаме до българската подкрепа за патриарх Кирил, Алекперов и третия защитен от нас олигарх. Когато хора, социализирани в късния соц, започнат да защитават православието, вероятно за всички е ясно, че не става дума за религия. За какво друго става дума не е много ясно, но е сигурно, че не е за религия. Защитата на Алекперов и другия Путинов съратник пък съвсем нямат връзка с националните интереси на България. Защо тогава България се решава на тази стъпка? Ясно е едно: че "Нефтохим" Бургас и софийското метро са толкова свързани с темата за персоналните санкции на Алекперов и Махмудов, колкото и бивш КГБ агент може да е свързан с православието.
Външната политика е тънка работа, изискваща висш пилотаж. Лупингите на нашите гълъби на мира засега предизвикват по-скоро почуда, отколкото възхищение. България е страна с тежест в международните отношения, която и в исторически план е играла важна роля в Европа. Но опитът ни показва, че желанието да извличаш ползи без да допринасяш за общото дело завършват с неуспех. Привилегированата позиция на България днес произтича от членството ѝ в ЕС. Силен ЕС е от изключителен български национален интерес. Дори евроскептиците явно са го разбрали и масово гласуваха не за радикали като Костадинов, а за "Прогресивна България", въпреки неясните ѝ позиции.
Днес ние подкрепяме Украйна и европейците декларативно, не желаем с нищо да се обвързваме юридически. Искаме мир, но не заставаме против агресора и не искаме на него да му се търси юридическа отговорност. Искаме да сме силни и независими, но ако може някой друг да плати за общата отбрана и защита. На някого това поведение може да му изглежда хитро в смисъла на Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Но техните хитрини са за приказките, а не за външната политика.
Ако има принципно съображение, което да обяснява българската неохотна европеизация по отношение на войната в Украйна, това е може би убеждението на премиера Радев, че няма как ядрена сила да загуби война. Ставало е дума, че исторически аргументи за такова убеждение всъщност няма, защото доста често ядрени държави са губили военни конфликти. Въпросът е друг обаче и той е дали всичко, което поиска една ядрена държава, трябва да ѝ бъде дадено? Украйна е готова да преговаря на база състоянието на фронта сега. Русия обаче иска повече от това. С поведението си България създава впечатление, че е готова да признае тези руски претенции. Всъщност Путин е казвал и друго: че иска връщане на НАТО в границите му от 1997 година. И това ли сме склонни да обсъждаме?
Силата на средните и малките държави в международен план е в способността им да защитават принципна позиция заедно с други свои съмишленици. Време е да се замислим коя е принципната позиция, зад която стоим и кои са нашите партньори. Тъй като и по двата въпроса отговорите са ясни, няма никаква нужда от "стратегическа неяснота" в нашето позициониране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #7
21:04 17.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #31
21:05 17.07.2026
3 3.14К
21:05 17.07.2026
4 Емил
21:05 17.07.2026
5 мдааааа
21:06 17.07.2026
6 Пич
Европейският интерес - също!!!
21:06 17.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Давид
21:10 17.07.2026
9 Дрътия Софеанец ,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Смени плочата , що като ти знам яйкюто , ще я въртиш цяла нощ , освен ако не те викнат , да миеш чинии
21:11 17.07.2026
10 Муниии, имаш ли нещо в плешивия си каун?
21:14 17.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гориил
Коментиран от #21, #32
21:15 17.07.2026
13 Иванов
Коментиран от #29
21:15 17.07.2026
14 АЙДЕ ГЪЧ
21:15 17.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гориил
21:16 17.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 коко
21:20 17.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами
Тия санкции са шменти капели.
За първите шест месеца държавите от ЕС са внесли почти
10 милиона тона руски втечнен приоден газ и то само от Ямал.
А колко са им препродали :)
Коментиран от #35
21:20 17.07.2026
24 Авеййй
21:22 17.07.2026
25 Българският интерес е:
21:23 17.07.2026
26 Гориил
Освен това, съобщенията за експлозии в Кувейт и Йордания потвърждават, че изместването на военните действия дълбоко във вражеската територия е доказателство за неадекватността на техните отбранителни системи.Ако България не предприеме радикални стъпки, за да се спаси, територията ѝ ще се превърне в стартова площадка за дронове и ракети на НАТО и следователно в мишена за ответни удари на Иран.
21:24 17.07.2026
27 Да питам само
Коментиран от #39
21:25 17.07.2026
28 бай Даньо
21:28 17.07.2026
29 Георгиев
До коментар #13 от "Иванов":Това с "неподкрепата за покрайнината" е официаланта лъжа за през медиите. Инак позицията и действията са както винаги - обратното на това, което Мунчо дудне.
21:28 17.07.2026
30 Баце
21:29 17.07.2026
31 Хората се опасяват
До коментар #2 от "Последния Софиянец":, че решението на Зеленски може да отслаби Украйна. Затова протестират. Искат силна Украйна, която солидно да отблъсква руските орди.
21:33 17.07.2026
32 Да скочи в пропаста от влака?
До коментар #12 от "Гориил":не, мерси
21:35 17.07.2026
33 Факти
Коментиран от #38
21:39 17.07.2026
34 Констатация
21:45 17.07.2026
35 Гориил
До коментар #23 от "Ами":Тези обеми висококачествено и евтино гориво са възможни само защото то се доставя по Северния морски път (за преминаване по който се начисляват колосални навигационни, ледоразбивачески, пристанищни, митнически, фитосанитарни, пилотажни и други парични такси).Тази колосална сума пари се харчи за модернизиране и изграждане на нова пристанищна инфраструктура, контролирана от изкуствен интелект ( Нека ви напомня, че Русия е сред тройката на лидерите в разработването и внедряването на изкуствен интелект ).
Коментиран от #41, #44
21:47 17.07.2026
36 Ей Смилов ти
Къш
21:49 17.07.2026
37 Дзак
21:54 17.07.2026
38 Ами
До коментар #33 от "Факти":Класически пример за корупция и наглост е Урсула.
Даде милиарди за ваксини на компания в която работи съпругът и.
Като я попитаха къде са 15 милиарда евро, тя каза че не знае.
Не знае къде са 15 милиарда евро ... А управлява ЕС!
И още има такива дето си мислят че там ни е мястото :)
Коментиран от #45
21:54 17.07.2026
39 Гориил
До коментар #27 от "Да питам само":Генералът не бърза да разклаща лодката.
22:01 17.07.2026
40 Павел Пенев
22:05 17.07.2026
41 Ами
До коментар #35 от "Гориил":По-голяма част от написаното от Вас е вярно,
но забравете за този изкуствен интелект.
Изкуственият интелект е поредната маркенгова измислица,
също като ЕКО, 3D, 4К и тем подобни.
22:06 17.07.2026
42 Баба Гошка
22:08 17.07.2026
43 Архимандрисандрит Бибиян
22:09 17.07.2026
44 Факти
До коментар #35 от "Гориил":В Глобалния индекс на изкуствения интелект Русия заема 31-во място в света по общо развитие на технологията. Докато страната е в топ 10 по брой центрове за данни (9-о място с 251 обекта), тя изостава драстично в практическите сектори, заемайки 119-о място по внедряване на AI.
Топ 30 преди Русия:
САЩ, Китай, Сингапур, Англия, Франция, Южна Корея, Германия, Канада, Израел, Индия, Япония, Швейцария, Холандия, Саудитска Арабия, Финландия, Хонг Конг, Австралия, Испания, Люксембург, ОАЕ, Тайван, Дания, Ирландия, Италия, Швеция, Норвегия, Белгия, Австрия, Португалия и Бразилия.
Русия я няма на картата на ИИ. Затова от 4 години е затънала на 100 км от границата и не може да се справи с една безкрайно по-малка армия. Украйна я пори със западен ИИ, докато руският е гола вода. Дронът, който удари гъзарската сграда в Москва и принуди Путин да ореже парада, по пътя си мина през около 100 зони, уж покрити от руското ПВО. Русия не може да спечели тази уж лесна война защото изостава брутално в ИИ.
Коментиран от #49
22:16 17.07.2026
45 Факти
До коментар #38 от "Ами":Класически пример за корупция и наглост е Путин. Той притежава най-голямата държава с ресурси за 75 трилиона долара, но това не му стига и нападна Украйна за да вземе й нейните ресурси, за да не влязат те в ЕС, който ресурси няма. Путин е живото олицетворение на поговорката "алчен г.. глава затрива". Заради него и в този век Русия няма да се оправи, а руският народ ще умира и мизерства.
22:20 17.07.2026
46 Един
Коментиран от #48
22:22 17.07.2026
47 Даниелчо,
как можа да изпишеш толкова много слова и нищо съществено и вярно да не кажеш?
22:24 17.07.2026
48 Твоят татко е Радко
До коментар #46 от "Един":Вярно е всичко което пишеш за татко си.
22:27 17.07.2026
49 Има и друг проблем
До коментар #44 от "Факти":Русия изостава в естествения интелект...
22:31 17.07.2026