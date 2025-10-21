Злато и имоти: Защо богати германци даряват милиони на АзГ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Около 107 килограма злато в кюлчета и монети, няколко патента, парцел земя и редица скъпи недвижими имоти - всичко това германският инженер Райнер Щрангфелд от Бюкенбург в провинция Долна Саксония, който няма преки наследници, е завещал на дяснопопулистката и отчасти крайнодясна партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) през 2018 година.

Огромен резонанс и в медиите

Отчитайки сериозното поскъпване на златото, днес общата стойност на това наследство се оценява на почти 11 млн. евро. Роднините на милионера, който се самоуби на 79-годишна възраст, се опитват да докажат, че към момента на съставянето на завещанието той е бил психично болен, за да оспорят документа.

Въпреки това, тази история предизвика голям резонанс в германските медии и поради това, че АзГ още през 2022 година явно е успяла да изнесе това злато в европейския „финансов рай“ Лихтенщайн, за което писа списание „Шпигел“ на 25 септември тази година.

Както става ясно от публикацията, случаят е привлякъл вниманието на органите за борба с прането на пари в няколко европейски страни, включително на германската Financial Intelligence Unit (отдел за финансово разузнаване). От своя страна ковчежникът на партията Карстен Хютер, в отговор на запитване от журналисти, подчерта, че „АзГ не е крила нищо“ – всички активи били прозрачни и отразени във финансовите отчети.

Законни ли са действията на "Алтернативата"?

В писмен коментар за ДВ професорката по право от Свободния университет в Берлин Софи Шьонбергер обяснява, че според Закона за партиите в Германия всяко наследство, завещано на партия, трябва да бъде документирано като „други приходи“, а сумата на самото наследство и името на завещателя трябва да бъдат публикувани отделно в отчета за финансовото състояние на партията. "Алтернатива за Германия" е изпълнила това“, констатира експертката.

На въпрос дали получаването на толкова щедро дарение може да се превърне в проблем за партията, юристката казва, че от юридическа гледна точка няма съществени разлики между дарение и наследство – що се отнася до партийните финанси. От практическа гледна точка обаче такова наследяване може да породи напрежение – например около възможни спорове за наследството или управлението на цялото наследено имущество, допълва тя.

И наистина: дарението за милиони в полза на "Алтернатива за Германия" е записано в доклада за финансовото състояние на тази партия за 2019 година, публикуван на сайта на Бундестага. А вестник „Тагесшпигел“ написа, че дарението на Райнер Щрангфелд е „най-голямата сума от единичен дарител, отпусната на политическа партия от основаването на Федерална република Германия досега“.

Наследство за милиони за десните популисти

При това местните организации на "Алтернатива за Германия" в четири германски провинции - Саксония, Саксония Анхалт, Бранденбург и Тюрингия – бяха обявени през май т.г. от Службата за защита на конституцията (вътрешното разузнаване) за „доказано екстремистки“. Независимо от всичко, „Алтернативата“ наследява милиони и то не за първи път. От отчета за финансовото състояние на партията за 2023 година се вижда, че партийните приходи от наследства са възлизали на почти 6 млн. евро. По информация на „Шпигел“ от февруари 2025 г., средствата са завещани на партията от Хелга Шваб, жителка на берлинския квартал Далем. През същата година на партията са прехвърлени и две многофамилни къщи – в кварталите Далем и Шьонеберг в Берлин – на обща стойност 2,15 млн. евро. Засега не е ясно дали това е свързано с наследството на Шваб.

През 2022 г., според финансовия отчет на партията, АзГ е наследила четири недвижими имота на обща стойност около един милион евро. Други германски политически партии също получават средства от наследство, но за много по-малки суми. Така например Социалдемократическата партия на Германия (СДПГ) през 2022 г. е получила наследство в размер на 120 000 евро, а Лявата партия – 10 000 евро.

Защо богати хора даряват милиони на АзГ?

По време на предизборната кампания през 2025 г. "Алтернатива за Германия" е получила „рекордни суми с дарения от богати компании“, съобщи MDR. Какво се обяснява това? Политическият анализатор от Касел Волфганг Шрьодер нарича АзГ „деструктивна партия, стремяща се към разрушаване на съществуващата система“. И, съдейки по всичко, в Германия явно има фирми, които считат, че тази партия изразява тяхната позиция най-добре, казва той. „В този смисъл става въпрос преди всичко за съвпадение на цели, вероятно за съвпадение на методи и надежда, че утвърдените играчи ще се окажат в нестабилно положение, ще преминат в отбрана и вероятно спонсорите ще получат нови перспективи“, обяснява Шрьодер. Според него доверието на финансово силни играчи към "Алтернатива за Германия" е нараснало.

Действително ли финансите на АзГ са толкова прозрачни?

"Алтернатива за Германия" не за първи път се оказва в центъра на скандали, свързани с подозрения за пране на пари, данъчни нарушения и дарения от хора със съмнителна репутация. Такъв е например случаят с лекаря мултимилионер Винфрид Щьокер, който по време на кампанията преди предсрочните избори за Бундестаг през февруари 2025 г. дари на АзГ 1,5 млн. евро. Щьокер стана известен по време на пандемията от Ковид с острата си критика към политиката на правителството, а също и с това, че разработи собствена ваксина срещу коронавируса, която обаче не получи лиценз.

По информация на „Тагесшау“, от 2017 г. насам на германските партии, представени в Бундестага, са били наложени глоби на обща стойност 1,8 млн. евро заради незаконни дарения, неверни данни в партийните отчети или използване на средствата не по предназначение. От тях 1,1 млн. евро са само глобите за "Алтернатива за Германия".

За сравнение: Християндемократическият съюз (ХДС) за същия период е платил глоби в размер на 200 000 евро за подобни нарушения, СДПГ – 140 000 евро, „Съюз-90“/„Зелени“ – 134 000 евро, Лявата партия – 92 000 евро, Християнсоциалният съюз (ХСС) – 79 300 евро. Коментирайки високите глоби на АзГ, ковчежник Карстен Хютер обясни, че те се дължат на това, че партията няма голям опит с даренията.

Незаконни дарения за "Алтернатива за Германия"

През 2019 г. АзГ беше глобена с 402 900 евро за прикрито незаконно дарение, което получи от швейцарското акционерно дружество Schweizer GOAL AG по време на предизборната кампания за изборите за Ландтаг в две федерални провинции - в Баден-Вюртемберг през 2016 г. и Северен Рейн-Вестфалия през 2017 г.

През юни 2021 г. съд в Германия постанови, че АзГ трябва да плати глоба в размер на 396 000 евро във връзка с дарение от фармацевтична компания от Цюрих, предназначено за партийната организация в избирателния район на съпредседателката на партията Алис Вайдел - на обща стойност 132 000 евро.

В тази връзка експертът Мартин Морлок припомня, че германските политически партии нямат право да получават финансиране от държави извън Европейския съюз от лица, които не са германски граждани. Освен това даренията над 50 000 евро трябва да бъдат регистрирани от партиите в администрацията на Бундестага, а информацията за тях трябва да бъде незабавно оповестена.

Автор: Елена Гункел