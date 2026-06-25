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Държавните служители в България: какви заплати взимат

Държавните служители в България: какви заплати взимат

25 Юни, 2026 06:01 1 224 18

  • емилия милчева-
  • държавни служители-
  • заплата-
  • икономика-
  • нси-
  • държавна администрация-
  • румен радев-
  • прогресивна българия

Кабинетът на Радев не е готов да отвори фронт с близо 100-те хиляди държавни служители. Но истинският въпрос не е дали администрацията струва скъпо, а дали гражданите получават администрация, която си заслужава цената.

Държавните служители в България: какви заплати взимат - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За българите "държавният служител" е събирателен образ: на намусения човек-гише, на удобното партийно назначение, известно като "калинка" или на привилегирован чиновник. Тази представа обаче скрива много по-сложна реалност. Зад общото понятие стоят различни професии и изисквания, както и съществени разлики в заплащането - сякаш държавата работи на няколко скорости.

Но зад понятието стоят и хора, без чийто опит и умения държавната машина няма как да функционира. Те са експерти, които не са политически протежета, и служат на държавата, независимо коя партия е на власт.

По данни на НСИ98,6 хиляди души работят в администрацията на изпълнителната власт в България - в министерствата, агенциите и териториалните им структури.

Ножицата надхвърля 1000 евро

Дойче Веле разполага с документи за основните възнаграждения в част от 18-те министерства, които показват трудни за проумяване диспропорции под общия знаменател „държавен служител“. При директорите ножицата между отделни министерства надхвърля 1000 евро, а варира значително и при останалите длъжности.

Например младши експерт във военното министерство получава близо 1570 евро основна заплата, почти колкото старши експерт в Министерство на електронното управление - 1590 евро. (МЕУ вече е част от Министерството на иновациите и растежа). Старши експерт в здравното министерство е с базово възнаграждение от 1619 евро - колкото държавен експерт, длъжност две стъпала по-нагоре, в Министерството на туризма.

Колкото по-високо в йерархията се отива, толкова повече се отваря ножицата. Докато на ниво младши експерт разликите варират от 100 до 500 евро, при ръководните и най-високите експертни позиции те надхвърлят 1000-1100 евро, което доближава две минимални работни заплати.

От данните, с които ДВ разполага, се вижда, че Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) е сред лидерите по възнаграждения. Парадоксално предвид факта, че над 80% от българската икономика се създава от частния сектор, а три четвърти от работещите са наети в частни предприятия.

На дъното е Министерството на външните работи (МВнР), лицето на българската държава по света. Ако не е парашутиран от политици - процес, съпътстващ всяко управление, професионалният дипломат трябва да владее два езика, да премине конкурс и едногодишно обучение като стажант-аташе, след което го чака още един изпит.

Директор в МИИ получава основно възнаграждение от 3249 евро, в транспортното министерство - 2682 евро, а в МВнР - 2170 евро. За началник отдел в Министерството на отбраната (МО) е предвидено основно заплащане от 2909 евро, докато за колегата му във Външно е 1776 евро. В Министерството на здравеопазването за тази длъжност обаче се полагат 2265 евро.

Към тези базови възнаграждения има допълнителни бонуси, най-значимото от които е допълнителното материално стимулиране, изплащано всяко тримесечие. По закон средствата за ДМС, които се разпределят, не трябва да надвишават 30% от общите разходи за персонал в съответните институции. Размерът на ДМС зависи от бюджета и вътрешните правила на съответното ведомство, което прави крайните възнаграждения още по-трудни за сравнение.

Не само българските дипломати са в неизгодна позиция. Главен експерт в МО e с основна заплата от 2145 евро, а колегата му в Министерството на културата - с 1539 евро. Държавен експерт в отбраната взема 2532 евро, докато в Министерството на младежта и спорта основното възнаграждение е с близо 500 евро по-ниско. Основната заплата на главен специалист във Външно обаче е под 1000 евро, докато за спортното, здравното, транспортното и икономическото министерство варира между 1100-1400 евро. За сравнение за старши специалист - длъжност преди главния, и то със средно образование в МВР е определенаосновна заплата от 1312 до таван от 2286 лева (671 до 1169 евро).

Данните показват, че държавата няма единна политика за оценка на онези, които ѝ служат, и създава неравенства между собствените си администрации.

Пенсионерите - кога?

Неравенствата не свършват с размера на заплатите. Докато част от администрацията трудно привлича млади кадри, в МО и МВР хиляди хора продължават да получават едновременно заплата и пенсия. А размерът на пенсията в сектор “Сигурност” е 941,38 евро или с над 80% повече от средната за страната.

През ноември м.г. в МВР са работели 6658 пенсионери, от които 4779 са полицаи и пожарникари, съобщи тогава “Свободна Европа”, като се позова на писмо на заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов до синдикат. Половин година по-късно вътрешният министър Иван Демерджиев съобщиза 1098 служители на пенсионна възраст в МВР. Какво се е случило междувременно с останалите над 5000 не става ясно.

В МΟ към април 2026 г. работят 3495 души, навършили пенсионна възраст, и други 821 в търговските дружества. Предвидените за полицаите и военните до 20 брутни възнаграждения при окончателно напускане често се изтъкват като аргумент за работещите в системите пенсионери. Това обяснение обаче изглежда несъстоятелно, тъй като държавата така или иначе продължава да плаща заплатите им месец след месец, вместо да плати наведнъж. А мнозина остават в системата значително по-дълго от 20 месеца след пенсиониране.

Публикуваната в Държавен вестник наредба показва основните заплати в МВР. Те са в сила и в момента, докато не бъде приет бюджетът за 2026 г., в който са заложени нови увеличения от 1 януари.

Началник на отдел в МВР получава основна заплата от 4281 лева (2189 eвро), директор на главна дирекция - 5443 лева (2783 eвро), главен разследващ полицай - близо 3900 лева (1980 евро). В МΟ за началник отдел щатът е около 2909 евро, а за държавен експерт - 2532 евро.

Освен това за полицаите и за военните прослуженото време се заплаща с по 2% върху основната заплата за всяка година стаж, но не повече от 40%. Предвидени са и други специфични добавки.

Впрочем, клас прослужено време от 0,6% се заплаща и на наетите по Кодекса на труда в администрацията. Синдикатите дори настояваха този механизъм да бъде възстановен и за държавните служители, изчислявайки, че би струвало 480 млн. лева.

Каква администрация искаме

Въпросът с осигуровките на държавните служители в България обаче няма да намери разрешение. На заседанието си вчера Националният съвет за тристранно сътрудничество така и не постигна съгласие по предложението те поетапно да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Правителството и синдикатите се обявиха против законопроекта на "Демократична България", докато работодателските организации го подкрепиха.

Правителството на Румен Радев не е готово да отвори фронт с близо 100-те хиляди заети в администрацията в навечерието на президентските, а догодина и на местните избори.

Но България няма нужда нито от евтина, нито от привилегирована администрация. Истинският въпрос не е дали администрацията струва скъпо, а дали гражданите получават администрация, която си заслужава цената.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 скачал за банани на жълтите павета

    8 4 Отговор
    по важното е че има банани цяла година в кауфланд

    06:13 25.06.2026

  • 3 оня с коня

    5 3 Отговор
    дано всичко поскъпне още и още с това евро така ще е

    те и затова ни взеха

    06:14 25.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Твърде много

    11 4 Отговор
    Администрация и бюрократи е завладяла България . Съкратете 50%
    САЩ: 312 млн. население, 800 000 държавни служители
    ХОЛАНДИЯ: 16 млн. население, 20 000 държавни служители;
    БЪЛГАРИЯ: 7 млн. население (сега сме 5.5 млн ), 440 000 държавни служители. Чиновниците ни в относителен порядък ca 45 ПЪТИ ПОВЕЧЕ от американските и 51 е от холандската.

    Коментиран от #7, #13

    06:15 25.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 7 Отговор
    жълтопаветните гьонове, виси ли ви сопола сега?

    парите от галя май не ви стигат си платите интернета да плюете по русия ха ха ха ха

    слава на русия нашата освободителка тя е нашата закрилица

    06:16 25.06.2026

  • 7 тоя па иска да съкращава кои си ти бе?

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Твърде много":

    е що да съкращават хората и да има гладни семейства?

    нека назначат още дори нека има работа за всички

    06:17 25.06.2026

  • 8 Основая на проблема

    7 3 Отговор
    Възникава въпросът какво е финасово-икономическо основание е непрекъснатото увеличанието на заплати и пенсии?
    Повишена ЛИ е производителността на труда ли? Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
    Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?
    Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?

    Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци. Затворен омагьосан кръг, който трябва да се прекъсне.
    Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
    .
    Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?

    06:18 25.06.2026

  • 9 След изборите

    3 1 Отговор
    За президент да ги започва. Администрация тип- баба Алино

    06:18 25.06.2026

  • 10 голям смях

    3 1 Отговор
    1350 години безмислено съществевание

    06:18 25.06.2026

  • 11 град КОЗЛОДУЙ

    5 3 Отговор
    Дядо Тодор ви каза че това което е построено през "лошия" социализъм вие не можете даже и боядиса.

    06:19 25.06.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 0 Отговор
    България имаше 9 млрд долара външен дълг и казаха, че е фалирала и трябва комунизма да си отиде. При приблизително 9 млн население,
    а сега около 6 млн. население. Е що сега при приблизително 50 млрд евро заем не сме фалирали с около 6 млн население пък тогава през 1989-а с 9 млрд долара и приблизително 9 млн население,бяхме? Що така?

    Коментиран от #16

    06:20 25.06.2026

  • 13 ха ха ха

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Твърде много":

    цифрите ги нямаш за нищо, нали все пак се сещаш, че това е инфо дето всеки може да провери. В България 133 000 на 6.42 милиона САЩ са 3 милиона на 341 милиона население, абееее :Д:Д:Д:Д

    06:22 25.06.2026

  • 14 Черната радиостанция

    2 3 Отговор
    До тук ефекта от минали и сегашни управления на Р.Радев и Г.Донев е минус 6-7 млрд. евро. Резонно, като се вземе в предвид че са били хрантутници на държавната софра и не са изкарали пукнат лев на Ползу Роду. Политическия шарлатански маркетинг, загърби експертноста и изкара политически шамани които да омайват дебилния електорат. Дже-зи и Дже-би да затягат коланите за да плащат вересиите на мунчовците.

    06:28 25.06.2026

  • 15 Това са

    4 0 Отговор
    Истински ПА РА ЗИ ТИ.

    06:33 25.06.2026

  • 16 Щот си прозд на гъдулка

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тогава бяхме гробокопачи на капитализма но дърпахме заеми от гнилия капитализъм който ни прати МВФ да си прибере вересиите. Сега сме в същата ситуация и от първия ден на Мунчо ни обявиха в процедура на свръх дефицит. Ще перифразирам Маргарет Тачър - Дойдат ли комунягите парите на другите свършват и социализма приключва.

    06:44 25.06.2026

  • 17 Горянин

    0 1 Отговор
    Според мен тактиката е да не ги закачат за момент , защото до година може би две ще има ескалация с финансирането на Украйна което продължава въпреки преговорите- бизнеси фалират предприятия няма , и тогава правителството ще има извинение да направи съкращения / замразяване на заплати дори на полицай и военни , тогава както в един мравуняк , тези които останат на служба с повече връзки / демек са повече равни ще си кажат наум аз ще избутам имам запаси , а тези които са без връзки на по високи ниво а на по ниски длъжности няма да има кой да се застъпи за тях реално при съкращаването и няма да има бунтове както някои в коментарите описват


    Тази тактика са я прилагали в Рим …..

    И разбира се някоя климатична / кибер пландемия от СЗО би помогнала по бързичко за до затварянето на някои бизнеси и фалирането им с обещанието ще се възстановят нещата всичко е “окей” не се притеснявайте световната банка мисли за вас , това ще се тръби по всички нива за дезИнформация

    06:47 25.06.2026

  • 18 Радев 30% увеличение винетки

    1 0 Отговор
    Министрите на Радев са от администрацията затова не ги барат, не искат да режат клона на който седят.

    06:48 25.06.2026