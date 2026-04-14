България: какво ни очаква в най-грубата част преди изборите?
България: какво ни очаква в най-грубата част преди изборите?

14 Април, 2026 21:01 885 19

Остават броени дни до изборите в България. Техният изход няма да се реши от най-добрия аргумент, а от най-силния импулс

България: какво ни очаква в най-грубата част преди изборите? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Финалът е най-грубата част на всяка предизборна кампания. Тази седмица ще покаже дали ще се потвърди максимата, че компроматите, агресията и онлайн активността растат в последните дни преди вота.

Каквото и да се появи до петък, 17 април - защото събота е ден за размисъл - ще е последното, което избирателят ще запомни. Кампанията трудно може да се нарече ярка и впечатляваща, освен с нападки между отделни политически лидери във втората ѝ половина - за сметка на липсващи лидерски дебати.

На крак на твърдите ядра

По всичко личи, че целта е мобилизация на твърдите ядра, а политически сили без такива - като сочената за победител "Прогресивна България", стрелят във всички посоки. Състезание на идеи и визии няма, финалът е надпревара по мобилизация и шум.

Само допреди три месеца, след протестната вълна през миналия декември, изглеждаше, че избирателната активност ще е висока. Социологически сондажи през март показаха, че около 3 милиона граждани са готови да отидат до урните, което означава почти половината избиратели. Дали този устрем се запазва, ще покажат последните проучвания тази седмица, които ще дадат най-ясната индикация за резултатите от вота на 19 април.

На последните парламентарни избори през октомври 2024 гласуваха малко над 2.5 милиона души, а честността на изборите беше опорочена с нарушения от всякакъв вид - подправяне, дописване на бюлетини, подмяна и др., довели до частичното им касиране.

Какво би могло да ентусиазира или разгневи гражданите, за да ги вдигне да гласуват?

Катализатори - "сега или никога", нов играч…

Историята на изборите показва, че активността се усилва от едни и същи фактори. Например усещане за решаващ избор и силна конфронтация, както беше сега в Унгария, където активността на 12 април достигна рекордни нива, надхвърляйки 74%. Залогът там беше висок - "сега или никога". Управлявалият 16 години Виктор Орбан и неговата "Фидес" изгубиха срещу Петер Мадяр и неговата "Тиса".

Освен съдбовността на изборите, влияние оказват и силните емоции - особено надеждата и упованието при поява на нов играч - както се случи в България през 2021, когато НДСВ на Симеон Сакскобургготскиси осигури 120 депутата. Само един депутатски мандат ги делеше от абсолютното мнозинство и този резултат до момента е най-високият след демократичните промени.

Подобна вълна предричаха и за Румен Радев след като напусна президентската институция през януари. Но едва ли ще се повтори "царският ефект". Съществената разлика е в екипа. Сакскобургготски се презентира с млади, успели в чужбина българи и комбинацията от корона и юпита се оказа неустоимо изкушение за избирателя. Радев е заобиколен от бившите си министри от служебните кабинети, които не будят особен ентусиазъм, по-скоро създават усещане за дежавю. А и след двата си президентски мандата той трудно може да бъде възприет като нов играч в политиката.

Бензин в кампанията

Служебното правителство остава фактор, който може да енергизира кампанията. Премиерът Андрей Гюров и министрите на правосъдието и вътрешните работи Андрей Янкулов и Емил Дечев действат съобразно ключови искания на декемврийските протести - гарантиране на честни избори и отстраняването на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. МВР ежедневно разкрива схеми за купен и контролиран вот. А Янкулов е последователен в усилията си за промяна на временно изпълняващия длъжността главен прокурор, бетониран в креслото си от прокурорската колегия - въпреки решението на Конституционния съд.

Яростните атаки и компромати срещу Дечев, и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев и Янкулов също могат да се превърнат в допълнителен катализатор на вота, тъй като изострят сблъсъка между заявената воля за промяна и политическия и задкулисен натиск.

Дебат между лидерите на формациите с шанс за 52-ия парламент би могъл да даде нов импулс на кампанията, доминирана от интервюта в удобна среда и еднопосочни изявления. Политическата култура в България обаче остава далеч от тази практика - тук по-скоро се залага на контролираната комуникация, а не на пряк сблъсък.

Публичните дебати могат да променят нагласите в движение. Класически пример е телевизионният сблъсък в САЩ на 26 септември 1960 между Ричард Никсън и Джон Кенеди, гледан от над 60 милиона души. Непосредствено след него Кенеди излиза напред в проучванията, макар и с малко, и печели изборите с под 1% разлика.

Ако няма вяра, защо не отвращение

Ако големите надежди за промяна не се появят, тяхното място може да заеме отвращението. В последните дни на кампанията именно то може да бъде отприщено от течове на компромати - като спекулации около случая "Петрохан-Околчица". Вече се подгрява за възможно излизане на данни за посещения на конкретни политици в частната хижа, където бяха намерени труповете на трима от обитателите, а няколко дни по-късно във Врачанския балкан - телата и на останалите трима.

Подобни разкрития рядко остават без ефект - те или отблъскват част от избирателите, или ги тласкат към вот "против".

В крайна сметка вотът ще се реши не от най-добрия аргумент, а от най-силния импулс - дали това ще е надежда, страх или отвращение, ще стане ясно в тези последни дни.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Купуват цели избирателни комисии.Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.

    21:04 14.04.2026

  • 2 Внимание, внимание!

    6 5 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!😂🤣

    21:05 14.04.2026

  • 3 Очаква ни победа за Господин Пеевски

    7 5 Отговор
    и ДПС Ново Начало

    21:07 14.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    4 2 Отговор
    Е какво да ни очаква, пеефски не се е показвал откакто е започнала кампанията. В момента купува като оглупел, няма време за интервюта

    21:22 14.04.2026

  • 6 си дзън

    1 6 Отговор
    За да не ни нападне русия трябва да бъдат депортирани всички руснаци от БГ и тези
    с българско гражданство.

    21:23 14.04.2026

  • 7 Мирянин

    3 1 Отговор
    Първо, лидерските дебати са характерни за мажоритарни избори и второ, ако в една европейска държава за 5 години има осем предсрочни вота, дали в тази държава наистина има "лидери", че и т.н. елит? Или има предимно самозванци? М?

    Коментиран от #18

    21:27 14.04.2026

  • 8 Сатана Z

    1 4 Отговор
    Аз ще гласувам за човекът обединил всички етноси в България против ППдофилите ,г-н Делян Славчев Пеевски.

    21:33 14.04.2026

  • 9 Отстрани

    3 2 Отговор
    Очакваме министърът на ППдофилите отново да влезе през нощта и да бърника машините с флашка, но този път да изключи камерата, за да не го хванат пак от ДАНС.

    21:39 14.04.2026

  • 10 ППдебил

    3 2 Отговор
    От нас нищо не очаквайте!
    Ние сме си некадърни по презумпция.

    21:40 14.04.2026

  • 11 Очаквам

    0 2 Отговор
    Коцето да скъса гласна струна, а Тиквун да си скъса джобовете от бъркане до лактите в тях.

    21:42 14.04.2026

  • 12 От лицето Пеевски

    1 0 Отговор
    очаквам такива неща, че ако ги напиша тука веднага ще ме изтрият от страх ДАНС да не затрие сайта.

    21:47 14.04.2026

  • 13 Онзи

    0 1 Отговор
    █Мафията си изигра компроматните карти. Хубавото е, че нищо не постигна. Последните напъни на тролейчетата също са неефективни.░

    21:52 14.04.2026

  • 14 хаха

    1 2 Отговор
    Нещо подобно:

    "Скандал след Великден: Пиян свещеник и младежи се сбиха пред храм"

    ХАХАХА

    21:55 14.04.2026

  • 15 Точен

    1 0 Отговор
    Милчева, вашият човек Гюров не се справи и за среден 3 с дилърите на гласове, Йотова сбърка, като го сложи временен премиер. И аз се надявах, че ще спре кражбата на гласове, ама се убедих,че сте неможачи във всичко...

    21:55 14.04.2026

  • 16 За Сега !

    1 0 Отговор
    Нови Игрячи !

    Няма !

    Така Че Въпроса За !

    Сега !

    Или Никога !

    Отпада !


    Просто !

    Не Искаме !

    Още от Същото !

    Каквото !

    Радев !

    Предлага !

    21:58 14.04.2026

  • 17 !!!?

    0 1 Отговор
    Ама какъв "Прогрес" може да има със съветските носталгици от Гълъбарника на Мистър Кеш !
    Без "сглобка" с Боко и Шиши България навлиза наистина в перманентна политическа криза и серия от избори...!!!?

    22:01 14.04.2026

  • 18 еми

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мирянин":

    в тая кочина кога е имало нещо свястно. Спомни си Българския казан в ада. Тук няма лидери има послушни губернатори поставени от еди си кой господар. "Спомни си евреите какво са казвали на Моисей: За какво ни е свобода в Египет си бяхме по добре като роби"! Ние сме същите!

    22:03 14.04.2026

  • 19 Стивън Дарси...

    1 0 Отговор
    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КРАСИМИР ТРУФЕВ СЛЕД АКЦИЯ НА ГДБОП Е БИЛ АРЕСТУВАН ЗАРАДИ ПЕДОФИЛИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕДОФИЛСКИ МАТЕРИАЛИ И СНИМКИ .
    СЪЩИЯ Е ПРИВЕДЕН В АРЕСТА НА ОСаС НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
    ТОЗИ СЛУЧАЙ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ДОКАЗВА,ЧЕ ППДБ Е ЕДНА ПЕДОФИЛСКА И П••••РАСКА СЕКТА ,КОЯТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВРЕДНА И ОПАСНА ЗА БЪЛГАРИЯ.

    22:18 14.04.2026