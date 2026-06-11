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Иран: Споразумението за прекратяване на огъня на практика вече е лишено от смисъл

Иран: Споразумението за прекратяване на огъня на практика вече е лишено от смисъл

11 Юни, 2026 13:06 1 690 15

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  • ливан-
  • техеранска фондова борса

Най-малко трима души бяха ранени в района на Техеран при ударите, нанесени от САЩ тази нощ

Иран: Споразумението за прекратяване на огъня на практика вече е лишено от смисъл - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Споразумението за прекратяване на огъня между Техеран и Вашингтон, което влезе в сила на 8 април, на практика вече е лишено от смисъл, заяви министерството на външните работи на Иран след новата американска бомбардировка тази нощ, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Незаконните и престъпни атаки на САЩ, извършени през последните няколко часа, представляват не само отявлено нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, но и на практика лишават от смисъл споразумението за прекратяване на огъня", посочи министерството на външните работи в изявление.

Най-малко трима души бяха ранени в района на Техеран при ударите, нанесени от САЩ тази нощ, съобщи иранската новинарска агенция Фарс, като се позова на медицински служител.

"Трима души бяха ранени при инциденти, свързани с бруталните американски атаки в провинция Техеран", заяви ръководителят на местната служба за спешна медицинска помощ.

Американските удари бяха насочени главно срещу Южен Иран, но и срещу обекти в близост до столицата в градовете Карадж, Назарабад и Пишва, посочи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран "ще си плати", след като Техеран нанесе удари по американски обекти в три държави от региона, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост".

В късния следобед вчера по източноамериканско време САЩ нанесоха удари по "многобройни цели в Иран", се посочва в изявление на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), без да се предоставят допълнителни подробности. Според полуофициални ирански медии в няколко града в южната част на Иран са се чули експлозии.

"Ще ги атакуваме и ще ги атакуваме много здраво", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет преди подновяването на ударите.

Размяната на удари в стил "око за око, зъб за зъб" бележи поредната ескалация в Близкия изток, където споразуменията за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, както и между Израел и Ливан, изглеждат все по-нестабилни, което заплашва да върне региона към пълномащабна война, отбелязва "Вашингтон пост".

Дипломатическите отношения между България и Иран са установени през 1897 г. По време на Втората световна война са прекъснати от Иран на 17 септември 1941 г. Възстановени са на 19 декември 1961 г. Българската легация в Техеран е открита през 1963 г. и на следващата година е издигната в посолство. Оглавява се от посланик от 1968 г. До септември 1972 г. в България е акредитиран иранският посланик в Белград, а след това е открита мисия в София, оглавявана от посланик. България и Иран развиват традиционно добри двустранни отношения. България е четвъртата държава, признала ислямската република, през 1979 г. Към настоящия момент политическият диалог се запазва на добро равнище.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 оня с коня

    18 3 Отговор
    това е някакъв краварски кюнец

    13:08 11.06.2026

  • 2 ДЕДО МИ КАЗВАШЕ

    29 3 Отговор
    На еврей и грък вяра да нямаш.

    13:09 11.06.2026

  • 3 Анонимен

    17 3 Отговор
    Така задокеанските ни скъпи дружки днес откриват СП по футбол.Играта измерва силите ни без да се води война.Тълкованието е пренебрегнато и опорочено.Непризнаването на законите и нормите е типична черта на шестолъчките,опорочили всичко свято .Който сее ветрове жъне бури...

    13:19 11.06.2026

  • 4 снимката кърти

    6 11 Отговор
    супер-дупер-хипер ракетите на Иран... ха ха ха...

    Коментиран от #10, #11, #15

    13:23 11.06.2026

  • 5 Моджтаба :

    5 2 Отговор
    Не трябваше да става така, ама вече е късно.

    13:26 11.06.2026

  • 6 Запознат

    7 0 Отговор
    Търсиха си причина и намериха.

    13:31 11.06.2026

  • 7 Хайде

    6 9 Отговор
    Откога чакам на вида разхвърчани чалми на радикални ислямисти

    Коментиран от #8

    13:32 11.06.2026

  • 8 оня с коня

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хайде":

    ох всеки ден се моля войната да започне и бензина да стигне 10 евро /литъра и така да е поне няколко години

    че се не трае по тия улици от коли

    13:35 11.06.2026

  • 9 Възраждане

    8 2 Отговор
    Няма вече пречки бойците на братската революционна гвардия да унищожат силите на нацистка Америка

    Коментиран от #12

    13:56 11.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ибн Ал Камил

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "снимката кърти":

    Маценце, един дрон Шахед струва 30000 долара, а една ракета 200000. За да ги свалят, режимите на Израел и САЩ харчат ракети за Пейтриът или Айрън Дом по 2 милиона едната. А най-смешното е, че Иран произвежда по 5000 такива на ден, а агресорите по 3. Е кой ще спечели войната?

    14:02 11.06.2026

  • 12 Ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Възраждане":

    Ти да видиш!

    14:05 11.06.2026

  • 13 Обективен

    4 0 Отговор
    Бай Дончо я закъсва все повече и повече.

    14:14 11.06.2026

  • 14 ПАК НЕ ИСКАМ ДА ПИША.

    0 0 Отговор
    НО СЪРЦЕ НЕ МИ ДАВА. ТЕЗИ СА ИЗПЕРКАЛИ ОТ ВСЯКЪДЕ. И НАТАНЯХУЙ И ТРАМПА ЗА некъф си ДИЗЕЛ. ИРАН СЪЩО ЩОТО СА ПРАЯТ НА ГОЛЕМИ. И ЩЕ ПИША НЕ МИ ПУКА КОГА СЕ БИЯТ ДВА ТЪПОЪГЛИ КЮТУКА.

    14:16 11.06.2026

  • 15 Кин Дза Дза

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "снимката кърти":

    Любопитен постапокалиптичен филм от съветската епоха. Там имаше такива пепелаци. Тогава изглеждаше абсурдно, а сега е просто жалка действителност.

    14:25 11.06.2026

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