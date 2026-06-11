Иран: Споразумението за прекратяване на огъня на практика вече е лишено от смисъл

Споразумението за прекратяване на огъня между Техеран и Вашингтон, което влезе в сила на 8 април, на практика вече е лишено от смисъл, заяви министерството на външните работи на Иран след новата американска бомбардировка тази нощ, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Незаконните и престъпни атаки на САЩ, извършени през последните няколко часа, представляват не само отявлено нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, но и на практика лишават от смисъл споразумението за прекратяване на огъня", посочи министерството на външните работи в изявление.
Най-малко трима души бяха ранени в района на Техеран при ударите, нанесени от САЩ тази нощ, съобщи иранската новинарска агенция Фарс, като се позова на медицински служител.
"Трима души бяха ранени при инциденти, свързани с бруталните американски атаки в провинция Техеран", заяви ръководителят на местната служба за спешна медицинска помощ.
Американските удари бяха насочени главно срещу Южен Иран, но и срещу обекти в близост до столицата в градовете Карадж, Назарабад и Пишва, посочи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран "ще си плати", след като Техеран нанесе удари по американски обекти в три държави от региона, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост".
В късния следобед вчера по източноамериканско време САЩ нанесоха удари по "многобройни цели в Иран", се посочва в изявление на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), без да се предоставят допълнителни подробности. Според полуофициални ирански медии в няколко града в южната част на Иран са се чули експлозии.
"Ще ги атакуваме и ще ги атакуваме много здраво", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет преди подновяването на ударите.
Размяната на удари в стил "око за око, зъб за зъб" бележи поредната ескалация в Близкия изток, където споразуменията за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, както и между Израел и Ливан, изглеждат все по-нестабилни, което заплашва да върне региона към пълномащабна война, отбелязва "Вашингтон пост".
Дипломатическите отношения между България и Иран са установени през 1897 г. По време на Втората световна война са прекъснати от Иран на 17 септември 1941 г. Възстановени са на 19 декември 1961 г. Българската легация в Техеран е открита през 1963 г. и на следващата година е издигната в посолство. Оглавява се от посланик от 1968 г. До септември 1972 г. в България е акредитиран иранският посланик в Белград, а след това е открита мисия в София, оглавявана от посланик. България и Иран развиват традиционно добри двустранни отношения. България е четвъртата държава, признала ислямската република, през 1979 г. Към настоящия момент политическият диалог се запазва на добро равнище.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
13:08 11.06.2026
2 ДЕДО МИ КАЗВАШЕ
13:09 11.06.2026
3 Анонимен
13:19 11.06.2026
4 снимката кърти
Коментиран от #10, #11, #15
13:23 11.06.2026
5 Моджтаба :
13:26 11.06.2026
6 Запознат
13:31 11.06.2026
7 Хайде
Коментиран от #8
13:32 11.06.2026
8 оня с коня
До коментар #7 от "Хайде":ох всеки ден се моля войната да започне и бензина да стигне 10 евро /литъра и така да е поне няколко години
че се не трае по тия улици от коли
13:35 11.06.2026
9 Възраждане
Коментиран от #12
13:56 11.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ибн Ал Камил
До коментар #4 от "снимката кърти":Маценце, един дрон Шахед струва 30000 долара, а една ракета 200000. За да ги свалят, режимите на Израел и САЩ харчат ракети за Пейтриът или Айрън Дом по 2 милиона едната. А най-смешното е, че Иран произвежда по 5000 такива на ден, а агресорите по 3. Е кой ще спечели войната?
14:02 11.06.2026
12 Ха-ха
До коментар #9 от "Възраждане":Ти да видиш!
14:05 11.06.2026
13 Обективен
14:14 11.06.2026
14 ПАК НЕ ИСКАМ ДА ПИША.
14:16 11.06.2026
15 Кин Дза Дза
До коментар #4 от "снимката кърти":Любопитен постапокалиптичен филм от съветската епоха. Там имаше такива пепелаци. Тогава изглеждаше абсурдно, а сега е просто жалка действителност.
14:25 11.06.2026