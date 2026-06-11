Иран: Споразумението за прекратяване на огъня на практика вече е лишено от смисъл

Споразумението за прекратяване на огъня между Техеран и Вашингтон, което влезе в сила на 8 април, на практика вече е лишено от смисъл, заяви министерството на външните работи на Иран след новата американска бомбардировка тази нощ, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Незаконните и престъпни атаки на САЩ, извършени през последните няколко часа, представляват не само отявлено нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, но и на практика лишават от смисъл споразумението за прекратяване на огъня", посочи министерството на външните работи в изявление.

Най-малко трима души бяха ранени в района на Техеран при ударите, нанесени от САЩ тази нощ, съобщи иранската новинарска агенция Фарс, като се позова на медицински служител.

"Трима души бяха ранени при инциденти, свързани с бруталните американски атаки в провинция Техеран", заяви ръководителят на местната служба за спешна медицинска помощ.

Американските удари бяха насочени главно срещу Южен Иран, но и срещу обекти в близост до столицата в градовете Карадж, Назарабад и Пишва, посочи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран "ще си плати", след като Техеран нанесе удари по американски обекти в три държави от региона, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост".

В късния следобед вчера по източноамериканско време САЩ нанесоха удари по "многобройни цели в Иран", се посочва в изявление на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), без да се предоставят допълнителни подробности. Според полуофициални ирански медии в няколко града в южната част на Иран са се чули експлозии.

"Ще ги атакуваме и ще ги атакуваме много здраво", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет преди подновяването на ударите.

Размяната на удари в стил "око за око, зъб за зъб" бележи поредната ескалация в Близкия изток, където споразуменията за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, както и между Израел и Ливан, изглеждат все по-нестабилни, което заплашва да върне региона към пълномащабна война, отбелязва "Вашингтон пост".

Дипломатическите отношения между България и Иран са установени през 1897 г. По време на Втората световна война са прекъснати от Иран на 17 септември 1941 г. Възстановени са на 19 декември 1961 г. Българската легация в Техеран е открита през 1963 г. и на следващата година е издигната в посолство. Оглавява се от посланик от 1968 г. До септември 1972 г. в България е акредитиран иранският посланик в Белград, а след това е открита мисия в София, оглавявана от посланик. България и Иран развиват традиционно добри двустранни отношения. България е четвъртата държава, признала ислямската република, през 1979 г. Към настоящия момент политическият диалог се запазва на добро равнище.