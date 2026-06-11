Търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток, заявиха в "Екс" американските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

По-рано днес висшето командване на иранските въоръжени сили заяви, че Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове.

Иранските сили направиха изявлението си, след като Централното командване на американските въоръжени сили заяви, че американските сили са започнали да нанасят удари на самоотбрана по Иран в 17:15 часа (на 10 юни) източно американско време (00:15 часа на 11 юни българско време).

Ирански медии съобщиха, че два кораба, които са опитали да нарушат забраната за преминаване през Ормузкия проток, са били ударени.

Американските въоръжени сили заявиха, че американски бойни кораби не са били поразявани в Ормузкия проток. Американските сили казаха това, след като иранските държавни медии съобщиха, че има индикации, че американски кораби, намиращи се в близост до протока, са станали мишена на ракетите и дроновете на иранските въоръжени сили.

През месец април България изрази своето категорично несъгласие с нанасянето на удари от иранска страна по държавите от Залива и призова Иран да възстанови свободното корабоплаване през Ормузкия проток