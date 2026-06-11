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Търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток

Търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток

11 Юни, 2026 07:01 1 109 9

  • иран-
  • сащ-
  • кораби-
  • ормузки проток

Висшето командване на иранските въоръжени сили заяви, че Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове

Търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток, заявиха в "Екс" американските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

По-рано днес висшето командване на иранските въоръжени сили заяви, че Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове.

Иранските сили направиха изявлението си, след като Централното командване на американските въоръжени сили заяви, че американските сили са започнали да нанасят удари на самоотбрана по Иран в 17:15 часа (на 10 юни) източно американско време (00:15 часа на 11 юни българско време).

Ирански медии съобщиха, че два кораба, които са опитали да нарушат забраната за преминаване през Ормузкия проток, са били ударени.

Американските въоръжени сили заявиха, че американски бойни кораби не са били поразявани в Ормузкия проток. Американските сили казаха това, след като иранските държавни медии съобщиха, че има индикации, че американски кораби, намиращи се в близост до протока, са станали мишена на ракетите и дроновете на иранските въоръжени сили.

През месец април България изрази своето категорично несъгласие с нанасянето на удари от иранска страна по държавите от Залива и призова Иран да възстанови свободното корабоплаване през Ормузкия проток


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кого да вярва

    9 0 Отговор
    Чиляк. Две статии, една медия, Иран затвори... и кораби преминават...Вервайте ми.

    Коментиран от #9

    07:05 11.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Преди да се намеси Тръмп минаваха по 100 кораба на ден безплатно.

    07:06 11.06.2026

  • 3 Унуфри

    7 0 Отговор
    Абе журналя и сайтчета проверявайте си информацията преди да пишете и подвеждате какво му е затвореното като преминават

    07:08 11.06.2026

  • 4 Мишел

    5 2 Отговор
    Някои кораби с късмет минават. Вчера Иран удари в протока два търговски кораба на недружествени държави

    07:16 11.06.2026

  • 5 Ще има и още

    1 1 Отговор
    Най-много се лъже на лов и на война, класика !!!
    Вали затова и демократично спряха недемократичните руски телевизии. И от тях се бълваше здрава пропаганда но поне човек можеше да направи баланс между демократичните лъжи и недемократичните лъжи, все пак нали истината винаги е по средата. А друга извечна класика е че при война, тя истината винаги е първата жертва.

    07:27 11.06.2026

  • 6 Коста

    0 1 Отговор
    Време е България да се намеси и да помогне на нещастниците американски.

    07:39 11.06.2026

  • 7 Мдаа...

    5 1 Отговор
    Китайски, индийски, руски, пакистански кораби минават през ормуз безплатно, когато и както си поискат. ПiHд0cTaHckи и иcpahellckи кораби изобщо не преминават. Всички останали цакат по $2млн в юани или риали и си минават по живо, по здраво.
    Така е откакто Иран пое контрола над ормуз. Не мога да разбера защо журналята се правят на ощипани...

    07:39 11.06.2026

  • 8 ами

    2 1 Отговор
    нато пък може да започне да нанася удари на самоотбрана в русия

    08:11 11.06.2026

  • 9 Без име

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кого да вярва":

    ТАСС писаха, че Ормузкият проход е открит за дружествени страни.

    08:23 11.06.2026

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