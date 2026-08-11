Десетки жертви при атаки на хусите срещу армията на Йемен

Обстановката в Близкия изток се нажежава по два паралелни фронта.

Йеменските бунтовници хути предприеха мащабни офанзиви срещу международно признатото правителство в североизточните и западните части на страната. Същевременно, огромен разлив от петролен танкер, свързван с руския „сенчест флот“, се доближава опасно близо до бреговете на Оман, заплашвайки да предизвика безпрецедентна екологична катастрофа в Арабско море.

Ескалация в Йемен: Десетки жертви при атаки с дронове и ракети

Бунтовническото движение „Ансар Аллах“ възобнови активните военни действия, нанасяйки координирани удари по позиции на йеменската армия в ключови региони. По информация на.euronews.com и newsru.co.il, сериозни сблъсъци са регистрирани в провинциите Мариб и Хадрамаут (на североизток), както и по западното крайбрежие на Червено море.

Ударът по град Моха: При нападение с 11 балистични ракети и дронове срещу стратегическото пристанище Моха на югозапад загинаха най-малко седем души (четирима военнослужещи и трима цивилни), а над 30 бяха ранени. Йеменската противовъздушна отбрана е успяла да прихване част от апаратите.

При нападение с 11 балистични ракети и дронове срещу стратегическото пристанище Моха на югозапад загинаха най-малко седем души (четирима военнослужещи и трима цивилни), а над 30 бяха ранени. Йеменската противовъздушна отбрана е успяла да прихване част от апаратите. Фронтът в Мариб: На североизток хутите атакуваха военни лагери на просаудитските сили, където се съобщава за десетки убити войници.

На североизток хутите атакуваха военни лагери на просаудитските сили, където се съобщава за десетки убити войници. Позицията на хутите: Военният говорител Яхия Сари потвърди атаките чрез Telegram, заявявайки, че цел са били „складове за оръжие и струпвания на саудитския враг“.

Новата вълна от насилие عميقا подкопава крехкото примирие, договорено първоначално през 2022 г., и заплашва да върне Йемен към пълномащабна гражданска война.

Огромно петно руски петрол наближава бреговете на Оман

Паралелно с военния конфликт, в Арабско море се разраства мащабна екологична криза. Петролно петно с площ между 400 и 800 квадратни километра се движи в посока североизток към континенталната част на Оман.

Източник на замърсяването е супертанкерът „Кэролайн Безенги“ (Caroline Bezengi), плаващ под флага на Камерун, който е част от руския „сенчест флот“ за заобикаляне на западните санкции. По данни на агенция Ройтерс и разследващия сайт Медуза (meduza.io), през април корабът е напуснал руското черноморско пристанище Новоросийск с товар от близо 1 милион барела суров петрол. През юни на борда е избухнал експлозия, след което плавателният съд е заседнал край оманския архипелаг Халаният.

Според екологичната организация Грийнпийс:

Разливът се намира на едва 7 километра от бреговата линия на Оман.

на Оман. Засегнатият район около островите Ел-Халаният притежава статут на морски резерват , където живеят застрашени видове, включително арабски гърбат кит.

, където живеят застрашени видове, включително арабски гърбат кит. Властите в Оман и екологични екипи вече провеждат въздушно наблюдение и подготвят спешен план за препомпване на останалото гориво, преди корабът да потъне напълно.

Инцидентът отново засилва критиките на международната общност срещу практиката на Москва да използва стари и технически неизправни танкери без надеждни застраховки, което увеличава до максимум рисковете от глобални екологични бедствия.