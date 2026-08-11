Десетки жертви при атаки на хусите срещу армията на Йемен

Обстановката в Близкия изток се нажежава по два паралелни фронта.
Йеменските бунтовници хути предприеха мащабни офанзиви срещу международно признатото правителство в североизточните и западните части на страната. Същевременно, огромен разлив от петролен танкер, свързван с руския „сенчест флот“, се доближава опасно близо до бреговете на Оман, заплашвайки да предизвика безпрецедентна екологична катастрофа в Арабско море.
Ескалация в Йемен: Десетки жертви при атаки с дронове и ракети
Бунтовническото движение „Ансар Аллах“ възобнови активните военни действия, нанасяйки координирани удари по позиции на йеменската армия в ключови региони. По информация на.euronews.com и newsru.co.il, сериозни сблъсъци са регистрирани в провинциите Мариб и Хадрамаут (на североизток), както и по западното крайбрежие на Червено море.
- Ударът по град Моха: При нападение с 11 балистични ракети и дронове срещу стратегическото пристанище Моха на югозапад загинаха най-малко седем души (четирима военнослужещи и трима цивилни), а над 30 бяха ранени. Йеменската противовъздушна отбрана е успяла да прихване част от апаратите.
- Фронтът в Мариб: На североизток хутите атакуваха военни лагери на просаудитските сили, където се съобщава за десетки убити войници.
- Позицията на хутите: Военният говорител Яхия Сари потвърди атаките чрез Telegram, заявявайки, че цел са били „складове за оръжие и струпвания на саудитския враг“.
Новата вълна от насилие عميقا подкопава крехкото примирие, договорено първоначално през 2022 г., и заплашва да върне Йемен към пълномащабна гражданска война.
Огромно петно руски петрол наближава бреговете на Оман
Паралелно с военния конфликт, в Арабско море се разраства мащабна екологична криза. Петролно петно с площ между 400 и 800 квадратни километра се движи в посока североизток към континенталната част на Оман.
Източник на замърсяването е супертанкерът „Кэролайн Безенги“ (Caroline Bezengi), плаващ под флага на Камерун, който е част от руския „сенчест флот“ за заобикаляне на западните санкции. По данни на агенция Ройтерс и разследващия сайт Медуза (meduza.io), през април корабът е напуснал руското черноморско пристанище Новоросийск с товар от близо 1 милион барела суров петрол. През юни на борда е избухнал експлозия, след което плавателният съд е заседнал край оманския архипелаг Халаният.
Според екологичната организация Грийнпийс:
- Разливът се намира на едва 7 километра от бреговата линия на Оман.
- Засегнатият район около островите Ел-Халаният притежава статут на морски резерват, където живеят застрашени видове, включително арабски гърбат кит.
- Властите в Оман и екологични екипи вече провеждат въздушно наблюдение и подготвят спешен план за препомпване на останалото гориво, преди корабът да потъне напълно.
Инцидентът отново засилва критиките на международната общност срещу практиката на Москва да използва стари и технически неизправни танкери без надеждни застраховки, което увеличава до максимум рисковете от глобални екологични бедствия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дааа
Коментиран от #3, #4
06:51 11.08.2026
2 Зико
07:10 11.08.2026
3 Очевидно
До коментар #1 от "Дааа":Корабът си джътка насам натам. Кара на различни държави.
07:29 11.08.2026
4 Ще претоварят нефта
До коментар #1 от "Дааа":на друг кораб и ще мине за неруски, понеже за руския има ембарго.
Ти от небето ли падаш, сякаш за пръв път чуваш?
Същото правят и край Отманли, за това в Бургас често мирише на нефт.
Под носа на кремълслите слуги в България. И при Боко, и при Кокорчо, и при Радко- едно и също.
07:40 11.08.2026
5 Велчов
Коментиран от #8
07:43 11.08.2026
6 Моля
07:44 11.08.2026
7 Хусите са изцяло на иранска издръжка.
Задачата им е да блокират Баб ел- Мандеб и по този начин и Суецкия канал.
Тръмп и калинките му, естествено , за пръв път чуха за тези подробности СЛЕД като се набутаха в Иран!
За това сега се чудят кой път да хванат!
Коментиран от #10
07:44 11.08.2026
8 Рамбо
До коментар #5 от "Велчов":Ти в казарма ходил ли си? Коя армия да пратят ? Може би българска или каква? Ти тези хути, ако хванат онези розовите натьовци, няма да има кой да върне ковчезите!
07:53 11.08.2026
9 НИЩО МУ НЯМА
ТАЗИ ФИГ.1☝
КАК УМАЛИТЕЛНО НИ ВРЪЩА
В КАЗАРМЕНИТЕ ГОДИНИ В БНА
1989г.пр.н.е. ЕЕЕ СПОМЕНИ
ЗА СЛУЖИЛИТЕ В СУХ.ВОЙСКИ👍
Еее плацовете в елхово..марица..ямбол..
08:29 11.08.2026
10 Гошо
До коментар #7 от "Хусите са изцяло на иранска издръжка.":За да спрат финансирането, трябва да унищожат всичките 10 ирански рафинерии, всички петролни складове, терминалите за износ на астров Харг. За тази работа не трябват много ракети(
около 20 ракети за рафинерия, за да
изгори напълно, и около 100 ракети за терминала на остров Харг за да изгори напълно ). Тогова ще настане мир!
09:17 11.08.2026
11 Ъъъ
Точно заради такива клоуни е стига до тук.... Сульо и Оульо "признават" наляво и надясно марионетни правителства и после се чудят що станало така... 🤣
10:36 11.08.2026