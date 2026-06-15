Зрелищно задържане на "Калашниците": но защо чак сега?

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Арестът на "Калашниците" беше зрелищен. Но обществото в България има право да попита: Дали ако не бяха умрели хора в ужасяващата катастрофа, причинена от безразсъдна гонка, арестите можеше и да не се случат?

Когато МВР извършва зрелищна акция с 36 арестувани, която връща спомена за операциите срещу „Килърите“ и „Наглите“ отпреди близо 15 години, обществото има право да попита защо сега. В правовата държава арестите трябва да следват логиката на разследването и събраните доказателства, а не нуждите на политическия или институционалния имидж.

Политическият контекст на акцията

От МВР обясниха действията си с цели шест разследвания на Софийската градска и Софийската районна прокуратура за рекет, изнудване и сводничество. Но полицейската операция срещу групата на „Калашниците“ има и политически контекст. Наскоро депутатът от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков заяви в интервю за Дойче Веле, че причината за внезапното напускане на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев може да е отказът да бъде разследвана бандата. По думите му е имало очакване министерството да действа активно, след като името на „Калашниците“ се появи публично покрай катастрофата с четири жертви и тежко ранени, причинена от лица, свързвани с групата.

Излиза, че ако не беше смъртта на тези хора при ужасяващи обстоятелства - мощен автомобил, врязъл се в градски автобус при безразсъдна гонка - арести може би нямаше да има. При напускането си Кандев не даде подробности. В социалните мрежи той написа единствено, че не може да избира между поста и принципите си и да „подпира с името си фасада“.

Около оставката му бързо се появиха различни спекулации, нито една от които той не е потвърдил или отхвърлил. Освен заради “Калашниците”, друга версия го свърза с евентуално включване в политиката като възможен кандидат за вицепрезидент до Андрей Гюров. Появи се и контра обяснение - конфликт с вътрешния министър Иван Демерджиев заради украинския строителен предприемач Олег Невзоров, построил незаконното селище в крайморската местност Баба Алино.

Фойерверки за Любомир Николов

Акцията срещу „Калашниците“ изглежда като мащабна операция срещу публично разпознаваема престъпна групировка. В нея участваха екипи на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и жандармерията.

Арестите съвпаднаха с първите дни на Николов като главен секретар. Затова операцията неизбежно се възприема като демонстрация, че МВР с точно този професионален ръководител е способно да нанася удари по престъпни групи - послание, от което новото ръководство има нужда. Любомир Николов е смятан за близък до бившия вътрешен министър и бивш депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, тъй като оглави СДВР по време на министерския му мандат.

Сега МВР твърди, че е събрало достатъчно доказателства за 36-те ареста. Ако прокуратурата успее да превърне задържаните в подсъдими и подсъдимите - в осъдени, Демерджиев и Николов ще се похвалят с първия си голям удар срещу организираната престъпност. И така успехът ще бъде записан на тяхна сметка, не на онези, при които е започнала работата срещу групата.

Ще се стигне ли до присъди?

При операциите „Наглите“ и „Килърите“ в крайна сметка се стигна до осъдителни присъди. Именно това е истинската мярка за успех на всяка такава операция. Първият тест за качеството на събраните доказателства ще бъдат решенията на съда по мерките за неотклонение на задържаните “Калашници”. Вътрешният министър написа вчера във Фейсбук, че това е само началото. “Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло”.

Бандата привлича вниманието на полицията още през май 2025 г., когато служители на 7-о РУ задържат сочения за неин лидер Петър Иванов, известен като Пешо Калашника. Арестът е след сигнал на 29-годишна жена, която твърди, че месеци наред е била държана против волята си и принуждавана към проституция.

Според разследващите базата на групата е в Ботунец, а тя е действала основно в Студентски град и се е занимавала със сводничество. След като бандата е “приведена в известност”, по терминологията на МВР, всичко изглежда продължава по старому. Мъжете с татуиран руски автомат и черни тениски продължават с незаконния си бизнес.

Къде е присъствието на МВР в Студентския град?

Случаят насочва вниманието и към Студентски град, който от години присъства в криминалните хроники. Ако акцията слага началото на “прочистването” му от проституция, рекет, търговия с дрога и свързаните с тях престъпни мрежи, залогът е по-голям от съдбата на “Калашниците”.

Присъствието на МВР не се усеща в “градчето”, където студентски общежития съжителстват с казина, нощни клубове, салони за масажи и доста съмнителен бизнес. Ако държавата иска да си върне контрола над този район, това ще стане ясно не след 36 ареста, а когато редът и законът останат и след като телевизионните камери са си тръгнали.

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