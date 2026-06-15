Новини
Мнения »
Зрелищно задържане на "Калашниците": но защо чак сега?

Зрелищно задържане на "Калашниците": но защо чак сега?

15 Юни, 2026 19:01 1 041 22

  • мвр-
  • калашниците-
  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • килърите

Ако акцията слага началото на “прочистването” му от проституция, рекет, търговия с дрога и свързаните с тях престъпни мрежи, залогът е по-голям от съдбата на “Калашниците”

Зрелищно задържане на "Калашниците": но защо чак сега? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Арестът на "Калашниците" беше зрелищен. Но обществото в България има право да попита: Дали ако не бяха умрели хора в ужасяващата катастрофа, причинена от безразсъдна гонка, арестите можеше и да не се случат?

Когато МВР извършва зрелищна акция с 36 арестувани, която връща спомена за операциите срещу „Килърите“ и „Наглите“ отпреди близо 15 години, обществото има право да попита защо сега. В правовата държава арестите трябва да следват логиката на разследването и събраните доказателства, а не нуждите на политическия или институционалния имидж.

Политическият контекст на акцията

От МВР обясниха действията си с цели шест разследвания на Софийската градска и Софийската районна прокуратура за рекет, изнудване и сводничество. Но полицейската операция срещу групата на „Калашниците“ има и политически контекст. Наскоро депутатът от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков заяви в интервю за Дойче Веле, че причината за внезапното напускане на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев може да е отказът да бъде разследвана бандата. По думите му е имало очакване министерството да действа активно, след като името на „Калашниците“ се появи публично покрай катастрофата с четири жертви и тежко ранени, причинена от лица, свързвани с групата.

Излиза, че ако не беше смъртта на тези хора при ужасяващи обстоятелства - мощен автомобил, врязъл се в градски автобус при безразсъдна гонка - арести може би нямаше да има. При напускането си Кандев не даде подробности. В социалните мрежи той написа единствено, че не може да избира между поста и принципите си и да „подпира с името си фасада“.

Около оставката му бързо се появиха различни спекулации, нито една от които той не е потвърдил или отхвърлил. Освен заради “Калашниците”, друга версия го свърза с евентуално включване в политиката като възможен кандидат за вицепрезидент до Андрей Гюров. Появи се и контра обяснение - конфликт с вътрешния министър Иван Демерджиев заради украинския строителен предприемач Олег Невзоров, построил незаконното селище в крайморската местност Баба Алино.

Фойерверки за Любомир Николов

Акцията срещу „Калашниците“ изглежда като мащабна операция срещу публично разпознаваема престъпна групировка. В нея участваха екипи на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и жандармерията.

Арестите съвпаднаха с първите дни на Николов като главен секретар. Затова операцията неизбежно се възприема като демонстрация, че МВР с точно този професионален ръководител е способно да нанася удари по престъпни групи - послание, от което новото ръководство има нужда. Любомир Николов е смятан за близък до бившия вътрешен министър и бивш депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, тъй като оглави СДВР по време на министерския му мандат.

Сега МВР твърди, че е събрало достатъчно доказателства за 36-те ареста. Ако прокуратурата успее да превърне задържаните в подсъдими и подсъдимите - в осъдени, Демерджиев и Николов ще се похвалят с първия си голям удар срещу организираната престъпност. И така успехът ще бъде записан на тяхна сметка, не на онези, при които е започнала работата срещу групата.

Ще се стигне ли до присъди?

При операциите „Наглите“ и „Килърите“ в крайна сметка се стигна до осъдителни присъди. Именно това е истинската мярка за успех на всяка такава операция. Първият тест за качеството на събраните доказателства ще бъдат решенията на съда по мерките за неотклонение на задържаните “Калашници”. Вътрешният министър написа вчера във Фейсбук, че това е само началото. “Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло”.

Бандата привлича вниманието на полицията още през май 2025 г., когато служители на 7-о РУ задържат сочения за неин лидер Петър Иванов, известен като Пешо Калашника. Арестът е след сигнал на 29-годишна жена, която твърди, че месеци наред е била държана против волята си и принуждавана към проституция.

Според разследващите базата на групата е в Ботунец, а тя е действала основно в Студентски град и се е занимавала със сводничество. След като бандата е “приведена в известност”, по терминологията на МВР, всичко изглежда продължава по старому. Мъжете с татуиран руски автомат и черни тениски продължават с незаконния си бизнес.

Къде е присъствието на МВР в Студентския град?

Случаят насочва вниманието и към Студентски град, който от години присъства в криминалните хроники. Ако акцията слага началото на “прочистването” му от проституция, рекет, търговия с дрога и свързаните с тях престъпни мрежи, залогът е по-голям от съдбата на “Калашниците”.

Присъствието на МВР не се усеща в “градчето”, където студентски общежития съжителстват с казина, нощни клубове, салони за масажи и доста съмнителен бизнес. Ако държавата иска да си върне контрола над този район, това ще стане ясно не след 36 ареста, а когато редът и законът останат и след като телевизионните камери са си тръгнали.

Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Ало!?В началото на май месец бандата на Калашниците от Ботунец беше арестувана но Ицо Папата ги извади от затвора.И сега така ще стане.

    Коментиран от #5

    19:04 15.06.2026

  • 2 Защото

    12 2 Отговор
    Боко , Шиши и Кокорчо вече не са на власт

    19:08 15.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    4 1 Отговор
    Бой докато са заключени. В полицията има доста джалати които могат да вършат тая работа. С палките предимно в областта на бъбречетата. После да кажат, че са паднали по стълбите и са се ударили във вратата, свидетели няма.

    Коментиран от #7

    19:10 15.06.2026

  • 5 Крико

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А на бас , че няма да стане

    19:10 15.06.2026

  • 6 Никой

    1 2 Отговор
    След показната катастрофа на Челопеч и арогантното поведение на пристигналите черни " калашници " Кандев разпорежда незабавна акция за респектиране в кв " Ботунец ". Акцията е спряна незнайно от кого . Кандев не казва за да не бъдат предупредени " калашниците ". И сега акция под ръководството на министъра на МВР и право в медиите . Който може да сметне две и две .

    19:13 15.06.2026

  • 7 Не с палки

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    С градински маркуч от дебелите , не чупи кости

    Коментиран от #18

    19:14 15.06.2026

  • 8 Джери

    2 1 Отговор
    Е,и?Утре ще ги пуснете.Нищо няма да излезе от хвалбите им.Та те и липса на лична карта арестуват.Никой няма интерес да се разплете чорапа.

    Коментиран от #21

    19:15 15.06.2026

  • 9 Абсурдистан

    1 2 Отговор
    За сега по-малко от 1/3 са с обвинения. От тях по- малко от 1/3 няма да бъдат осъдени. И ефектът ще е 0 (НУЛА).

    19:21 15.06.2026

  • 10 Мицкоски

    2 1 Отговор
    Вижте се какви сте цигани се мизеррницццциииии всички сте цигани у циганския клозет БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН

    19:23 15.06.2026

  • 11 Амнести Интернешънъл

    3 4 Отговор
    12 (дванадесет) дни след зловещата кастрофа край Ботунец МВР арестували бандата на "Калашниците"😀😄👌🤩. Демерджиев се хвали с това във фейсбук, че нямало никой над закона. Въпрос първи. Защо чакахте 12 дни, за да ударите тази банда, която държи проститутките в почти цяла София? За да може да скрият списъците с купените гласове за ПБ ли?
    Въпрос втори. След като двамата джигити, които предизвикаха катастрофата, уж не бяха от бандата на "Калашниците" вие защо я арестувате? МВР се превръща в посредствена фейк страница в социалните мрежи.

    Коментиран от #12

    19:23 15.06.2026

  • 12 Точен въпрос

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Амнести Интернешънъл":

    Иван Демерджиев - министър на правосъдието в първото служебно правителство на радко мунчов боташа- 2021г.
    Демерджиев - вицепремиер и министър на МВР в 2 служебни правителства на мунчо боташа - 2022- 2023 г.
    Какво чакаше та не арестуваха тогава цигaнcкитe бандити? Или тогава бяха полезни на мунчо? И вилнееха в цяла София!

    19:24 15.06.2026

  • 13 Защото сами

    5 0 Отговор
    Се набиха между шамарите.Ако си бяха траяли и нямаше катастрофа щяха да си бачкат и всичко да им е точно.Сега е показност за пред ,,балъците’ ще мине някой ден и ще ги пуснат и така .Дано не съм прав ама….

    Коментиран от #16

    19:29 15.06.2026

  • 14 Защо ,чак сега ли?!

    5 5 Отговор
    Защото сега Радев взе властта!
    А преди Борисов и Пеевски ги прикриваха...!

    19:29 15.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Защото сами":

    Защото истинските бандити не са дебели цигани и не носят смешни потни фланелки с надпис " аз съм бандит "...
    Тия са абсолютни палячовци ...

    19:44 15.06.2026

  • 17 Мутата

    3 0 Отговор
    При бай Тошо какви калашници, какви пет лева. Не смееха да гъкнат туземците. Турите им букаите и на магистрала "Хемус" , с кирките и лопатите, докато стигнат края. БАФ ТЯХНАТА МАМА

    19:45 15.06.2026

  • 18 Оставя

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не с палки":

    както им викат докторите, хематоми. Затова, се слагат торбички с пясък. Следи няма никакви. Ама, тая полиция.... не е милиция.

    19:47 15.06.2026

  • 19 Фют

    3 0 Отговор
    Да, думите на Кандев може да значат всичко...

    19:48 15.06.2026

  • 20 Ами

    1 1 Отговор
    Защото досега на власт бяха Дебелите, а те закриляха своите, демек бандитите!

    19:57 15.06.2026

  • 21 🇧🇬БЪЛГАРИТЕ СМЕ НОВИТЕ "УКРАИНЦИ"!🇺🇦

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Джери":

    "8 Джери

    21Отговор
    Е,и?Утре ще ги пуснете.Нищо няма да излезе от хвалбите им.Та те и липса на лична карта арестуват.Никой няма интерес да се разплете чорапа.
    19:15 15.06.2026"

    🤣 Хахаха... Как добре ти се е получило! 😉
    Пред "чорапа" умните и досетливи хора ще добавят едно "зеленият" (словосъчетанието граматически оформено, естествено!) и КОЙ РАЗБРАЛ, РАЗБРАЛ!!! 😃

    20:03 15.06.2026

  • 22 Защо ли

    0 0 Отговор
    Цащото всичко е формално и за мвр тв
    Навсящъде е така.

    20:03 15.06.2026