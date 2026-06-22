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Румен Радев ще бъде принуден да открие картите си

Румен Радев ще бъде принуден да открие картите си

22 Юни, 2026 19:01 1 704 44

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  • бойко борисов-
  • възраждане-
  • русия-
  • украйна-
  • боташ

Месец и половина не е много време, но е показателно за посоките и начина на мислене на новите управляващи

Румен Радев ще бъде принуден да открие картите си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Румен Радев ще бъде принуден да открие картите си. Каквото и да направи, част от избирателите му ще бъдат разочаровани. Затова е по-добре да прави това, което е морално и справедливо. От Даниел Смилов.

Румен Радев дойде на власт с впечатляващ като подкрепа, но парадоксален като съдържание мандат. От една страна мнозина гласуваха за него, защото не можеха да понесат повече арогантността и цинизма на управлението по модела "Борисов-Пеевски". Това бяха част от хората на многохилядните митинги от края на 2025 година и най-вече тези, които искаха най-после категорично мнозинство в парламента без ГЕРБ и ДПС. От друга страна обаче Радев мобилизира за победата си антиевропейски избиратели и подкрепящи инвазията на Владимир Путин в Украйна. Месец и половина след началото на новото управление обаче започва да се усеща напрежение между двата различни мандата, които избирателите му дадоха.

Бойко Борисов оценява като "много майсторски" начина, по който Радев се справя с напрежението. Според него настоящият премиер говори и прави едно в ЕС (продължава санкциите за Русия и гласува да са целогодишни), а за вътрешна употреба поставя под въпрос някои от новите предложения - като например санкциите срещу руския патриарх Кирил или съсобственика на "Лукойл" Вагит Алекперов. За Борисов това е висш политически пилотаж.

Всяка похвала от Борисов към опонент е като данайски дар – винаги в нея има нещо скрито. Тук скритото в посланието на лидера на ГЕРБ е, че Радев всъщност води проевропейска политика, а говори друго. Но по-големият проблем е, че Борисов хвали поведение на Радев, което може да се възприеме като цинично. Цинично е, ако говориш едно и правиш друго, осъзнавайки, че това разминаване на думи и дела е изгодно за теб.

Тази ситуация, макар и похвалена от Борисов, всъщност е неизгодна за Радев. Неговата легитимност изисква хората да го възприемат не като умел политически циник и прагматик (от типа на Борисов и Пеевски), а като политик на принципа и убеждението, който не само прави правилните неща, но е и честен и открит към избирателя си. Решаването на точно тази задача може да се окаже невъзможно поради двойния мандат, който Радев получи от избирателя. Той ще бъде принуден да открие картите си. Каквото и да направи, част от избирателите му ще бъдат разочаровани. Затова е по-добре Радев да прави това, което е морално и справедливо, и да не допуска разминаване между думи и дела.

Войната срещу Украйна

По отношение на Украйна Румен Радев заема позиция, която може да бъде разпозната като цинична. Първо, новото правителство спира военната помощ (която и без друго скоро не е давана), но продължава да изнася военна продукция за Украйна срещу заплащане. Второ, Радев твърди, че е за мир (т.е. прекратяване на войната), но очевидно няма идея за това как Путин може да бъде накаран да седне на масата за преговорите. Ако всички спрат военната помощ за Украйна, тя сигурно ще капитулира и това ще прекрати войната, но това ли е планът на Радев? Вероятно не е, защото не само е неморален, но е и силно неизгоден за България – защо ни е нужна агресивна Русия на румънската граница? Кант неслучайно е изисквал хората да се водят от правила, които могат да бъдат следвани от всички останали разумни същества. Ако всички последват правилото на Радев, Украйна просто ще капитулира и всички в ЕС (и не само) ще трябва да се чудят как спешно да гарантират сигурността си срещу една имперски настроена, военизирана диктатура.

Същото важи и за предложените санкции срещу руския патриарх Кирил и Вагит Алекперов. Противопоставяйки им се, в единия случай Радев сякаш се самоназначава за гарант на православието и това сигурно се харесва на част от избирателите му. Но за кое православие става дума? Нима Гърция, Румъния и самата Украйна не са също загрижени за православието? Нима православието се символизира точно от свещеник, служил на КГБ, който многократно е одобрявал и възхвалявал агресивната война на Русия? И какво е общото с Освобождението на България през 19 век с всичко това?

По отношение на Алекперов допускането, че българската позиция по въпроса със санкциите ще накара "Лукойл" да изтегли иска си срещу България или да поиска по-малко пари, е куриозно. По-добре е да се готвим сериозно за това арбитражно дело и да гарантираме по законов начин нашите интереси и интересите на собствениците на рафинерията в Бургас. А международните санкции (включително тези от САЩ) срещу "Лукойл" вероятно няма да бъдат свалени и някакъв режим на специално управление ще продължи да е необходим.

Радев вероятно добре разбира, че Украйна е жертвата на агресия във войната. А от това следва, че е правилно да се подпомага несправедливо нападнатия. Всички други аргументи от рода на арбитражното дело срещу "Лукойл" и защитата на православието и мира чрез спиране на помощта за Украйна всъщност се разпадат под собствената си тежест. Неудачите на Русия на фронта подпомагат осъзнаването на морално правилната позиция. А и в крайна сметка Радев сигурно усеща, че сегашната му позиция по отношение на украинския въпрос може в средносрочен план да подкопае легитимността му като политик на принципа, какъвто той безспорно иска да бъде.

Борбата срещу корупцията

Другата основна битка на новото правителство е с корупцията и модела "Борисов-Пеевски". Тук нещата се движат бавно, като основните надежди се възлагат на приемането на нови закони и избор на нов ВСС, който след това да избере и нов главен прокурор.

Проблемът с този подход е, че докато текат тези подготвителни работи, моделът "Борисов-Пеевски" в прокуратурата и съдебната власт всъщност оцелява и се прегрупира. Сарафов отстъпи поста си на свой съратник. Свързваната с Петьо Еврото прокурор Емилия Русинова продължава да оглавява ключова институция. Самият Петьо Еврото беше осъден на смехотворна глоба от няколко хиляди евро. А междувременно стана ясно, че магистрати масово, системно и безпричинно са били подслушвани от службите, което е създало гигантски масив от данни, част от които вероятно са текли към брокери от рода на Еврото и Нотариуса.

Ситуацията от тази гледна точка е критична. Проблемът е системен и той засяга не само магистратурата, но и МВР и службите. Т.е. правителството може и трябва да започне сериозно и цялостно разследване за злоупотреба с власт и правомощия. Вярно е, че прокуратурата контролира всяко разследване. Но е вярно, че МВР и службите могат да вадят информация, която да принуди прокуратурата да се задейства, макар и неохотно. Това не се случва и именно за това съществува съмнение, че новата власт би могла да се договори със статуквото в съд, прокуратура и служби, което да започне да обслужва нея за сметка на бивши патрони като Борисов и Пеевски. Това би било възприето като връх на цинизма и Радев би трябвало да прави всичко възможно, за да предотвратява подобни съмнения.

Ще изсветлее ли ореолът на Радев?

Месец и половина не е много време, но е показателно за посоките и начина на мислене на новите управляващи. Част от проблема е може би в нещо, което мнозина са забелязали. В предизборната кампания неяснотата и липсата на конкретика по някои въпроси действаха в полза на Румен Радев. Запазването на амбивалентност в сегашната ситуация на управление с голямо парламентарно мнозинство обаче действа срещу премиера.

От една страна тази амбивалентност създава несигурност във вътрешен план и недоумение от страна на партньорите на България в ЕС и НАТО. От друга страна, липсата на яснота и разминаването между думи и дела напомня за онзи познат на българите циничен и прагматичен вид политик.

Радев все още се ползва от ореола на сериозния вот, който получи. Но ако не отчита динамиките, за които става дума, ореолът може бързо да изсветлее и да се слее с пейзажа.

***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трепери

    24 9 Отговор
    Смилов! Радев ще поздрави родителите на НПО - тата, и ще ви секнат кинтите!

    19:06 22.06.2026

  • 2 румен кРадев е руска марионетка !

    19 22 Отговор
    РУМЕН ГУНДЯЕВ БОТАШ ВЕЧЕ НЕ ЛЪЖЕ САМО ОТ МЕГДАНА НА БЪЛГАРИЯ. ТОЙ ЛЪЖЕ ВЕЧЕ И В ЕВРОПА И НИ ПРАВИ ЗА СМЯХ.
    Румен Алекперов Боташ вече е крайно нагъл. С патетичен глас пред журналисти в Брюксел заяви, че Европейската комисия е одобрила плащане в размер на 1 милиард евро по четвъртия етап на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), а още 150 милиона евро забавени средства ще бъдат изплатени на България с петия етап от плана.
    Само че официалният документ на Европейската комисия казва нещо съвсем различно. Комисията е извършила предварителна оценка на четвъртото искане за плащане и е установила, че България е изпълнила задоволително 23 от общо 26 ключови етапа и цели. Това означава, че три важни ангажимента все още не са изпълнени в необходимата степен.
    С други думи - няма окончателно одобрение на цялото плащане. Няма окончателно приключване на процедурата. Няма и гаранция, че цялата сума ще бъде изплатена незабавно. Напротив.

    Коментиран от #37

    19:07 22.06.2026

  • 3 Радко

    16 19 Отговор
    Каня товариш Путин в България . С Коцето Копейкин ще му свирим на кларинет

    Коментиран от #5

    19:08 22.06.2026

  • 4 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    20 25 Отговор
    Румен Радев е национален предател.
    С парите, които България плаща за празни тръби (запазен капаците) , турската фирма плаща на Россатом и така заобикаля санкциите.
    Турция строи с нашите пари АЕЦ Аккую.
    Това е престъпление, за което Румен Радев трябва да търпи доживотен затвор!
    Истината е проста: Или договорът “Боташ” е бил лош още от самото начало и българските граждани бяха лъгани. Или е бил добър, но тогава няма никаква причина да се радваме, че се предоговаря. Двете твърдения не могат да бъдат верни едновременно.

    Коментиран от #23, #26

    19:08 22.06.2026

  • 5 Шмекер Копейкин празнодумеца

    9 20 Отговор

    До коментар #3 от "Радко":

    Кой го брои konaнаpa костя за жив ? То бойко вече не му дава да му прави дyдyци ...
    Този е аут, хората го разбраха какъв мошеник е

    19:11 22.06.2026

  • 6 Дзак

    13 5 Отговор
    Защо трябва да угажда на този или онзи?

    19:15 22.06.2026

  • 7 Реалист

    18 13 Отговор
    Щом Дочо Зеле чертае мрачни прогнози за Радев , значи той Премиера е на прав път . Подкрепата към него и ПБ вече е около 40% и расте . А жълтопаветните соросоиди нека злочест, народа има очи да види и уши да чуе .

    Коментиран от #16

    19:24 22.06.2026

  • 8 Без име

    12 11 Отговор
    Даниелчо, мир се постига и след капитулация, не само с преговори. И целта на Путин е точно тази. Радев е разбрал, ти нямаш с какво.

    Коментиран от #17

    19:24 22.06.2026

  • 9 Червени бokлyци !

    20 8 Отговор
    Слави Василев,който няма и един ден трудов стаж има Порше.
    Баща му агент на ДС Паскал и човека ,който приватизира ,,Мраз,,
    продаде го и изучи своето синче в САЩ и Франция, където повтаря 4 пъти.
    Не в Русия с парите,които открадна, а на Запад.
    Това е кохорта на Радев.
    Олигарси и крадци с комунистическо минало.
    Хак ни е ❗️

    Коментиран от #14

    19:25 22.06.2026

  • 10 Българин

    9 12 Отговор
    Радев е служител на ГРУ от 1982-ра и винаги ще служи на руските интереси. За това и българите го избраха така категорично.

    19:28 22.06.2026

  • 11 Раша затъна до гуша

    12 12 Отговор
    Само нашите дръгливи копейки се правят на неразбрали.

    19:32 22.06.2026

  • 12 Атина Палада

    7 8 Отговор
    То е ясно! Справедлив мир означава да мрат украйнците за радост на руснаците и лично на неговият кумир Адолф Путлер.

    19:32 22.06.2026

  • 13 Реалист

    10 14 Отговор
    Фатмака е толкова npocт, че даже се чудя дали не делят едно място с бойко и делян.
    Наизустяването на клишета и термини, написани от скудоумните му съветници с пряка фамилна и идеологическа генеалогия от СССР и ДС не може да скрие умствената му безпомощност, изразявана от тесните му тодор живковски очета и оголеният зле остриган череп с пипоновидно окръгляване.

    19:32 22.06.2026

  • 14 А колкото

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "Червени бokлyци !":

    е грозен и злобен , толкова е и ненужен ! Някакво си самочувствие , без грам покритие ! В регресивните читав няма .

    19:34 22.06.2026

  • 15 Zевзек

    11 4 Отговор
    Малкия мраз:
    - Ся, бат рублене ... ние модела борисов-пеевски, ще го разграждаме или ще си го надграждаме?
    Бат рублен Гундяев
    - Абе да не пипаме нещо, дето си работи толкова добре

    19:35 22.06.2026

  • 16 Атина Палада

    7 8 Отговор

    До коментар #7 от "Реалист":

    В Северозападнала България Гумен Крадев има дори 98,72% одобрение. А в Тюмен надвишава 120%. Гумен е почетен гражданин и герой ня 18939 руZZки града, села и дворни нужника.

    19:41 22.06.2026

  • 17 Хм Хм

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Радевият мир е капитулация на Украйна, нашият мир капитулация на Русия.
    Нали Европа беше за война, пък Радев за мир? Какво стана?
    Вигенин: "Пета година подкрепа не дава резултат." Дава, дава! Пета година Русия не може да надвие малкия си съсед.
    Мурзи може да се върти наляво, надясно, по корем, само по гръб не пада.

    19:42 22.06.2026

  • 18 Реалност

    8 4 Отговор
    Радев очевидно се прави на новия Орбан, само че без топки. Просто ще блокира ЕС от позицията на шушумига. Но все пак да видим как стават нещата по орбански и какво стана в Унгария. Първо блокираш позиции на ЕС. После ЕС ти блокира парите. За разлика от Унгария, където все пак е пълно с големи западни инвеститори и предприятия, България държи икономиката си жива основно с европейски пари. Така че Радев не е новият Орбан. Радев е новият Виденов.

    Коментиран от #27, #33

    19:49 22.06.2026

  • 19 Васил

    6 2 Отговор
    Няма смисъл да откриваме топлата вода Боташ бей залита към неудачниците от рашистката кочина.

    Коментиран от #22

    19:54 22.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Боко

    2 3 Отговор
    Поредния дойчеЛай💩олиз 💩🤮🤬

    19:56 22.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Поредни кухи евроатлантически излияния!

    6 7 Отговор
    Мантрата , че ако Украина капитулира, то тогава Русия е заплаха за България не върви в България! Това се използва само за да плаши промитите мозъци на западните европейци и да оправдава русофобията и наливането на пари и оръжия във фашистка Украина! Победата на Русия и разпадът на нато и ес са неизбежни!

    Коментиран от #29

    19:58 22.06.2026

  • 26 Виж, ще го обясня като за елементарен

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гyмен кРадев БОгаТАШа":

    Човек. С твоята преди еврото сключихме договор да идва когато я повикам срещу 100 лв на ден един вид и резервирам тръбата за 13 години. Мога да я викна ако искам 5 пъти на ден мога и десет, а мога и да не я викам, според моите нужди, но викна ли я няма хънмън, ползвам тръбата до откат, пълния до дупка. Това преди две години. Сега колко съм ползвал или не не е важно. За онези условия и аз и тя бяхме доволни. Да ама нещата се промениха, влезе еврото поскъпна всичко и сегашните условия вече не са добри за нея, 100 лв или 50евро вече били малко за ползване на тръба, иска предоговаряне. Обяснявам ти всичко това за да разбереш как една сделка може да е добра при едни условия и не толкова добра при други. Схвана ли

    19:59 22.06.2026

  • 27 СтарМъррр

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Реалност":

    Пендалите само топки на бузките искате 🤮💩

    20:00 22.06.2026

  • 28 Хм...

    4 2 Отговор
    Картите бяха на масата след унижението от Гундяев в сградата на Президента! Боташ беше само финансовото продължение. Избирателите му да си правят равносметка и ако имат достатъчно разум, да признаят грешката си. Лошото е, че мъдрият български електорат все ни натриса подобни "спасители" от десетилетия, и все така не си взима поука.

    20:01 22.06.2026

  • 29 Те така на времето

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Поредни кухи евроатлантически излияния!":

    Пак чакахме гнилият запад да се разпадне всеки момент, а то взе, че се разпада сесесерето

    20:01 22.06.2026

  • 30 Българин

    3 5 Отговор
    Забрана на нпо финансирани от чужди правителства, организации и граждани, забрана за преминаване и пребиваване на чужди въоръжени сили в България, спиране на всякаква безплатна подкепа на 4о4 и всички помощи на у краинските хрантутници у нас. След това най после законите да почнат да важат винаги и за всички. И накрая изцяло мажоритарни избори и принцип на уседналост.
    Така ще бъдат разочаровани само двата процента родни евроатлантически розАви понита.
    А дано, ама надали...

    Коментиран от #35, #39

    20:02 22.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 директно от Ла Пас Боливия

    3 1 Отговор
    стоите и чакате някой от някъде да ви оправи за 5 дена 30 40 години здрава работа и трябват на тая държава по-бързо няма да стане

    20:05 22.06.2026

  • 33 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Реалност":

    Браво ! Много точен коментар.

    20:05 22.06.2026

  • 34 магданоз

    1 1 Отговор
    Слагате ли пресен магданоз на сърмите?

    20:07 22.06.2026

  • 35 Ти ли си българин бе?

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Смешно е когато крепостни се правят на българи.

    20:10 22.06.2026

  • 36 8888

    3 3 Отговор
    Оставка на правителството !

    20:11 22.06.2026

  • 37 Едва ли

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "румен кРадев е руска марионетка !":

    В Московском музыкальном театре «Геликон-опера» при поддержке сервиса «Мосбилет» впервые покажут спектакль «Князь Игорь». Премьера состоится 26 июня.

    В центре сюжета — трагический и героический путь князя Игоря, тема ответственности правителя, цена личного выбора и судьба Руси

    20:20 22.06.2026

  • 38 Българин

    1 0 Отговор
    Народа гласува за Радев.Точка.Това е най-достойният премиер от години насам.Поставя преди всичко на преден план националните интереси на страната.

    Коментиран от #41

    20:30 22.06.2026

  • 39 Тодор Живков

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Харесва ми това което предлага номер 30 БЪЛГАРИН. Забрана на всичко. Връщане на член Първи - само една партия БКП и не забравяйте!!!!! Връщане на Корекомите!

    20:33 22.06.2026

  • 40 Гумен Крадев

    1 1 Отговор
    Аз не виждам основания за съмнение във величието, изключителността и вечността на руZZия и в правилността на решенията на нейния вожд, моят приятел Адолф Путлер! В тази връзка Патриарх Гундяев е е най правилният Патриарх на православна България!

    20:38 22.06.2026

  • 41 Гумен Крадев

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Благодаря за доверието! Ще се постарая Украйна да загуби войната в унисон с българския национален интерес!

    20:40 22.06.2026

  • 42 разумен

    0 1 Отговор
    Щом статията е от дойче веле...ВЕРВАЙТЕ и

    20:41 22.06.2026

  • 43 ОСТАВКА!!!

    0 0 Отговор
    На 27 -ми ИЗЛИЗАМЕ!

    20:44 22.06.2026

  • 44 АВТОРЕ,

    0 0 Отговор
    по-голяма глупост от това да свържеш ген. Б. Борисов с Дилянчо не можа ли да измислиш? Това Решетников ли те инструктира да бръщолевиш ...

    20:45 22.06.2026