Румен Радев ще бъде принуден да открие картите си. Каквото и да направи, част от избирателите му ще бъдат разочаровани. Затова е по-добре да прави това, което е морално и справедливо. От Даниел Смилов.
Румен Радев дойде на власт с впечатляващ като подкрепа, но парадоксален като съдържание мандат. От една страна мнозина гласуваха за него, защото не можеха да понесат повече арогантността и цинизма на управлението по модела "Борисов-Пеевски". Това бяха част от хората на многохилядните митинги от края на 2025 година и най-вече тези, които искаха най-после категорично мнозинство в парламента без ГЕРБ и ДПС. От друга страна обаче Радев мобилизира за победата си антиевропейски избиратели и подкрепящи инвазията на Владимир Путин в Украйна. Месец и половина след началото на новото управление обаче започва да се усеща напрежение между двата различни мандата, които избирателите му дадоха.
Бойко Борисов оценява като "много майсторски" начина, по който Радев се справя с напрежението. Според него настоящият премиер говори и прави едно в ЕС (продължава санкциите за Русия и гласува да са целогодишни), а за вътрешна употреба поставя под въпрос някои от новите предложения - като например санкциите срещу руския патриарх Кирил или съсобственика на "Лукойл" Вагит Алекперов. За Борисов това е висш политически пилотаж.
Всяка похвала от Борисов към опонент е като данайски дар – винаги в нея има нещо скрито. Тук скритото в посланието на лидера на ГЕРБ е, че Радев всъщност води проевропейска политика, а говори друго. Но по-големият проблем е, че Борисов хвали поведение на Радев, което може да се възприеме като цинично. Цинично е, ако говориш едно и правиш друго, осъзнавайки, че това разминаване на думи и дела е изгодно за теб.
Тази ситуация, макар и похвалена от Борисов, всъщност е неизгодна за Радев. Неговата легитимност изисква хората да го възприемат не като умел политически циник и прагматик (от типа на Борисов и Пеевски), а като политик на принципа и убеждението, който не само прави правилните неща, но е и честен и открит към избирателя си. Решаването на точно тази задача може да се окаже невъзможно поради двойния мандат, който Радев получи от избирателя. Той ще бъде принуден да открие картите си. Каквото и да направи, част от избирателите му ще бъдат разочаровани. Затова е по-добре Радев да прави това, което е морално и справедливо, и да не допуска разминаване между думи и дела.
Войната срещу Украйна
По отношение на Украйна Румен Радев заема позиция, която може да бъде разпозната като цинична. Първо, новото правителство спира военната помощ (която и без друго скоро не е давана), но продължава да изнася военна продукция за Украйна срещу заплащане. Второ, Радев твърди, че е за мир (т.е. прекратяване на войната), но очевидно няма идея за това как Путин може да бъде накаран да седне на масата за преговорите. Ако всички спрат военната помощ за Украйна, тя сигурно ще капитулира и това ще прекрати войната, но това ли е планът на Радев? Вероятно не е, защото не само е неморален, но е и силно неизгоден за България – защо ни е нужна агресивна Русия на румънската граница? Кант неслучайно е изисквал хората да се водят от правила, които могат да бъдат следвани от всички останали разумни същества. Ако всички последват правилото на Радев, Украйна просто ще капитулира и всички в ЕС (и не само) ще трябва да се чудят как спешно да гарантират сигурността си срещу една имперски настроена, военизирана диктатура.
Същото важи и за предложените санкции срещу руския патриарх Кирил и Вагит Алекперов. Противопоставяйки им се, в единия случай Радев сякаш се самоназначава за гарант на православието и това сигурно се харесва на част от избирателите му. Но за кое православие става дума? Нима Гърция, Румъния и самата Украйна не са също загрижени за православието? Нима православието се символизира точно от свещеник, служил на КГБ, който многократно е одобрявал и възхвалявал агресивната война на Русия? И какво е общото с Освобождението на България през 19 век с всичко това?
По отношение на Алекперов допускането, че българската позиция по въпроса със санкциите ще накара "Лукойл" да изтегли иска си срещу България или да поиска по-малко пари, е куриозно. По-добре е да се готвим сериозно за това арбитражно дело и да гарантираме по законов начин нашите интереси и интересите на собствениците на рафинерията в Бургас. А международните санкции (включително тези от САЩ) срещу "Лукойл" вероятно няма да бъдат свалени и някакъв режим на специално управление ще продължи да е необходим.
Радев вероятно добре разбира, че Украйна е жертвата на агресия във войната. А от това следва, че е правилно да се подпомага несправедливо нападнатия. Всички други аргументи от рода на арбитражното дело срещу "Лукойл" и защитата на православието и мира чрез спиране на помощта за Украйна всъщност се разпадат под собствената си тежест. Неудачите на Русия на фронта подпомагат осъзнаването на морално правилната позиция. А и в крайна сметка Радев сигурно усеща, че сегашната му позиция по отношение на украинския въпрос може в средносрочен план да подкопае легитимността му като политик на принципа, какъвто той безспорно иска да бъде.
Борбата срещу корупцията
Другата основна битка на новото правителство е с корупцията и модела "Борисов-Пеевски". Тук нещата се движат бавно, като основните надежди се възлагат на приемането на нови закони и избор на нов ВСС, който след това да избере и нов главен прокурор.
Проблемът с този подход е, че докато текат тези подготвителни работи, моделът "Борисов-Пеевски" в прокуратурата и съдебната власт всъщност оцелява и се прегрупира. Сарафов отстъпи поста си на свой съратник. Свързваната с Петьо Еврото прокурор Емилия Русинова продължава да оглавява ключова институция. Самият Петьо Еврото беше осъден на смехотворна глоба от няколко хиляди евро. А междувременно стана ясно, че магистрати масово, системно и безпричинно са били подслушвани от службите, което е създало гигантски масив от данни, част от които вероятно са текли към брокери от рода на Еврото и Нотариуса.
Ситуацията от тази гледна точка е критична. Проблемът е системен и той засяга не само магистратурата, но и МВР и службите. Т.е. правителството може и трябва да започне сериозно и цялостно разследване за злоупотреба с власт и правомощия. Вярно е, че прокуратурата контролира всяко разследване. Но е вярно, че МВР и службите могат да вадят информация, която да принуди прокуратурата да се задейства, макар и неохотно. Това не се случва и именно за това съществува съмнение, че новата власт би могла да се договори със статуквото в съд, прокуратура и служби, което да започне да обслужва нея за сметка на бивши патрони като Борисов и Пеевски. Това би било възприето като връх на цинизма и Радев би трябвало да прави всичко възможно, за да предотвратява подобни съмнения.
Ще изсветлее ли ореолът на Радев?
Месец и половина не е много време, но е показателно за посоките и начина на мислене на новите управляващи. Част от проблема е може би в нещо, което мнозина са забелязали. В предизборната кампания неяснотата и липсата на конкретика по някои въпроси действаха в полза на Румен Радев. Запазването на амбивалентност в сегашната ситуация на управление с голямо парламентарно мнозинство обаче действа срещу премиера.
От една страна тази амбивалентност създава несигурност във вътрешен план и недоумение от страна на партньорите на България в ЕС и НАТО. От друга страна, липсата на яснота и разминаването между думи и дела напомня за онзи познат на българите циничен и прагматичен вид политик.
Радев все още се ползва от ореола на сериозния вот, който получи. Но ако не отчита динамиките, за които става дума, ореолът може бързо да изсветлее и да се слее с пейзажа.
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Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трепери
19:06 22.06.2026
2 румен кРадев е руска марионетка !
Румен Алекперов Боташ вече е крайно нагъл. С патетичен глас пред журналисти в Брюксел заяви, че Европейската комисия е одобрила плащане в размер на 1 милиард евро по четвъртия етап на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), а още 150 милиона евро забавени средства ще бъдат изплатени на България с петия етап от плана.
Само че официалният документ на Европейската комисия казва нещо съвсем различно. Комисията е извършила предварителна оценка на четвъртото искане за плащане и е установила, че България е изпълнила задоволително 23 от общо 26 ключови етапа и цели. Това означава, че три важни ангажимента все още не са изпълнени в необходимата степен.
С други думи - няма окончателно одобрение на цялото плащане. Няма окончателно приключване на процедурата. Няма и гаранция, че цялата сума ще бъде изплатена незабавно. Напротив.
Коментиран от #37
19:07 22.06.2026
3 Радко
Коментиран от #5
19:08 22.06.2026
4 Гyмен кРадев БОгаТАШа
С парите, които България плаща за празни тръби (запазен капаците) , турската фирма плаща на Россатом и така заобикаля санкциите.
Турция строи с нашите пари АЕЦ Аккую.
Това е престъпление, за което Румен Радев трябва да търпи доживотен затвор!
Истината е проста: Или договорът “Боташ” е бил лош още от самото начало и българските граждани бяха лъгани. Или е бил добър, но тогава няма никаква причина да се радваме, че се предоговаря. Двете твърдения не могат да бъдат верни едновременно.
Коментиран от #23, #26
19:08 22.06.2026
5 Шмекер Копейкин празнодумеца
До коментар #3 от "Радко":Кой го брои konaнаpa костя за жив ? То бойко вече не му дава да му прави дyдyци ...
Този е аут, хората го разбраха какъв мошеник е
19:11 22.06.2026
6 Дзак
19:15 22.06.2026
7 Реалист
Коментиран от #16
19:24 22.06.2026
8 Без име
Коментиран от #17
19:24 22.06.2026
9 Червени бokлyци !
Баща му агент на ДС Паскал и човека ,който приватизира ,,Мраз,,
продаде го и изучи своето синче в САЩ и Франция, където повтаря 4 пъти.
Не в Русия с парите,които открадна, а на Запад.
Това е кохорта на Радев.
Олигарси и крадци с комунистическо минало.
Хак ни е ❗️
Коментиран от #14
19:25 22.06.2026
10 Българин
19:28 22.06.2026
11 Раша затъна до гуша
19:32 22.06.2026
12 Атина Палада
19:32 22.06.2026
13 Реалист
Наизустяването на клишета и термини, написани от скудоумните му съветници с пряка фамилна и идеологическа генеалогия от СССР и ДС не може да скрие умствената му безпомощност, изразявана от тесните му тодор живковски очета и оголеният зле остриган череп с пипоновидно окръгляване.
19:32 22.06.2026
14 А колкото
До коментар #9 от "Червени бokлyци !":е грозен и злобен , толкова е и ненужен ! Някакво си самочувствие , без грам покритие ! В регресивните читав няма .
19:34 22.06.2026
15 Zевзек
- Ся, бат рублене ... ние модела борисов-пеевски, ще го разграждаме или ще си го надграждаме?
Бат рублен Гундяев
- Абе да не пипаме нещо, дето си работи толкова добре
19:35 22.06.2026
16 Атина Палада
До коментар #7 от "Реалист":В Северозападнала България Гумен Крадев има дори 98,72% одобрение. А в Тюмен надвишава 120%. Гумен е почетен гражданин и герой ня 18939 руZZки града, села и дворни нужника.
19:41 22.06.2026
17 Хм Хм
До коментар #8 от "Без име":Радевият мир е капитулация на Украйна, нашият мир капитулация на Русия.
Нали Европа беше за война, пък Радев за мир? Какво стана?
Вигенин: "Пета година подкрепа не дава резултат." Дава, дава! Пета година Русия не може да надвие малкия си съсед.
Мурзи може да се върти наляво, надясно, по корем, само по гръб не пада.
19:42 22.06.2026
18 Реалност
Коментиран от #27, #33
19:49 22.06.2026
19 Васил
Коментиран от #22
19:54 22.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Боко
19:56 22.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Поредни кухи евроатлантически излияния!
Коментиран от #29
19:58 22.06.2026
26 Виж, ще го обясня като за елементарен
До коментар #4 от "Гyмен кРадев БОгаТАШа":Човек. С твоята преди еврото сключихме договор да идва когато я повикам срещу 100 лв на ден един вид и резервирам тръбата за 13 години. Мога да я викна ако искам 5 пъти на ден мога и десет, а мога и да не я викам, според моите нужди, но викна ли я няма хънмън, ползвам тръбата до откат, пълния до дупка. Това преди две години. Сега колко съм ползвал или не не е важно. За онези условия и аз и тя бяхме доволни. Да ама нещата се промениха, влезе еврото поскъпна всичко и сегашните условия вече не са добри за нея, 100 лв или 50евро вече били малко за ползване на тръба, иска предоговаряне. Обяснявам ти всичко това за да разбереш как една сделка може да е добра при едни условия и не толкова добра при други. Схвана ли
19:59 22.06.2026
27 СтарМъррр
До коментар #18 от "Реалност":Пендалите само топки на бузките искате 🤮💩
20:00 22.06.2026
28 Хм...
20:01 22.06.2026
29 Те така на времето
До коментар #25 от "Поредни кухи евроатлантически излияния!":Пак чакахме гнилият запад да се разпадне всеки момент, а то взе, че се разпада сесесерето
20:01 22.06.2026
30 Българин
Така ще бъдат разочаровани само двата процента родни евроатлантически розАви понита.
А дано, ама надали...
Коментиран от #35, #39
20:02 22.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 директно от Ла Пас Боливия
20:05 22.06.2026
33 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Реалност":Браво ! Много точен коментар.
20:05 22.06.2026
34 магданоз
20:07 22.06.2026
35 Ти ли си българин бе?
До коментар #30 от "Българин":Смешно е когато крепостни се правят на българи.
20:10 22.06.2026
36 8888
20:11 22.06.2026
37 Едва ли
До коментар #2 от "румен кРадев е руска марионетка !":В Московском музыкальном театре «Геликон-опера» при поддержке сервиса «Мосбилет» впервые покажут спектакль «Князь Игорь». Премьера состоится 26 июня.
В центре сюжета — трагический и героический путь князя Игоря, тема ответственности правителя, цена личного выбора и судьба Руси
20:20 22.06.2026
38 Българин
Коментиран от #41
20:30 22.06.2026
39 Тодор Живков
До коментар #30 от "Българин":Харесва ми това което предлага номер 30 БЪЛГАРИН. Забрана на всичко. Връщане на член Първи - само една партия БКП и не забравяйте!!!!! Връщане на Корекомите!
20:33 22.06.2026
40 Гумен Крадев
20:38 22.06.2026
41 Гумен Крадев
До коментар #38 от "Българин":Благодаря за доверието! Ще се постарая Украйна да загуби войната в унисон с българския национален интерес!
20:40 22.06.2026
42 разумен
20:41 22.06.2026
43 ОСТАВКА!!!
20:44 22.06.2026
44 АВТОРЕ,
20:45 22.06.2026