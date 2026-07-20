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Пеевски и "Магнитски": докога ще е недосегаем в България?

Пеевски и "Магнитски": докога ще е недосегаем в България?

20 Юли, 2026 23:00 1 048 23

  • делян добрев-
  • магнитски-
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  • бойко борисов-
  • румен радев

Практиката на Министерството на правосъдието на САЩ показва, че при съмнения за заобикаляне на санкции разследването може да обхване не само санкционираното лице, но и хората, които евентуално са му съдействали

Пеевски и "Магнитски": докога ще е недосегаем в България? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Санкциите по "Магнитски" срещу Пеевски сякаш съществуват в две различни реалности. В едната той е санкциониран за значима корупция от САЩ и Великобритания. В другата, българската, той все още е недосегаем.

Може ли санкционираният за значима корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски да се окаже проблем за американското правосъдие, без да е проблем за българското?

Въпросът е провокативен. Но такова е и допускането на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него информацията, предадена при визитата му в САЩ, ключова част от която са полетите на Пеевски, може да даде основание на американските власти да започнат федерално разследване срещу лица, санкционирани по "Магнитски", които се опитват да заобиколят ограничителните мерки, както и срещу техните помагачи.

Демерджиев изрази това предположение след среща с представители на Департамента по правосъдието. "Предоставяме информацията и доказателствата, а американските власти ще решат дали има основания за разследване", казва министърът на вътрешните работи.

Двете реалности

Американските санкции по глобалния закон "Магнитски" срещу Пеевски сякаш съществуват в две различни реалности. В едната той е санкциониран за значима корупция от САЩ и Великобритания. В другата е лидер на парламентарно представената партия ДПС и фактор в българската политика.

Изявлението на Демерджиев за данни, свързани с евентуално заобикаляне на санкциите, отново пресича тези две реалности - както през 2021, когато Вашингтон наложи ограничителните мерки. Тогава българската прокуратура поиска от Департамента по правосъдие на САЩ информацията, на която са основани санкциите по отношение на Пеевски и другите санкционирани български граждани и свързаните с тях търговски дружества. Българското Министерство на финансите публикува преди пет години имената на 98 компании, регистрирани в България и зад граница, както и в офшорни зони, които попаднаха в рестриктивния списък. Но този списък имаше кратък живот.

Отговор от американските власти не дойде. А българската прокуратура провери Делян Пеевски и Илко Желязков през 2021-2022 и прецени, че липсват данни за престъпленията, описани от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC). Преди това Националната агенция по приходите установи същото.

Кои са съучастниците

На петата година от налагане на санкциите българската прокуратура не е променила извода си, че няма основания за наказателно преследване на Пеевски. Новият елемент в случая идва от изявленията на вътрешния министър преди визитата му във Вашингтон.

По думите му част от полетите на Пеевски, информация за които излезе в началото на юли, са били платени от адвокатско дружество, а сред пътниците е бил и адвокат, който го представлява. Самият Пеевски заяви, че полетите са платени от него и семейството му.

Санкциите по "Магнитски" обаче не се изчерпват със самите санкционирани лица, нито със свързаните с тях фирми и граждани. Американските власти следят и за опити ограниченията да бъдат заобикаляни чрез трети лица, посредници или дружества, които подпомагат подобни действия - подставените лица, както са известни в България. Към тази хипотеза насочва вниманието и министърът на вътрешните работи, когато говори за възможни помагачи.

Пред Нова телевизия Демерджиев обясни, че става дума за "внушителен брой хора и компании, които подпомагат санкционирани лица да избегнат ограниченията, като плащат техни разходи, придобиват имущество от тяхно име или прикриват реалната собственост върху активи".

В случай че подобни данни бъдат потвърдени, само американските институции ще преценят дали представляват опит за заобикаляне на санкционния режим и дали са основание за започване на разследване.

Ако службите за сигурност и прокуратурата в България разследваха активно, животът на санкционираните по "Магнитски" би трябвало да е все по-труден. Причината е, че санкционните режими не се изчерпват със замразяване на активи, а предполагат и проверка на хората и дружествата, които съдействат за тяхното заобикаляне.

Пет години след налагането на санкциите Делян Пеевски не само не е привлечен към наказателна отговорност, но стана и лидер на парламентарно представена партия и публично влияеше върху политическите процеси.

Това контрастира с оценката на OFAC, която при обявяването на санкциите ги определи като "най-широкообхватното еднократно действие" срещу корупцията по глобалния закон "Магнитски". Но през 2026 вече никой не пита какво ще направят българските институции, а как ще оценят информацията американските.

Темата за прилагането на санкциите по закона "Магнитски" практически отсъстваше от българския дневен ред, включително и при служебните кабинети, назначени от президента Румен Радев. Едва сега като премиер Радев публично поставя въпроса не просто за полетите на Делян Пеевски, а за това дали санкциите изобщо са били взети предвид от българската държава.

"Информацията за полетите на Пеевски отеква лошо в международен план. В България не е имало никакво съобразяване със санкциите по закона "Магнитски" срещу Пеевски. Не е имало опит те да се привеждат в действие", заяви Радев преди дни в Париж. Според него въпросът е кой и по какъв начин е плащал полетите и увери, че неговото управление ще извади "всичко това наяве".

Междувременно управляващото мнозинство отхвърли предложението на "Демократична България" за временна комисия, която да разследва доходите, имуществото и евентуално нерегламентирано влияние на Пеевски. ДБ внесе и промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които задължават институциите да извършват "комплексна проверка, текущо и разширено наблюдение на санкционирани лица и свързаните с тях лица", и да предоставят резултатите на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС.

Как САЩ преследват заобикалянето на санкции

Практиката на Министерството на правосъдието на САЩ показва, че при съмнения за заобикаляне на санкции разследването може да обхване не само санкционираното лице, но и хората, които евентуално са му съдействали.

Най-известният пример е руският олигарх Олег Дерипаска. Милиардерът е санкциониран през 2018 не по "Магнитски", а заедно с още 37 руски физически и юридически лица заради "атаките на Русия срещу западните демокрации". В списъка освен близки до Кремъл олигарси, бяха и високопоставени чиновници и мениджъри на държавни концерни.

През септември 2022 федералната прокуратура в Ню Йорк обвини Дерипаска в заговор за нарушаване и заобикаляне на американските санкции в нарушение на Закона за международните извънредни икономически правомощия. По-късно той и негови посредници са обвинени, че са използвали американската финансова система, дружества и подставени лица, за да поддържат луксозни имоти и да получават услуги въпреки санкциите. През 2020 Дерипаска организира пътуване на приятелката си до Лос Анджелис, за да роди първото им дете там с цел получаване на американско гражданство. През 2022 тя отново прави опит да влезе в САЩ, за да роди второто им дете, но властите я спират на границата.

Ако американските власти стигнат до извода, че в казуса с Делян Пеевски санкциите са били заобикаляни, случаят ще премине в съвсем друга фаза. Досега България си позволяваше да пренебрегва "Магнитски". Федерално разследване в САЩ обаче трудно би могло да бъде игнорирано със същата лекота. Тогава за първи път политическата недосегаемост на Пеевски ще бъде поставена на реално изпитание.

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Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 5 Отговор
    есента румен бял ден няма да види

    Коментиран от #19, #23

    23:06 20.07.2026

  • 2 Лопата Орешник

    7 2 Отговор
    Къв недосегаем? Не смее да си покаже носа навън! Мишок! То това живот ли е?

    Коментиран от #3, #5

    23:06 20.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Клоун Запартъков с изтекъл срок

    3 4 Отговор
    Докато са под закрилата на моя приятел Румен Радев, никой няма да ги пипне с пръст.

    Опасно за мафията става само ако Възраждане дойде на власт, но това ще стане едва когато умни хора се родят на територията.

    Коментиран от #11

    23:12 20.07.2026

  • 5 ЩО БЕ...?!

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Как Шиши,да не смее да се покаже навън...?!
    Я виж колко много полети има до Дубай...!
    Кефи си се човекът,без проблем на живота и ...Дуловската си спътница...!

    23:13 20.07.2026

  • 6 След повече от 37 години демокрация

    8 0 Отговор
    В България нищо не се промени към по добро. Мнозина натрупаха кинти но не усетиха щастието от замогването си. Както казваше Ванга "Не искай много, защото един ден не ще можеш плати цената" но хората станаха алчни и зли.И както казваше Айнщайн "Светът е опасно място за живеене, не заради хората, които са зли, а заради хората, които не правят нищо срещу тях"...

    Коментиран от #15

    23:14 20.07.2026

  • 7 смърт на ЯШАРИТЕ

    1 0 Отговор
    ЯШАР ЯНКО Б НКАИАНСКИЯ си г НиН у мРЕ.. пУШИЯ тоге

    23:15 20.07.2026

  • 8 Гърди

    1 6 Отговор
    Празни приказки на Демерджиев-Мунчо 2!!

    23:15 20.07.2026

  • 9 нннн

    7 0 Отговор
    Пеевското правосъдие няма проблем с Пеевски.

    23:16 20.07.2026

  • 10 Аэ тоэи Пеевске не го познавам

    9 0 Отговор
    Сикаджията лежал эатвора във Чехия няма кой да го обвини.

    23:16 20.07.2026

  • 11 Ама то щот...

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":

    ...Пеевски и Радев ,много се... ,,обичат"...?!
    Аре у лево,с тия партизански конспирации...!

    23:16 20.07.2026

  • 12 ТОДАРА гофкОВЪ

    1 1 Отговор
    яшар я нКо

    23:17 20.07.2026

  • 13 ЯШАР ЯНКО

    1 0 Отговор
    ЯШАРИ КопАНАРИ... хораааааа !!!

    23:18 20.07.2026

  • 14 Хмм

    5 1 Отговор
    ПП-ДБ предлагали комисия за разследване, ами те управляваха с него, помагаха му да заобикаля санкциите, говореха че в България санкциите нямат правна сила, че Диди е добро момче

    23:24 20.07.2026

  • 15 Дедо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "След повече от 37 години демокрация":

    Браво човече. Един да каже как стоят нещата. Добре си избрал примерите. Поздравления.

    23:27 20.07.2026

  • 16 Ддд

    1 1 Отговор
    Стига сте повтаряли за този закон Магинистки.
    Реално той няма никаква стойност в България. Освен ако сте решили да ставаме 51 щат на САЩ?

    23:49 20.07.2026

  • 17 Артилерист

    3 2 Отговор
    Имаше публикации, че като стажант-следовател Пеевски си е направил каталог на згафили действащи и перспективни бъдещи политици, с който ги рекетира, когато си иска. Това важи с пълна сила за служители на силовите структури и съдебната система. Освен това със спекулативно събрани пари и най-вече с крадените милиарди от КТБ, той си "купува" влиятелни хора, които го правят недосегаем. На няколко пъти съм слушал обясненията на Цв. Василев за ограбвването на банката, но прокуратурата и съда не се задействат. Ами Гешев е бил наблюдаващ прокурор, когато банката е била ограбена, но имитира разследване, с което натрупа тонове текстуален баласт, който ще се чете от няколко поколения съдебни служители, докато случаят изветрее, премине всички граници по давност и се прекрати. Аз нямам обяснение как 4 МИЛИАРДА ПАРИ могат да изчезнат и да няма виновни, макар публично да се знае от Цв. Василев, че те са задигнати от Пеевски. Ловната кучка Параскева на Георги Парцалев надушва изображението на заек върху монета на 2 метра дълбочина под земята, а 4 милиарда лева от КТБ изчезват яко дим...

    Коментиран от #20

    23:49 20.07.2026

  • 18 Ддд

    2 1 Отговор
    Така и не разбирам, защо снимката на Борисов е тука, когато говорите само за Пеевски и Магнитски?
    Но не се учудвам, внушенията и лъжите са първа природа на Прокопоевите парцали.

    23:51 20.07.2026

  • 19 Магнитски

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Бог да го прости човека! Бил е адвокат на някакъв мошенник, който е завлякал руския бюджет.

    23:55 20.07.2026

  • 20 Ддд

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Артилерист":

    Само с разкази не става да осъдят някой. Трябват и доказателства.
    Така и не намериха, един кредит или сметка на Пеевски в КТБ. Всичко е по "разкази" на Ц.Василев. И някакво тефтерче където било пишело ДП. Дори името му го няма в книжата на банката. Не съм защитник на Шиши, но явно е доста по умен, отколкото външния му вид, показва.

    23:55 20.07.2026

  • 21 иван костов

    1 0 Отговор
    Човекът си краде съвсем легитимно, според българското законодателство , така както го правят костов, борисов и другите крадливи типове управлявали България! Защо той е нарочен от ппдб/ЛГБТ, за враг номер едно не ми е ясно! Мисля , че педофилите от ппдб/ЛГБТ трябва да отговарят за далеч много и много по сериозни престъпления! Да не забравяме , че до вчера ппдб/ЛГБТ и Пеевски бяха сексуални партньори!😂

    23:59 20.07.2026

  • 22 Докато Пеевски

    2 1 Отговор
    Не влезе в затвора, аз няма да се прибера в България. Решавайте кой ви е по-ценен. И не -не съм берач на плодове, а човек с висше и достатъчно житейски и професионален опит, с който мога да допринеса в българското здравеопазване.

    00:04 21.07.2026

  • 23 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Сигурен съм, сигурен съм , ако не ви натика там където ви е мястото , нищо добро не чака България, май...та му на Радев ,!☹️

    00:05 21.07.2026