Важи ли за Пеевски законът "Магнитски"?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След информацията за полетите на Пеевски темата "Магнитски" е извадена отново, този път на крилата на самолетите. Дали българските власти ще открият нарушения на закона, пита Емилия Милчева.

Спорът дали конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала заедно със санкционирания за корупция лидер на ДПС Делян Пеевски вече не е новина.

Изпратената в парламента справка за полети за последните три години и половина, изготвена от ГДБОП и ДАНС, не просто описва пътувания - сред които и едно съвместно на Атанасова и Пеевски. Изброените в документа спътници очертават част от мрежа, която не е непозната за обществото.

Тези имена и по-рано са се появявали заедно с името на олигарха, като част от задкулисни кръгове и покрай фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ). Но Делян Пеевски не е център на тази мрежа, а по-скоро фаза от съществуването ѝ. Колко още ще се задържи зависи от момента, в който документите, които вади вътрешният министър Иван Демерджиев, намерят място в едно наказателно производство.

Всичко друго е шумогенератор.

Кой остава на табелата

През последните седмици наблюдаваме как от табелата на модела "Пеевски-Борисов" второто име изчезва. Едновременно текат няколко процеса: първо, Пеевски се превръща в единствения символ на модела; второ, излизат документи, които показват мрежата около него.

Паралелно с това политическата инфраструктура на Борисов остава относително устойчива - кадри, свързани с неговия управленски модел, не изчезват от институциите.

Миналата седмица сайтът "Медиапул" разкри, че властта на Румен Радев поверява на кадри на ГЕРБ да довършат инхаус договорите за милиарди, включващи магистрала "Хемус", укрепване на свлачища, договора за мантинелите и др. Иван Кунев, бивш общински съветник на ГЕРБ и дългогодишен шеф на Областното пътно управление в Благоевград става изпълнителен директор на "Автомагистрали". В борда на дружеството мястото си запази и Ивелина Маринова, балдъза на бившия вътрешен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Младен Маринов.

Пак свързан с ГЕРБ кадър - Иванка Динева, се върна начело на "Медицински надзор", органа, от който зависи колко нови легла в болници ще има. Начело на ВиК-холдинга беше сложен Пламен Манолов, управлявал десетилетие Националната спортна база.

Като че ли двата елемента на модела "Борисов-Пеевски" започват да се движат по различни траектории. Политическата токсичност остава концентрирана върху Пеевски, докато Борисов запазва известна устойчивост в институциите. Например като повод за проверката на ГДБОП за пътуванията зад граница на Пеевски вътрешният министър Иван Демерджиев посочи "постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница".

Докато обществото наблюдава тези процеси, които премиерът Радев така и не е коментирал, службите са събрали данни за полети, а имената на някои спътници на Пеевски даже са обяснени в контекст. Например на бизнесмена Александър Сталийски. Самите служби намират за необходимо да отбележат, че той е свързван с кръга "Котараците".

Спътниците на борда

Но този кръг нашумя по времето, когато Бойко Борисов беше кмет на София. Тогава общински съветници от опозицията го критикуваха, че "Котараците" държат поръчките за ремонти на детски градини, асфалтиране на улици и столичен транспорт. Според справката Сталийски се е качил на борда с Пеевски, макар че по БНТ самият той отрече да е пътувал с чартър до Дубай.

Друг пътник, фигуриращ в справката, е Александър Ангелов, който преди десетина години отричаше да е адвокат на Пеевски, а днес се ползва с името на един от най-доверените му хора. В показанията си пред временната парламентарна комисия за разследване на кръговете около Петьо Петров-Пепи Еврото и Мартин Божанов-Нотариуса, собственикът на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев твърди: "Атаката срещу КТБ беше предхождана от рекет от страна на Делян Пеевски. Рекетът беше изразен и писмено чрез неговия доверен адвокат Александър Ангелов по време на наша среща в средата на май 2014 година". През годините офшорни компании, участвали в сделки, свързвани с Пеевски, също се оказаха собственост на Ангелов.

В Народното събрание Демерджиев съобщи, че няколко частни чартърни полета София-Истанбул за 122 880 евро са платени от адвокатското дружество "Ангелов, Андреев и партньори".

Най-често с Пеевски са летели обаче бившият изпълнителен директор на "Булгартабак" Венцислав Чолаков и Делян Денчев, свързван с пловдивската фабрика "Юрий Гагарин", която произвежда опаковки и филтри за цигари.

Какво става със санкциите по "Магнитски"

На шестата година след като САЩ, а по-късно и Великобритания, наложиха санкции на Пеевски по закона "Магнитски" за значима корупция, институциите в България се задвижиха.

Българското МВР ще опита да разбере как и дали са заобикаляни санкциите по "Магнитски" при заплащането на полетите. Вътрешният министър е сезирал американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC), че са установени данни за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне на "Магнитски".

Досега единственото, което българските институции направиха след санкциите, беше да подготвят списък на фирми, свързани със санкционираните лица. През 2022 година обаче Върховният административен съд обяви за незаконно действието на този "черен списък".

През цялото това време наети от Пеевски адвокатски кантори и лобисти се опитват да се преборят за изваждането му от "Магнитски", а самият той се ребрандира с езика на MAGA - анти-Сорос, анти-НПО, за традиционни ценности и нов световен ред.

Публикация на "The Wall Street Journal" миналата есен разкри, че и лидерът на ГЕРБ Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши за облекчаване на санкциите на Пеевски.

Първоначално Борисов отрече, но няколко седмици по-късно вече твърдеше, че Пеевски попаднал "несправедливо" в списъка "Магнитски" и той дори е преговарял с британския външен министър за отпадане на санкциите. В официална позиция обаче британското посолство в София напомни на Борисов, че санкциите не се отменят чрез преговори между правителства - и остават в сила.

Сега темата за "Магнитски" отново е извадена, този път на крилата на самолетите. Истинският тест вече не е дали някой е летял до Дубай. Истинският тест е дали след тези полети държавата ще стигне по-далеч от пистата.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.