Министерството на външните работи на Руската федерация заяви днес, че палежите на имоти, свързани с британския премиер Киър Стармър, през май миналата година са били извършени от украински граждани и че няма нужда "ръката на Кремъл" да бъде търсена навсякъде, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинец беше признат за виновен в понеделник от британски съд за извършване на палежи на имоти по поръчка на мистериозна личност, която познава само като "Eл Мъни".

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Би Би Си твърди, че Русия стои зад атаките.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес на брифинг в Москва: "Хванахте ли украинските граждани, които подпалиха резиденцията на Стармър? Наречете нещата с истинските им имена. Кажете, че са били украинци. Няма нужда да търсите ръката на Кремъл във всичко."