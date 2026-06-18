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Говори Москва: Кажете, че са били украинци! Няма нужда да търсите ръката на Кремъл във всичко
  Тема: Украйна

Говори Москва: Кажете, че са били украинци! Няма нужда да търсите ръката на Кремъл във всичко

18 Юни, 2026 16:38 2 099 44

  • русия-
  • украйна-
  • великобритания-
  • киър стармър-
  • мария захарова

Министерството на външните работи на Руската федерация заяви днес, че палежите на имоти, свързани с британския премиер Киър Стармър, през май миналата година са били извършени от украински граждани

Говори Москва: Кажете, че са били украинци! Няма нужда да търсите ръката на Кремъл във всичко - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Руската федерация заяви днес, че палежите на имоти, свързани с британския премиер Киър Стармър, през май миналата година са били извършени от украински граждани и че няма нужда "ръката на Кремъл" да бъде търсена навсякъде, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинец беше признат за виновен в понеделник от британски съд за извършване на палежи на имоти по поръчка на мистериозна личност, която познава само като "Eл Мъни".

Още новини от Украйна

Би Би Си твърди, че Русия стои зад атаките.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес на брифинг в Москва: "Хванахте ли украинските граждани, които подпалиха резиденцията на Стармър? Наречете нещата с истинските им имена. Кажете, че са били украинци. Няма нужда да търсите ръката на Кремъл във всичко."


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    23 53 Отговор
    Много ни интересува пропагнадата на кремълските нацисти. Благодарим на Факти, че така упорито ни я представя!

    Коментиран от #6, #42, #43

    16:39 18.06.2026

  • 2 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    23 45 Отговор
    Пар цал.

    Коментиран от #7

    16:41 18.06.2026

  • 3 МОСКВИЧ

    19 32 Отговор
    ПРЕЗ 2022 И 2023 ГОДИНА

    ГЛЕДАХМЕ ВОЙНАТА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТАЮ

    СЕГА ГЛЕДАМЕ ВОЙНАТА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА

    СПАСИБА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.

    16:43 18.06.2026

  • 4 Оправи

    15 31 Отговор
    Ли се облачността над Мацква?

    Коментиран от #13, #15

    16:43 18.06.2026

  • 5 Ген.Гномов!

    20 36 Отговор
    И аз твърдя,че Русия стои зад атаките...!

    Коментиран от #41

    16:43 18.06.2026

  • 6 чиба

    28 14 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Слагай феса и хващай пътя за Анадола. Там ще те научат да работиш.

    Коментиран от #22

    16:44 18.06.2026

  • 7 Пар цал си ти

    27 11 Отговор

    До коментар #2 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя руски":

    смешно злобен

    16:44 18.06.2026

  • 8 Мърша,

    16 35 Отговор
    руска,напръскана с францушки парфюм.

    16:46 18.06.2026

  • 9 и за обмена се мълчи

    20 7 Отговор
    Като част от нов обмен на тела на загинали военнослужещи телата на 33 загинали войници бяха върнати на руската страна, в замяна на 522 тела на ликвидирани бойци от Въоръжените сили на Украйна бяха прехвърлени на Украйна. Обменът се състоя на контролно-пропускателния пункт Нова Гута на беларуско-украинската граница. Общо за периода 2023-2026 г. Русия е предала 23 903 тела на загинали украински военнослужещи, Украйна – 1 823 руснаци.

    16:47 18.06.2026

  • 10 Зъл пес

    28 14 Отговор
    Като ги гледам колко нагло племе са укрите,вярвам на Захарова.Още в началото на СВО имаше клипче как са налягали на асфалта,завити с чували,вятъра духа а те се завиват щот чувалите ше фръкнат.Голям смях беше.

    16:48 18.06.2026

  • 11 Копейки,

    13 21 Отговор
    В коя страна има опашки и купони за бензин?К

    Коментиран от #30

    16:48 18.06.2026

  • 12 Маша алкаша

    18 29 Отговор
    Смрадлива алкохолизирана кремълска свиня.

    16:49 18.06.2026

  • 13 Мдаа

    10 15 Отговор

    До коментар #4 от "Оправи":

    Всеки московчанин снимал ударите ще бъде вкаран в затвора.
    Мдаа.

    16:51 18.06.2026

  • 14 Бялджип

    21 6 Отговор
    Мария Захарова действа доста здравословно на местните идиоти. Щом се появи нещо от нея, те изригват, душата им се преобръща, злобата се излива от тях и така се очистват. Трябва да са й благодарни, силно подобрява психичното им здраве.

    16:51 18.06.2026

  • 15 Абе

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Оправи":

    Тя ще се оправи ,ама границите на Украйна и те продължават да се оправят:))))

    16:51 18.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Шкембе Войвода

    0 0 Отговор
    Кадри от атаките по Москва.

    16:52 18.06.2026

  • 18 Дон Корлеоне

    9 13 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #32

    16:52 18.06.2026

  • 19 Българин

    15 7 Отговор
    Освен,че са Украинци,пироманите се оказаха представители на ЛГБТ общността ,която Стармър защитаваше като прокурор.

    16:53 18.06.2026

  • 20 министерстве экологии Московской области

    5 2 Отговор
    Духа югозападен вятър.Няма нефтен дъжд.Това са сажди

    16:54 18.06.2026

  • 21 ТИНЯ И ПОМИЯ

    11 5 Отговор
    Само по РУСИЯ. Наркомани разни и орки АЛЧНИ за тях няма нито дума лоша. Само им пълнят коша със евра. КОЛКО ХУБАВО КОГА УБИВАТ ДЕЦА И ХОРА ТИ ДА СЕ СНИШИШ И ДА МЪЛЧИШ. И ГУШИТЕ СИ ДА ПЪЛНИШ СЪС ЕВРА НАРОДНИ. ПОКАЖИ ИМ РАДЕВ КОЛКО СА ПОРОЧНИ. ДА ЗАПОРИРАТ НА РУСИЯ А ДА ДАВАТ СЪС ПЪЛНИ ШЕПИ НА ЕДИН КЛОУН.

    16:55 18.06.2026

  • 22 Минувач

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "чиба":

    Феса е изфабрикувал този пасквил … ммм нискоинтелигентна манипулация …

    16:57 18.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ти да видиш

    3 3 Отговор
    Че откога зеленияпор е "мистериозна личност"!?

    17:02 18.06.2026

  • 27 Бат мищо

    2 2 Отговор
    аз пък искам да знам защо
    търсете заглавие КОЩМАР 12 МИНУТИ ПОБОИ ОТ УКРАИНЕЦ

    17:02 18.06.2026

  • 28 Отец Дионисий

    4 3 Отговор
    Не се тревожи дъще.Украинците и теб ще излекуват.Чадо мое...

    17:02 18.06.2026

  • 29 56346632899243

    5 2 Отговор
    украински граждани и украинци не е дно и също маймуно пияна , те и орките в Донецк са украински граждани , още си пазят украинските паспорти , за всеки случай

    Коментиран от #33, #38

    17:03 18.06.2026

  • 30 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    Може ли аз да позная?

    17:06 18.06.2026

  • 31 Учуден

    4 5 Отговор
    Защо бункерният плъх вече нарича Зеленски" господин Зеленски",а не наркоман,а?

    Коментиран от #35

    17:06 18.06.2026

  • 32 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дон Корлеоне":

    Може ли аз да позная?

    17:08 18.06.2026

  • 33 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "56346632899243":

    Но българите в Украйна са вече украинци по новите паспорти.
    При Ленин и Сталин бяха българи

    17:08 18.06.2026

  • 34 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Абе къде е Руди Гела?

    17:09 18.06.2026

  • 35 Ха ХаХанарича го

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Учуден":

    Наркоурод

    17:11 18.06.2026

  • 36 1234

    2 0 Отговор
    Какво стана с тоя скрипал и дъщеря му. Изядоха ли ги акулите.

    17:11 18.06.2026

  • 37 Не пиши за Русия

    1 0 Отговор
    А пиши за окрайната там всеки пуснал клип отива без съд за десет години в затвора , и затова не виждаш как тори наркоманията . Днес е много топло в Дневнопетровск и Хмелничка област .

    17:13 18.06.2026

  • 38 Хи их хи

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "56346632899243":

    Този ли имаш предвид-„Съдейки по скрийншота, Владимир Зеленски е получил паспорт на руски гражданин в Орехово-Зуево, Московска област. Документът е от 2001 г.“

    17:14 18.06.2026

  • 39 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор
    Може и да са украинци,но с помоща на дългата ръка на Кремъл.

    17:14 18.06.2026

  • 40 Христо Петров

    2 1 Отговор
    МОСКВА ПОДПАЛИ СВЕТА И ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАКАЗАНА

    17:14 18.06.2026

  • 41 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ген.Гномов!":

    Значи извършваш престъплението клевета, без да изнесеш доказателства за твърдението.
    В България и държавите от ЕС и самият ЕС има презумпция за невиновност. Някой е виновен чак след изнесени доказателства и осъдителна присъда в съд. Вината е индивидуална. Не държави са виновни. Виновен е например терористът Сатаняху, Тръмп и други. А за войната в Украйна са виновни бандеровците самоопределящи се за фашисти.

    17:15 18.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 78291

    0 0 Отговор
    Тая какво реве , явно вече само жени се изказват от тая страна

    17:20 18.06.2026

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