Говори Москва: Кажете, че са били украинци! Няма нужда да търсите ръката на Кремъл във всичко

Министерството на външните работи на Руската федерация заяви днес, че палежите на имоти, свързани с британския премиер Киър Стармър, през май миналата година са били извършени от украински граждани и че няма нужда "ръката на Кремъл" да бъде търсена навсякъде, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Украинец беше признат за виновен в понеделник от британски съд за извършване на палежи на имоти по поръчка на мистериозна личност, която познава само като "Eл Мъни".
Би Би Си твърди, че Русия стои зад атаките.
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес на брифинг в Москва: "Хванахте ли украинските граждани, които подпалиха резиденцията на Стармър? Наречете нещата с истинските им имена. Кажете, че са били украинци. Няма нужда да търсите ръката на Кремъл във всичко."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #6, #42, #43
16:39 18.06.2026
2 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски
Коментиран от #7
16:41 18.06.2026
3 МОСКВИЧ
ГЛЕДАХМЕ ВОЙНАТА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТАЮ
СЕГА ГЛЕДАМЕ ВОЙНАТА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА
СПАСИБА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.
16:43 18.06.2026
4 Оправи
Коментиран от #13, #15
16:43 18.06.2026
5 Ген.Гномов!
Коментиран от #41
16:43 18.06.2026
6 чиба
До коментар #1 от "Българин":Слагай феса и хващай пътя за Анадола. Там ще те научат да работиш.
Коментиран от #22
16:44 18.06.2026
7 Пар цал си ти
До коментар #2 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя руски":смешно злобен
16:44 18.06.2026
8 Мърша,
16:46 18.06.2026
9 и за обмена се мълчи
16:47 18.06.2026
10 Зъл пес
16:48 18.06.2026
11 Копейки,
Коментиран от #30
16:48 18.06.2026
12 Маша алкаша
16:49 18.06.2026
13 Мдаа
До коментар #4 от "Оправи":Всеки московчанин снимал ударите ще бъде вкаран в затвора.
Мдаа.
16:51 18.06.2026
14 Бялджип
16:51 18.06.2026
15 Абе
До коментар #4 от "Оправи":Тя ще се оправи ,ама границите на Украйна и те продължават да се оправят:))))
16:51 18.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Шкембе Войвода
16:52 18.06.2026
18 Дон Корлеоне
Коментиран от #32
16:52 18.06.2026
19 Българин
16:53 18.06.2026
20 министерстве экологии Московской области
16:54 18.06.2026
21 ТИНЯ И ПОМИЯ
16:55 18.06.2026
22 Минувач
До коментар #6 от "чиба":Феса е изфабрикувал този пасквил … ммм нискоинтелигентна манипулация …
16:57 18.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ти да видиш
17:02 18.06.2026
27 Бат мищо
търсете заглавие КОЩМАР 12 МИНУТИ ПОБОИ ОТ УКРАИНЕЦ
17:02 18.06.2026
28 Отец Дионисий
17:02 18.06.2026
29 56346632899243
Коментиран от #33, #38
17:03 18.06.2026
30 Бай Араб
До коментар #11 от "Копейки,":Може ли аз да позная?
17:06 18.06.2026
31 Учуден
Коментиран от #35
17:06 18.06.2026
32 Бай Араб
До коментар #18 от "Дон Корлеоне":Може ли аз да позная?
17:08 18.06.2026
33 Ха ХаХа
До коментар #29 от "56346632899243":Но българите в Украйна са вече украинци по новите паспорти.
При Ленин и Сталин бяха българи
17:08 18.06.2026
34 Бай Араб
17:09 18.06.2026
35 Ха ХаХанарича го
До коментар #31 от "Учуден":Наркоурод
17:11 18.06.2026
36 1234
17:11 18.06.2026
37 Не пиши за Русия
17:13 18.06.2026
38 Хи их хи
До коментар #29 от "56346632899243":Този ли имаш предвид-„Съдейки по скрийншота, Владимир Зеленски е получил паспорт на руски гражданин в Орехово-Зуево, Московска област. Документът е от 2001 г.“
17:14 18.06.2026
39 Кривоверен алкаш
17:14 18.06.2026
40 Христо Петров
17:14 18.06.2026
41 Някой
До коментар #5 от "Ген.Гномов!":Значи извършваш престъплението клевета, без да изнесеш доказателства за твърдението.
В България и държавите от ЕС и самият ЕС има презумпция за невиновност. Някой е виновен чак след изнесени доказателства и осъдителна присъда в съд. Вината е индивидуална. Не държави са виновни. Виновен е например терористът Сатаняху, Тръмп и други. А за войната в Украйна са виновни бандеровците самоопределящи се за фашисти.
17:15 18.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 78291
17:20 18.06.2026