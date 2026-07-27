Ще се смили ли Гърция отново да пази България с Patriot?

Шумът около американските самолети-цистерни, които използват авиобаза Безмер за логистична подкрепа на операциите на САЩ срещу Иран, измести далеч по-важния въпрос. Не дали самолетите кацат в България, а дали България е защитена, ако конфликтът се разрасне. След като Иран официално отправи предупреждения към държавите, които подпомагат американските операции, темата вече не е абстрактна. България не участва в операция на НАТО, а подпомага логистично действия само на Съединените щати.
Това е съществена разлика.
При евентуална ескалация никой не може да гарантира, че държавите, предоставящи логистична инфраструктура, няма да попаднат в списъка с потенциални цели. Точно тук идва големият проблем. Българската противовъздушна отбрана продължава да разчита основно на остарели съветски системи, чиито възможности са ограничени както технологично, така и по отношение на поддръжката. Страната все още не разполага със съвременен многослоен противоракетен щит, способен да реагира на модерни балистични и крилати ракети.
Неслучайно при предишното засилено военно присъствие на САЩ в региона на Иран Гърция разположи батарея Patriot близо до българска територия. Това не беше жест на добра воля, а признание, че българската система има нужда от допълнителна защита. Поводът бе изстреляни ракети от Иран към Кипър, защото страната оказва логистична подкрепа. Впоследствие гръцките комплекси бяха изтеглени.
Италия и Испания не приеха американски самолети на теритарията си.
Днес въпросът е същият, но обстановката е далеч по-напрегната. Ако американските самолети отново изпълняват логистични задачи от българска територия, ще разположи ли Атина отново батарея Patriot близо до нас? Или България ще остане да разчита единствено на собствените си остарели системи?
Това е въпрос, на който правителството дължи ясен отговор. Защото гражданите имат право да знаят дали въздушното пространство на страната е защитено при евентуална ескалация. Има и още един аспект. България вече години наред отлага модернизацията на противовъздушната си отбрана. Инвестициите са насочени основно към новите изтребители F-16, но те сами по себе си не могат да заместят една модерна система за противоракетна защита.
Самолетите изпълняват различни задачи. Защитата срещу внезапни ракетни удари изисква наземни комплекси от най-висок клас. В тази ситуация зависимостта ни от съюзници като Гърция и Турция става очевидна. Ако се стигне до реална заплаха, именно техните модерни системи Patriot ще бъдат първата линия на защита в региона. Затова истинският въпрос не е колко американски самолета кацат в Безмер. Истинският въпрос е дали България разполага с надежден противоракетен чадър или отново ще чака съседите да се смилият и да я пазят. В свят, в който сигурността се променя за часове, подобна зависимост е повече от тревожна.
Ще се смили ли Гърция отново да пази България с Patriot?
27 Юли, 2026 13:13 808 31
България не участва в операция на НАТО, а подпомага логистично действия само на Съединените щати
Шумът около американските самолети-цистерни, които използват авиобаза Безмер за логистична подкрепа на операциите на САЩ срещу Иран, измести далеч по-важния въпрос. Не дали самолетите кацат в България, а дали България е защитена, ако конфликтът се разрасне. След като Иран официално отправи предупреждения към държавите, които подпомагат американските операции, темата вече не е абстрактна. България не участва в операция на НАТО, а подпомага логистично действия само на Съединените щати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #27
13:14 27.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9
13:16 27.07.2026
3 Радевченко
13:16 27.07.2026
4 Някой
НК
Раздел II.
Предателство и шпионство
Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Мо-та-мо изпълнено, дори да не ударят там, защото е неудобно през Турция. Удрят точно такива от Иран. Самото предизвикване е престъпление. И това обсъждане за Пейтриът е защото очакват точно такава заплаха.
Сегашните се оказаха същите Йес менове като предните (одобрени от посолството) - да сър, да.
13:21 27.07.2026
5 Калашников
13:22 27.07.2026
6 Последния Софиянец
13:22 27.07.2026
7 Без име
Коментиран от #10, #12
13:23 27.07.2026
8 Хипотетично
13:24 27.07.2026
9 Без име
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И десет да има, същото ще е. Пейтриът заминава в историята.
13:25 27.07.2026
10 Цитронадис
До коментар #7 от "Без име":Изявление на иранците за полунеуките. Украйна не е заслепена, а е с изчерпани ПВО ракети.
Коментиран от #15
13:28 27.07.2026
11 Зъл пес
13:29 27.07.2026
12 нивелин
До коментар #7 от "Без име":Ако се допусне за истина твърдението за "заслепяване" на радарите, то свободните ирански ракети биха могли да потопят и самолетоносача и да поразят "заслепените" радари (или сякаш не се сещат)
Коментиран от #20
13:36 27.07.2026
13 Истината
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Гърция оказва активна помощ на САЩ. Дори гръцки батареи Пейтриът са в Саудитска Арабия и вчера свалиха ракета и дрон. На Крит има американска база Суда Бей, която е ключова.
Атина даде летището си на израелската гражданска авиация за временно базиране.
Наш Мунчо, вместо да писка за визите и да иска едномесечно отлагане за Лукойл - трябваше да поиска американски батареи да ни пазят. Ама...
Коментиран от #22
13:38 27.07.2026
14 Тръмпиран
13:43 27.07.2026
15 Без име
До коментар #10 от "Цитронадис":Така казват. Дали ебистина, можем само да гадаем.
13:44 27.07.2026
16 Гошо
13:45 27.07.2026
17 Иван 1
Коментиран от #18
13:47 27.07.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Иван 1":Жената на Тагарев има завод за дронове прехващачи.Но ги изнася за Украйна.
13:49 27.07.2026
19 УдоМача
13:50 27.07.2026
20 Без име
До коментар #12 от "нивелин":Ядрена война ли искаш?
13:56 27.07.2026
21 Питам
Коментиран от #24
13:58 27.07.2026
22 закъснели мисли
До коментар #13 от "Истината":Ама, ако резидента би закупил Пейтриът (които са световно дефицитни) няма да има възможност руски самолети да облитат черноморското крайбрежие за демонстративен натиск, нито да се отделя внимание на ирански ноти.
13:58 27.07.2026
23 Само да попитам
14:04 27.07.2026
24 Простотията
До коментар #21 от "Питам":и тя е по хората. Къде си чувал самолети да бранят територия от балистични ракети?
14:07 27.07.2026
25 А защо не питате политиците
14:15 27.07.2026
26 Летец Пешеходец
14:15 27.07.2026
27 Абе пут ю
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Гърция предоставя на САЩ воена база в Кипър
14:16 27.07.2026
28 Последното пазене
14:25 27.07.2026
29 И какво излиза?
Колко ли ни се смеят и подиграват, какви yes-простаци сме!
14:26 27.07.2026
30 Кое точно трябва
14:27 27.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.