Ще се смили ли Гърция отново да пази България с Patriot?

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Шумът около американските самолети-цистерни, които използват авиобаза Безмер за логистична подкрепа на операциите на САЩ срещу Иран, измести далеч по-важния въпрос. Не дали самолетите кацат в България, а дали България е защитена, ако конфликтът се разрасне. След като Иран официално отправи предупреждения към държавите, които подпомагат американските операции, темата вече не е абстрактна. България не участва в операция на НАТО, а подпомага логистично действия само на Съединените щати.



Това е съществена разлика.



При евентуална ескалация никой не може да гарантира, че държавите, предоставящи логистична инфраструктура, няма да попаднат в списъка с потенциални цели. Точно тук идва големият проблем. Българската противовъздушна отбрана продължава да разчита основно на остарели съветски системи, чиито възможности са ограничени както технологично, така и по отношение на поддръжката. Страната все още не разполага със съвременен многослоен противоракетен щит, способен да реагира на модерни балистични и крилати ракети.



Неслучайно при предишното засилено военно присъствие на САЩ в региона на Иран Гърция разположи батарея Patriot близо до българска територия. Това не беше жест на добра воля, а признание, че българската система има нужда от допълнителна защита. Поводът бе изстреляни ракети от Иран към Кипър, защото страната оказва логистична подкрепа. Впоследствие гръцките комплекси бяха изтеглени.



Италия и Испания не приеха американски самолети на теритарията си.



Днес въпросът е същият, но обстановката е далеч по-напрегната. Ако американските самолети отново изпълняват логистични задачи от българска територия, ще разположи ли Атина отново батарея Patriot близо до нас? Или България ще остане да разчита единствено на собствените си остарели системи?



Това е въпрос, на който правителството дължи ясен отговор. Защото гражданите имат право да знаят дали въздушното пространство на страната е защитено при евентуална ескалация. Има и още един аспект. България вече години наред отлага модернизацията на противовъздушната си отбрана. Инвестициите са насочени основно към новите изтребители F-16, но те сами по себе си не могат да заместят една модерна система за противоракетна защита.



Самолетите изпълняват различни задачи. Защитата срещу внезапни ракетни удари изисква наземни комплекси от най-висок клас. В тази ситуация зависимостта ни от съюзници като Гърция и Турция става очевидна. Ако се стигне до реална заплаха, именно техните модерни системи Patriot ще бъдат първата линия на защита в региона. Затова истинският въпрос не е колко американски самолета кацат в Безмер. Истинският въпрос е дали България разполага с надежден противоракетен чадър или отново ще чака съседите да се смилият и да я пазят. В свят, в който сигурността се променя за часове, подобна зависимост е повече от тревожна.