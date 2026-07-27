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Ще се смили ли Гърция отново да пази България с Patriot?

Ще се смили ли Гърция отново да пази България с Patriot?

27 Юли, 2026 13:13 808 31

  • сащ-
  • иран-
  • самолети-
  • цистерни-
  • безмер-
  • гърция-
  • кипър

България не участва в операция на НАТО, а подпомага логистично действия само на Съединените щати

Ще се смили ли Гърция отново да пази България с Patriot? - 1
Снимка: Факти бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Шумът около американските самолети-цистерни, които използват авиобаза Безмер за логистична подкрепа на операциите на САЩ срещу Иран, измести далеч по-важния въпрос. Не дали самолетите кацат в България, а дали България е защитена, ако конфликтът се разрасне. След като Иран официално отправи предупреждения към държавите, които подпомагат американските операции, темата вече не е абстрактна. България не участва в операция на НАТО, а подпомага логистично действия само на Съединените щати.

Това е съществена разлика.

При евентуална ескалация никой не може да гарантира, че държавите, предоставящи логистична инфраструктура, няма да попаднат в списъка с потенциални цели. Точно тук идва големият проблем. Българската противовъздушна отбрана продължава да разчита основно на остарели съветски системи, чиито възможности са ограничени както технологично, така и по отношение на поддръжката. Страната все още не разполага със съвременен многослоен противоракетен щит, способен да реагира на модерни балистични и крилати ракети.

Неслучайно при предишното засилено военно присъствие на САЩ в региона на Иран Гърция разположи батарея Patriot близо до българска територия. Това не беше жест на добра воля, а признание, че българската система има нужда от допълнителна защита. Поводът бе изстреляни ракети от Иран към Кипър, защото страната оказва логистична подкрепа. Впоследствие гръцките комплекси бяха изтеглени.

Италия и Испания не приеха американски самолети на теритарията си.

Днес въпросът е същият, но обстановката е далеч по-напрегната. Ако американските самолети отново изпълняват логистични задачи от българска територия, ще разположи ли Атина отново батарея Patriot близо до нас? Или България ще остане да разчита единствено на собствените си остарели системи?

Това е въпрос, на който правителството дължи ясен отговор. Защото гражданите имат право да знаят дали въздушното пространство на страната е защитено при евентуална ескалация. Има и още един аспект. България вече години наред отлага модернизацията на противовъздушната си отбрана. Инвестициите са насочени основно към новите изтребители F-16, но те сами по себе си не могат да заместят една модерна система за противоракетна защита.

Самолетите изпълняват различни задачи. Защитата срещу внезапни ракетни удари изисква наземни комплекси от най-висок клас. В тази ситуация зависимостта ни от съюзници като Гърция и Турция става очевидна. Ако се стигне до реална заплаха, именно техните модерни системи Patriot ще бъдат първата линия на защита в региона. Затова истинският въпрос не е колко американски самолета кацат в Безмер. Истинският въпрос е дали България разполага с надежден противоракетен чадър или отново ще чака съседите да се смилият и да я пазят. В свят, в който сигурността се променя за часове, подобна зависимост е повече от тревожна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Гърция отказа да влиза в блатото в Близкия изток .Там няма излизане.

    Коментиран от #13, #27

    13:14 27.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Летището в Катар е в развалини а го пазеха 10 батареи Пейтриът.С една батарея закъде?

    Коментиран от #9

    13:16 27.07.2026

  • 3 Радевченко

    0 2 Отговор
    Щом им даваме вода без пари ще ни валдят.

    13:16 27.07.2026

  • 4 Някой

    4 2 Отговор
    Трябва да отидат на съд и в затвор!

    НК
    Раздел II.
    Предателство и шпионство
    Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    Мо-та-мо изпълнено, дори да не ударят там, защото е неудобно през Турция. Удрят точно такива от Иран. Самото предизвикване е престъпление. И това обсъждане за Пейтриът е защото очакват точно такава заплаха.
    Сегашните се оказаха същите Йес менове като предните (одобрени от посолството) - да сър, да.

    13:21 27.07.2026

  • 5 Калашников

    7 1 Отговор
    Еми щото сме Дупедавци Безгласни и се набутваме между ШАМАРИТЕ,за това ще ядем дървото. Особено с нашето ПВО дето ич липсва, щото си дадохме ракетите на БАНДЕРАЛЕНД....

    13:22 27.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Гърция пази откъм Бяло море.Ракетите от Иран ще дойдат откъм Черно море.

    13:22 27.07.2026

  • 7 Без име

    8 1 Отговор
    "Нашите дронове и ракети вече могат да летят необезпокоявано, тъй като ослепихме радарите на системите „Пейтриът“ (Patriot)“, заяви официалният представител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) Хосейн Мохеби, като отбеляза, че ответните удари на Иран са нанесли сериозни щети на американските военни обекти в Близкия изток. Явно поради същата причина и Украйна не сваля ракети. Ето защо СAЩ и Украйна искат спиране на въздушния огън. Ето защо САЩ спряха атаките над Иран.

    Коментиран от #10, #12

    13:23 27.07.2026

  • 8 Хипотетично

    6 0 Отговор
    Защо да се ангажира Гърция, след като нашето съгласие със САЩ не е по силата на натовския договор (както за летище Враждебна), а чл.5 не е активиран?

    13:24 27.07.2026

  • 9 Без име

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И десет да има, същото ще е. Пейтриът заминава в историята.

    13:25 27.07.2026

  • 10 Цитронадис

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Без име":

    Изявление на иранците за полунеуките. Украйна не е заслепена, а е с изчерпани ПВО ракети.

    Коментиран от #15

    13:28 27.07.2026

  • 11 Зъл пес

    2 3 Отговор
    Калине,фатмака ни е проблема.При атака ат Иран,пръв него трябва да елиминират.Щото тъпата чутура не се интересува от нашият интерес,а от този на Дончо и Путлер.

    13:29 27.07.2026

  • 12 нивелин

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Без име":

    Ако се допусне за истина твърдението за "заслепяване" на радарите, то свободните ирански ракети биха могли да потопят и самолетоносача и да поразят "заслепените" радари (или сякаш не се сещат)

    Коментиран от #20

    13:36 27.07.2026

  • 13 Истината

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Гърция оказва активна помощ на САЩ. Дори гръцки батареи Пейтриът са в Саудитска Арабия и вчера свалиха ракета и дрон. На Крит има американска база Суда Бей, която е ключова.
    Атина даде летището си на израелската гражданска авиация за временно базиране.

    Наш Мунчо, вместо да писка за визите и да иска едномесечно отлагане за Лукойл - трябваше да поиска американски батареи да ни пазят. Ама...

    Коментиран от #22

    13:38 27.07.2026

  • 14 Тръмпиран

    2 0 Отговор
    Къв Патриот бре хаймани! Патриотът си е за мен, нали знаете, че свършихме ракетите за Иран.

    13:43 27.07.2026

  • 15 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Цитронадис":

    Така казват. Дали ебистина, можем само да гадаем.

    13:44 27.07.2026

  • 16 Гошо

    2 0 Отговор
    Някой да се смили над нас....!!!!!!.....Жалкари!

    13:45 27.07.2026

  • 17 Иван 1

    1 0 Отговор
    Да викнат Тагарев,нали подари нашите ракети на укрите да пази небето понеже много разбира.

    Коментиран от #18

    13:47 27.07.2026

  • 18 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Иван 1":

    Жената на Тагарев има завод за дронове прехващачи.Но ги изнася за Украйна.

    13:49 27.07.2026

  • 19 УдоМача

    1 0 Отговор
    Ще ще... :))))))))))))))))))))))))

    13:50 27.07.2026

  • 20 Без име

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "нивелин":

    Ядрена война ли искаш?

    13:56 27.07.2026

  • 21 Питам

    0 1 Отговор
    Абе, какво стана с тия тенекии, за които предплатихме милиарди? Защо не дават бойно дежурство? Кога, ако не сега?! В този смисъл, дори да си купим "Пейтриът", независимо дали става за нещо или не, каква е гаранцията, че ще може да се използва, предвид сделката със самолетите? Много въпрос без отговор.

    Коментиран от #24

    13:58 27.07.2026

  • 22 закъснели мисли

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    Ама, ако резидента би закупил Пейтриът (които са световно дефицитни) няма да има възможност руски самолети да облитат черноморското крайбрежие за демонстративен натиск, нито да се отделя внимание на ирански ноти.

    13:58 27.07.2026

  • 23 Само да попитам

    1 0 Отговор
    А какво стана с нашите С-300? Само за паради ли стават?

    14:04 27.07.2026

  • 24 Простотията

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Питам":

    и тя е по хората. Къде си чувал самолети да бранят територия от балистични ракети?

    14:07 27.07.2026

  • 25 А защо не питате политиците

    1 0 Отговор
    Какво правеха през всичките тези години който са в парламента ? Защо България няма воена техника й не може да се защитава сама каде са парите за над 10 г управление реват че няма пари за какво ги похарчиха

    14:15 27.07.2026

  • 26 Летец Пешеходец

    2 0 Отговор
    Мунчо "великият стратег" да осигури защитата на пропадналият му електорат от безмозъчни русофилски олигофрени, прошляци и клошари. Гламавите копейкаджии са напълнили гащите от страх, заради предупрежденията на Иран. Нашият "многоходовчик" да поиска от Бай Дончо, американците да разположат в България освен летящите цистерни и поне една батарея "Пейтриът" или "ТААД". Ако му откаже, да заплаши, че ще купи турските С-400 и мисля, че нещата ще се уредят. Аз съм сигурен, че Тръмпи веднага ще сключи "сделка". Но този неадекватен фатмак, няма акъл за подобни "бизнес преговори" .

    14:15 27.07.2026

  • 27 Абе пут ю

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Гърция предоставя на САЩ воена база в Кипър

    14:16 27.07.2026

  • 28 Последното пазене

    1 0 Отговор
    Приключи с избиването на калушковците си спомням

    14:25 27.07.2026

  • 29 И какво излиза?

    2 0 Отговор
    Другите страни не приеха американски самолети на теритарията си, но с охота ще пазят въздушното пространство на смотаната ni наведена колония-БГ.

    Колко ли ни се смеят и подиграват, какви yes-простаци сме!

    14:26 27.07.2026

  • 30 Кое точно трябва

    0 0 Отговор
    да се пази България с Patriot? МС ли ?

    14:27 27.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.