Кабинетът приема програмата за България до 2030 г.

Министерският съвет на България се събира на редовно заседание на 12 август 2026 г., за да приеме фундаменталната Програма за управление на Република България за периода 2026–2030 г.

Стратегическият документ, предложен от министър-председателя Румен Радев, очертава дългосрочните политически цели и икономически приоритети на кабинета за следващите четири години.

Паралелно с мащабните вътрешнополитически решения, в София се провеждат изключително важни официални министерски срещи с висша държавна делегация от Турция, водена от турския вътрешен министър Мустафа Чифтчи. Докато в столицата се коват дългосрочни стратегии, част от министрите са ангажирани на терен, за да инспектират инфраструктурни обекти и значими културни събития по родното Черноморие.

Програмата за управление 2026–2030 г.: Основни акценти

Основният фокус на днешното правителствено заседание пада върху приемането на управленската програма. Основните направления в нея целят стабилност и европейско развитие на страната, като в дневния ред са заложени още:

Обсъждане и приемане на постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2026 г.;

Одобряване на националния списък на иновативните училища за новата учебна 2026/2027 година;

Важни структурни промени в отделните министерства с цел оптимизация на администрацията

Стратегическо партньорство между България и Турция

Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи е на официално посещение в София. Програмата включва двустранни срещи с българския му колега, подписване на Меморандум за разбирателство между полицейските академии на двете страни, посещение на посолството на Турция и Главното мюфтийство, както и инспекция на емблематичната софийска джамия Баня Баши. Основният акцент на разговорите е съвместната борба срещу престъпленията, извършвани от млади хора, нелегалната миграция и наркотрафика.

В рамките на официалната визита на турската делегация у нас, вътрешните министри на двете съседни държави проведоха задълбочени разговори в София. Срещите дават ясен знак за високата степен на доверие между държавите. Двете страни договориха засилено взаимодействие в няколко ключови направления:

Съвместна борба с трансграничната престъпност от "ново поколение" и противодействие на престъпленията, извършвани от непълнолетни;

Оптимизация на сигурността по общата граница и засилени мерки срещу нелегалната миграция;

Подписване на исторически Меморандум за разбирателство между полицейските академии на България и Турция.

Министърът на туризма в Балчик

Министър Евтим Милошев е на работно посещение в Черноморието. Провеждат се инспекции на място в Културен център „Двореца“ и Университетската ботаническа градина в Балчик по казуса с въвеждането на единния билет за туристите. Докато в София се решават стратегически въпроси, активният летен сезон налага засилен контрол по Черноморието. Представители на кабинета извършват лични проверки на ключови туристически и инфраструктурни обекти.

Специално внимание се обръща на културната програма в морските ни курорти , като целта е да се гарантира сигурността на гражданите при провеждането на масови летни фестивали и да се инспектира стопанисването на обекти от национално историческо значение.