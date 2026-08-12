Кабинетът приема програмата за България до 2030 г.

Министерският съвет на България се събира на редовно заседание на 12 август 2026 г., за да приеме фундаменталната Програма за управление на Република България за периода 2026–2030 г.
Стратегическият документ, предложен от министър-председателя Румен Радев, очертава дългосрочните политически цели и икономически приоритети на кабинета за следващите четири години.
Паралелно с мащабните вътрешнополитически решения, в София се провеждат изключително важни официални министерски срещи с висша държавна делегация от Турция, водена от турския вътрешен министър Мустафа Чифтчи. Докато в столицата се коват дългосрочни стратегии, част от министрите са ангажирани на терен, за да инспектират инфраструктурни обекти и значими културни събития по родното Черноморие.
Програмата за управление 2026–2030 г.: Основни акценти
Основният фокус на днешното правителствено заседание пада върху приемането на управленската програма. Основните направления в нея целят стабилност и европейско развитие на страната, като в дневния ред са заложени още:
- Обсъждане и приемане на постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2026 г.;
- Одобряване на националния списък на иновативните училища за новата учебна 2026/2027 година;
- Важни структурни промени в отделните министерства с цел оптимизация на администрацията
Стратегическо партньорство между България и Турция
Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи е на официално посещение в София. Програмата включва двустранни срещи с българския му колега, подписване на Меморандум за разбирателство между полицейските академии на двете страни, посещение на посолството на Турция и Главното мюфтийство, както и инспекция на емблематичната софийска джамия Баня Баши. Основният акцент на разговорите е съвместната борба срещу престъпленията, извършвани от млади хора, нелегалната миграция и наркотрафика.
В рамките на официалната визита на турската делегация у нас, вътрешните министри на двете съседни държави проведоха задълбочени разговори в София. Срещите дават ясен знак за високата степен на доверие между държавите. Двете страни договориха засилено взаимодействие в няколко ключови направления:
- Съвместна борба с трансграничната престъпност от "ново поколение" и противодействие на престъпленията, извършвани от непълнолетни;
- Оптимизация на сигурността по общата граница и засилени мерки срещу нелегалната миграция;
- Подписване на исторически Меморандум за разбирателство между полицейските академии на България и Турция.
Министърът на туризма в Балчик
Министър Евтим Милошев е на работно посещение в Черноморието. Провеждат се инспекции на място в Културен център „Двореца“ и Университетската ботаническа градина в Балчик по казуса с въвеждането на единния билет за туристите. Докато в София се решават стратегически въпроси, активният летен сезон налага засилен контрол по Черноморието. Представители на кабинета извършват лични проверки на ключови туристически и инфраструктурни обекти.
Специално внимание се обръща на културната програма в морските ни курорти , като целта е да се гарантира сигурността на гражданите при провеждането на масови летни фестивали и да се инспектира стопанисването на обекти от национално историческо значение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
06:59 12.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хаха
Коментиран от #12
07:15 12.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 РАДЕВ МАСОНА
07:49 12.08.2026
6 Кой ще им изпълнява
07:53 12.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Прогресираща
07:58 12.08.2026
9 Лазар
08:00 12.08.2026
10 Двете рунди
08:07 12.08.2026
11 "Фундаментална програма..."
08:16 12.08.2026
12 е как какво
До коментар #3 от "хаха":кражби лъжи измами и далавери за заслужилите другари
08:16 12.08.2026
13 Анонимен
08:31 12.08.2026
14 Развитие
08:32 12.08.2026
15 ха ха
Коментиран от #18
08:37 12.08.2026
16 грийн сок
Слушкаме и изпълняваме
заповеди на 3469Москва.
08:37 12.08.2026
17 Робство !
Втора Серия !
08:57 12.08.2026
18 Без Право На Обжялване !
До коментар #15 от "ха ха":------------- !
Правова !
Държава !
Коментиран от #19
09:02 12.08.2026
19 ха ха
До коментар #18 от "Без Право На Обжялване !":от давна съм наясно че ще ме убиете по един или друг начин , боклуците от държавата бандит не прощават наясно съм с това , ако хората знаят що народ сте затрили с инсулти и инфаркти ще ви избесят за часове
09:41 12.08.2026
20 ПБ- НОВИЯТ Г€РБ +ДП$
КОМУНЯГИТ€ ВИНАГИ $А БИЛИ Б€зродни Пр€ да т€ ли И Тур ко фи ли!
ПБ-По-Б€да! По-Б€да! По-Б€да!
10:48 12.08.2026
21 АНТИ-КОМУНИ$Т
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
82г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
10:49 12.08.2026