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Кабинетът приема програмата за България до 2030 г.

Кабинетът приема програмата за България до 2030 г.

12 Август, 2026 06:55 1 002 21

  • министерски съвет-
  • заседание-
  • правителство

Министерският съвет с ключово заседание, разговори с Турция и инспекции по Черноморието бележат политическия ден

Кабинетът приема програмата за България до 2030 г. - 1
Снимка: МС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерският съвет на България се събира на редовно заседание на 12 август 2026 г., за да приеме фундаменталната Програма за управление на Република България за периода 2026–2030 г.

Стратегическият документ, предложен от министър-председателя Румен Радев, очертава дългосрочните политически цели и икономически приоритети на кабинета за следващите четири години.

Паралелно с мащабните вътрешнополитически решения, в София се провеждат изключително важни официални министерски срещи с висша държавна делегация от Турция, водена от турския вътрешен министър Мустафа Чифтчи. Докато в столицата се коват дългосрочни стратегии, част от министрите са ангажирани на терен, за да инспектират инфраструктурни обекти и значими културни събития по родното Черноморие.

Програмата за управление 2026–2030 г.: Основни акценти

Основният фокус на днешното правителствено заседание пада върху приемането на управленската програма. Основните направления в нея целят стабилност и европейско развитие на страната, като в дневния ред са заложени още:

  • Обсъждане и приемане на постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2026 г.;
  • Одобряване на националния списък на иновативните училища за новата учебна 2026/2027 година;
  • Важни структурни промени в отделните министерства с цел оптимизация на администрацията

Стратегическо партньорство между България и Турция

Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи е на официално посещение в София. Програмата включва двустранни срещи с българския му колега, подписване на Меморандум за разбирателство между полицейските академии на двете страни, посещение на посолството на Турция и Главното мюфтийство, както и инспекция на емблематичната софийска джамия Баня Баши. Основният акцент на разговорите е съвместната борба срещу престъпленията, извършвани от млади хора, нелегалната миграция и наркотрафика.

В рамките на официалната визита на турската делегация у нас, вътрешните министри на двете съседни държави проведоха задълбочени разговори в София. Срещите дават ясен знак за високата степен на доверие между държавите. Двете страни договориха засилено взаимодействие в няколко ключови направления:

  • Съвместна борба с трансграничната престъпност от "ново поколение" и противодействие на престъпленията, извършвани от непълнолетни;
  • Оптимизация на сигурността по общата граница и засилени мерки срещу нелегалната миграция;
  • Подписване на исторически Меморандум за разбирателство между полицейските академии на България и Турция.

Министърът на туризма в Балчик

Министър Евтим Милошев е на работно посещение в Черноморието. Провеждат се инспекции на място в Културен център „Двореца“ и Университетската ботаническа градина в Балчик по казуса с въвеждането на единния билет за туристите. Докато в София се решават стратегически въпроси, активният летен сезон налага засилен контрол по Черноморието. Представители на кабинета извършват лични проверки на ключови туристически и инфраструктурни обекти.

Специално внимание се обръща на културната програма в морските ни курорти , като целта е да се гарантира сигурността на гражданите при провеждането на масови летни фестивали и да се инспектира стопанисването на обекти от национално историческо значение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    1 6 Отговор
    добре е да се огледаме накъде отива европа света и кой са големите сега и напред хубаво е да се пита разузнаването и други инстуции НАКЪДЕ ОТИВА СВЕТА

    06:59 12.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хаха

    15 0 Отговор
    Добру. А някаква информация какво има в проекта за програмата не е ли хубаво да се даде?

    Коментиран от #12

    07:15 12.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РАДЕВ МАСОНА

    10 0 Отговор
    Няма да изкара есента.

    07:49 12.08.2026

  • 6 Кой ще им изпълнява

    11 0 Отговор
    програмата, тия прогресивните са пътници

    07:53 12.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Прогресираща

    9 0 Отговор
    излагация на фуражките, за съжаление с любезното съдействие на курниците

    07:58 12.08.2026

  • 9 Лазар

    11 0 Отговор
    Програма има до 2030г.,но кабинет през зимата няма да има!Рундьо е пътник!

    08:00 12.08.2026

  • 10 Двете рунди

    4 0 Отговор
    използваха президентската институция за създаване на партиен проект. Опозиционерите вместо да се джавкат трябваше да сезират прокуратурата или същата да се самосезира.

    08:07 12.08.2026

  • 11 "Фундаментална програма..."

    7 0 Отговор
    Курниците спирачка нямат, възторзи мисирешки. Жалкарите имат само фундаментална излагация

    08:16 12.08.2026

  • 12 е как какво

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    кражби лъжи измами и далавери за заслужилите другари

    08:16 12.08.2026

  • 13 Анонимен

    5 0 Отговор
    Модел Радев вън счупени мадуровкиналагане диктатура хахахаха България е европейска не е бащиния на този рр

    08:31 12.08.2026

  • 14 Развитие

    7 0 Отговор
    Божков ли ще ви е партньор хахахаха вън червените

    08:32 12.08.2026

  • 15 ха ха

    8 0 Отговор
    ако изкарат до 30 та година българи няма да останат , само някакви зомбита със служебни положения , България умря а тия я загробиха

    Коментиран от #18

    08:37 12.08.2026

  • 16 грийн сок

    5 1 Отговор
    Точка първа:
    Слушкаме и изпълняваме
    заповеди на 3469Москва.

    08:37 12.08.2026

  • 17 Робство !

    4 0 Отговор
    И Тиранство !

    Втора Серия !

    08:57 12.08.2026

  • 18 Без Право На Обжялване !

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ха ха":

    ------------- !

    Правова !

    Държава !

    Коментиран от #19

    09:02 12.08.2026

  • 19 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Без Право На Обжялване !":

    от давна съм наясно че ще ме убиете по един или друг начин , боклуците от държавата бандит не прощават наясно съм с това , ако хората знаят що народ сте затрили с инсулти и инфаркти ще ви избесят за часове

    09:41 12.08.2026

  • 20 ПБ- НОВИЯТ Г€РБ +ДП$

    1 0 Отговор
    ДРУГАРИТ€ Ч€РВ€НИ Щ€ ГЛА$УВА КО РУП ЦИ ОННИ $Х€МИ!
    КОМУНЯГИТ€ ВИНАГИ $А БИЛИ Б€зродни Пр€ да т€ ли И Тур ко фи ли!
    ПБ-По-Б€да! По-Б€да! По-Б€да!

    10:48 12.08.2026

  • 21 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    82г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
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    10:49 12.08.2026

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