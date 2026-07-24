Новини
Мнения »
Обслужването в България: защо не е като в Турция и Гърция?

Обслужването в България: защо не е като в Турция и Гърция?

24 Юли, 2026 19:01 1 726 47

  • туризъм-
  • турция-
  • гърция

Това отново е вид установена култура, срещу която министерството на туризма би трябвало да се бори

Обслужването в България: защо не е като в Турция и Гърция? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кисел персонал, лошо качество, липса на отношениe - защо в България обслужването е такова? Особено на фона на близостта до Гърция и Турция. Ивайло Нойзи Цветков търси причините:

Българското разбиране за обслужване страда от особен вид дисоциативно разстройство - то често се "оттегля" от основните реквизити в тази дейност. И някак недоразбира, че дължи базова почит - докато често се кълне, че клиентът е "цар", то не приема самата концепция и прости задължения към потребителя.

В умствения му софтуер някак липса концепцията за сделка тип do, ut des, т.е. - давам услуга, за да ме възнаградиш, като дойдеш пак. Същевременно не прави и каузалната връзка между извършеното и самото възнаграждение.

Българското обслужване не разбира дори най-важното - че когато е качествено, то води до неизмеримо повече печалби, ако прогледнеш в по-дългосрочен план или поне по-далеч от носа си. Това е ясно на фундаментално ниво в уж подобни туристически култури като Гърция и Турция. Не, то иска сега и веднага да вземе кисело и с надути цени едни бързи 50, а не поради устойчив модел след време да спечели 500.

Средната класа вече разполага с алтернативи

Разбира се, далеч съм от идеята да обобщавам и не говоря само за "българския туристически продукт", който е сложна и вариативна система. Няма само лошо българско обслужване, както няма и само добро турско, хърватско и т.н. Проблемът има много измерения, само едно от които е "шорттермизма", т.е. идеята тип "абе, то сезонът е къс, ден година храни, сега ще ги ощавим, я дойдат пак, я не дойдат". Тук говоря както за персонала, така и за предприемачите, но между тях със сигурност съществува рудиментарна връзка, която в общия случай води до лош резултат.

И тук веднага идва базовият културен и икономически проблем - ами те, туристите, а и изобщо клиентите, български или не, вече отдавна ходят, където си искат, в зависимост от икономически етаж, на който се намират. Българският сервиз като групова психология така и не схвана, че вече има относително широка средна класа и смело продължава да практикува липса на уважение към клиента. Никой не гледа в бъдещето и не черпи опит от по-напредналите - че клиентите се отглеждат бавно и благообразно.

Причините са исторически, културни, структурни

Проблемите с културата на обслужване далеч не са само хитряшко наследство от "Балкантурист". Аз бих ги проследил далеч назад дори до османското иго, когато задължението да обслужваш агата се съчетава с реактивното домашно капсулиране и сякаш слага началото на днешната концепция "не съм ти длъжен да те обслужвам".

Тук веднага трябва да намеся и хаотичните необуздани инвестиции по Черноморието. Бурното застрояване още в началото на века бързо установи, че просто няма хора за нищо, но не ги и "отгледа". Причината е културата на краткосрочната и максимално изпилена инвестиция в персонал, оттам и неизбежната нова тенденция да се ползват емигранти, но на съвсем базови цени. Това е безсмъртното разбиране на средния български бизнесмен, който по принцип не е чувал за отглеждането на кадри и някак дълбоко вярва, че текучеството на минимални заплати без осигуровки ще го бута напред.

Това отново е вид установена култура, срещу която министерството на туризма би трябвало да се бори. Но се опасявам, че в това министерство - включително при всички там туристически бордове и въобще отношението на чиновничеството - първата мисъл е за печалбата от двумесечния сезон, а не истинско целеполагане за бъдещето. Да, има отделни хора с визия, които разбират, че без генерално обръщане на модела на обслужване няма как да се чакат резултати, но те не могат да обърнат тренда.

Защо в Турция и Гърция е по-добре?

И сега най-интересното: защо в други култури обслужването е издигнато на пиедестал? Ще се опитам да обясня за Турция и Гърция като наследници на Османската и донякъде на Източната Римска империя. Ще извикам на помощ дори Казандзакис - неговият великолепен "драфт" в "Капитан Михалис" как гърците дори под османско са най-добрите във внимателното слугуване означава много. На първо ниво тръгва от подчинението, но впоследствие се развива до цяла култура на посрещането и благосклонността към госта, които са традиция предимно в източните култури. В крайна сметка тя е проследима и до раннохристиянското влияние, което чрез синкретични практики се пренася и в по-късния мюсюлмански светоглед. И това далеч преди простото бизнес разбиране, че ако си в сферата на услугите, първото и най-важно е обслужването.

Макс Вебер в "Икономическата етика на световните религии" разсъждава също по този въпрос на едно място и един от изводите, до които стига, е, че въпреки различния културен контекст всички основни култури са податливи на тостоприемството; т.е. че гостоприемството ни е заложено, но далеч не всички го "имплантираме". Той говори и за културата на обидата още по времето на Първата световна, т.е. цял век преди културата на обидчивостта днес, част от която е агресивното "не съм ти длъжен".

И все пак, ако трябва да потърсим само една причина за лошия български сервиз като цяло, няма как да не я потърсим най-вече в трагичната и измамна уравниловка при соца. Комунизмът приучи поне две поколения да лъжат системата и да не схващат нормалното социално етажиране - оттам и масовото усещане, че човекът, който трябва да те обслужи, се смята за личностно подценен, защото ти носи салата. Това е вид прост ултракрепидарианизъм - "обущарю, не по-високо от обувката".

Докога ще сме кисели слуги, вместо царе на обслужването?

Ние сме прекрасни само за добрите примери и само когато виждаме конкретна полза. Имаме проблем с проглеждането в бъдещето - това важи за всички, заети в услугите.

Ерго, гръцкият селянин, проумял отдавна, че трябва да ти направи хубаво, да те посрещне на маса, да ти даде нещо безплатно (което не е безплатно, но изглежда така) и т.н., е непостижимо велик, защото хитро продава не само продукт, но и изживяване. В бизнес теорията това е вид "прелъстяване", което ние просто не умеем.

Единствената надежда тук е, че пак пазарът ще изрегулира нещата, т.е. самата реалност ще принуди българското обслужване да се въздигне.

Дотогава няма да сме царе, а бедни и кисели слуги в бизнеса с обслужването.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    34 4 Отговор
    Защото Ганьо си е Ганьо

    19:02 24.07.2026

  • 2 Защото тук всеки

    42 1 Отговор
    сервитьор, собственик, наемател и всички други, които са заети в ресторантьорския бизнес мислят само как да ти одерат кожата и да ти вземат парите...

    19:02 24.07.2026

  • 3 1488

    19 14 Отговор
    щото българин всъщност е циганин
    както е казал поета

    Коментиран от #11

    19:03 24.07.2026

  • 4 Трябва !

    7 3 Отговор
    Да Сме Различни !

    19:06 24.07.2026

  • 5 Когато Си Смазан Отвсякъде !

    16 3 Отговор
    Света ти наоколо !

    Ти става Крив !

    19:08 24.07.2026

  • 6 мнение

    13 18 Отговор
    Заради комунизма. Пролетариата властва в тази държава.

    Коментиран от #19

    19:08 24.07.2026

  • 7 Безсмислици премислици

    17 2 Отговор
    "Единствената надежда тук е, че пак пазарът ще изрегулира нещата, т.е. самата реалност ще принуди българското обслужване да се въздигне."

    Всъщност "Надежда всяка тука оставете" - така пише на портите на ада.

    19:09 24.07.2026

  • 8 Не ми

    5 10 Отговор
    Требе като лютеничарите! Те където ходят в Гърция е зьз връз зьз, по зле от Слънчака!

    19:10 24.07.2026

  • 9 .....

    8 4 Отговор
    Ма то там не е имало комунизъм,,😂😂

    Коментиран от #21

    19:16 24.07.2026

  • 10 абсолютно

    15 2 Отговор
    защото 40 години възпитават гьон сурати

    19:18 24.07.2026

  • 11 ДрБр

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Ти ако си циганин, ние не сме!

    Коментиран от #25

    19:18 24.07.2026

  • 12 вашето име

    9 5 Отговор
    Преди 40 години беше на ниво!

    19:20 24.07.2026

  • 13 УдоМача

    2 5 Отговор
    Защото Бантускотите са кофти ген..

    19:20 24.07.2026

  • 14 абсолют

    14 2 Отговор
    В сряда България даде за пореден път безплатно своя военна и гражданска инфраструктура на САЩ. В петък САЩ наложиха допълнителни мита на България.

    19:20 24.07.2026

  • 15 Точен

    8 1 Отговор
    Този алкохолен герой добре го "обслужиха" в съда - всеки друг би трябвало да бъде 3 г без книжка и да плати колата, която шофира, а Ивайлото благодарение на политическата си подкрепа мина метър... В Турция обслужването е по-добро, но за Гърция не съм съгласен, зависи от търговеца или заведението...

    19:21 24.07.2026

  • 16 Рогоносец, 🫎🫎🫎

    5 0 Отговор
    Затова пък Нойзи обслужва нацистката пропаганда по най високите критерии! Прави го със задните си части!

    19:22 24.07.2026

  • 17 Справедлив

    12 2 Отговор
    А тук коментиращите да отговорят, защо българския гражданин е обслужван лошо от прекисалата администрация в общината или в някое държавните учреждения? а защо е обслужван от полиция която е враждебна по презумция...Нима чиновниците или полицаите не са добре платени, а?А как им се отразява на заплатите на горенаписаните категории, лошото обслужване което те предлагат на обществото?И защо точно работещите в туризма трябва да са "усмихнати" и да обслужват всякакви комплексари, които смятат че животът на обслужващите ги зависи от въшливата им поръчка?

    19:28 24.07.2026

  • 18 Да не преувеличаваме

    5 8 Отговор
    Българина винаги е бил чуждопоклонник. ТОВА Е КОРЕНА. Бил съм на доста места. И не е вярно че у нас е ужас, а при другите рай. Не е вярно че в Гърция е по- евтино. И не съм хотелиер или ресторантьор. Каква е разликата? Генерално това е ДИСЦИПЛИНАТА. Но това е най- важният фактор и в индустрията ни и в строителството и в цялата държава. Хората не обичат да си вършат работата стриктно. Другото е повечето персонал в турските хотели. Там има много персонал и той смогва. Това за добрите хотели. Но и там няма хубаво и евтино. Що се касае за Гърция- нищо по- различно. И тук ти носят чиния и там ти носят чиния. Никой не ми е правил свирка защото съм си поръчал салата. Какво ми се прехвасвате. Отива българина в някакво гръцко селце, плаща в заведение тип селска кръчма 25 евро за една ципура и вика " Леле колко е супер и колко е евтино". Ами за 25 евро можеш да получиш тази риба почти навсякъде у нас. И в по- изискано заведение. Ама си бил в Чужбина. Леле!!!. Другият начин е да напълниш багажника с буркани и домашнярка, жената да готви всяка вечер, да пиеш на терасата на селската къща в която си наел 2 стаи за 150÷200 евро и ти да викаш колко е евтино. И накрая прекарваш 4 дни в гръцкото село и после се хвалиш как си бил на " почивка" в Гърция само за 800 евро. Ами ако отидеш на частна квартира в Китен и си готвиш сам и си носиш на плажа бирата купена от Лидл едва ли ще ти излезе по- скъпо. А какво обслужване очакваш когато си поръчаш салата с ракия?

    19:31 24.07.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "мнение":

    А дали пък не е и заради Османското владичество 🤔❗

    19:36 24.07.2026

  • 20 Край

    7 0 Отговор
    Сервира и сервилно имат един и същи корен - серв / на латински роб/. Обслужването е особено добро където има кастово общество и където има обслужващи касти. Членът на такава каста е имал за дядо севритьор, баща сервиттьор и той метае да стане най много оберкелнер. В Турция ви обслужват сервилно. Гърците са друго нещо - тия са били търговци откакто ги ма на света. Те се имат за нещо повече от "вългарина" но за да му се доберат до еврата му се мазнят. Принцпон обаче ни презират. ГОРД съм че българите нито обслужват сервилно нито се мазнят лицемерно. НЕ Е роден българина за сервитьор. Същевременно ако не сте прекалено детейлен /към чуждата работа/и се отнасяш с уважение към българина и той отвръща със същото - откровено и честно.

    19:37 24.07.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от ".....":

    И Османско робство не е имало❗

    19:37 24.07.2026

  • 22 Защото

    1 0 Отговор
    Македонеца който се нарича Ганя, мисли само за собствения джоб .....

    Той знае и може всичко ........ какво е тоз? Македонеца Ганя ....!

    19:39 24.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Без име

    10 0 Отговор
    Държавните служители да не би да ви обслужват усмихнато? Това си е национална черта, всички да видят колко сме нещастни и обидени от живота. Особено държавните и общински служители.

    Коментиран от #28

    19:45 24.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 И още

    7 3 Отговор
    Социализмът донесе и друга щета. На пръв поглед беше добър законът, според който всеки трябваше да работи, като с половин уста се признаваше правото на някои омъжени жени да бъдат само домакини. Изкуствено се поддържаха незаети работниместа, за да няма безработица.
    Но това създаде у всички убеждението, че както и да се държиш, каквато и дивотия да извършиш, няма да останеш на улицата гладен, безпаричен и безработен.
    Внимаваха в картинката само онези, които бяха успели да се настанят в елитни институции и имаха амбицията да направят кариера. Но всички останали бяха нагли и арогантни и да не дава Господ да отидеш някъде, където трябва да бъдеш обслужен - и в магазин, и в канцелария, и на гише, и в здравно заведение, и в образователна институция, и в заведение, в което се сервира - щом се надяваш там да получиш нещо, с теб се държат като с низшестоящ.
    Така се изгради тази безобразна култура на обслужването, която и до днес не е превъзмогната.

    19:52 24.07.2026

  • 27 койдазнай

    3 0 Отговор
    На нас, българите ни липсва, възпитание, култура, образование. Липсва ни и опит в търговията и услугите.
    За това обслужването на ниво "Балкантурист".

    Коментиран от #30, #31

    19:54 24.07.2026

  • 28 ПО ПРИНЦИП СИ ПРАВ, НО

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Без име":

    Никъде по света държавните или други служители не обслужват с усмивка и не защото не могат, а защото в тези случаи се цени друго -компетентността, точността, спазването на закони и процедури… При сервитьорите например се попада в затворен кръг… келнерът е намръщен…що да си прави труда да бъде учтив, като не е сигурен в бакшиша, накрая не получава бакшиш, щото не е наясно, че той пръв трябва да “ инвестира” в тази сделка между обслужващ и обслужван о така му протича денят…

    19:57 24.07.2026

  • 29 Гост

    1 1 Отговор
    Ако искате да си починете без притеснения и тревоги ще ви предложа 2 дестинации:
    1. Котленския балкан: В Котел, Медвен, Катунище и Жеравна има прекрасни хотелчета с басейни, страхотна домашна кухня и народни цени. Съчетавате почивката с посещение на културни забележителности.
    2. Село Аспарухово - Варненски, на брега на язовир "Цонево": Семейни хотели с басейни, домашна кухня, риболов, най-вече спокойствие!
    И НА ДВЕТЕ ДЕСТИНАЦИИ ДОМАКИНИТЕ НАИСТИНА ЩЕ ВИ ПОСРЕЩНАТ КАТО ЖЕЛАНИ ГОСТИ!

    20:08 24.07.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "койдазнай":

    Ниво "Балкантурист" беше НИВА ,
    над днешните❗

    20:10 24.07.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "койдазнай":

    Липсват възпитание, култура, образование и опит .... на някои , а не на всички българи❗

    20:12 24.07.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Никой не споменава, че у нас морските курорти са пълни два месеца а в Турция и Гърция са по два месеца не заети❗
    Тук всеки иска за два месеца да направи пачка с която да изкара още десет месеца❗

    20:14 24.07.2026

  • 33 Кирил

    4 0 Отговор
    Защото бг манталитета е кражба, измама, ниска хигиена

    20:15 24.07.2026

  • 34 като питаш, да ти кажа

    2 1 Отговор
    "Това отново е вид установена култура..."
    С това съм напълно съгласен, но бих допълнил "соцалистическа култура", защото имам мнение не само като странчен наблюдател в туристическите комплекси по Черноморието. Тогава всеки беше наемен работник, а държавата определяше каква сума трябва да получи всеки на края на месеца за обслужването на клиентите. И понеже всички се чувстваха ощетени така всеки намираше начин да "изкопчи" по нещо повече от туриста, като в зависимост от манталитета си го предразположи сам да го възнагради или потърси начин да го измами. Особено в ресторанти и барове. Тогава нямаше касови апарати и бонове, а всичко се смяташе на квитанция писана на ръка пред клиента. Сервитьорите започваха сметката като най отгоре трудно разбираемо какво е отбелязано пишат датата и месеца, а после "съвсем неволно" събират тези цифи с цените за консумацията. Организацията на туризма беше грижа на държавата и на никого не му пукаше дали следващия сезон ще дойде същия турист или съвсем друг. Който и да дойде - ножа е наточен! Това вече беше изграден начин на мислене, а не само моментна импровизация. След като се случиха промеите и същите наемни работници станаха собственици, те не си промениха начина на работа, понеже друг не познават. Така бяха обучени и работниците които те наемаха. Турция и Гърция са изграждали своята "култура" на обсужване в съвсем друга обстановка в продължение на много десетилетия. При тях "традицията" е съвсем друга. Те също шмекеруват,

    20:17 24.07.2026

  • 35 Геро

    6 0 Отговор
    От години не съм ходил на Черно море.
    Всичко това, министъра ни на туризма едва ли го чува днес. Туристите ни тази година са на 50%,догодина, живот и здраве 25%.
    Ще компенсираме хотелиерите с грижа за морето, справедливи цени и залог за пълна
    кошница, още през зимата!

    20:17 24.07.2026

  • 36 Васил

    5 0 Отговор
    Няма как туризма у нас да бъда спасен освен ако не се измете и се започне на чисто. Не може да чакаш туристи с кафе за 7,50 евто таратор за 8 евро и царевица за 4 евро тези цени отдавна в медийните репортажи в западна Европа. Алчността и арогантността на хотелиери ресторантьори и търговци убиха туризма.

    20:35 24.07.2026

  • 37 Мнение

    3 0 Отговор
    Проблемът с българското обслужване не е само в „киселия персонал“, а в по-дълбок модел на мислене — липса на дългосрочна ориентация, недооценяване на клиента и недоинвестиране в хората.

    20:46 24.07.2026

  • 38 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Много просто защо,защото престъпниците който грабят и убиват България последните 40 г. съсипаха всички професионални гимназий и техникуми и това е резултата,най тъпата и мързелива младеж в целият свят.

    20:49 24.07.2026

  • 39 Истината

    1 0 Отговор
    Едно време имаше добро българско обслужване, но се учеше минимум 3 години по професията. Последните години с курсче от 30-40 дни искат да овладеят професия, ами не става! Едно време ни учиха, че "клиента винаги има право".
    И обратното също важи:
    „Служителят не е слуга, а професионалист, който трябва да има условия и уважение, за да даде добро обслужване.“

    20:49 24.07.2026

  • 40 Вероятно

    1 0 Отговор
    Вероятно една от причините за разликата между добрите туристически култури и слабите е именно тази: там обслужването не се възприема като унизително „слугуване“, а като умение и професия, от която зависи успехът.

    20:51 24.07.2026

  • 41 В БГ липсва КУЛТУРА

    1 0 Отговор
    • Обслужването е култура, не просто професия. Когато бизнесът гледа на клиента като на еднократен източник на пари, а не като на човек, който може да се върне и да доведе други, се получава краткосрочен модел: „вземи сега, после ще му мислим“.

    20:54 24.07.2026

  • 42 Проблемът НЕ е само в служителите

    1 0 Отговор
    Работодателите, мениджърите и институциите също създават среда чрез ниски заплати, липса на обучение, сезонност и текучество.

    20:55 24.07.2026

  • 43 Разликата е огромна:

    2 0 Отговор
    Добрата услуга е инвестиция, а не разход. Гърция и Турция често печелят не само с продукта си (море, храна, хотели), а с усещането, което дават на госта — внимание, отношение, гостоприемство.

    20:56 24.07.2026

  • 44 Фактите са такива

    1 0 Отговор
    Пазарът в крайна сметка наказва лошото обслужване. Днес клиентът има избор. Ако не получи добро отношение, отива другаде.

    20:57 24.07.2026

  • 45 Парадокс БГ

    1 0 Отговор
    Българското обслужване страда не толкова от липса на любезност, колкото от липса на разбиране, че уважението към клиента е икономически актив — не унижение, а стратегия за печалба.

    20:57 24.07.2026

  • 46 Христо

    0 0 Отговор
    Нойзи - то пак се е напил някъде по морето и се е правил на много умен и са го "сикирдосали" сервитьорите. Освен това, Нойзи, както казват таксиджиите - "Бакшиш не е град в Китай"- развържи малко кисията, за да ти слушат глупостите и да те обслужват на ниво, когато си "пиян на дърво".

    21:04 24.07.2026

  • 47 Доналд Дък, паток

    0 0 Отговор
    На Халкидики съм!

    21:06 24.07.2026