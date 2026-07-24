Обслужването в България: защо не е като в Турция и Гърция?

Кисел персонал, лошо качество, липса на отношениe - защо в България обслужването е такова? Особено на фона на близостта до Гърция и Турция. Ивайло Нойзи Цветков търси причините:
Българското разбиране за обслужване страда от особен вид дисоциативно разстройство - то често се "оттегля" от основните реквизити в тази дейност. И някак недоразбира, че дължи базова почит - докато често се кълне, че клиентът е "цар", то не приема самата концепция и прости задължения към потребителя.
В умствения му софтуер някак липса концепцията за сделка тип do, ut des, т.е. - давам услуга, за да ме възнаградиш, като дойдеш пак. Същевременно не прави и каузалната връзка между извършеното и самото възнаграждение.
Българското обслужване не разбира дори най-важното - че когато е качествено, то води до неизмеримо повече печалби, ако прогледнеш в по-дългосрочен план или поне по-далеч от носа си. Това е ясно на фундаментално ниво в уж подобни туристически култури като Гърция и Турция. Не, то иска сега и веднага да вземе кисело и с надути цени едни бързи 50, а не поради устойчив модел след време да спечели 500.
Средната класа вече разполага с алтернативи
Разбира се, далеч съм от идеята да обобщавам и не говоря само за "българския туристически продукт", който е сложна и вариативна система. Няма само лошо българско обслужване, както няма и само добро турско, хърватско и т.н. Проблемът има много измерения, само едно от които е "шорттермизма", т.е. идеята тип "абе, то сезонът е къс, ден година храни, сега ще ги ощавим, я дойдат пак, я не дойдат". Тук говоря както за персонала, така и за предприемачите, но между тях със сигурност съществува рудиментарна връзка, която в общия случай води до лош резултат.
И тук веднага идва базовият културен и икономически проблем - ами те, туристите, а и изобщо клиентите, български или не, вече отдавна ходят, където си искат, в зависимост от икономически етаж, на който се намират. Българският сервиз като групова психология така и не схвана, че вече има относително широка средна класа и смело продължава да практикува липса на уважение към клиента. Никой не гледа в бъдещето и не черпи опит от по-напредналите - че клиентите се отглеждат бавно и благообразно.
Причините са исторически, културни, структурни
Проблемите с културата на обслужване далеч не са само хитряшко наследство от "Балкантурист". Аз бих ги проследил далеч назад дори до османското иго, когато задължението да обслужваш агата се съчетава с реактивното домашно капсулиране и сякаш слага началото на днешната концепция "не съм ти длъжен да те обслужвам".
Тук веднага трябва да намеся и хаотичните необуздани инвестиции по Черноморието. Бурното застрояване още в началото на века бързо установи, че просто няма хора за нищо, но не ги и "отгледа". Причината е културата на краткосрочната и максимално изпилена инвестиция в персонал, оттам и неизбежната нова тенденция да се ползват емигранти, но на съвсем базови цени. Това е безсмъртното разбиране на средния български бизнесмен, който по принцип не е чувал за отглеждането на кадри и някак дълбоко вярва, че текучеството на минимални заплати без осигуровки ще го бута напред.
Това отново е вид установена култура, срещу която министерството на туризма би трябвало да се бори. Но се опасявам, че в това министерство - включително при всички там туристически бордове и въобще отношението на чиновничеството - първата мисъл е за печалбата от двумесечния сезон, а не истинско целеполагане за бъдещето. Да, има отделни хора с визия, които разбират, че без генерално обръщане на модела на обслужване няма как да се чакат резултати, но те не могат да обърнат тренда.
Защо в Турция и Гърция е по-добре?
И сега най-интересното: защо в други култури обслужването е издигнато на пиедестал? Ще се опитам да обясня за Турция и Гърция като наследници на Османската и донякъде на Източната Римска империя. Ще извикам на помощ дори Казандзакис - неговият великолепен "драфт" в "Капитан Михалис" как гърците дори под османско са най-добрите във внимателното слугуване означава много. На първо ниво тръгва от подчинението, но впоследствие се развива до цяла култура на посрещането и благосклонността към госта, които са традиция предимно в източните култури. В крайна сметка тя е проследима и до раннохристиянското влияние, което чрез синкретични практики се пренася и в по-късния мюсюлмански светоглед. И това далеч преди простото бизнес разбиране, че ако си в сферата на услугите, първото и най-важно е обслужването.
Макс Вебер в "Икономическата етика на световните религии" разсъждава също по този въпрос на едно място и един от изводите, до които стига, е, че въпреки различния културен контекст всички основни култури са податливи на тостоприемството; т.е. че гостоприемството ни е заложено, но далеч не всички го "имплантираме". Той говори и за културата на обидата още по времето на Първата световна, т.е. цял век преди културата на обидчивостта днес, част от която е агресивното "не съм ти длъжен".
И все пак, ако трябва да потърсим само една причина за лошия български сервиз като цяло, няма как да не я потърсим най-вече в трагичната и измамна уравниловка при соца. Комунизмът приучи поне две поколения да лъжат системата и да не схващат нормалното социално етажиране - оттам и масовото усещане, че човекът, който трябва да те обслужи, се смята за личностно подценен, защото ти носи салата. Това е вид прост ултракрепидарианизъм - "обущарю, не по-високо от обувката".
Докога ще сме кисели слуги, вместо царе на обслужването?
Ние сме прекрасни само за добрите примери и само когато виждаме конкретна полза. Имаме проблем с проглеждането в бъдещето - това важи за всички, заети в услугите.
Ерго, гръцкият селянин, проумял отдавна, че трябва да ти направи хубаво, да те посрещне на маса, да ти даде нещо безплатно (което не е безплатно, но изглежда така) и т.н., е непостижимо велик, защото хитро продава не само продукт, но и изживяване. В бизнес теорията това е вид "прелъстяване", което ние просто не умеем.
Единствената надежда тук е, че пак пазарът ще изрегулира нещата, т.е. самата реалност ще принуди българското обслужване да се въздигне.
Дотогава няма да сме царе, а бедни и кисели слуги в бизнеса с обслужването.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
19:02 24.07.2026
2 Защото тук всеки
19:02 24.07.2026
3 1488
както е казал поета
Коментиран от #11
19:03 24.07.2026
4 Трябва !
19:06 24.07.2026
5 Когато Си Смазан Отвсякъде !
Ти става Крив !
19:08 24.07.2026
6 мнение
Коментиран от #19
19:08 24.07.2026
7 Безсмислици премислици
Всъщност "Надежда всяка тука оставете" - така пише на портите на ада.
19:09 24.07.2026
8 Не ми
19:10 24.07.2026
9 .....
Коментиран от #21
19:16 24.07.2026
10 абсолютно
19:18 24.07.2026
11 ДрБр
До коментар #3 от "1488":Ти ако си циганин, ние не сме!
Коментиран от #25
19:18 24.07.2026
12 вашето име
19:20 24.07.2026
13 УдоМача
19:20 24.07.2026
14 абсолют
19:20 24.07.2026
15 Точен
19:21 24.07.2026
16 Рогоносец, 🫎🫎🫎
19:22 24.07.2026
17 Справедлив
19:28 24.07.2026
18 Да не преувеличаваме
19:31 24.07.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "мнение":А дали пък не е и заради Османското владичество 🤔❗
19:36 24.07.2026
20 Край
19:37 24.07.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от ".....":И Османско робство не е имало❗
19:37 24.07.2026
22 Защото
Той знае и може всичко ........ какво е тоз? Македонеца Ганя ....!
19:39 24.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Без име
Коментиран от #28
19:45 24.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 И още
Но това създаде у всички убеждението, че както и да се държиш, каквато и дивотия да извършиш, няма да останеш на улицата гладен, безпаричен и безработен.
Внимаваха в картинката само онези, които бяха успели да се настанят в елитни институции и имаха амбицията да направят кариера. Но всички останали бяха нагли и арогантни и да не дава Господ да отидеш някъде, където трябва да бъдеш обслужен - и в магазин, и в канцелария, и на гише, и в здравно заведение, и в образователна институция, и в заведение, в което се сервира - щом се надяваш там да получиш нещо, с теб се държат като с низшестоящ.
Така се изгради тази безобразна култура на обслужването, която и до днес не е превъзмогната.
19:52 24.07.2026
27 койдазнай
За това обслужването на ниво "Балкантурист".
Коментиран от #30, #31
19:54 24.07.2026
28 ПО ПРИНЦИП СИ ПРАВ, НО
До коментар #24 от "Без име":Никъде по света държавните или други служители не обслужват с усмивка и не защото не могат, а защото в тези случаи се цени друго -компетентността, точността, спазването на закони и процедури… При сервитьорите например се попада в затворен кръг… келнерът е намръщен…що да си прави труда да бъде учтив, като не е сигурен в бакшиша, накрая не получава бакшиш, щото не е наясно, че той пръв трябва да “ инвестира” в тази сделка между обслужващ и обслужван о така му протича денят…
19:57 24.07.2026
29 Гост
1. Котленския балкан: В Котел, Медвен, Катунище и Жеравна има прекрасни хотелчета с басейни, страхотна домашна кухня и народни цени. Съчетавате почивката с посещение на културни забележителности.
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И НА ДВЕТЕ ДЕСТИНАЦИИ ДОМАКИНИТЕ НАИСТИНА ЩЕ ВИ ПОСРЕЩНАТ КАТО ЖЕЛАНИ ГОСТИ!
20:08 24.07.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "койдазнай":Ниво "Балкантурист" беше НИВА ,
над днешните❗
20:10 24.07.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "койдазнай":Липсват възпитание, култура, образование и опит .... на някои , а не на всички българи❗
20:12 24.07.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Тук всеки иска за два месеца да направи пачка с която да изкара още десет месеца❗
20:14 24.07.2026
33 Кирил
20:15 24.07.2026
34 като питаш, да ти кажа
С това съм напълно съгласен, но бих допълнил "соцалистическа култура", защото имам мнение не само като странчен наблюдател в туристическите комплекси по Черноморието. Тогава всеки беше наемен работник, а държавата определяше каква сума трябва да получи всеки на края на месеца за обслужването на клиентите. И понеже всички се чувстваха ощетени така всеки намираше начин да "изкопчи" по нещо повече от туриста, като в зависимост от манталитета си го предразположи сам да го възнагради или потърси начин да го измами. Особено в ресторанти и барове. Тогава нямаше касови апарати и бонове, а всичко се смяташе на квитанция писана на ръка пред клиента. Сервитьорите започваха сметката като най отгоре трудно разбираемо какво е отбелязано пишат датата и месеца, а после "съвсем неволно" събират тези цифи с цените за консумацията. Организацията на туризма беше грижа на държавата и на никого не му пукаше дали следващия сезон ще дойде същия турист или съвсем друг. Който и да дойде - ножа е наточен! Това вече беше изграден начин на мислене, а не само моментна импровизация. След като се случиха промеите и същите наемни работници станаха собственици, те не си промениха начина на работа, понеже друг не познават. Така бяха обучени и работниците които те наемаха. Турция и Гърция са изграждали своята "култура" на обсужване в съвсем друга обстановка в продължение на много десетилетия. При тях "традицията" е съвсем друга. Те също шмекеруват,
20:17 24.07.2026
35 Геро
Всичко това, министъра ни на туризма едва ли го чува днес. Туристите ни тази година са на 50%,догодина, живот и здраве 25%.
Ще компенсираме хотелиерите с грижа за морето, справедливи цени и залог за пълна
кошница, още през зимата!
20:17 24.07.2026
36 Васил
20:35 24.07.2026
37 Мнение
20:46 24.07.2026
38 ШЕФА
20:49 24.07.2026
39 Истината
И обратното също важи:
„Служителят не е слуга, а професионалист, който трябва да има условия и уважение, за да даде добро обслужване.“
20:49 24.07.2026
40 Вероятно
20:51 24.07.2026
41 В БГ липсва КУЛТУРА
20:54 24.07.2026
42 Проблемът НЕ е само в служителите
20:55 24.07.2026
43 Разликата е огромна:
20:56 24.07.2026
44 Фактите са такива
20:57 24.07.2026
45 Парадокс БГ
20:57 24.07.2026
46 Христо
21:04 24.07.2026
47 Доналд Дък, паток
21:06 24.07.2026