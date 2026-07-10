Емил Василев: Да припомним на "Райнметал", че България беше верен съюзник на Германия по време на две световни войни

По повод разклатилият се договор с "Райнметал" да попитам: коя е едната от само двете държави, които са били съюзници на Германия и в двете световни войни?
Познахте от първия път - България.
Спечелихме ли нещо от това - не. Като процент загубени етнически територии ние даже пострадахме по-тежко от самите германци. На тях им отнеха общо 13% - Западна Прусия и дребни спорни територии по западната граница. На нас - цяла Македония и цяла Беломорска Тракия.
Това припомня във "Фейсбук" адв. Емил Василев.
Ако ФРГ може да разчита в днешно време на традиционни съюзници, това са само България и Унгария. Останалите европейски държави презират германците и едновременно с това се страхуват от тях, въпреки членството в НАТО и ЕС. Особено французите, въпреки фалшивите прегръдки, много добре помнят чия армия на два пъти ги унизи, като марширува по улиците на Париж. И вероятно един ден пак ще марширува, защото германците не забравят несправедливостите.
Добре е Румен Радев доста ясно да припомни на когото трябва по върховете в Германия, че в отношенията с държавите не всичко е пари. И ако някои бизнесмени край Рур и Рейн са решили, че могат да заробят на безценица България, добре е овреме да получат по един як шут отзад.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:02 10.07.2026
2 Нещастници
Коментиран от #29
13:03 10.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:03 10.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6
13:05 10.07.2026
5 Как се става адвокат?
Верният съюзник не извършва терористични атаки срещу съюзника си по заповед и за пари от негови врагове и нито му обявява война при първа възможност.
13:07 10.07.2026
6 Историк
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Нашите национални катастрофи са заради Русия. И четвъртата национална катастрофа ще дойде с Путин начело.
Коментиран от #9, #20
13:09 10.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Крал Фридрих
боташа го знае тва и лойко също ...а този адвокатин се излага
13:16 10.07.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Историк":Ти се качи в грешния влак, а после викай
"Машинистът е виновен!"😀😀😀😀
13:16 10.07.2026
10 Сатана Z
Направихме го вече през 1944—45.Ще го направим отново ако Германия заплаши националната сигурност на България.
Коментиран от #23
13:18 10.07.2026
11 Котка
13:19 10.07.2026
12 Яне Янев
13:21 10.07.2026
13 Интернационале
13:21 10.07.2026
14 Борис III
13:24 10.07.2026
15 Плд, ул Св Климент 17
13:24 10.07.2026
16 Да, хубаво е всички да си припомним
13:25 10.07.2026
17 гумен боташ крадев
13:25 10.07.2026
18 България отдавна е поробена
Само роби правят това
13:27 10.07.2026
19 Летописец
Коментиран от #24
13:27 10.07.2026
20 Ъхъ
До коментар #6 от "Историк":Твоята лична катастрофа е срещата ти с лама Калушев, още в ранна възраст!😂😂
13:28 10.07.2026
21 Сатана Z
Германия е изплащала по 5000 германски марки за всеки убит български войник през WWI на хомосексуалния ни цар Фердинанд ,което е много добра сума по онова време при положение,че Българските загуби са 83 000 войници и офицери а ранените са 150 000 но за наша сметка.България губи 11 000 км2 —Южна Добруджа,Западна Тракия (Егейско море),Западните покрайнини—Цариброд,Босилеград и Струмско.600 000 българи остават да живеят извън пределите и.
Репарации в размер на 2.25 милиарда златни франка за 37години погасяване.
Направете си сами сметката какво ни струва това и до ден днешен когато се готвим за война с Русия пак на страната на Германия.
13:30 10.07.2026
22 Финал
13:30 10.07.2026
23 Точно така!
До коментар #10 от "Сатана Z":Германците много добре помнят, как се обръщаме срещу тях и ги поставяме в много сложно положение! Същото ще се случи и в предстоящата война, нека "съюзниците" от НАТО са наясно с това!
13:31 10.07.2026
24 Да питам,
До коментар #19 от "Летописец":Защо не споменаваш украинци, финландци,румънци и др. народи, участвували в освобождението на България? И не бяха ли руски люде, чиито цар болшевишката гмeж уби?
Коментиран от #31
13:42 10.07.2026
25 ще произвеждаме тигри
13:47 10.07.2026
26 Ганя Путинофила
Или Мерцедес?
14:02 10.07.2026
27 Гошко
Вие сте се заробили сами.
Румъния участва във ВСВ на страната на Германия, дори при Сталинград.
Отнеха им само Бесарабия/Молдова.
Вие понеже не участвахте ви отнеха всичко.
14:15 10.07.2026
28 Ами, прости сме си
14:20 10.07.2026
29 битката
До коментар #2 от "Нещастници":при Драва например подсказва, че меко казано не сме съвсем верни съюзници. през ПСВ, да. Нооо.....през ВСВ.....има забележки....и от двете страни в интерес на истината.
14:22 10.07.2026
30 Перо
14:25 10.07.2026
31 Защо да ги споменава?
До коментар #24 от "Да питам,":Тогава всичко е Руската империя! Единствено Руската Империя обявава война на турчулята, не някой друг! А тези държави изобщо не са и съществували! Що не прочетеш историята и да не се излагаш с тъпите козяшки въпроси?
14:57 10.07.2026