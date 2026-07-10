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Емил Василев: Да припомним на "Райнметал", че България беше верен съюзник на Германия по време на две световни войни

Емил Василев: Да припомним на "Райнметал", че България беше верен съюзник на Германия по време на две световни войни

10 Юли, 2026 13:00 1 654 31

  • райнметал-
  • инвестиция-
  • завод-
  • барут-
  • емил василев-
  • мнение-
  • българия-
  • германия

Спечелихме ли нещо от това - не. Като процент загубени етнически територии ние даже пострадахме по-тежко от самите германци. На тях им отнеха общо 13% - Западна Прусия и дребни спорни територии по западната граница. На нас - цяла Македония и цяла Беломорска Тракия

Емил Василев: Да припомним на "Райнметал", че България беше верен съюзник на Германия по време на две световни войни - 1
Снимка: БГНЕС
Емил Василев Емил Василев адвокат
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По повод разклатилият се договор с "Райнметал" да попитам: коя е едната от само двете държави, които са били съюзници на Германия и в двете световни войни?

Познахте от първия път - България.

Спечелихме ли нещо от това - не. Като процент загубени етнически територии ние даже пострадахме по-тежко от самите германци. На тях им отнеха общо 13% - Западна Прусия и дребни спорни територии по западната граница. На нас - цяла Македония и цяла Беломорска Тракия.

Това припомня във "Фейсбук" адв. Емил Василев.

Ако ФРГ може да разчита в днешно време на традиционни съюзници, това са само България и Унгария. Останалите европейски държави презират германците и едновременно с това се страхуват от тях, въпреки членството в НАТО и ЕС. Особено французите, въпреки фалшивите прегръдки, много добре помнят чия армия на два пъти ги унизи, като марширува по улиците на Париж. И вероятно един ден пак ще марширува, защото германците не забравят несправедливостите.

Добре е Румен Радев доста ясно да припомни на когото трябва по върховете в Германия, че в отношенията с държавите не всичко е пари. И ако някои бизнесмени край Рур и Рейн са решили, че могат да заробят на безценица България, добре е овреме да получат по един як шут отзад.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор
    😀😀😀 И от РайХметал бягат с 200❗

    13:02 10.07.2026

  • 2 Нещастници

    26 5 Отговор
    те забравиха, че два пъти са победени, ти им говориш,че си бил съюзник.... те са тъпи парчета, китайжитв ще ги оправят заедно с американците, там жал като руснаците няма да има! ще бъдат разпарчадосани по запове на синедриона като отмъшение, само гледайте

    Коментиран от #29

    13:03 10.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 10 Отговор
    Леле, тоА ни хвали, че сме били съюзник на Хит лер🫪❗

    13:03 10.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    39 6 Отговор
    Пак с Германия срещу Русия и пак поредната национална катастрофа.

    Коментиран от #6

    13:05 10.07.2026

  • 5 Как се става адвокат?

    6 6 Отговор
    С манипулации и лъжи?

    Верният съюзник не извършва терористични атаки срещу съюзника си по заповед и за пари от негови врагове и нито му обявява война при първа възможност.

    13:07 10.07.2026

  • 6 Историк

    8 39 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Нашите национални катастрофи са заради Русия. И четвъртата национална катастрофа ще дойде с Путин начело.

    Коментиран от #9, #20

    13:09 10.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Крал Фридрих

    11 4 Отговор
    боташа се прави на голем патриот и русофил ..истината е че завода няма да се строи защото американците казаха няма да ви дадем пари за него като заем и собственици , вие го пстроите и ни давайте % от печалбите и немците се отказаха ...

    боташа го знае тва и лойко също ...а този адвокатин се излага

    13:16 10.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    Ти се качи в грешния влак, а после викай
    "Машинистът е виновен!"😀😀😀😀

    13:16 10.07.2026

  • 10 Сатана Z

    7 6 Отговор
    От “Райх Метал” са наясно,че България винаги е предавала Германия като съюзник и е обръщала немското оръжия против тях.
    Направихме го вече през 1944—45.Ще го направим отново ако Германия заплаши националната сигурност на България.

    Коментиран от #23

    13:18 10.07.2026

  • 11 Котка

    1 3 Отговор
    Браво.

    13:19 10.07.2026

  • 12 Яне Янев

    6 2 Отговор
    Не го слушайте ,този е такава “подлога “ и предател ! Пак иска да се прикрепи някъде по политическите сили и да смуче пари !!!

    13:21 10.07.2026

  • 13 Интернационале

    5 13 Отговор
    А кой им запали Райхстага? Даже събориха мавзолея, за да прикрият следите.

    13:21 10.07.2026

  • 14 Борис III

    11 4 Отговор
    Добре е с Германия , НО никога срещу Русия ! / От разговор на царя с Филов , за който свидетелства съпругата му .

    13:24 10.07.2026

  • 15 Плд, ул Св Климент 17

    1 1 Отговор
    Припомнете им

    13:24 10.07.2026

  • 16 Да, хубаво е всички да си припомним

    10 4 Отговор
    историята, която има склонност да се повтаря и потретва, защото хората явно не обичат да си вадят логичните изводи. Аз лично се радвам, че няма да имаме вземане-даване с основния производител на оръжия на хитлеристка Германия. Поне да си бяха сменили името... Пък и вчера четох, че акциите им са се сринали с близо 50%. Може да се окаже нещо от сорта "всяко зло за добро".

    13:25 10.07.2026

  • 17 гумен боташ крадев

    5 6 Отговор
    лапам всичко , на всички и по много ...нащракаха ме и сега съм кротък

    13:25 10.07.2026

  • 18 България отдавна е поробена

    14 2 Отговор
    И е колониална държава окупирана с 5 американски бази които ние издържаме.
    Само роби правят това

    13:27 10.07.2026

  • 19 Летописец

    12 3 Отговор
    " Който не помни историята си е осъден да я повтори " . А предавайки Освободителката ни Русия , българите ще я потретим ! Не сме народ , а мърша !

    Коментиран от #24

    13:27 10.07.2026

  • 20 Ъхъ

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    Твоята лична катастрофа е срещата ти с лама Калушев, още в ранна възраст!😂😂

    13:28 10.07.2026

  • 21 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Само да напомня :
    Германия е изплащала по 5000 германски марки за всеки убит български войник през WWI на хомосексуалния ни цар Фердинанд ,което е много добра сума по онова време при положение,че Българските загуби са 83 000 войници и офицери а ранените са 150 000 но за наша сметка.България губи 11 000 км2 —Южна Добруджа,Западна Тракия (Егейско море),Западните покрайнини—Цариброд,Босилеград и Струмско.600 000 българи остават да живеят извън пределите и.
    Репарации в размер на 2.25 милиарда златни франка за 37години погасяване.
    Направете си сами сметката какво ни струва това и до ден днешен когато се готвим за война с Русия пак на страната на Германия.

    13:30 10.07.2026

  • 22 Финал

    15 3 Отговор
    Който иска " завод за барут " (всъщност отровно за природата производство , и дори не точно барут , а немски химически съединения ) , да си го построи до дома си .

    13:30 10.07.2026

  • 23 Точно така!

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Германците много добре помнят, как се обръщаме срещу тях и ги поставяме в много сложно положение! Същото ще се случи и в предстоящата война, нека "съюзниците" от НАТО са наясно с това!

    13:31 10.07.2026

  • 24 Да питам,

    4 16 Отговор

    До коментар #19 от "Летописец":

    Защо не споменаваш украинци, финландци,румънци и др. народи, участвували в освобождението на България? И не бяха ли руски люде, чиито цар болшевишката гмeж уби?

    Коментиран от #31

    13:42 10.07.2026

  • 25 ще произвеждаме тигри

    4 0 Отговор
    с електрически двигател и слънчеви батерии!

    13:47 10.07.2026

  • 26 Ганя Путинофила

    1 4 Отговор
    Тоя абокат руски "Масквич" със смукач ли кара?
    Или Мерцедес?

    14:02 10.07.2026

  • 27 Гошко

    4 3 Отговор
    Нема да ви заробат.
    Вие сте се заробили сами.

    Румъния участва във ВСВ на страната на Германия, дори при Сталинград.

    Отнеха им само Бесарабия/Молдова.

    Вие понеже не участвахте ви отнеха всичко.

    14:15 10.07.2026

  • 28 Ами, прости сме си

    9 0 Отговор
    Така, така, германците се обърнали към хърватите, защото имали специалисти и капацитет, ама не за барут, а за академични отбранителни системи. За нас било подходящо се прави барут, защото сме прости и продажни.

    14:20 10.07.2026

  • 29 битката

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нещастници":

    при Драва например подсказва, че меко казано не сме съвсем верни съюзници. през ПСВ, да. Нооо.....през ВСВ.....има забележки....и от двете страни в интерес на истината.

    14:22 10.07.2026

  • 30 Перо

    3 1 Отговор
    И тоя е като бабичките на женския пазар! Еднаква логична мисъл!

    14:25 10.07.2026

  • 31 Защо да ги споменава?

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Да питам,":

    Тогава всичко е Руската империя! Единствено Руската Империя обявава война на турчулята, не някой друг! А тези държави изобщо не са и съществували! Що не прочетеш историята и да не се излагаш с тъпите козяшки въпроси?

    14:57 10.07.2026