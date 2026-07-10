Емил Василев: Да припомним на "Райнметал", че България беше верен съюзник на Германия по време на две световни войни

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По повод разклатилият се договор с "Райнметал" да попитам: коя е едната от само двете държави, които са били съюзници на Германия и в двете световни войни?

Познахте от първия път - България.

Спечелихме ли нещо от това - не. Като процент загубени етнически територии ние даже пострадахме по-тежко от самите германци. На тях им отнеха общо 13% - Западна Прусия и дребни спорни територии по западната граница. На нас - цяла Македония и цяла Беломорска Тракия.

Това припомня във "Фейсбук" адв. Емил Василев.

Ако ФРГ може да разчита в днешно време на традиционни съюзници, това са само България и Унгария. Останалите европейски държави презират германците и едновременно с това се страхуват от тях, въпреки членството в НАТО и ЕС. Особено французите, въпреки фалшивите прегръдки, много добре помнят чия армия на два пъти ги унизи, като марширува по улиците на Париж. И вероятно един ден пак ще марширува, защото германците не забравят несправедливостите.

Добре е Румен Радев доста ясно да припомни на когото трябва по върховете в Германия, че в отношенията с държавите не всичко е пари. И ако някои бизнесмени край Рур и Рейн са решили, че могат да заробят на безценица България, добре е овреме да получат по един як шут отзад.