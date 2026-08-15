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"Фрапорт": Летище Бургас има капацитет за засилен трафик за „Евровизия“ 2027

"Фрапорт": Летище Бургас има капацитет за засилен трафик за „Евровизия“ 2027

15 Август, 2026 15:37 585 21

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  • фрапорт

Оперативната организация на терминала ще бъде адаптирана спрямо окончателната полетна програма и очаквания пътникопоток

"Фрапорт": Летище Бургас има капацитет за засилен трафик за „Евровизия“ 2027 - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Летище Бургас разполага с необходимата инфраструктура и оперативен капацитет да обслужва очакваното временно увеличение на пътникопотока по време на домакинството на "Евровизия" 2027, като към момента не се предвижда мащабно инфраструктурно разширение специално заради конкурса. Това съобщиха за БТА от "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, оператор на Летище Бургас и Летище Варна.

Бургаската аерогара е проектирана за работа при пиково търсене и може да обслужва до 21 самолетодвижения на час и приблизително 50 000 пътници в рамките на 24 часа. От летищния оператор посочват, че инфраструктурата и оборудването са достатъчни за обслужването на очаквания допълнителен пътникопоток, свързан с провеждането на конкурса.

Полетната програма за летния сезон на 2027 г. все още не е финализирана и публикувана, поради което на този етап не може да бъде посочен конкретен брой допълнителни редовни или чартърни полети. Концесионерът на летището уточни, че авиокомпаниите тепърва преминават през обичайния процес на планиране за следващия летен сезон.

Летище Бургас води разговори с широк кръг авиокомпании и партньори за развитието на маршрутната мрежа, привличането на допълнителни услуги и увеличаването на честотите на полетите през 2027 година, а необходимостта от допълнителен персонал за периода на „Евровизия“ ще бъде определена след получаването на по-конкретна информация за допълнителните полети, тяхното разпределение и прогнозния брой пътници. При необходимост допълнителен ресурс може да бъде осигурен, като организацията ще бъде координирана с авиокомпаниите, наземните оператори и компетентните държавни органи, посочиха от "Фрапорт".

Летище Бургас работи 24 часа в денонощието и поради това не се очаква промяна в работното му време заради конкурса. Оперативната организация на терминала ще бъде адаптирана спрямо окончателната полетна програма и очаквания пътникопоток. От летището посочват, че имат значителен опит в обслужването на пикови дни с интензивен сезонен трафик и голяма концентрация на полети и пътници.

При получаване на конкретна информация за броя на делегациите, техните полети и изискванията на организаторите ще бъде разработена организация за тяхното посрещане и обслужване. Тя може да включва координирано преминаване през летищните процедури, съдействие при обработването на багаж и специално оборудване, информационно обслужване и организация на трансферите. Всички тези дейности ще бъдат съобразени с правилата за авиационна сигурност, граничен контрол и митническо обслужване.

От летищния оператор посочиха, че ще бъде създадена координирана оперативна организация с участието на летището, авиокомпаниите, наземните оператори и останалите компетентни органи. В зависимост от окончателната полетна програма ще бъдат планирани необходимият персонал, използването на терминалната инфраструктура, наземното обслужване, обработването на багажи и управлението на пътникопотока.

Цялостният оперативен план за обслужването на „Евровизия“ 2027 ще бъде разработван поетапно. От летището уточняват, че той може да бъде завършен, когато бъде налична достатъчно конкретна информация за полетите, очаквания пътникопоток, делегациите и цялостната транспортна организация. Планът ще бъде актуализиран до провеждането на събитието спрямо постъпващата оперативна информация.

Към момента от Летище Бургас не посочват необходимост от мащабни инвестиции в инфраструктура специално заради домакинството на Бургас на песенния конкурс. През 2025 и 2026 г. на летището е реализирана рехабилитация на пистата и прилежащите площи на стойност над 60 млн. евро, определена от дружеството като най-голямата частна самостоятелна инвестиция в летищна инфраструктура в България.

Бургас ще бъде домакин на конкурса "Евровизия“ през 2027 г., като двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май. Финалът ще бъде на 15 май. Изборът беше обявен преди два дни на пресконференция, на която присъстваха кметът на града Димитър Николов и генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гларус

    9 1 Отговор
    ТИМ ще изкарат доста кинти.
    Покрай тях и кметчето " Митьо момата"

    15:39 15.08.2026

  • 2 Пустиня(к)

    4 1 Отговор
    Кви пари ше се прилапат ми е интересно. Дали ше минат милиард?

    15:42 15.08.2026

  • 3 Авиомеханик

    7 0 Отговор
    Ще има яко липса на багажи и копърки такси,ще се пържат яко балъци

    15:45 15.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мдаа

    5 0 Отговор
    Рай за таксистите, Ден година ще храни.

    Коментиран от #7

    15:51 15.08.2026

  • 6 Защо ве

    4 0 Отговор
    Защо истината боли ли

    15:52 15.08.2026

  • 7 А хотели

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    Окя опашатия ще разтяга локуми пак

    15:53 15.08.2026

  • 8 сектант

    5 0 Отговор
    всеки нормално мислещ човек знае, че това е за да си вземат мутрите парата от хотелите - дано не ги цепне някой дрон, че са наближе евроииите

    15:55 15.08.2026

  • 9 Бегоф

    6 0 Отговор
    Таратор ще има ли на лизинг с краставици или без кисело мляко

    Коментиран от #13, #16

    15:55 15.08.2026

  • 10 Мнение

    3 1 Отговор
    ДАНО ВЪПРОСНАТА ДЕБ.ЛОВИЗИЯ НЕ СЕ ПРОВЕЖДА НИКОГА В БЪЛГАРИЯ!

    ТАКИВА КОНКУРСИ ЕДИНСТВЕНО РЕКЛАМИРАТ ЗЛОТО И АНТИЧОВЕШКИТЕ НОРМИ, КАТО ЛГБТ!
    ПРИМЕРИ:
    - КОНЧИТА ВУРСТ - НЕВЕРОЯТЕН ПРИМЕР ЗА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ - СВОБОДИЯ НА ВОЛЯ?!
    - "БАНГАРАНГ" - В ПРЕВОД "ЩАСТЛИВА" АНАРХИЯ, НЕЩО КАТО "ЩАСТИЕТО" НА МЛАДИТЕ ФАШИСТЧЕТА ОТ МЛАДЕЖКИЯ ХЪЛМ В ПЛОВДИВ?!

    ПЪЛНА ЗАБРАНА ЗА ТАЯ ЕВРОВИЗИЯ (АНТИЧОВЕКО-ВИЗИЯ)!!!

    15:56 15.08.2026

  • 11 Айдааа

    1 0 Отговор
    Ша продавам жапанки на морето догодина

    15:57 15.08.2026

  • 12 Гове о 😯

    2 0 Отговор
    Мунчо бавния щял и то да участва в шит визия с червеното знаме сърп и чук гей гега и бял потник щели да раздават безплатно ватенки, ушанки шинели на геройски преписките и умрели Рушки солдати с етилов алкохол у Бургас дидадс

    15:58 15.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 колко време ще ни занимавате

    4 0 Отговор
    с тази проЗтотия.
    Ще кажеш в Територията няма други проблеми:
    инфлация, дефицит, милиарди за оръжия, повишаване на
    цени ток, парно, СИ, подгряване вода, студена вода,
    перилни препарати, продукти за хигиена, лекарства.
    Безводие, пожари, имотни балони, унищожена национална парична единица.
    Погребения по-скъпи от тези в Монако и Швейцария.

    15:59 15.08.2026

  • 15 Горски

    3 1 Отговор
    Васил Терзиев и Цветомир Петров трябва банкет да дадът ,че ще се измъкнат от организацията на този авторитетен конкурс ! Тия двамката и за чеп за зеле нестават.Докараха столицата до там ,че да изглежда като долнопробен талибански сокак ! Ще се напълни с боклуците на европейските агитки, жени с бради и т.н. ще се вдигнат цените до небето (ако си мислите че сега са високи, почакайте). Ползите са за ограничен кръг от хора и ще са за сметка на нас, всички останали. Представете си кацат пет самолета ВИП гости, качват ги по колите и вместо по бул.Брюксел ги прекарат през ромското в Слатина. Ше ни наснимат и видеата директно из целия свят. Голяма реклама ще е и голем срам! 20 години оня дето целувал ушите на тримата папи не си мръдна пръста да оправи тая кочина там. Когато Джирото финишира в София, заслугата е на Васко Ушето, който и цяла ПР кампания си направи, качен на колело. А когато му набият шамарите за Евровизия, държавата е виновна.

    16:00 15.08.2026

  • 16 Гергана Сотирова

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бегоф":

    Лизинг ще има. Д.у.х.и.н.г също е много вероятно да има. За генгбенг е излишно да казвам, смятам, че се подразбира.

    Коментиран от #18

    16:00 15.08.2026

  • 17 Аууууу

    1 0 Отговор
    Големо чесане ке пада

    16:01 15.08.2026

  • 18 Ба бааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гергана Сотирова":

    Я съм стар чиляк я не разбирам

    16:03 15.08.2026

  • 19 Що Ни Занимаване ?

    2 0 Отговор
    С Глупости !

    Това Не Е !

    Наш Проблем !

    16:27 15.08.2026

  • 20 Хейт

    1 1 Отговор
    Никакъв капацитет няма. Летищенце от соц време, по-малко и от Терминал 1. Щяло да работи денонощно, дрън-дрън. Сега тепърва щели да уреждат полети, щото такива няма. По принцип летище София си работи денонощно с 200 полети на ден.

    16:28 15.08.2026

  • 21 Госあ

    0 0 Отговор
    ха ха ха построете ново летище за една зала джендъри ! 😂

    16:32 15.08.2026

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