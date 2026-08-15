"Фрапорт": Летище Бургас има капацитет за засилен трафик за „Евровизия“ 2027

Летище Бургас разполага с необходимата инфраструктура и оперативен капацитет да обслужва очакваното временно увеличение на пътникопотока по време на домакинството на "Евровизия" 2027, като към момента не се предвижда мащабно инфраструктурно разширение специално заради конкурса. Това съобщиха за БТА от "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, оператор на Летище Бургас и Летище Варна.

Бургаската аерогара е проектирана за работа при пиково търсене и може да обслужва до 21 самолетодвижения на час и приблизително 50 000 пътници в рамките на 24 часа. От летищния оператор посочват, че инфраструктурата и оборудването са достатъчни за обслужването на очаквания допълнителен пътникопоток, свързан с провеждането на конкурса.

Полетната програма за летния сезон на 2027 г. все още не е финализирана и публикувана, поради което на този етап не може да бъде посочен конкретен брой допълнителни редовни или чартърни полети. Концесионерът на летището уточни, че авиокомпаниите тепърва преминават през обичайния процес на планиране за следващия летен сезон.

Летище Бургас води разговори с широк кръг авиокомпании и партньори за развитието на маршрутната мрежа, привличането на допълнителни услуги и увеличаването на честотите на полетите през 2027 година, а необходимостта от допълнителен персонал за периода на „Евровизия“ ще бъде определена след получаването на по-конкретна информация за допълнителните полети, тяхното разпределение и прогнозния брой пътници. При необходимост допълнителен ресурс може да бъде осигурен, като организацията ще бъде координирана с авиокомпаниите, наземните оператори и компетентните държавни органи, посочиха от "Фрапорт".

Летище Бургас работи 24 часа в денонощието и поради това не се очаква промяна в работното му време заради конкурса. Оперативната организация на терминала ще бъде адаптирана спрямо окончателната полетна програма и очаквания пътникопоток. От летището посочват, че имат значителен опит в обслужването на пикови дни с интензивен сезонен трафик и голяма концентрация на полети и пътници.

При получаване на конкретна информация за броя на делегациите, техните полети и изискванията на организаторите ще бъде разработена организация за тяхното посрещане и обслужване. Тя може да включва координирано преминаване през летищните процедури, съдействие при обработването на багаж и специално оборудване, информационно обслужване и организация на трансферите. Всички тези дейности ще бъдат съобразени с правилата за авиационна сигурност, граничен контрол и митническо обслужване.

От летищния оператор посочиха, че ще бъде създадена координирана оперативна организация с участието на летището, авиокомпаниите, наземните оператори и останалите компетентни органи. В зависимост от окончателната полетна програма ще бъдат планирани необходимият персонал, използването на терминалната инфраструктура, наземното обслужване, обработването на багажи и управлението на пътникопотока.

Цялостният оперативен план за обслужването на „Евровизия“ 2027 ще бъде разработван поетапно. От летището уточняват, че той може да бъде завършен, когато бъде налична достатъчно конкретна информация за полетите, очаквания пътникопоток, делегациите и цялостната транспортна организация. Планът ще бъде актуализиран до провеждането на събитието спрямо постъпващата оперативна информация.

Към момента от Летище Бургас не посочват необходимост от мащабни инвестиции в инфраструктура специално заради домакинството на Бургас на песенния конкурс. През 2025 и 2026 г. на летището е реализирана рехабилитация на пистата и прилежащите площи на стойност над 60 млн. евро, определена от дружеството като най-голямата частна самостоятелна инвестиция в летищна инфраструктура в България.

Бургас ще бъде домакин на конкурса "Евровизия“ през 2027 г., като двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май. Финалът ще бъде на 15 май. Изборът беше обявен преди два дни на пресконференция, на която присъстваха кметът на града Димитър Николов и генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова.