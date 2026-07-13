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Мартин Атанасов пред ФАКТИ: Разлика от 12 пъти в цената на едно и също лекарство изисква публичен отговор

Мартин Атанасов пред ФАКТИ: Разлика от 12 пъти в цената на едно и също лекарство изисква публичен отговор

13 Юли, 2026 13:02 1 931 74

  • мартин-
  • атанасов-
  • черна писта-
  • диагноза българия-
  • пари-
  • здравеопазване

Платформата „Диагноза България“ сравнява разходите на 180 болници и поставя въпроси за обществените поръчки, цените на медикаментите и ефективността на контроа, казва той

Мартин Атанасов пред ФАКТИ: Разлика от 12 пъти в цената на едно и също лекарство изисква публичен отговор - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След успеха на платформата „Черна писта“, която постави във фокуса проблемите с пътната безопасност, Мартин Атанасов насочва вниманието си към една още по-чувствителна тема – разходването на публичните средства в здравеопазването. Новата му платформа „Диагноза България“ събира и анализира официални данни за държавните и общинските болници, като показва сериозни разлики в цените на лекарствата, обществените поръчки и финансовото управление. Откъде идват данните, как са обработени и защо прозрачността е първата стъпка към реална промяна... Пред ФАКТИ говори Мартин Атанасов.

- Г-н Атанасов, катастрофите, които взимат жертви, или лошото здравеопазване е по-лошо за българите?
- Не бих ги сравнявал по този начин. И в двата случая зад статистиката стоят реални хора и семейства, техният живот. Трябва да проявяваме искрена емпатия и смирение, когато става въпрос за това. Разликата е, че при катастрофата трагедията се вижда веднага – има конкретно място, конкретен ден, конкретна жертва. В здравеопазването последствията понякога са по-тихи. Може да са забавено лечение, липса на специалисти, медицински сестри, които напускат, или ресурси, които не достигат до мястото, където са най-нужни.
Общото между двете теми е, че много често говорим за „отделни случаи“, докато данните показват повтарящи се проблеми. Именно това се опитвам да направя и с двата проекта – да събера отделните случаи и да покажа цялата картина. И къде те се повтарят.

- Създадохте „Черна писта“ и добре подбутнахте държавата, за да се създадат и други карти за катастрофите. Сега предизвикахте здравния министър Катя Ивкова с парите в здравеопазването. Къде се пропуква държавата, когато говорим за пари за здраве?
- Предизвиквателството е системно, не е отправено към един, друг или следващ министър. Според мен държавата се пропуква най-вече между събирането на информацията, обработката и в разбираем вид и реалното ѝ използване. Данни има много. Има финансови отчети, обществени поръчки, плащания от Здравната каса, данни за лекарства, клинични пътеки и персонал. Те обаче са разпръснати между различни институции, публикувани са в различни формати и рядко се разглеждат заедно. Още по-рядко пък си говорят помежду си и откриват закономерни повтаряемости.

Така на практика институциите могат да разполагат с информацията, но обществото трудно може да разбере какво показва тя. А често и самите институции не я използват достатъчно добре за сравнение и превенция.

След представянето на платформата проведохме работни срещи с Министерството на здравеопазването и НЗОК. За мен това е положителна стъпка, защото целта не е да се караме с институциите, а данните да започнат да водят до проверки, обяснения и по-добри трайни решения. Обсъдих с тях възможности за технологична интеграция и предоставяне на допълнителни официални данни. Обещана е подкрепа.

- Как се изразходват публичните средства в здравеопазването, защото говорим за милиарди, и какви разлики има в цените на лекарствата между отделните болници? Това ли е акцентът в новата платформа?
- Това е един от основните акценти, но не е единственият. В „Диагноза България“ са събрани данни за 180 държавни и общински болници. Може да се видят техните бюджети, задължения, обществени поръчки, цени на лекарства, плащания от НЗОК, разходи за външни услуги и данни за възнагражденията на персонала.

Най-важното е, че болниците не се разглеждат изолирано.

Една болница се сравнява със сходни лечебни заведения – от същия тип и приблизително със същия размер. Защото големият разход сам по себе си не означава проблем. Проблемът се появява, когато разходът се отклонява много сериозно от този на сходни болници и няма видимо обяснение.
За 2025 година платформата е маркирала отклонения на обща стойност около 606 милиона лева. Това не означава, че тези пари са непременно похарчени незаконно, отклонени или предмет на някаква търговска гимнастика. Означава, че има достатъчно сериозни отклонения, за да бъдат зададени въпроси и направени проверки.

- Какви са най-фрапиращите разлики, които открихте при цените на едни и същи медикаменти, закупувани от различни лечебни заведения? На какво според вас се дължат тези разлики?
- Един от примерите е лекарство, което в една болница е отчетено на цена близо 900 лева, а в друга – около 69 лева. Става дума за същия лекарствен продукт и същата разфасовка. Разликата е повече от 12 пъти. И не, няма аргумент тук, че на едното място сигурно са поръчали много бройки, а в другото една или две. Поръчките в техните обеми също са видими и точно съпоставими - реалните отклонения са в цената.

При друг продукт една държавна болница е плащала около 35 хиляди лева за брой, докато други държавни болници са го купували за около 20 хиляди или дори за под 17 хиляди лева. При доставка на 60 броя натрупаната разлика вече се измерва в много голяма сума.

Не мога да кажа автоматично, че всяка такава разлика е злоупотреба. Възможно е да има различни условия по договорите, срокове на доставка, количества, отстъпки, специфични терапевтични обстоятелства или начин на отчитане. Но когато разликата е 20 или 30 процента, може да се търси едно обяснение. Когато е 12 пъти, обяснението трябва да бъде много ясно и публично. И да доведе до промени. Самата платформа не може да установи вина. Тя може да покаже къде трябва да бъде зададен въпросът. Обществото трябва да настоява за отговорите.

- Какви са основните изводи, които могат да се направят за начина, по който се харчат публичните средства в болничното здравеопазване?
- Първият извод е, че в системата има огромни разлики между сходни лечебни заведения. Това се вижда не само при лекарствата, но и при консумативите, поддръжката, външните услуги и обществените поръчки.

Например, има болници, чиито разходи за медицински консумативи са с над 500% по-високи от средните за тяхната група, както и случаи на разходи за поддръжка, които са с над 150% над тези на сходни лечебни заведения.

Вторият извод е, че липсата на достатъчна конкуренция при обществените поръчки може да бъде сериозен риск. Когато има само един кандидат, няма реален пазарен натиск върху цената.
Третият е, че разходите невинаги показват ясна връзка с качеството на лечението или с условията за медицинските специалисти. На места виждаме нарастващи разходи за външни услуги, докато заплатите на сестри и млади лекари остават ниски.
И може би най-същественият извод е, че досега гражданите почти нямаха възможност да видят всички тези показатели на едно място. В това число и институциите.

- Какви източници използвахте при изграждането на платформата? Информацията събирана ли е чрез заявления по Закона за достъп до обществена информация, чрез публичните регистри на обществените поръчки, официални институции или чрез вече публикувани медийни разследвания?
- Основата на платформата са официални публични данни. Използвахме финансови отчети и информация от Министерството на здравеопазването, данни от НЗОК за плащанията към лечебните заведения, лекарствата и клиничните пътеки, Централизираната автоматизирана информационна система за обществените поръчки, Националната здравноинформационна система и други официални регистри.

Използвана е и информация, получена по Закона за достъп до обществена информация.

Медийните разследвания могат да бъдат отправна точка и да покажат къде има обществен въпрос, но анализите в платформата не се основават на медийни твърдения. Те трябва да могат да бъдат проследени до официален документ или база данни. Това е важно, защото платформата не трябва да зависи от нечия интерпретация, включително от моята. Всеки трябва да може да стигне до първичния източник.

- Колко трудно беше да бъде събрана и обработена тази информация? Срещнахте ли институционални пречки или откази да получите данни?
- Трудното не е само да намериш информацията. Трудното е да я приведеш във вид, в който различните източници могат да бъдат сравнявани. Отне ми около 8 месеца, може би малко повече, за да се информирам, да събера данни и да проектирам платформата.
Една институция публикува Excel файл, друга – PDF, трета има онлайн регистър, четвърта използва различни наименования за едни и същи неща. Понякога един и същ лекарствен продукт е записан по различен начин. Болниците също не са напълно еднакви, затова не може просто да ги подредиш в една таблица и да обявиш коя харчи повече.

Голямата работа беше по почистването, свързването и проверката на данните. Говорим за милиони отделни записи.

По-скоро основната институционална пречка е, че информацията не е създадена с идеята да бъде лесно анализирана от гражданите. Тя формално е публична, но често е технически труднодостъпна. Не бих казал, че всяка институция умишлено крие нещо. Проблемът е, че няма общ осъвременен стандарт и единна среда, в която данните да могат лесно да се проверяват и сравняват. А това е важно и за самите управленски решения в държавата, които винаги, за мен, трябва да се взимат на базата на реални данни, не на усет и на хвърлен боб. Или с друга умисъл, която да отчита данните, но да ги отрича.

- Имаме системен проблем при обществените поръчки за лекарства или говорим за отделни случаи на неефективно управление?
- Когато едни и същи видове отклонения се появяват в различни болници и при различни категории разходи, вече има основание да говорим за системен риск. Това не означава, че всяка конкретна поръчка е незаконна. Означава, че правилата и контролът позволяват да се получават твърде големи разлики, без обществото да получава навременно обяснение.

Проблемът може да е в липсата на конкуренция, в начина, по който се подготвят поръчките, в различната способност на болниците да договарят цени, в анексите към договорите или в недостатъчния последващ контрол.

Точно затова трябва да се проверяват отделните случаи. Платформата може да посочи повторяемия модел, но институциите имат правомощията да установят причината.

- Как платформата да бъде разширена – например с проследяване на разходите за медицински изделия, консумативи, апаратура или други пера в здравната система?
- Това е естествената следваща стъпка. Лекарствата са само една част от разходите. Огромни средства минават през медицински изделия, импланти, консумативи, лабораторна дейност, техника, ремонти, поддръжка и външни услуги.
Особено важно е да може да се проследява не само покупната цена, но и целият жизнен цикъл на един разход. Например, колко струва една апаратура, колко се използва, колко струва поддръжката ѝ и дали в близка болница вече има същата техника, която стои недостатъчно натоварена. Искаме да добавим и повече контекст, защото едно отклонение не винаги означава проблем. Колкото повече официални данни има за дейността, пациентите, спецификата на лечението и договорите, толкова по-точен ще бъде анализът.
Затова разговорът с МЗ, НЗОК и „Информационно обслужване“ е важен. Ако институциите предоставят данните в структуриран и машинночетим вид, платформата може да стане не само граждански инструмент, но и реална система за ранно откриване на рискове.

- Дали подобни граждански инициативи могат реално да доведат до повече прозрачност и по-ефективен контрол при харченето на пари за здраве?
- Могат да помогнат, но не могат да заместят държавата. Една гражданска платформа може да събере информацията, да я направи разбираема и да покаже къде има необичайни стойности. Може да накара хората, медиите и институциите да зададат въпроси. Но няма правомощия да извършва проверки, да изисква договори или да налага санкции.
„Черна писта“ не решава системно проблема с катастрофите. Тя показа неговия реален мащаб и направи по-трудно той да бъде представян като поредица от случайни инциденти. След това се появиха и институционални карти и инструменти. Надявам се всички следващи действия да са провокирани от разбирането на проблемите и необходимостта да съхраним живота на хората по пътищата.
Надявам се същото да стане и с „Диагноза България“. Най-добрият резултат няма да бъде платформата да остане единственият подобен инструмент. Най-добрият резултат ще бъде институциите да започнат сами да публикуват, сравняват и проверяват тези данни. За мен прозрачността не е публикуването на хиляди файлове, които никой не може да прочете. Прозрачност има тогава, когато човек може да разбере къде отиват парите му и когато необичайният разход получава навременно и конкретно обяснение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    23 5 Отговор
    Мартин президент.

    13:07 13.07.2026

  • 2 този пиш лигар

    18 28 Отговор
    много го тикате напред, а щом е така значи има нещо мътно в тази история

    Коментиран от #7, #20, #27, #44

    13:08 13.07.2026

  • 3 Прогресивен

    15 3 Отговор
    Очакваме Ивкова да оправи нещата

    13:09 13.07.2026

  • 4 ЦК на БКП

    40 3 Отговор
    Това момче им разваля рахатлъка на търтейте

    Коментиран от #49

    13:10 13.07.2026

  • 5 Историята помни

    36 0 Отговор
    Лекарство за РАК купено за 57 лева опаковката от ИНДИЯ се продава на БГ Болници и йлиники на крайна цена 3357 ЛЕВА
    Продавачката Долорес Асенова бивша НДСВминистърка и бивша любовница на екс премиера Сакскобурготски

    13:13 13.07.2026

  • 6 Това момче

    25 5 Отговор
    е съвременния Васил Левски, дано заптиетата на сфиниата не го....

    13:13 13.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Никакъв публичен отговор

    22 0 Отговор
    няма да слушаме нелепите оправдания на отявлени мо.....ници.Години наред българите. са подложени на геноцид с безбожно скъпите лекарства и заплащат за тях в повечето случаи с живота си.Тези изнудвачи трябва да бъдат дадени на прокурора и да получат съответните присъди в последствие. Всичко друго е прахосване на обществена енергия.

    13:15 13.07.2026

  • 9 Дид

    28 0 Отговор
    Всичко е законно и по правилата, така се прави последните 20 години. Макар и да изглежда, че не е. Така и се изсмуква държавния ресурс...законно! Хитреците си ги създадоха такива правилата, че да не можеш да ги пипнеш. А всъщност контрола на цената е елементарен. Една поръчка за всички заявени от болниците лекарства, консумативи и апаратура. А частните ще се съобразяват с цената по държавната поръчка. И всеки цент над нея няма да се плаща. Толкова е просто. Но не искат. Щото свързаността е взаимна и върви отдолу до горе. Трябва смелост и здрава ръка.

    Коментиран от #26

    13:16 13.07.2026

  • 10 От подмолни

    16 0 Отговор
    субекти , лъжци и мошеници не чакай достоверен и конкретен отговор !

    Коментиран от #22

    13:17 13.07.2026

  • 11 Тико

    11 8 Отговор
    Момчето тръгна добре, но настъпи мотиката със защитата на Цънцарова. Явно не върви сам, а го бутата хората Иво "Глово" Мирчев.

    13:18 13.07.2026

  • 12 Един Ученик !

    15 3 Отговор
    Ги Закопа !

    13:20 13.07.2026

  • 13 българина

    14 0 Отговор
    решението винаги е било едно, в частните се плаща на частно обшествените от здравните вноски. Двете системи не трябва да се смесват по никакъв начин! койъо може си прави здравна допълнителна вноска за частна болница

    13:21 13.07.2026

  • 14 Аятолах Копейкин празнодумеца

    6 4 Отговор
    Партия Zабраждане поема отговорност за 4000 пациенти с рани по 4лена, това са наши последователи подкрепящи исляма.

    13:22 13.07.2026

  • 15 звездите ми го говорят-

    14 1 Отговор
    преди години имаше международни доклади, че в шишиландия се крадат 10 млрд лева годишно - краде се от де що се сетиш и крадците са много и от всякакви партийни цветове...сега сигурно крадат толкова но в евро...по мирен начин няма да стане...да събираме дарения за болни деца, а дебелия и компания да изнасят кеш със самолети...

    13:23 13.07.2026

  • 16 Лекар

    16 1 Отговор
    Тоа па това са жълти стотинки.. при частните болници разликата е 25-30 пъти 😉😘

    13:23 13.07.2026

  • 17 Малий

    11 2 Отговор
    Борещите олигархията не го харесват.Бързо ще го очернят

    13:23 13.07.2026

  • 18 Бойко Българоубиец

    7 2 Отговор
    От тях половината отиват в чекмеджака ми 😜🤑😎😏😛😛

    13:23 13.07.2026

  • 19 направете лапето

    9 0 Отговор
    най-малко финансов министър !

    13:24 13.07.2026

  • 20 Исторически парк

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "този пиш лигар":

    Ти на неговите години друго освен да лскаш бастуна правил ли си

    Коментиран от #25, #40

    13:24 13.07.2026

  • 21 Тома

    12 1 Отговор
    Всички с надценка 12 пъти от бялата мафия ги чака бай Ставри готов 12 пъти да ги ....

    Коментиран от #39

    13:25 13.07.2026

  • 22 Тогава !

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "От подмолни":

    Какво Общо има Това С Касъта ?

    Нека Частните Фондове Да си Плащат !

    Не Касата !

    13:25 13.07.2026

  • 23 Мдаа!🤔

    5 6 Отговор
    Излязъл от ковачницата на кадри за ппдб/ЛГБТ, а именно кемпера на Лама Калушев!

    Коментиран от #34

    13:25 13.07.2026

  • 24 Гербер

    5 2 Отговор
    Ще му пратим заптиетата

    13:27 13.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Юрист

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дид":

    Законът им е незаконен!

    13:27 13.07.2026

  • 27 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "този пиш лигар":

    Бтв му забраниха участие

    13:28 13.07.2026

  • 28 Перо

    12 2 Отговор
    Кой го пробутва това момче или се води задкулисна политика? Всичко се знае от години от МЗ и здравната комисия в НС и не се взимат никакви мерки, по корупционни причини!

    Коментиран от #47, #61, #62

    13:29 13.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 гост

    6 0 Отговор
    Няма ги частните болници

    13:29 13.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Лама Мирчев, регулировчик

    9 6 Отговор
    Поредният измислен "герой" от тpолeата и БГ Eлфи, които са на финансиране и разпореждане от Ивaйло Мирчев.
    Ако някой чува за пръв път това, което това лaпе твърди, нека да отиде спешно за преглед към личния си лекар.
    Сега проверих в нета, че подобни твърдения има от Мими Виткова преди 14 години, но за впиянчените дърти русофоби, на хранилка към ПП-ДБ тя е "комyнистическа бaба".
    - - -
    Нека да допълня с това кои са най-големите русофоби в момента с конкретен пример:

    Известният Христо Грозев е внук на Геро Грозев, бивш шеф на Комсомола, бивш Първи секретар на БКП в Пловдив и кандидат- член и член на ЦК на БКП в продължение на 31 години.

    Коментиран от #38

    13:30 13.07.2026

  • 34 ламата

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мдаа!🤔":

    май те пенетрирал

    Коментиран от #70

    13:30 13.07.2026

  • 35 Поздравявам този рицар!

    8 0 Отговор
    Алчността не може да бъде описана, защото се разширява като Вселената, ако не е озаптена в бетонни стени.

    13:31 13.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Петър

    8 2 Отговор
    Публичен отговор изисква и въпросът защо в платформата фигурират само държавните и общинските болници, а ги няма частните. Това е тенденциозно и навежда на мисълта, че има поръчка да се очернят държавните, а да не се показват далаверите на частните болници.

    13:32 13.07.2026

  • 38 елюминат от нибиру

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Лама Мирчев, регулировчик":

    забрави шорош

    13:33 13.07.2026

  • 39 бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тома":

    Нема спирт.

    13:33 13.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Търговията със здраве убива!

    4 3 Отговор
    Противно манипулиране на обществото срещу лошите държавни и общински болници, това прави малкият слуга!
    Частните болници злоупотребяват безконтролно и безнаказано с обществения ресурс на здравната каса.
    Системата на здравеопазването е прогнила, воняща на корупция и откровен грабеж.
    Малкият нагаждач урежда преди всичко личния си интерес и не се интересува от корените на проблема!

    13:35 13.07.2026

  • 42 редник

    7 0 Отговор
    Браво на младежа - каквото могъл, направил!
    Интересно ще е след 6 месеца да направи сравнение и да се види има ли взети мерки от МЗ и НЗОК...

    13:36 13.07.2026

  • 43 Цвете

    5 1 Отговор
    ВСИЧКО Е КАЗАНО В ПРАВ ТЕКСТ. ДУМИТЕ СА ИЗЛИШНИ. ПРОСТО СЕ ИЗИСКВА ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪДБАТА НА НАС БЪЛГАРИТЕ ДА НЕ БЪДЕМ ПОДВЕДЕНИ ОТ БЕЗОТГОВОРНИ ХОРА. ИСТИНАТА ,ТОВА Е НАШАТА ДИАГНОЗА ЗА ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ И СИЛНО ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА.БЛАГОДАРЯ НА МАРТИН. 👍👏👍

    13:36 13.07.2026

  • 44 Сила

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "този пиш лигар":

    Щом Явор Храчков го плюе , значи момчето е читаво и интелигентно !!!
    Но за жалост в БГ то виреят и прогресират само храчковци , харизанивци , харалани , райчевци , кънчовци и мунчовци ...!!!

    13:37 13.07.2026

  • 45 хихи

    4 8 Отговор
    Сополивото хлапе, ще оправя здравеопзването. хи хи хи . Облачен продукт. Хлапе опаковано в целофан...Петроханец малък..
    Ако искате здравеопазване!? Питайте как е в Германия или Великобритания и го направете, както у тях. Не ви стиска-.
    А десните, ще спечелят президентски избори, само ако издигнат Емили Тротинетката-Леля Асена..
    освен ако Кауфланд не издигнат Христо Стоичков-ДАРА

    13:38 13.07.2026

  • 46 Перо

    8 2 Отговор
    Всичко е в ръцете на Мунчо! Негова работа е да оправя тези проблеми, а не на ученици! Тези практики се знаят от години и нищо не се прави!

    Коментиран от #56, #63

    13:38 13.07.2026

  • 47 ДА ПРАВ СИ КОРУПЦИЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    Имаше и има но никой и дума не ПРОДУМА. А АЗ ЩЕ НАПИША БРАВО МОМЧЕ. ТАКИВА ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ МЛАДИТЕ ДА КАЗВАТЕ ИСТИНИТЕ. МИСЛЯ ЧЕ ЩЕ СЕ РАЗЧУЯТ ИСТИНИТЕ ЗА ОБСЕБЕНАТА НИ ДЪРЖАВА И ЩЕ БЪДАТ ВЪДВОРЕНИ МУШИКИТЕ У ДВОРА НА ЗАТВОРА.

    13:40 13.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Боруна Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЦК на БКП":

    САМО ДА НЕ СЕ СПОМИНЕ СКОРОПОСТИЖНО! БЯЛАТА МАФИЯ НЕ ОБИЧА ИСТИНАТА!

    13:41 13.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Цвете

    4 0 Отговор
    ВСИЧКО Е КАЗАНО В ПРАВ ТЕКСТ. ДУМИТЕ СА ИЗЛИШНИ. ПРОСТО СЕ ИЗИСКВА ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪДБАТА НА НАС БЪЛГАРИТЕ ДА НЕ БЪДЕМ ПОДВЕДЕНИ ОТ БЕЗОТГОВОРНИ ХОРА. ИСТИНАТА ,ТОВА Е НАШАТА ДИАГНОЗА ЗА ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ И СИЛНО ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА.БЛАГОДАРЯ НА МАРТИН. 👍👏👍 ДО 23 НОМЕР. ЗАПОМНИ, ЧЕ КАКЪВТО ПРОСТАК СЕ РОДИШ, ТАКЪВ ОСТАВАШ ЗАВИНАГИ. ЛГТБ Е В ТЪПАТА ТИ КРАТУНА.ВНИМАВАЙ КАК СЕ ОТНАСЯШ КЪМ ЧОВЕК, КОГОТО НЕ ПОЗНАВАШ.🤔🤦‍♂️🍌

    Коментиран от #60

    13:43 13.07.2026

  • 52 Путин гол до кръста на пони

    4 2 Отговор
    Значи...такива като тоя...при мен не виреят! Ще ми се ровят в информацията. Я ми го дайте тука да му загрея врата... и после при Дневални.

    13:44 13.07.2026

  • 53 нннн

    8 0 Отговор
    Разликата от 12 пъти в цената на едно и също лекарство изисква по 100 тояги на голо на всички замесени, и непременно на градския площад.

    13:44 13.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Роки

    2 3 Отговор
    Човекът е пидиласт. Атакува само държавните болници. Ментарник, либерален елгебетешник!

    13:46 13.07.2026

  • 56 А БЕ ВЕ МУШ МУШ.

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Перо":

    Ти знаеш ли що прави комшията ти. Знаеш ли що делает кмето управата на твоето село?!?!!!. Не със сигурност И това от години. А искаш Радев да знае всичко за 3 ТРИ МЕСЕЦА СЛУЖБА. Я ОДИ БЕРИ ЛАЙКА.

    Коментиран от #65

    13:46 13.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Гумен Крадев

    0 2 Отговор
    Искам това момче да стане вицепремиер! Доведете го тук. Той е млад още, някои неща не ги разбира. Но ние ще му ги обясним. Като узрее, като каже, че Крим е фактически на този на когото трябва и тогава ще го пуснем по пистата!

    13:48 13.07.2026

  • 59 Факт

    1 0 Отговор
    За медийте да направи, кой как се хлеби

    13:49 13.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Бойко Българоубиец

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    Ти недей пита кой, а гласувай за мене 😉😘

    13:50 13.07.2026

  • 62 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    Пеевски

    13:50 13.07.2026

  • 63 Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Перо":

    Аз да съм ти здравен министър бе мшок гербав

    13:51 13.07.2026

  • 64 Баро Киро

    3 0 Отговор
    Не само за лекарствата,за всичко трябва отговор когато разликата в цената е такава,като започнеш от хранителните продукти и свършиш с магистралите!!!!

    13:54 13.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Начини има! Този млад мъж го показа! Няма хора които знаят, искат и могат. Т.е. има, но те са под критичния минимум, необходим да започне колелото да се върти в посока на ред и законност. Чакам да видя министът-председателя дали ще покани този мъж, който светна с фенерче в пещерата и освети какво става само в едно ъгълче, да говори поне с него.

    14:05 13.07.2026

  • 67 Герберски далавери

    2 0 Отговор
    Кой дава на частни болници да купуват лекарства без конкурс, ако се използват по клинична пътека.

    14:10 13.07.2026

  • 68 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Мартине,каквото и да пишеш,показваш и доказваш резултат няма да има защото до вчера престъпниците бяха двама,Тулупа и Прасето,а вече с Зеленият чорап си имаме стабилно ОПГ за измами,кражби,грабежи и унищожение на България и нейният народ !

    Коментиран от #73

    14:24 13.07.2026

  • 69 Това момче

    1 0 Отговор
    Върши работата на клати..ците по министерствата,особено на това за Електронното управление, Информационно обслужване и цял болюк фирми, които прибират от болниците маса пари за да им пишат софтуер. Къде е омбудсмана? Къде са контролните органи на държавата? Защо такава система може да се създаде от един човек или малка група хора , но не може от държавата? От интервюто става ясно какъв съзнателно създаден хаос цари в българското обществено здравеопазване. Евала на това момче. Много по-интересно е да чета неговото интервю отколкото глупостите на проф. Михаил Константинов.

    14:25 13.07.2026

  • 70 Що бе?

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "ламата":

    Ламата така ли правеше?

    Коментиран от #72

    14:27 13.07.2026

  • 71 Боташарски олигархичен терор

    1 0 Отговор
    В най-добрия случай тоя фарфалак ще иде при идола си - Цънцърката. Инак бялата и пътностроителната мафии не прощават.

    14:34 13.07.2026

  • 72 По принцип не,

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Що бе?":

    но ЛГБТ/БКП-ППДБ ламите само така правят 😂😂

    14:36 13.07.2026

  • 73 Жензи

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "ШЕФА":

    Колко удобно винаги изпускате "хубавите демократични" престъпници начало с Прокопа. Досега баш крадците в територията бяха трима - Тиквата, Прасето и Прокопа, а от скоро заедно с Крадев вече са четирима.

    14:39 13.07.2026

  • 74 ЗАЩО

    0 0 Отговор
    Това момче,не дава за частните болници които вземат милиони от касата.Защо не е видял,че за частните болници които имат лобита в парламента за тях няма търгове за лекарства а касата им плаща по 20 и повече пъти за едно лекарство.Крайно време е частните болници да имат друга здравна каса в която да се осигуряват богатите пациенти както в чужбина.

    14:39 13.07.2026