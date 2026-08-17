"Бригада Нов дом" се завръща, 13 съдби очакват щастлив край

Телевизионният проект "Бригада Нов дом“ се завръща на екран с новия си девети сезон, готов да покаже 13 вдъхновяващи истории на хора, преминали през тежки житейски изпитания, но съхранили вярата в доброто. Първият епизод от поредицата стартира от град Хисаря, където екипът започва поредната трансформация на семеен дом, пише plovdiv24.bg.
"С изключително силна история стартираме този първи епизод. Всички истории досега, винаги, когато сме снимали, са специални“, споделя водещата Мария Силвестър, която посреща личния си празник на строителната площадка заедно с екипа, информира Plovdiv24.bg. "Аз пожелавам на всички нас, не само на мен, на героите, но и на всички хора, които гледат предаването, да станем още по-добри“, допълва тя.
След девет съвместни сезона колегите на водещата я описват като изключително слънчев, непредвидим и непокорен човек със свободен дух, сравнявайки я с Пипи Дългото чорапче. За бригадира Калин Евтимов и майсторите всяко предизвикателство надхвърля рамките на обикновените строителни задължения.
"В тези пет дни, в които трябва да направим почти невъзможното, обаче не спираме да мислим за семейството, за децата и всичко това, което те ще видят в петия ден“, отбелязва ръководителят на бригадата Калин Евтимов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
10:47 17.08.2026
2 Гост
Коментиран от #8
10:49 17.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Глобално поумнял
Коментиран от #5
10:55 17.08.2026
5 Георги
До коментар #4 от "Глобално поумнял":дори теоретично самата работа да може да бъде свършена за 5 денонощия, то координацията и подготовката биха отнели седмици.
11:00 17.08.2026
6 нивелир
Фасада и сълзи
11:05 17.08.2026
7 Бригадир
11:16 17.08.2026
8 456
До коментар #2 от "Гост":Спонсори. Гледай и ще видиш колко много са рекламите.
12:01 17.08.2026
9 Един шофьор
12:09 17.08.2026