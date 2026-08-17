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"Бригада Нов дом" се завръща, 13 съдби очакват щастлив край

"Бригада Нов дом" се завръща, 13 съдби очакват щастлив край

17 Август, 2026 10:42 787 9

  • бригада нов дом-
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  • нов сезон

"С изключително силна история стартираме този първи епизод.", споделя водещата Мария Силвестър

"Бригада Нов дом" се завръща, 13 съдби очакват щастлив край - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Телевизионният проект "Бригада Нов дом“ се завръща на екран с новия си девети сезон, готов да покаже 13 вдъхновяващи истории на хора, преминали през тежки житейски изпитания, но съхранили вярата в доброто. Първият епизод от поредицата стартира от град Хисаря, където екипът започва поредната трансформация на семеен дом, пише plovdiv24.bg.

"С изключително силна история стартираме този първи епизод. Всички истории досега, винаги, когато сме снимали, са специални“, споделя водещата Мария Силвестър, която посреща личния си празник на строителната площадка заедно с екипа, информира Plovdiv24.bg. "Аз пожелавам на всички нас, не само на мен, на героите, но и на всички хора, които гледат предаването, да станем още по-добри“, допълва тя.

След девет съвместни сезона колегите на водещата я описват като изключително слънчев, непредвидим и непокорен човек със свободен дух, сравнявайки я с Пипи Дългото чорапче. За бригадира Калин Евтимов и майсторите всяко предизвикателство надхвърля рамките на обикновените строителни задължения.

"В тези пет дни, в които трябва да направим почти невъзможното, обаче не спираме да мислим за семейството, за децата и всичко това, което те ще видят в петия ден“, отбелязва ръководителят на бригадата Калин Евтимов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    8 0 Отговор
    В клубът на богатите материалите и труда са двойно по-скъпи.

    10:47 17.08.2026

  • 2 Гост

    9 2 Отговор
    Кой им плаща на тия ..

    Коментиран от #8

    10:49 17.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Глобално поумнял

    4 1 Отговор
    И пак за 5 дена, нали? :-))) Абе, шоуто и сълзите да текат. Другото няма значение.

    Коментиран от #5

    10:55 17.08.2026

  • 5 Георги

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Глобално поумнял":

    дори теоретично самата работа да може да бъде свършена за 5 денонощия, то координацията и подготовката биха отнели седмици.

    11:00 17.08.2026

  • 6 нивелир

    5 2 Отговор
    Популистки , арогантно и сълзливо. Но кой плаща масрафа? Някой провери ли качеството?
    Фасада и сълзи

    11:05 17.08.2026

  • 7 Бригадир

    2 0 Отговор
    Трябва да плаща поредния развод сигурно има и издръжки.

    11:16 17.08.2026

  • 8 456

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Спонсори. Гледай и ще видиш колко много са рекламите.

    12:01 17.08.2026

  • 9 Един шофьор

    2 0 Отговор
    Марчето няма грешка.

    12:09 17.08.2026