Евгений Кънев: По повод данъчната реформа - пет важни реформи преди нея

По повод данъчната реформа - пет важни реформи преди нея:
(1) Нови доходни данъци не са нужни, докато няма решително намаляване на сивата икономика, около 33% от БВП.
Най-важната мярка тук е забраната за кешови разплащания над 500 евро, вместо досегашните малко над 5,000 евро - мярка блокирана от ГЕРБ и ДПС, а ИТН искаха още да се увеличи прага.
Задължителното електронно плащане на заплати и осигуровки и разплащане на търговски сделки в повечето обекти (извън хранителните магазини и някои други за стоки от първа необходимост) допълнително ще я свие.
(2) Нови доходни данъци не са нужни, докато не бъде съкратена държавната администрация - за да стигнем средното ниво на ЕС, трябва да бъдат съкратени минимум 5,000 души, а Естония - около 10,000 души (реално доста повече).
(3) Нови доходни данъци не са нужни, докато не се пресече източване на бюджета чрез ДДС, социалните пенсии, ТЕЛК и Здравната каса.
(4) Нови доходни данъци не са нужни, докато не бъдат пресечени схемите за източване на бюджета чрез обществените поръчки - за което е нужно работещо правосъдие.
(5) Нови доходни данъци не са нужни преди да се вдигнат данъците за имоти, замърсяващи автомобили и наследство.
Защо?
Защото България има общ данък труд от 34%, което е само с един процентен пункт под средния за ОИСР и с пет процентни пункта под средния за ЕС.
Но необлагаем минимум е нужен за корекция на порока при внедряване на плоския данък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хохо Бохо
16:04 09.06.2026
2 Сталин
Коментиран от #10
16:04 09.06.2026
3 пръц
16:05 09.06.2026
4 🦁ЩЩД🦁
16:05 09.06.2026
5 Сталин
Коментиран от #7
16:07 09.06.2026
6 Кънчо
16:21 09.06.2026
7 Така е като
До коментар #5 от "Сталин":Китай ги осинови. Ние не случихме на осиновител.
16:23 09.06.2026
8 Някой
16:27 09.06.2026
9 Гост
16:42 09.06.2026
10 хаха
До коментар #2 от "Сталин":Е, поне да не стане като в Испания, където е 20 до 90% данък наследство и дарения в зависимост от близостта с умрелия и сумата. 90% са за над милион на примерно втори братовчед. 20% са на пряк наследник- съпруг/а, син или дъщеря.
Да, борбата на елита в ЕС е никой извън тях да не може да натрупа богатство и да се изкачи по социалната стълбица- приживе те дерат с данъци да си все около 3-4 пъти МРЗ максимум, сега Холандия вече мина в Долна камара данък нереализирани капиталови приходи- всяка инвестиция при поскъпване се облага с 36% на поскъпването без продажба да си правил(т.е. си събрал 100000 в пенсионен фонд, поскъпват акциите с 50000 при бум, дължиш 18000 евро данък и продавай да го платиш), Испания има данък богатство спрямо областта 1 до 3% годишно от пазарна оценка на активите ти, т.е. акции за 100000, продай 3000 за данъка. Цялата система отива на такова източване на спестявания и наследства.
Елитът гласува за това, защото те всички по документи нямат лично имущество и доходи освен заплатата. А всъщност просто си прехвърлят всичко на офшорни структури и ползват като "наематели", "управители на 0 заплата" и подобни врътки. И данъците им са 0. Ако не беше така, нямаше ни да има голям наплив за позициите- защо да зарязваш друга кариера за 1-2 мандата на не топ заплата в страната си, а и, ако ще ти се прибира половината доход, някак си би гласувал да се намали данъкът.
Но същото е било и в разпада на Рим, преди Френската революция. Аристокрацията е
16:44 09.06.2026
11 Хаха
Коментиран от #12
16:58 09.06.2026
12 хаха
До коментар #11 от "Хаха":Явно не познаваш закона. Ако те хванат с няколко плащания в брой от един и същи клиент в рамката на годината и плащанията са за едно и също нещо, то пак си в нарушение. Фризьор, ресторант са вид изключения да не ги гонят, но клиент на плочкаджия, забрави да мине.
Коментиран от #13, #14
16:59 09.06.2026
13 Хаха
До коментар #12 от "хаха":Ти с какво си предозирал? От 1989 година съм честен частник и познавам всички вратички на закона.Няма ограничение да прехвърлиш лимита.Купил си нещо,платил си.После си се сетил за друго и си купил пак.
17:05 09.06.2026
14 Плочкаджия
До коментар #12 от "хаха":Аз работя само в брой,в кеш и на ръка,брато! Приготви 50 евро за квадрат.
17:19 09.06.2026