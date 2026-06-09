Евгений Кънев: По повод данъчната реформа - пет важни реформи преди нея

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По повод данъчната реформа - пет важни реформи преди нея:

(1) Нови доходни данъци не са нужни, докато няма решително намаляване на сивата икономика, около 33% от БВП.

Най-важната мярка тук е забраната за кешови разплащания над 500 евро, вместо досегашните малко над 5,000 евро - мярка блокирана от ГЕРБ и ДПС, а ИТН искаха още да се увеличи прага.

Задължителното електронно плащане на заплати и осигуровки и разплащане на търговски сделки в повечето обекти (извън хранителните магазини и някои други за стоки от първа необходимост) допълнително ще я свие.

(2) Нови доходни данъци не са нужни, докато не бъде съкратена държавната администрация - за да стигнем средното ниво на ЕС, трябва да бъдат съкратени минимум 5,000 души, а Естония - около 10,000 души (реално доста повече).

(3) Нови доходни данъци не са нужни, докато не се пресече източване на бюджета чрез ДДС, социалните пенсии, ТЕЛК и Здравната каса.

(4) Нови доходни данъци не са нужни, докато не бъдат пресечени схемите за източване на бюджета чрез обществените поръчки - за което е нужно работещо правосъдие.

(5) Нови доходни данъци не са нужни преди да се вдигнат данъците за имоти, замърсяващи автомобили и наследство.

Защо?

Защото България има общ данък труд от 34%, което е само с един процентен пункт под средния за ОИСР и с пет процентни пункта под средния за ЕС.

Но необлагаем минимум е нужен за корекция на порока при внедряване на плоския данък.