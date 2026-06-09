Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
Евгений Кънев: По повод данъчната реформа - пет важни реформи преди нея

Евгений Кънев: По повод данъчната реформа - пет важни реформи преди нея

9 Юни, 2026 16:01 952 14

  • евгений кънев-
  • данъци-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • мерки

Но необлагаем минимум е нужен за корекция на порока при внедряване на плоския данък

Евгений Кънев: По повод данъчната реформа - пет важни реформи преди нея - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По повод данъчната реформа - пет важни реформи преди нея:

(1) Нови доходни данъци не са нужни, докато няма решително намаляване на сивата икономика, около 33% от БВП.

Най-важната мярка тук е забраната за кешови разплащания над 500 евро, вместо досегашните малко над 5,000 евро - мярка блокирана от ГЕРБ и ДПС, а ИТН искаха още да се увеличи прага.

Задължителното електронно плащане на заплати и осигуровки и разплащане на търговски сделки в повечето обекти (извън хранителните магазини и някои други за стоки от първа необходимост) допълнително ще я свие.

(2) Нови доходни данъци не са нужни, докато не бъде съкратена държавната администрация - за да стигнем средното ниво на ЕС, трябва да бъдат съкратени минимум 5,000 души, а Естония - около 10,000 души (реално доста повече).

(3) Нови доходни данъци не са нужни, докато не се пресече източване на бюджета чрез ДДС, социалните пенсии, ТЕЛК и Здравната каса.

(4) Нови доходни данъци не са нужни, докато не бъдат пресечени схемите за източване на бюджета чрез обществените поръчки - за което е нужно работещо правосъдие.

(5) Нови доходни данъци не са нужни преди да се вдигнат данъците за имоти, замърсяващи автомобили и наследство.

Защо?

Защото България има общ данък труд от 34%, което е само с един процентен пункт под средния за ОИСР и с пет процентни пункта под средния за ЕС.

Но необлагаем минимум е нужен за корекция на порока при внедряване на плоския данък.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    14 3 Отговор
    Този някога бил ли е прав с прогнозите и коментарите си? Някой помни ли подобно нещо от тоя експерт по всичко?

    16:04 09.06.2026

  • 2 Сталин

    11 3 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.

    Коментиран от #10

    16:04 09.06.2026

  • 3 пръц

    11 3 Отговор
    поредният разбирач с отпаднала необходимост отивам да повръщам.

    16:05 09.06.2026

  • 4 🦁ЩЩД🦁

    5 1 Отговор
    Здрасти Гена ! Но не Крокодила ! Крокодилката Урси.

    16:05 09.06.2026

  • 5 Сталин

    10 0 Отговор
    WSJ пишат за икономическото чудо на Северна Корея,ръста на икономиката е 6,7% ,мащабни инвестиции в огромни инфраструктурни проекти ,супермодерни сгради в Пхенян и електрически коли навсякъде,производство на балистични ракети,голям ръст на зърнопроизводство 5 милиона тона, и това без една стотинка заеми и постоянни санкции от запада ,а България в клуба на богатите произвежда само цървули

    Коментиран от #7

    16:07 09.06.2026

  • 6 Кънчо

    3 1 Отговор
    кажи нещо за Русия и Украйна. Да се посмеем , не за друго.

    16:21 09.06.2026

  • 7 Така е като

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Китай ги осинови. Ние не случихме на осиновител.

    16:23 09.06.2026

  • 8 Някой

    4 0 Отговор
    Аман от този разбирач по всичко.

    16:27 09.06.2026

  • 9 Гост

    2 0 Отговор
    Пенкилерът ГЕНИЙ ев отново цъфна да ръси умопомрачителните си гениалности срещу съответното заплащане!

    16:42 09.06.2026

  • 10 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Е, поне да не стане като в Испания, където е 20 до 90% данък наследство и дарения в зависимост от близостта с умрелия и сумата. 90% са за над милион на примерно втори братовчед. 20% са на пряк наследник- съпруг/а, син или дъщеря.
    Да, борбата на елита в ЕС е никой извън тях да не може да натрупа богатство и да се изкачи по социалната стълбица- приживе те дерат с данъци да си все около 3-4 пъти МРЗ максимум, сега Холандия вече мина в Долна камара данък нереализирани капиталови приходи- всяка инвестиция при поскъпване се облага с 36% на поскъпването без продажба да си правил(т.е. си събрал 100000 в пенсионен фонд, поскъпват акциите с 50000 при бум, дължиш 18000 евро данък и продавай да го платиш), Испания има данък богатство спрямо областта 1 до 3% годишно от пазарна оценка на активите ти, т.е. акции за 100000, продай 3000 за данъка. Цялата система отива на такова източване на спестявания и наследства.
    Елитът гласува за това, защото те всички по документи нямат лично имущество и доходи освен заплатата. А всъщност просто си прехвърлят всичко на офшорни структури и ползват като "наематели", "управители на 0 заплата" и подобни врътки. И данъците им са 0. Ако не беше така, нямаше ни да има голям наплив за позициите- защо да зарязваш друга кариера за 1-2 мандата на не топ заплата в страната си, а и, ако ще ти се прибира половината доход, някак си би гласувал да се намали данъкът.
    Но същото е било и в разпада на Рим, преди Френската революция. Аристокрацията е

    16:44 09.06.2026

  • 11 Хаха

    1 0 Отговор
    Бизнесът не пасе трева.Ако плащането е над 500 евро,се разбива на няколко фактури. Заплатите да се плащат електронно като минимална,останалото в плик.

    Коментиран от #12

    16:58 09.06.2026

  • 12 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    Явно не познаваш закона. Ако те хванат с няколко плащания в брой от един и същи клиент в рамката на годината и плащанията са за едно и също нещо, то пак си в нарушение. Фризьор, ресторант са вид изключения да не ги гонят, но клиент на плочкаджия, забрави да мине.

    Коментиран от #13, #14

    16:59 09.06.2026

  • 13 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Ти с какво си предозирал? От 1989 година съм честен частник и познавам всички вратички на закона.Няма ограничение да прехвърлиш лимита.Купил си нещо,платил си.После си се сетил за друго и си купил пак.

    17:05 09.06.2026

  • 14 Плочкаджия

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Аз работя само в брой,в кеш и на ръка,брато! Приготви 50 евро за квадрат.

    17:19 09.06.2026