КАТ събра 18 000 евро от глоби за средна скорост

Около 18 хиляди евро е успяла да събере Пътната полиция от издадени и неоспорени и впоследствие платени, фишове за превишаване на изключително оспорваната средна скорост по магистралите и скоростните отсечки.

Сумата, която КАТ е отчела за цели над 7 пълни месеца, отчете МВР шефът Иван Демерджиев в отговор на парламентарно питане от депутата от ДБ Мартин Димитров. Повечко наказания е имало миналата година - 3 месеца от въвеждането на системата.

За периода от 07.09.2025 г. (датата на влизане в сила на законовите изменения) до 31.12.2025 г. органите на Министерството на вътрешните работи са издали общо 1140 електронни фиша (ЕФ) за нарушения, установени чрез системи за секционен контрол на средната скорост, на обща стойност 46 509,09 евро.

Към 03.08.2026 г. са връчени и влезли в сила 531 ЕФ на обща стойност 21 437,01 евро. От тях са заплатени 434 ЕФ на обща стойност 17 822,46 евро, от които 413 ЕФ на стойност 16866.38 евро са заплатени доброволно, а принудително са събрани от Националната агенция за приходите 21 ЕФ на стойност 956,08 евро.

Събираемостта, изчислена спрямо броя на влезлите в сила ЕФ, възлиза на 81,73 %, а събираемостта по стойност на влезлите в сила глоби е също над 80 на сто, което представлява съотношението между събраните суми и общия размер на влезлите в сила глоби.

Данните са генерирани на 04.08.2026 г. чрез Автоматизираната информационна система „Административнонаказателна дейност и не се считат за окончателни, уточняват от МВР.