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КАТ събра 18 000 евро от глоби за средна скорост

КАТ събра 18 000 евро от глоби за средна скорост

17 Август, 2026 19:41 398 8

  • кат-
  • глоби-
  • средна скорост

Повечко наказания е имало миналата година - 3 месеца от въвеждането на системата

КАТ събра 18 000 евро от глоби за средна скорост - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 18 хиляди евро е успяла да събере Пътната полиция от издадени и неоспорени и впоследствие платени, фишове за превишаване на изключително оспорваната средна скорост по магистралите и скоростните отсечки.

Сумата, която КАТ е отчела за цели над 7 пълни месеца, отчете МВР шефът Иван Демерджиев в отговор на парламентарно питане от депутата от ДБ Мартин Димитров. Повечко наказания е имало миналата година - 3 месеца от въвеждането на системата.

За периода от 07.09.2025 г. (датата на влизане в сила на законовите изменения) до 31.12.2025 г. органите на Министерството на вътрешните работи са издали общо 1140 електронни фиша (ЕФ) за нарушения, установени чрез системи за секционен контрол на средната скорост, на обща стойност 46 509,09 евро.

Към 03.08.2026 г. са връчени и влезли в сила 531 ЕФ на обща стойност 21 437,01 евро. От тях са заплатени 434 ЕФ на обща стойност 17 822,46 евро, от които 413 ЕФ на стойност 16866.38 евро са заплатени доброволно, а принудително са събрани от Националната агенция за приходите 21 ЕФ на стойност 956,08 евро.

Събираемостта, изчислена спрямо броя на влезлите в сила ЕФ, възлиза на 81,73 %, а събираемостта по стойност на влезлите в сила глоби е също над 80 на сто, което представлява съотношението между събраните суми и общия размер на влезлите в сила глоби.

Данните са генерирани на 04.08.2026 г. чрез Автоматизираната информационна система „Административнонаказателна дейност и не се считат за окончателни, уточняват от МВР.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Люлин

    7 1 Отговор
    Да си купят свещи с тези пари

    19:45 17.08.2026

  • 2 18 хиляди евро е успяла да събере Пътнат

    5 1 Отговор
    браво
    много големи постъпления
    както радевите разгромиха олигарсите
    те пък разгромиха джигитите и вече ги няма и се крият от страх

    19:47 17.08.2026

  • 3 Гост

    5 0 Отговор
    Още няма ясни норми за средната скорост по участъци.
    Няма и как участниците в движението да контролират средната си скорост, защото тя е осреднено понятие, което се изчислява от множество разнородни моментни скорости.
    Просто се събират едни пари, за да се пълнят едни джобове.

    19:49 17.08.2026

  • 4 Гост

    4 0 Отговор
    Какъв процент съжираемостта от чуждестранни нарушители?

    Коментиран от #7

    19:51 17.08.2026

  • 5 Ммааллееейй

    3 0 Отговор
    Тия калпазани не могат си платят само бензина на новите коли де работят на празен ход заради климатика дорде се протягат скрити у храстите ,като партизани в засада преди да оберат поредната...мандра...
    БРАВО БРЕ!
    ХВАЛА!

    19:52 17.08.2026

  • 6 Рекета си струва

    4 0 Отговор
    ПТП-тата не намаляват но затова пък някой здраво се гуши.Пари от нищото..

    19:54 17.08.2026

  • 7 Такъв

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    0,00000%

    19:56 17.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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