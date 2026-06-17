Георги Вулджев: Да намалим заплатите на държавните служители!

Разговорът по темата за осигуровките на държавните служители се води много нечестно.
Това коментира във "Фейсбук" Георги Вилджев.
Цялото говорене тип "да си плащат осигуровките" е много подвеждащо. На практика се предлага да се съкратят заплатите на държавните служители, но никой не смее да го каже директно.
Погледнато от фундаментална икономическа гледна точка няма как държавните служители "да си плащат" осигуровките, в смисъла, в който работещите в частния сектор го правят. Тези пари в крайна сметка винаги идват от данъкоплатците.
По дефиниция няма как да е иначе.
Защо казвам това? Защото в крайна сметка парите ако идват от едно и също място (държавните приходи), какво значение може да има дали държавните служители "си плащат" сами осигуровките или не?
Тук не става дума за това държавата да *им вземе* повече пари, както става когато се вдигат осигуровките за работещите в частния сектор, а за това да искаме от тях *да върнат* пари, които държавата им е дала (като заплати).
Става леко объркващо, нали? С нечестните идеи обикновено е така.
Разковничето е следното. Ако накараме държавните служители да "връщат ресто" като осигуровки на държавата без да им намалим чистия разполагаем доход, нищо не сме направили. Просто сме прехвърлили пари от единия джоб в другия.
Единственият начин, по който това има някакъв реален ефект и спестява пари за бюджета, е ако накараме държавните служители да "връщат ресто", което им намаля чистия доход.
Тоест ако им орежем заплатите. Това е. Това е цялата идея.
Да. Намалим. Заплатите. На. Държавните. Служители.
Много е отчайващо, когато това дори не можем да го кажем в прав текст. Нечестно и подвеждащо е спрямо всички (държавни служители и данъкоплатци), защото едно нещо се представя за друго.
И това всъщност прави самото предложение по-трудно защитимо. Ако си убеден в полезността на това, което предлагаш, просто кажи в прав текст какво е. Защо е това увъртане?
Аз не се страхувам да кажа, че заплатите в публичния сектор трябва да се съкратят. Особено в някои ведомства. Ще ги спомена отново - най-вече в МВР и съдебната система. Трябва и да се съкращават позиции. Да се уволняват хора. В централната администрация също, както и в местната, след окрупняване.
* Заглавието е на ФАКТИ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #31, #35, #61
16:05 17.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бо(га)ташко депутатче
16:06 17.06.2026
5 Гост
- намалите щатните бройки;
- не увеличавате известно време заплатите им, при всяко поскъпване на бензина с 1 цент;
- ги накарате да вършат работа, вместо да ровят из интернет до край на работния ден;
- им орежете безбройните бонуси, с които ги галите и обгрижвате, особено като наближат избори.
Коментиран от #13
16:07 17.06.2026
6 Мемо
Коментиран от #17
16:07 17.06.2026
7 К ъ ф
Това нещо разбира ли се само, какво говори?
16:07 17.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Фикри
16:10 17.06.2026
10 Тома
16:11 17.06.2026
11 Все тая
Коментиран от #60, #69
16:17 17.06.2026
12 Ами
16:20 17.06.2026
13 Д-р Марин Белчев
До коментар #5 от "Гост":В отговор на тези предложения:
- щатните бройки в България са под средното ниво за ЕС. Провери го.
- заплатите на много държавни служители не са нараствали от 2022 г. Не гледай само МВР, МО и съдебната система.
- в повечето държавни организации е забранен достъпа до социални мрежи, вкл. Фейсбук, Ютюб, Инстаграм и др.
- с изключение на МО, МВР, съдебната система и финансите, няма такова нещо, като безкрайни бонуси.
Повечето редови държавни служители живеят от заплата до заплата.
Проверявай си информацията, защото подвеждаш хората.
Коментиран от #20
16:22 17.06.2026
14 Дядо от село
16:25 17.06.2026
15 Д-р Марин Белчев
Данните му са неверни.
16:25 17.06.2026
16 Започнете с калинките
Коментиран от #18
16:26 17.06.2026
17 Анонимен
До коментар #6 от "Мемо":Радев е пенсионер и огромна част от служебници му
16:28 17.06.2026
18 Анонимен
До коментар #16 от "Започнете с калинките":В парламента е пълно с регреси които само лежат вън
Коментиран от #22, #26, #28
16:29 17.06.2026
19 Цък
Коментиран от #53
16:31 17.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Безпрецедентна е у нас
16:33 17.06.2026
22 Гост
До коментар #18 от "Анонимен":По един представител от област. Никакви 240.
16:34 17.06.2026
23 АНАЛИЗ
Кое се е променило в работата на щатните държавни служители, за следва увеличение !?
Само , производствения частен сектор увеличава ефективността си, а държавни ръководители се грижат за застоялите в развитието си държавни хрантутници, че и даже ги увеличават като количество, и без качество !!!
16:37 17.06.2026
24 Пълна каша е в главата
Няма значение, че данъкоплатците плашат заплатите на държавните служители. Последните трябва да плащат пенсионни, здравни и т.н. застраховки, както всички други категории труд, които да отиват към съответните фондове. Дали частник или държавата ти плаща заплатата, осигуровките са процент от нея и всеки служител си плаща своята част. Останалата част я плащат работодателите, вкл. и държавата.
Инак при увеличаване на заплатите на държавните служители, с колко трябва да я " намали " този финансов гений, че да " прихване" и осигуровките?!
16:40 17.06.2026
25 475
ГЕРБ, ДПС и НПО-та да върнат откраднатите пари докато бяха на власт, а не да вземаш пари от ченгетата
Като някой ти удари един шамар и после ревеш в полицията и търсиш помощ, а иначе ги плюе.
16:40 17.06.2026
26 Ето нещо,
До коментар #18 от "Анонимен":което ще изчисти списъците от починалите и ще се обърне внимание на негласуващите. Примерно: 6 500 000 избиратели разделено на 240 е 27 000 гласа за депутат. Гласували 3 000 000 и се падат 111 депутата. Ето това е начина да намалим броя на депутатите, да се изчистят починалите и да се вземат предвид негласуващите.
16:41 17.06.2026
27 Не разбрах -
Коментиран от #36
16:42 17.06.2026
28 Ето още един начин
До коментар #18 от "Анонимен":Избирателите са 6,5млн. при население 6мил. Трябва да се направи активна регистрация преди изборите по местоживеене като се използват данните от НАП, НОИ и учащите се над 18г. Няма ли те в тия списъци никаква регистрация. Нека да гласуват тия които учат, работят и плащат данъци или са работили. Никакъв глас от социални паразити, да видим тогава на кого ще купуват гласа.
16:43 17.06.2026
29 Най
Коментиран от #45
16:43 17.06.2026
30 Смърфиета
16:44 17.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ироничен
О, досетих се......
16:49 17.06.2026
33 Слави
Коментиран от #41
16:49 17.06.2026
34 новак
Ннещата трябва да се подредят правилно. Съответните фондове да се пълнят от всички (някои от бюджета) , а социалните плащания от съответното министерство. Тогава да се види какво не достига. Да стане ясно кой какъв принос има. И пенсиите да се определят в зависимост от приноса.
16:51 17.06.2026
35 гост
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Само за сведения на копейки !!! На запад данъците и средно жилище достигат 10-12% от стойността му !!!! ВСЯКА година , тоест на всеки 10-12 години го плащаш още веднъж !! И ако решиш да го завещаеш на децата си ще платят още 40-50 % от стойността !! Накуп !! А за затворени комплекси с поддръжка и екстри даже няма да обяснявам !! Ако тука ви поискат дори една десета от това ще стане революция !! А там 50-60% от хората живеят под наем !!! И им излиза по- евтино от това да си купят жилище !!
Коментиран от #57, #68
16:53 17.06.2026
36 Сега се получава нещо
До коментар #27 от "Не разбрах -":което в техниката се нарича положителна обратна връзка. Нека СРЗ да е била 2000€ и става 2200€. Като индексираш заплатите с 10% на 700 000 държавни служители СРЗ става 2300€ и следващия месец пак я индексираш, но тя все се увеличава пустата. И така до безкрай. Затова бих предложил да се работи с МРЗ която се увеличава годишно 1-2 пъти от Парламента.
16:53 17.06.2026
37 Смърфиета
Администрацията е политически въпрос. Тя не е деполитизирана, но е циментирана. Трябва да се приеме чисто нов ЗДС. Тогава няма да се налагат мащабни преструктурирания, за да се съкрати един човек. Това не важи обаче за силовите структури. Там трябва да бъде обратното. Естествено, пенсионерите трябва да се задоволят с пенсиите си на един по-късен етап. Полиция и армия не се пипат по никакъв начин.
Съдебната власт – там също чисто нов закон. Защо не пришият прокурора към администрацията на съда? Така той ползва същите права и същите помещения ако щете като съдиите, но остават двете колегии, и фигурата на Главния прокурор. И да им направят ведомствена столова.
Оттам вече е основата за оптимизиране на строителството и ремонтите на пътна и друга инфраструктура, и оптимизирането на здравеопазването и образованието. Всички знаят, че ударно трябва да се обучат лекари и мед. сестри. Докато не им разбутат кошера, тези с големите заплати ще отвръщат болезнено на всеки удар. Трябва да има лекари в затвора за стопански престъпления, с лишаване от права. За по две-три години. Частните болници да не се финансират от касата, да се построят или възстановят поликлиниките, там, където има население. Младият лекар да започва по разпределение в медицински пункт, докато не му намерят място да специализира. Ако откаже да отиде по разпределение, или да приеме специализация въз основа на решение на централизирана комисия в МЗ, да учи език и да си приготви два к
16:57 17.06.2026
38 Да кажа и аз
До коментар #31 от "гост":За много от изброените неща имаш право,но специално за лекари аз имам добри спомени.Наложи ми се да правя ЯМР,вИталия, платих 66 евро,в България 600лв(правих го преди еврото).Там осигурен здравно,с трудов договор. Невролога ми даде направление,обадих се по телефона,и ми дадоха ден и час.Здравните осигуровки важаха и в Бг.Но тук ,греда,невролог трябва да пише до здр. каса за да ми разрешат ЯМР,разбира се не ми разрешиха,ами платих си от джоба щото вече не работя там,а ми беше важно изследване.В Италия здравноосигурените,с трудов договор не ги одират като у нас,с допълнителни плащания за каквото се сетиш.
17:01 17.06.2026
39 Нашата мила държава
Коментиран от #40
17:03 17.06.2026
40 айде стига вече глупости
До коментар #39 от "Нашата мила държава":Държавните служители са трета категория, само МВР и военните се пенсионират на 54!
Коментиран от #47
17:04 17.06.2026
41 новак
До коментар #33 от "Слави":Струва ми се, че никой няма да остане без работа. Има много незаети работни места.
Не знам как има толково много полицаи по статистика, а на улицата няма никакъв.
Надявам се да има доста съкращения. В момента държавната (общинската и др.) администрация е неефективна. Искат се документи, които могат да се получат електронно. Дублират се функции. Всичко е на хартия. Раздробяване на една процедура на стъпки, за да се разкарват хората. Най сетне трябва да се влезне в режим на е-администрация. И то бърза.
Коментиран от #44
17:05 17.06.2026
42 ооао
Коментиран от #49, #62
17:07 17.06.2026
43 ССС
17:08 17.06.2026
44 нека си кажем истината
До коментар #41 от "новак":Кой ще наеме човек на 50 плюс работил 25 години в администрацията? Бърз отговор - никой.
17:09 17.06.2026
45 Аааа
До коментар #29 от "Най":И в сектор съдилища - предлагам намаление на заплатите от 100 %
17:10 17.06.2026
46 Ганю
Коментиран от #48
17:11 17.06.2026
47 Джержински
До коментар #40 от "айде стига вече глупости":Ама вечер си спиш при жената,нали?
А по празници- надуваш г.....а
17:14 17.06.2026
48 уууу
До коментар #46 от "Ганю":Що не вземе той да си намали заплатата, дето и акъл не може да ръси, а за това му плащат на ова недонос-че.
Коментиран от #56
17:14 17.06.2026
49 Всички,
До коментар #42 от "ооао":които си изброил, са държавни служители.
Плюс още много други.
17:15 17.06.2026
50 Съгласни сме
17:16 17.06.2026
51 Колко са държавните служители
Според Вулджев, при всяко увеличение на заплатите на тези хора в бъдеще ще трябва заплатите им да бъдат " намалявани" !
Коментиран от #55
17:21 17.06.2026
52 Тъпа ушанка
17:22 17.06.2026
53 Мурзилко
До коментар #19 от "Цък":Па той си е такъв..И прякорът му е М....о
17:22 17.06.2026
54 Смърфиета
17:24 17.06.2026
55 Смърфиета
До коментар #51 от "Колко са държавните служители":Убразованието много западна. Вулджев не владее в достатъчно добра степен диалектичния метод. Дали умее да смята не мога да преценя. Защо не запише частен курс по "Диамат" при доц. Огнян Минчев? Само трябва да се сформира група. Срещу парите си, ще получи освен знание, и сертификат. Пазарна икономика в действие!
17:28 17.06.2026
56 Смърфиета
До коментар #48 от "уууу":Момчето е без работа. Не проявявайте излишна жестокост.
Коментиран от #63
17:30 17.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Смърфиета
До коментар #11 от "Все тая":Не реве за работници. Иначе шефовете сами щяха да обикалят по кварталните кафенета. За държавна пара реве като вдувица за ...
17:39 17.06.2026
61 оня с коня
До коментар #2 от "Последния Софиянец":поради защо трябва да се изравняват заплатите?
17:39 17.06.2026
62 Смърфиета
До коментар #42 от "ооао":Това, което си написал е нелепо.
17:41 17.06.2026
63 Милчо Лаков
До коментар #56 от "Смърфиета":Ако е синът на Диди,да знаеш,че са милионери още от комунистическо....
17:43 17.06.2026
64 ВУЛДЖО,
17:44 17.06.2026
65 Борба с олигархията
1.Бюджетните оари за осигуривки, внесто към служител и той обратно в държавата, сега се привеждат от държавата.Искат вариант 2/
2..Бюджетни пари-служител-осигуровки обрстно в държавата.
Дъвка за наивници на Дъ ...Бъ
Или искт да се намалвт парите на служиелите с одигуровките.
Заплата служител 1цяло 1/4 от МИНИМАЛНА
Заплата депутат 3 пъти СРЕДНАТА за писледните 3 месец/щи не от МИНИМАЛНАРА
Дъ...Бъ така се борят с олигархията
17:44 17.06.2026
66 Майора
17:49 17.06.2026
67 вулджо
да им се изземат имоти и пари барабар с твоите заплатки мишок
17:52 17.06.2026
68 Милчо
До коментар #35 от "гост":65кв.м.с гараж в Хиподрума-данък250лв(120евро сега),кола среден клас-35-40лв.Това е 0.50цента на ден,за да живееш в София.Не смеят да пипат,за да не губят избиратели....
17:54 17.06.2026
69 Абе....
До коментар #11 от "Все тая":Частния сектор, кога ще почне да внася, на нещо повече от минимална заплата, та само мрънка, видиш ли, само ние пълним хазната. Тия фирми, дето ги шмулят държавните поръчки, сигурно са държавни, с държавни служители на работа назначени.
17:57 17.06.2026
70 Нищо ново
17:59 17.06.2026