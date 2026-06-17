Георги Вулджев: Да намалим заплатите на държавните служители!

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Разговорът по темата за осигуровките на държавните служители се води много нечестно.

Това коментира във "Фейсбук" Георги Вилджев.

Цялото говорене тип "да си плащат осигуровките" е много подвеждащо. На практика се предлага да се съкратят заплатите на държавните служители, но никой не смее да го каже директно.

Погледнато от фундаментална икономическа гледна точка няма как държавните служители "да си плащат" осигуровките, в смисъла, в който работещите в частния сектор го правят. Тези пари в крайна сметка винаги идват от данъкоплатците.

По дефиниция няма как да е иначе.

Защо казвам това? Защото в крайна сметка парите ако идват от едно и също място (държавните приходи), какво значение може да има дали държавните служители "си плащат" сами осигуровките или не?

Тук не става дума за това държавата да *им вземе* повече пари, както става когато се вдигат осигуровките за работещите в частния сектор, а за това да искаме от тях *да върнат* пари, които държавата им е дала (като заплати).

Става леко объркващо, нали? С нечестните идеи обикновено е така.

Разковничето е следното. Ако накараме държавните служители да "връщат ресто" като осигуровки на държавата без да им намалим чистия разполагаем доход, нищо не сме направили. Просто сме прехвърлили пари от единия джоб в другия.

Единственият начин, по който това има някакъв реален ефект и спестява пари за бюджета, е ако накараме държавните служители да "връщат ресто", което им намаля чистия доход.

Тоест ако им орежем заплатите. Това е. Това е цялата идея.

Да. Намалим. Заплатите. На. Държавните. Служители.

Много е отчайващо, когато това дори не можем да го кажем в прав текст. Нечестно и подвеждащо е спрямо всички (държавни служители и данъкоплатци), защото едно нещо се представя за друго.

И това всъщност прави самото предложение по-трудно защитимо. Ако си убеден в полезността на това, което предлагаш, просто кажи в прав текст какво е. Защо е това увъртане?

Аз не се страхувам да кажа, че заплатите в публичния сектор трябва да се съкратят. Особено в някои ведомства. Ще ги спомена отново - най-вече в МВР и съдебната система. Трябва и да се съкращават позиции. Да се уволняват хора. В централната администрация също, както и в местната, след окрупняване.

* Заглавието е на ФАКТИ