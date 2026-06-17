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Георги Вулджев: Да намалим заплатите на държавните служители!

Георги Вулджев: Да намалим заплатите на държавните служители!

17 Юни, 2026 16:00 2 039 70

  • георги вулджев-
  • реформа-
  • държавни служители-
  • заплати-
  • осигуровки-
  • бюрократи

Трябва приоритетно да се реже в МВР и съдебната система. Да се намаляват заплати и да се уволняват хора

Георги Вулджев: Да намалим заплатите на държавните служители! - 1
Снимка: БНР
Георги Вулджев Георги Вулджев финансов анализатор
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Разговорът по темата за осигуровките на държавните служители се води много нечестно.
Това коментира във "Фейсбук" Георги Вилджев.

Цялото говорене тип "да си плащат осигуровките" е много подвеждащо. На практика се предлага да се съкратят заплатите на държавните служители, но никой не смее да го каже директно.

Погледнато от фундаментална икономическа гледна точка няма как държавните служители "да си плащат" осигуровките, в смисъла, в който работещите в частния сектор го правят. Тези пари в крайна сметка винаги идват от данъкоплатците.
По дефиниция няма как да е иначе.

Защо казвам това? Защото в крайна сметка парите ако идват от едно и също място (държавните приходи), какво значение може да има дали държавните служители "си плащат" сами осигуровките или не?

Тук не става дума за това държавата да *им вземе* повече пари, както става когато се вдигат осигуровките за работещите в частния сектор, а за това да искаме от тях *да върнат* пари, които държавата им е дала (като заплати).
Става леко объркващо, нали? С нечестните идеи обикновено е така.

Разковничето е следното. Ако накараме държавните служители да "връщат ресто" като осигуровки на държавата без да им намалим чистия разполагаем доход, нищо не сме направили. Просто сме прехвърлили пари от единия джоб в другия.
Единственият начин, по който това има някакъв реален ефект и спестява пари за бюджета, е ако накараме държавните служители да "връщат ресто", което им намаля чистия доход.

Тоест ако им орежем заплатите. Това е. Това е цялата идея.

Да. Намалим. Заплатите. На. Държавните. Служители.

Много е отчайващо, когато това дори не можем да го кажем в прав текст. Нечестно и подвеждащо е спрямо всички (държавни служители и данъкоплатци), защото едно нещо се представя за друго.

И това всъщност прави самото предложение по-трудно защитимо. Ако си убеден в полезността на това, което предлагаш, просто кажи в прав текст какво е. Защо е това увъртане?

Аз не се страхувам да кажа, че заплатите в публичния сектор трябва да се съкратят. Особено в някои ведомства. Ще ги спомена отново - най-вече в МВР и съдебната система. Трябва и да се съкращават позиции. Да се уволняват хора. В централната администрация също, както и в местната, след окрупняване.

* Заглавието е на ФАКТИ


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    50 4 Отговор
    Цените се изравниха с тези в еврозоната.Сега трябва да се изравнят и заплатите.

    Коментиран от #31, #35, #61

    16:05 17.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бо(га)ташко депутатче

    31 3 Отговор
    Браво, нашите са вдигнати и замразени - намаляне няма!

    16:06 17.06.2026

  • 5 Гост

    34 7 Отговор
    Достатъчно ще е да:
    - намалите щатните бройки;
    - не увеличавате известно време заплатите им, при всяко поскъпване на бензина с 1 цент;
    - ги накарате да вършат работа, вместо да ровят из интернет до край на работния ден;
    - им орежете безбройните бонуси, с които ги галите и обгрижвате, особено като наближат избори.

    Коментиран от #13

    16:07 17.06.2026

  • 6 Мемо

    37 6 Отговор
    Също така, трябва да се приеме със закон, пенсионери да не могат да работят държавна работа!

    Коментиран от #17

    16:07 17.06.2026

  • 7 К ъ ф

    18 16 Отговор
    Е този из тъ рван от са нита рите пац иент?
    Това нещо разбира ли се само, какво говори?

    16:07 17.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фикри

    22 12 Отговор
    Да върнем задължителната наборна служба от 2 години, както са били нашите бащи и дядовци !

    16:10 17.06.2026

  • 10 Тома

    33 2 Отговор
    България е с най много държавни служители и полицаи защото аз съм п.рост и вие сте п.рости

    16:11 17.06.2026

  • 11 Все тая

    31 4 Отговор
    Частния сектор реве за работници. Ще им се наложи да бачкат. С толкова полицаи и магистрати то добре платени трябва да сме най безопасната държава в света….. ама не сме. Осъдени само кокошкари, команчите вилнеят тъй че файда йок. Пазара на труда ги чака

    Коментиран от #60, #69

    16:17 17.06.2026

  • 12 Ами

    28 1 Отговор
    те и депутатите, са държавни служители, бе мyшмyл....

    16:20 17.06.2026

  • 13 Д-р Марин Белчев

    18 17 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    В отговор на тези предложения:
    - щатните бройки в България са под средното ниво за ЕС. Провери го.
    - заплатите на много държавни служители не са нараствали от 2022 г. Не гледай само МВР, МО и съдебната система.
    - в повечето държавни организации е забранен достъпа до социални мрежи, вкл. Фейсбук, Ютюб, Инстаграм и др.
    - с изключение на МО, МВР, съдебната система и финансите, няма такова нещо, като безкрайни бонуси.
    Повечето редови държавни служители живеят от заплата до заплата.
    Проверявай си информацията, защото подвеждаш хората.

    Коментиран от #20

    16:22 17.06.2026

  • 14 Дядо от село

    22 2 Отговор
    Мамин сладък Гошко,ако на плащането на осигуровките от държавния служител му казваш "връщане на ресто",то аз на моите данъци, като частник трябва да им казвам -рекет.

    16:25 17.06.2026

  • 15 Д-р Марин Белчев

    18 15 Отговор
    Срамно е съвсем млад финансов анализатор, който вероятно живее още при родителите си, не плаща сметки за електричество, вода, отопление и майка му му готви, да предлага решения за хора, които едва свързват двата края на заплати, които не са увеличавани от години.
    Данните му са неверни.

    16:25 17.06.2026

  • 16 Започнете с калинките

    25 2 Отговор
    и шуробаджанащината!

    Коментиран от #18

    16:26 17.06.2026

  • 17 Анонимен

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мемо":

    Радев е пенсионер и огромна част от служебници му

    16:28 17.06.2026

  • 18 Анонимен

    18 0 Отговор

    До коментар #16 от "Започнете с калинките":

    В парламента е пълно с регреси които само лежат вън

    Коментиран от #22, #26, #28

    16:29 17.06.2026

  • 19 Цък

    13 6 Отговор
    Тези взимат Радев за дебил. Защо не уволнявахте, защо не рязахте, защо лъгахте че няма да има инфлация след приемане на еврото

    Коментиран от #53

    16:31 17.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Безпрецедентна е у нас

    27 3 Отговор
    работата след навършване на възраст в държавните служби, взимане на пенсия и заплата едновременно. Навсякъде по света питат навършилият възраст за пенсиониране - Можеш ли да изкараш още една година. Ако каже "да" минава на срочен договор за 1г. и работи, но без да се пенсионира. И така всяка година докато може, накрая се пенсионира и е до там. Тук на 54г. взимат 20 заплати, пенсия и продължават да работят мъчейки се всякак да останат възможно най-дълго в това положение. Това е в МВР, армията, службите за сигурност, държавни агенции, дирекции, отдели, КЕВР, БЕХ, БЧК и много други пълни с дърти паразити.

    16:33 17.06.2026

  • 22 Гост

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    По един представител от област. Никакви 240.

    16:34 17.06.2026

  • 23 АНАЛИЗ

    13 2 Отговор
    За да увеличаваш заплатата , трябва тази производствена единица да си увеличава производителността и качеството и количеството .
    Кое се е променило в работата на щатните държавни служители, за следва увеличение !?
    Само , производствения частен сектор увеличава ефективността си, а държавни ръководители се грижат за застоялите в развитието си държавни хрантутници, че и даже ги увеличават като количество, и без качество !!!

    16:37 17.06.2026

  • 24 Пълна каша е в главата

    13 1 Отговор
    на този млад гений!
    Няма значение, че данъкоплатците плашат заплатите на държавните служители. Последните трябва да плащат пенсионни, здравни и т.н. застраховки, както всички други категории труд, които да отиват към съответните фондове. Дали частник или държавата ти плаща заплатата, осигуровките са процент от нея и всеки служител си плаща своята част. Останалата част я плащат работодателите, вкл. и държавата.
    Инак при увеличаване на заплатите на държавните служители, с колко трябва да я " намали " този финансов гений, че да " прихване" и осигуровките?!

    16:40 17.06.2026

  • 25 475

    6 9 Отговор
    Възмутен и отвратен съм от написаното
    ГЕРБ, ДПС и НПО-та да върнат откраднатите пари докато бяха на власт, а не да вземаш пари от ченгетата
    Като някой ти удари един шамар и после ревеш в полицията и търсиш помощ, а иначе ги плюе.

    16:40 17.06.2026

  • 26 Ето нещо,

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    което ще изчисти списъците от починалите и ще се обърне внимание на негласуващите. Примерно: 6 500 000 избиратели разделено на 240 е 27 000 гласа за депутат. Гласували 3 000 000 и се падат 111 депутата. Ето това е начина да намалим броя на депутатите, да се изчистят починалите и да се вземат предвид негласуващите.

    16:41 17.06.2026

  • 27 Не разбрах -

    6 1 Отговор
    младежът предлага при всяко следващо увеличение на заплатите на държавните служители да се налага пак да се намалява ли.

    Коментиран от #36

    16:42 17.06.2026

  • 28 Ето още един начин

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Избирателите са 6,5млн. при население 6мил. Трябва да се направи активна регистрация преди изборите по местоживеене като се използват данните от НАП, НОИ и учащите се над 18г. Няма ли те в тия списъци никаква регистрация. Нека да гласуват тия които учат, работят и плащат данъци или са работили. Никакъв глас от социални паразити, да видим тогава на кого ще купуват гласа.

    16:43 17.06.2026

  • 29 Най

    5 1 Отговор
    вече в сектор сигурност ! Със 70% на долу!

    Коментиран от #45

    16:43 17.06.2026

  • 30 Смърфиета

    8 0 Отговор
    Вулджев е не по-малко безработен от мене, но аз нямам фейсбук, не бих приела да продавам лицето си по телевизиите. Когато не го виждате на екрана, значи не е на работа. Дали се води някъде в някое НПО няма значение. Финансирането им не е манна небесна. Може да го усигоряват, ама нека доживее. Да докаже, че е богат и успял, че е учил на Запад, че е доцент и тогава ще стане "пророкът Гочо" с такова съдържание на мантрите, пророчествата и начина по който свързва изреченията смислово, въобще по който изгражда текста си. Иначе, като интелект, по-скоро съм скептична. Може би ако поживее малко в Чирпан или Цалапица би разсъждавал по другояче. И този не е най-гнусния минедчия. Адриан Николов го бие. Той наистина печели пари от приказките си и управлява наследството на Красен Станчев. Вулджев не е такъв професионалист и на приказването, и на минедчийството.

    16:44 17.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ироничен

    6 0 Отговор
    Защо не се обсъжда намаление на заплатите и броя на медии и журналисти?
    О, досетих се......

    16:49 17.06.2026

  • 33 Слави

    0 9 Отговор
    Тава са големи тъпотии. Първо заплати няма как да се намаляват ( закона го забранява). Ако това се случи разходите за съдебни дела ще са 3 пъти повече. Уволнението на държавни служители също е в тази хипотеза и разходите ще са огромни. Единственното правилно решение е да бъдат накарани да работят въпросните служители и да бъдат организирани по адекватен начин. А относно трудовите възнаграждения смятам , че във всички сектори и държавни и частни трябва да нарасват заплатите пропорционално с инфлацията и да не се губи покупателната способност. В заключение освен едни стотици хора да останат без работа, с кредити и без начин да се справят с лошата ситуация друго няма да бъде постигнато с уволнение!!!

    Коментиран от #41

    16:49 17.06.2026

  • 34 новак

    3 0 Отговор
    Казва се, че в здръвната каса и в пенсионният фонд няма пари. Затова държавата давала от бюджета да ги пълни. Това очевидно не е напълно вярно. От същата система се правят социални плащания. Това е нередно.
    Ннещата трябва да се подредят правилно. Съответните фондове да се пълнят от всички (някои от бюджета) , а социалните плащания от съответното министерство. Тогава да се види какво не достига. Да стане ясно кой какъв принос има. И пенсиите да се определят в зависимост от приноса.

    16:51 17.06.2026

  • 35 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Само за сведения на копейки !!! На запад данъците и средно жилище достигат 10-12% от стойността му !!!! ВСЯКА година , тоест на всеки 10-12 години го плащаш още веднъж !! И ако решиш да го завещаеш на децата си ще платят още 40-50 % от стойността !! Накуп !! А за затворени комплекси с поддръжка и екстри даже няма да обяснявам !! Ако тука ви поискат дори една десета от това ще стане революция !! А там 50-60% от хората живеят под наем !!! И им излиза по- евтино от това да си купят жилище !!

    Коментиран от #57, #68

    16:53 17.06.2026

  • 36 Сега се получава нещо

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Не разбрах -":

    което в техниката се нарича положителна обратна връзка. Нека СРЗ да е била 2000€ и става 2200€. Като индексираш заплатите с 10% на 700 000 държавни служители СРЗ става 2300€ и следващия месец пак я индексираш, но тя все се увеличава пустата. И така до безкрай. Затова бих предложил да се работи с МРЗ която се увеличава годишно 1-2 пъти от Парламента.

    16:53 17.06.2026

  • 37 Смърфиета

    3 1 Отговор
    А сега сериозно.
    Администрацията е политически въпрос. Тя не е деполитизирана, но е циментирана. Трябва да се приеме чисто нов ЗДС. Тогава няма да се налагат мащабни преструктурирания, за да се съкрати един човек. Това не важи обаче за силовите структури. Там трябва да бъде обратното. Естествено, пенсионерите трябва да се задоволят с пенсиите си на един по-късен етап. Полиция и армия не се пипат по никакъв начин.
    Съдебната власт – там също чисто нов закон. Защо не пришият прокурора към администрацията на съда? Така той ползва същите права и същите помещения ако щете като съдиите, но остават двете колегии, и фигурата на Главния прокурор. И да им направят ведомствена столова.
    Оттам вече е основата за оптимизиране на строителството и ремонтите на пътна и друга инфраструктура, и оптимизирането на здравеопазването и образованието. Всички знаят, че ударно трябва да се обучат лекари и мед. сестри. Докато не им разбутат кошера, тези с големите заплати ще отвръщат болезнено на всеки удар. Трябва да има лекари в затвора за стопански престъпления, с лишаване от права. За по две-три години. Частните болници да не се финансират от касата, да се построят или възстановят поликлиниките, там, където има население. Младият лекар да започва по разпределение в медицински пункт, докато не му намерят място да специализира. Ако откаже да отиде по разпределение, или да приеме специализация въз основа на решение на централизирана комисия в МЗ, да учи език и да си приготви два к

    16:57 17.06.2026

  • 38 Да кажа и аз

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    За много от изброените неща имаш право,но специално за лекари аз имам добри спомени.Наложи ми се да правя ЯМР,вИталия, платих 66 евро,в България 600лв(правих го преди еврото).Там осигурен здравно,с трудов договор. Невролога ми даде направление,обадих се по телефона,и ми дадоха ден и час.Здравните осигуровки важаха и в Бг.Но тук ,греда,невролог трябва да пише до здр. каса за да ми разрешат ЯМР,разбира се не ми разрешиха,ами платих си от джоба щото вече не работя там,а ми беше важно изследване.В Италия здравноосигурените,с трудов договор не ги одират като у нас,с допълнителни плащания за каквото се сетиш.

    17:01 17.06.2026

  • 39 Нашата мила държава

    3 1 Отговор
    се прави на многострадална Геновева казвайки, че плаща почти половината пари за пенсии от държавния бюджет. Забравя обаче, че държавните служители не плащат пенсионни вноски, пенсионират се на 54г. с големи пенсии, а социалните плащания - болнични, майчинство, детски добавки, инвалидни и социални пенсии, обещетения за безработица - ги омесва с пенсиите за трудов стаж и възраст. Така обвинява косвено работещите, че плащат малки пенсионни осигуровки.

    Коментиран от #40

    17:03 17.06.2026

  • 40 айде стига вече глупости

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Нашата мила държава":

    Държавните служители са трета категория, само МВР и военните се пенсионират на 54!

    Коментиран от #47

    17:04 17.06.2026

  • 41 новак

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Слави":

    Струва ми се, че никой няма да остане без работа. Има много незаети работни места.
    Не знам как има толково много полицаи по статистика, а на улицата няма никакъв.
    Надявам се да има доста съкращения. В момента държавната (общинската и др.) администрация е неефективна. Искат се документи, които могат да се получат електронно. Дублират се функции. Всичко е на хартия. Раздробяване на една процедура на стъпки, за да се разкарват хората. Най сетне трябва да се влезне в режим на е-администрация. И то бърза.

    Коментиран от #44

    17:05 17.06.2026

  • 42 ооао

    3 2 Отговор
    Здравната каса и обществените поръчки, военните, мвр, БНТ - там изтичат парите, вие сте се вторачили в 1200 евро заплата на държавен служител. Това е нелепо.

    Коментиран от #49, #62

    17:07 17.06.2026

  • 43 ССС

    8 0 Отговор
    Браво!!! Подкрепям изцяло!!! Заплатите на магистратите следва да са поне с 50% надолу. При това качество на услугата, която ни предоставят, това е най-малкото.

    17:08 17.06.2026

  • 44 нека си кажем истината

    7 1 Отговор

    До коментар #41 от "новак":

    Кой ще наеме човек на 50 плюс работил 25 години в администрацията? Бърз отговор - никой.

    17:09 17.06.2026

  • 45 Аааа

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Най":

    И в сектор съдилища - предлагам намаление на заплатите от 100 %

    17:10 17.06.2026

  • 46 Ганю

    4 2 Отговор
    Само като прочетеш АНАЛизатор,и то финансов и спирам. Пък като му видях мъжествената физиономия- затворих

    Коментиран от #48

    17:11 17.06.2026

  • 47 Джержински

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "айде стига вече глупости":

    Ама вечер си спиш при жената,нали?
    А по празници- надуваш г.....а

    17:14 17.06.2026

  • 48 уууу

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Ганю":

    Що не вземе той да си намали заплатата, дето и акъл не може да ръси, а за това му плащат на ова недонос-че.

    Коментиран от #56

    17:14 17.06.2026

  • 49 Всички,

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "ооао":

    които си изброил, са държавни служители.
    Плюс още много други.

    17:15 17.06.2026

  • 50 Съгласни сме

    2 1 Отговор
    Режете заплати и махайте пенсионери и излишни държавни служители, че са твърде много. И да си плащат осигуровките. Аман от герберски калинки, събираха си ги години!

    17:16 17.06.2026

  • 51 Колко са държавните служители

    3 0 Отговор
    Към 2026 година броят на лицата, работещи строго по Закона за държавния служител и Закона за съдебната власт в България, е 61 200 души, по актуални разчети на НОИ.Когато обаче се разглежда по-широкото понятие за администрация и публичен сектор, цифрите варират спрямо това кои категории работещи се включват:Обхват на държавната заетостДържавна администрация: Около 133 000 служители общо работят в различните структури и министерства на изпълнителната власт, съгласно официалните данни от Информационната система на държавната администрация. Тази бройка обаче изключва служби за сигурност като НСО, ДАНС и Военна полиция.Широк публичен сектор: Над 550 000 – 600 000 души получават заплати от държавния бюджет според анализи. Тази голяма група включва не само чиновници, но и учители, лекари в държавни болници, полицаи, военни и заети в общинските администрации.
    Според Вулджев, при всяко увеличение на заплатите на тези хора в бъдеще ще трябва заплатите им да бъдат " намалявани" !

    Коментиран от #55

    17:21 17.06.2026

  • 52 Тъпа ушанка

    2 1 Отговор
    Както казваше Тодор Живков "Всеки се занимава с това, което не му е работа"

    17:22 17.06.2026

  • 53 Мурзилко

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Цък":

    Па той си е такъв..И прякорът му е М....о

    17:22 17.06.2026

  • 54 Смърфиета

    3 1 Отговор
    Хей, маже, испразднихте ли си патките на кументара на Левент Вулджев?

    17:24 17.06.2026

  • 55 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Колко са държавните служители":

    Убразованието много западна. Вулджев не владее в достатъчно добра степен диалектичния метод. Дали умее да смята не мога да преценя. Защо не запише частен курс по "Диамат" при доц. Огнян Минчев? Само трябва да се сформира група. Срещу парите си, ще получи освен знание, и сертификат. Пазарна икономика в действие!

    17:28 17.06.2026

  • 56 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "уууу":

    Момчето е без работа. Не проявявайте излишна жестокост.

    Коментиран от #63

    17:30 17.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Все тая":

    Не реве за работници. Иначе шефовете сами щяха да обикалят по кварталните кафенета. За държавна пара реве като вдувица за ...

    17:39 17.06.2026

  • 61 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    поради защо трябва да се изравняват заплатите?

    17:39 17.06.2026

  • 62 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "ооао":

    Това, което си написал е нелепо.

    17:41 17.06.2026

  • 63 Милчо Лаков

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Смърфиета":

    Ако е синът на Диди,да знаеш,че са милионери още от комунистическо....

    17:43 17.06.2026

  • 64 ВУЛДЖО,

    1 0 Отговор
    ТИ ПРЕДИ ZAЩИТАВАШЕ ОЛИГАРСИТЕ НА ЧОРАПА ........................ ZAЩО ТАКА "ОБРЪЩАШ" ПАЛАЧИНКАТА ? ? ? .....................

    17:44 17.06.2026

  • 65 Борба с олигархията

    1 0 Отговор
    Да намалим заплатите на служителите с осигуровките.
    1.Бюджетните оари за осигуривки, внесто към служител и той обратно в държавата, сега се привеждат от държавата.Искат вариант 2/
    2..Бюджетни пари-служител-осигуровки обрстно в държавата.
    Дъвка за наивници на Дъ ...Бъ
    Или искт да се намалвт парите на служиелите с одигуровките.
    Заплата служител 1цяло 1/4 от МИНИМАЛНА
    Заплата депутат 3 пъти СРЕДНАТА за писледните 3 месец/щи не от МИНИМАЛНАРА
    Дъ...Бъ така се борят с олигархията

    17:44 17.06.2026

  • 66 Майора

    2 0 Отговор
    Знаете ли,колко взема един майор от БА? 3500 евракис!

    17:49 17.06.2026

  • 67 вулджо

    2 0 Отговор
    що не кажеш пък за кражбите на тез с общ поръчките
    да им се изземат имоти и пари барабар с твоите заплатки мишок

    17:52 17.06.2026

  • 68 Милчо

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "гост":

    65кв.м.с гараж в Хиподрума-данък250лв(120евро сега),кола среден клас-35-40лв.Това е 0.50цента на ден,за да живееш в София.Не смеят да пипат,за да не губят избиратели....

    17:54 17.06.2026

  • 69 Абе....

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Все тая":

    Частния сектор, кога ще почне да внася, на нещо повече от минимална заплата, та само мрънка, видиш ли, само ние пълним хазната. Тия фирми, дето ги шмулят държавните поръчки, сигурно са държавни, с държавни служители на работа назначени.

    17:57 17.06.2026

  • 70 Нищо ново

    2 0 Отговор
    Полицията показно и шумно се занимава с кокошкарите и правителството нищо не прави по важните неща, обещани предизборно. Това правителство не разгражда схемите на ГЕРБ а се сраства с ГЕРБ. Вече за месеца и половина пролича какво ни очаква. Така че протести до дупка!

    17:59 17.06.2026