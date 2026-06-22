Кремена Атанасова пред ФАКТИ: Единствената „привилегия“ за държавните служители е безплатното погребение

Темата за държавната администрация отново е във фокуса на общественото внимание заради намеренията на правителството да ограничи разходите за персонал и да пристъпи към съкращения. На този фон от синдикатите предупреждават, че механичното намаляване на щатовете може да доведе до сериозни проблеми в ключови за гражданите институции. Колко души всъщност работят в държавната администрация, има ли раздут чиновнически апарат и какви са реалните условия на труд и възнагражденията в сектора? По тези и други въпроси пред ФАКТИ говори Кремена Атанасова, председател на Синдикат на административните служители към КТ "Подкрепа".
- Г-жо Атанасова, Министерството на финансите настоява за ограничаване на разходите за персонал в администрацията. Каква е реалната картина – има ли действително раздут административен апарат, или проблемът е в неравномерното разпределение на кадрите?
- В последните седмици темата за възнагражденията в администрацията отново е на дневен ред. И отново се поставя с единствената цел да се манипулира общественото мнение, като се изнасят категорично неверни данни относно числеността на заетите в държавната администрация, както и възнагражденията, които се получават там. Това, което не се казва, е, че има много ненужни структури или такива, които могат да се окрупнят. Същевременно ключовите за функционирането на държавата структури като Агенция по заетостта, НОИ, НЗОК, Статистиката или Агенция по геодезия, картография и кадастър са трайно недофинансирани и с недостатъчно хора, които да вършат огромната по своя обем и отговорност работа. Категорично можем да направим извод, че се касае за неравномерното разпределение на човешки ресурс в администрацията, като, уви, същото можем да кажем и за разпределението на средствата за заплати в администрацията, а разликите във възнагражденията в различните институции за една и съща длъжност достигат до 4-5 пъти.
- Определяте подхода за механични съкращения като „тотално грешен“. Каква алтернатива предлагате вместо намаляване на щатовете „на калпак“?
- Предлагаме да се съкратят хора там, където това е възможно и където това трябва да се направи, а на местата, на които и сега работниците изнемогват, да се отпуснат щатни бройки за назначаване на допълнителни служители. Помислете – на базата на каква информация правителството обявява точно 10% съкращения навсякъде? Ами ако някъде могат и трябва да се съкратят 30%? Или 40%? А на друго място следва да се увеличат заетите с 5%? Как такива решения се взимат? На базата на какво? Ясно е, че това е опит да се намали дефицитът, но подобен подход може да доведе до абсолютен колапс на изключително важни административни звена и определено всяко прибързано решение в тази посока ще се отрази негативно на обществото, на всички нас.
- Колко хора са в бюджетния сектор и колко в държавната администрация?
- По данни на НСИ към 03.2026 г. заетите лица в държавната администрация (в това число и общините, както и всички териториални поделения в страната) са точно 98 627 души. Заетите в целия бюджетен сектор са 602 461, като тук, освен държавната администрация, която вече казахме, че е около 98 600, са включени учители, лекари, полицаи, пожарникари, шофьори, работещите в пощите, културните дейци и въобще всички, които работят в държавни и общински предприятия и структури.
„Бизнесът“ или по-скоро част от представителите на работодателските организации съвсем умишлено манипулират данните
с единствената цел да насаждат разделение между работниците в различните сфери. „Разделяй и владей“ е познат прийом от римско време…
- И големият въпрос - държавната администрация да си плаща осигуровките. Нека обясним обаче какво не може да прави един държавен служител и как му се формира заплатата?
- Държавните служители не просто подкрепят това сами да плащат осигуровките си, а настояват това да се случи и Синдикат на административните служители „Подкрепа“ не веднъж е настоявал за тази промяна. Безспорно обаче е това, че осигуровките първо трябва да станат част от техния осигурителен доход и възнагражденията им да бъдат актуализирани, така че да се запази нетната им заплата. Всичко друго би означавало намаляване на и без друго ниските им заплати. Когато в публичното пространство се тиражира, видите ли, колко много придобивки имат държавните служители, и въобще заетите в администрацията, удобно се пропускат липсата на базови права за работниците и служителите там, които инак има всеки друг работник.
Редно е да кажем, че в администрацията работят и хора по трудово правоотношение, които имат удръжки и за осигуровки и данък.
Но пък нито те, нито държавните служители имат право на „клас прослужено време“. Държавните служители нямат право на ваучери за храна, нямат право да работят на втора работа, нямат право да имат фирма, нямат право на никаква стопанска дейност, нямат право на колективен трудов договор, нямат право на закрила от уволнение…
Всъщност, единствената „привилегия“, която имат, е безплатно погребение. Ето такова е отношението на държавата към нейните служители. А не трябва да бъде такова!
Що се отнася до заплатите и тяхното формиране и тук има специфика – работещите в администрацията имат право да получават едва 70% от своите заплати ежемесечно и до 30% под формата на допълнително възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) на тримесечие. Но това допълнително възнаграждение не е гарантирано – получава се, ако има пари и в размери колкото има, а уж по закон това по същество е част от заплатата на всеки работещ в държавната администрация. Често пъти ДВПР е в размер на 100 - 150 евро на тримесечие, което няма нищо общо с бонусите, които получават „богопомазаните“ по високите етажи на властта.
- Често обществото поставя знак за равенство между държавна администрация и бюджетен сектор. Къде според вас е най-голямото неразбиране по тази тема?
- Не знам дали има неразбиране, но със сигурност има манипулиране. Просто, когато в публичното пространство се повтори 1000 пъти една лъжа, тя се превръща в истина. Разбирам хората, които не се интересуват от темата и слагат знак за равенство между двата сектора, но политиците, ние - синдикатите, както и работодателските организации трябва непременно да правим разлика. Бюджетният сектор е по-широкото понятие, което обхваща всички организации, финансирани от държавния или общинския бюджет. Администрацията е само малка част от него, изпълняваща управленски, регулаторни и контролни функции. Разликата е в тяхната роля, дейност и структура.
- Ако бъдат реализирани съкращения в държавната администрация, кои услуги за гражданите първи ще усетят негативния ефект?
- Отговорът на този въпрос е ясен – ще пострадат звената, които предоставят най-често ползваните услуги, както от гражданите, така впрочем и бизнеса. Това са категорично НОИ, които отпускат и изплащат обезщетенията за безработица, майчинството, болничните и пенсиите. Агенция за социално подпомагане – няма да има кой да изплаща помощи, а идва сезонът на целевата помощ за отопление и трябва да се молим на Господ да няма пожари, защото отново социалните работници са денонощно на терен при такива бедствия. Агенция по заетостта буквално няма да може да обслужва десетките хиляди безработни лица, няма да е в състояние и да внася работници от трети страни за бизнеса, което може би ще е единственото положително нещо, защото ще спрем да внасяме черноработници от държави, в които заплатата е по два долара на ден. Не ми се мисли какво ще стане, ако Кадастърът и Агенция по вписванията не могат да изпълняват своите функции и само да си представим как спира да работи пазарът на недвижими имоти. Нали можем да си дадем сметка за обема на щетите, които ще настъпят. А ако общините са в невъзможност да изпълняват своите функции, то реално ще сме в ситуация на анархия.
- Има ли администрации, в които действително са необходими структурни реформи и оптимизация, или според вас проблемът е по-скоро в липсата на дигитализация и модернизация?
- Определено има. Има редица администрации, които или трябва да се закрият, или да се слеят. Не е нормално да имаме отделни административни структури с по 10 човека щат, да речем, но пък и там има изпълнителен директор, един-двама директори на дирекции, началници и става така, че реално няма служители, а има само шефове. Такъв пример е Фискалният съвет, чиято единствена работа е да провежда заседания и да дава препоръки. Там например заплатата на председателя и на членовете на съвета е в размер на 3 средни заплати за бюджетния сектор плюс по 3 минимални работни заплати за всяко проведено заседание, като самият съвет са си гласували и осигурили провеждането на минимум 3 заседания месечно. Това означава, че веднъж получават по 3 средни заплати, а отделно от това и по 9 минимални заплати всеки месец или малко над 10 000 евро. Сигурна съм, че бихме могли да се лишим от „ценните“ съвети на Фискалния съвет, не мислите ли?
Разбира се, нивото на дигитализация и модернизация все още не е такова, каквото ни се иска, но вече има редица администрации, които предлагат и електронни услуги в пълен обем. Но това, което трябва да кажем, е, че не е само въпрос на дигитализиране на самите администрации, а и на населението на страната, защото все още голяма част от хората не се чувстват готови и сигурни в ползването на онлайн услуги и трябва да има усилия и в тази посока.
- През последните години синдикатът многократно поставя въпроса за ниското заплащане в редица държавни структури. Не е ли парадоксално едновременно да се говори за недостиг на кадри и за съкращения?
- Повече от парадоксално е, но има съвсем елементарна причина това да е така. Когато в държавната администрация се дават средства за увеличения на заплатите, уви, те не се дават целево там, където е най-необходимо, а се дават по 10% навсякъде. Агенциите и отделните звена с ниски заплати получават и ниско увеличение, а тези, чиито заплати са по-високи, съответно получават по по-високо увеличение и по този начин ножицата се отваря още повече. Защото едно е 10% на 1000 евро, съвсем друго е 10% на 3500 евро. В тази връзка ние настояваме за нов модел на заплащане в държавната администрация – еднакви, или приблизително еднакви заплати по длъжности, възстановяване на „клас прослужено време“, както и допълнително възнаграждение при ясни и обективни критерии.
- Кои администрации са най-застрашени от загуба на експертен капацитет, ако бъдат приложени масови съкращения през следващите месеци?
- Това са структурите, в които и към момента има недостиг на кадри – НОИ, Здравната каса, Статистиката, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Вписванията, Кадастъра, Инспекцията по труда… И въобще администрациите, пряко ангажирани с грижата и обслужването на гражданите и бизнеса. Силно се надявам правителството да прояви разум и да не си и помисля да прави съкращения там, защото после ще трябва гражданите да си подават заявленията за пенсии и помощи директно на жълтите павета, пред Министерски съвет.
- Виждате ли риск част от функциите на държавата постепенно да бъдат изнесени към външни изпълнители и консултанти, ако администрацията бъде сериозно редуцирана, и няма ли това в крайна сметка да струва по-скъпо на данъкоплатците?
- След като политиците „аутсорснаха“ пенсиите ни, чрез въвеждането на абсолютно вредните частни пенсионни фондове, след като болниците се превърнаха в търговски дружества, а пациентите в банкомати, след като кабинети в миналото възложиха на външни доставчици стопанисването на домовете за стари хора и вече десетилетие наблюдаваме тези „къщи на ужасите“, в които гаснат възрастните ни съграждани, няма да се учудя да „аутсорснат“ и държавната администрация. Или по-скоро апетитната част от нея. И в момента се чуват гласове, които твърдят, че тогава всичко ще е „цветя и рози“. Всеки, който си мисли, че ще е много хубаво външна фирма да му прави скицата или да му впише имота, трябва да знае, че ще плаща скъпо и прескъпо за това и ако имате и капка съмнение, то трябва да погледнете само към здравеопазването ни и да разберете, че единствената цел на всеки бизнес е да печели, в случая ще печели на гърба на всеки един от нас.
- Как гледате на критиките, че държавната администрация е прекалено голяма, при положение че много ваши членове твърдят, че работят при хроничен недостиг на персонал?
- Вече споделих, че съвсем умишлено се манипулират данните. Администрацията в България е около средното за Европа, но тази статистика няма да я чуете от Домусчиев и компания. Има нужда от преструктуриране и подсилване на структурите, които към момента са натоварени с огромен брой дейности, а същевременно хората там не достигат. Заплатите в тези звена са от порядъка на 800-900 евро и дори няма желаещи за работа там. Но е съвсем разбираемо, това е обидна заплата за човек с висше образование, който следва да служи на държавата и да пази държавния и обществен интерес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нексус
На едно място да се съкратят, а на друго - да се назначат?
И какво ще се спести тогава?
Коментиран от #14
13:26 22.06.2026
2 оня с коня
Дори и това погребение, данъкоплатците ще го платят
Коментиран от #56
13:26 22.06.2026
3 Верно ли
Коментиран от #40
13:27 22.06.2026
4 хаха
Просто защото не спазват законите и официалните наредби.
13:28 22.06.2026
5 Какво толкова
Коментиран от #9
13:28 22.06.2026
6 ДядоПоп
13:29 22.06.2026
7 Делю Хайдутин
13:29 22.06.2026
8 ехха
13:29 22.06.2026
9 МисиркоФ
До коментар #5 от "Какво толкова":Корупция !!!
13:29 22.06.2026
10 Тази е
13:31 22.06.2026
11 Откачен президент.
Коментиран от #52
13:31 22.06.2026
12 руския
13:32 22.06.2026
13 Държ.крадци
13:33 22.06.2026
14 Потресаващо!
До коментар #1 от "Нексус":Близо един милион държавни неработещи служители и над два милиона пенсионери. Реално работещите са много по малко на брой от горните числа.
Коментиран от #34
13:34 22.06.2026
15 Онуфри
Коментиран от #42
13:37 22.06.2026
16 Иванчо
Нищо не платил и пак там отишъл! В Рая!
13:38 22.06.2026
17 Хайде ,
Коментиран от #91
13:39 22.06.2026
18 Държавно ОПГ
13:39 22.06.2026
19 Синдикатите
13:39 22.06.2026
20 Левски
Коментиран от #50
13:40 22.06.2026
21 Айде де!!!!
13:40 22.06.2026
22 Леле
13:41 22.06.2026
23 Ненад
Много крал, на гърба на другите, живял!
Коментиран от #47
13:42 22.06.2026
24 Софийски селянин,Пенсионер
А Унгария за разлика от нас техният парламент е от 190 депутати при население почти 10 милиона...
13:44 22.06.2026
25 Душмани и иззедници
Повечето им колеги умираха до 3-5 години след като се пенсионират. Както се майтапеше с черен хумор татко: "И този колега е минал да работи към Енергото, скоро и аз там ще работя!" (защото некролозите им масово висяха по електростълбовете).
А тази цял жувот си е клатила краката на бюрото и сигурно още боде клавиатурата с един пръст и търси всяка буква.
То бива наглост, бива, ама бивол за мезе не бива!
13:45 22.06.2026
26 Дебел
13:45 22.06.2026
27 Жеро
13:47 22.06.2026
28 Ами Хайде !
13:49 22.06.2026
29 Парпърляк
13:50 22.06.2026
30 Пенсионер ОСВ
Тази слонска фигура не става от туршия,това значи че и заплатата и е тлъста като нея..
13:50 22.06.2026
31 Моля
13:51 22.06.2026
32 Те не мислят за луди
13:51 22.06.2026
33 73737372772
13:52 22.06.2026
34 Онуфри
До коментар #14 от "Потресаващо!":Ве дъмпел ти изобщо чел ли си статията????
А относно пенсионерите че те не са ли плащали осигуровки???
13:52 22.06.2026
35 дори не я и четох
13:53 22.06.2026
36 Баба Йоца гледа
13:54 22.06.2026
37 Берия
безплатно погребение на раята, работила 40
години за чест и за слава! След кошници и
справедливата цена, право за последно у дома! Справедливо за последно, а!
13:55 22.06.2026
38 Тома
13:56 22.06.2026
39 Айше
13:57 22.06.2026
40 завиждаш, а
До коментар #3 от "Верно ли":Има лек за твоята болест. Просто стани държавен служител и живей щастливо. Няма смисъл да се оставяш на това изпепеляващо чувство - завистта.
13:58 22.06.2026
41 АГАТ а Кристи
Докато постъпва СЕ МОЛИ за да постъпи...
След като постъпи започва с "правата" си ... Имал права...
Никой не те е молил за да постъпваш там на работа.
При мен - в строителството - свободни места - бол ! А ма тук се работи, а там ви раздават синджирчета при постъпването, за да ги въртите по цял ден на пръста.
Даже вечерта не можете да кажете колко оборота са направили, защото кафетата и клюките по цял ден, са ви отнели времето за броене
Коментиран от #73
13:59 22.06.2026
42 гофнуфри
До коментар #15 от "Онуфри":завиждай
14:00 22.06.2026
43 Наглост без предел
"Заплатите в тези звена са от порядъка на 800-900 евро и дори няма желаещи за работа там. Но е съвсем разбираемо, това е обидна заплата за човек с висше образование, който следва да служи на държавата и да пази държавния и обществен интерес."
И сестра ми завърши висше образование, но цял живот работи като касиерка в магазин, ЗАЩОТО АКО НЯМАШ ВРЪЗКИ, ВИСШЕТО ТИ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ СТРУВА ПЕТ ПАРИ.
Коментиран от #72, #108
14:01 22.06.2026
44 дядо дръмпир
Коментиран от #70
14:01 22.06.2026
45 Плащай си
14:01 22.06.2026
46 Отпуските
Коментиран от #51
14:02 22.06.2026
47 нанай
До коментар #23 от "Ненад":не скимти!тебе ща сложим в кутия от обувки
14:03 22.06.2026
48 🦁ЩЩД🦁
14:04 22.06.2026
49 селски глупак
14:04 22.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Въпроси
До коментар #11 от "Откачен президент.":Нямам близък, държавен служител, но ми е интересно как същия като почне работа в частния сектор ще стане "некалинка" и "кадърник"? И обратно- как геният от бизнеса се превръща в буклук, ако спечели конкурс за държавен служител?
14:06 22.06.2026
53 ррръъъъъсссс
Коментиран от #64
14:06 22.06.2026
54 чернокрилия паток
Коментиран от #57, #75
14:07 22.06.2026
55 модераза
14:07 22.06.2026
56 Един
До коментар #2 от "оня с коня":от МАЛКОТО ти смислени коментари.
Като ти видях ник-а по навик щях да ти сложа минус. Е, отърва се този път
Коментиран от #58
14:08 22.06.2026
57 зема
До коментар #54 от "чернокрилия паток":ти тегля една патка
Коментиран от #67
14:08 22.06.2026
58 оня с коня
До коментар #56 от "Един":Споко ,не съм оня уздухания
Коментиран от #69
14:11 22.06.2026
59 Спри се, бре!
Хората нямат пари да се хранят, нямат с какво да се отопляват, ходят с дрехи и обувки, изровени от кофите на Германия, тази н...ла тв..р иска ОЩЕ И ОЩЕ И ОЩЕ!
Коментиран от #77
14:11 22.06.2026
60 Само да добавя
14:13 22.06.2026
61 Бате Георги
14:13 22.06.2026
62 Погребенията чух че са станали
14:13 22.06.2026
63 Неразбиращ
14:15 22.06.2026
64 БАЕ
До коментар #53 от "ррръъъъъсссс":Гледам на последните избори, ГЕРБ имат 433 хил. гласа, значи 33 хиляди от вашите са гласували...
14:16 22.06.2026
65 Рилски
14:19 22.06.2026
66 Тошев
14:19 22.06.2026
67 Аааа,
До коментар #57 от "зема":ти И отреза главата преди 15 години , за да почерпиш "баджанака", кога ги фана на калъп...
Ама ти е простено. Хем с шепи пиеш гинко билоба, хем не ти помага
14:20 22.06.2026
68 Бисер
Коментиран от #80
14:22 22.06.2026
69 Тогава
До коментар #58 от "оня с коня":пиши - "Оня с магарето", та да те различаваме
Коментиран от #74
14:24 22.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Калино
14:31 22.06.2026
72 Много зависи
До коментар #43 от "Наглост без предел":и какво си завършил.
Има професии,които ти дават възможност да развиваш собствен бизнес.
14:32 22.06.2026
73 Тя зайдела, та презайдела
До коментар #41 от "АГАТ а Кристи":Да, за тях златни синджирчета и кафета, за отрудените хора - дългове и мизерия. Цяла седмица превързвам раничка на ръката на мъжа ми, но като иде на работа всичко се разваля. Ръцете му са силни, загрубели и покрити с рани - ОТ РАБОТА в строителството. Като се прибира и се отбива до магазина, хората го гледат като бездомник, понеже е всеки ден изцапан, често и скъсан. Един ден се прибра с чисто черно лице, всеки ден се връща със стружки или прах по косата. Той няма да има безплатно погребение, не защото не е държавен хрантутник, а защото НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ЛУКСА ДА УМРЕ. Кой ще храни семейството, кой ще плаща тока...
Повръща ми се от хора като тази, които живеят в своето си измерение, напълно откъснати от действителността и апатични към положението на 95% от Народа Ни...
Коментиран от #83
14:34 22.06.2026
74 оня с коня
До коментар #69 от "Тогава":Доообре!
14:35 22.06.2026
75 ДС Държавен служител/
До коментар #54 от "чернокрилия паток":И мен не ме кефи да гледам обяви за баничари и касиерки в супера за по 1500 евро и бръснара да ми зима по 16 евро за пострижка, а пък получавам 800..., но не съм тръгнал да ги уволнявам.
Коментиран от #86, #88
14:37 22.06.2026
76 Поръсен с джоджен
Джолан 1.70
... и аз така ям на равно с държавните служители.
Коментиран от #78
14:42 22.06.2026
77 Истината
До коментар #59 от "Спри се, бре!":В нашата селска община си имаме налична стая с 10 мукава / пресован картон / ковчега и поне не те оставят на улицата . Вдигат хората и след час си на селското трапище. Багера на Ви К и той на разположение и се бави само за да дойде от Общината. Нищо не струва щом нямаш роднини . Няма как да оставят кучето на вънка. А за по-евтино заравяне до кръста и кофа цимент с боя отгоре . Готов паметник . Да не си мислите ,че ровят 2 метра. Ами .
Коментиран от #81
14:45 22.06.2026
78 Напротив
До коментар #76 от "Поръсен с джоджен":това са цените в чЕстните Ви столове и отделно 100 евра, за храна.
14:46 22.06.2026
79 Всички сме им сърбали попарата
- "Тази жена неграмотна ли е? Не съм виждала толкова грозен и нечетлив почерк. Отидете и поискайте, да ви издаде същата бележка повторно и четливо!"
Отивам, чакам, редя се, потя се и накрая получавам едно:
- "Съдята е в отпуска през септември. В Гърция е, няма да стане."
Карам чиновничката да й разчете написаното. И тя не успя. Дойдоха и други нейни колежки, и те не можаха.
И аз избухнах, попитах неграмотна ли е, защо пише така, нямам време да я чакам 1 месец да си почива в Гърция... И ме заплашиха, че ще ме изхвърлят, ако не млъкна и не си тръгна бързо и тихо... И така, чак след месец се сдобих с книжата си...
Това е държавен служител. За това плащаме, да ни управляват на. Г. ли нег...тници... и да си почиват в Гърция по един месец...
14:52 22.06.2026
80 ?!!!
До коментар #68 от "Бисер":Е, и аз мога да кажа, че ако ресторантьора не кара баварец, сина му мерджан, внучката- нещо си, и любовница върти, порцията ЦАЦА няма де 9,90 еврака.
14:53 22.06.2026
81 И тук не е по-добре
До коментар #77 от "Истината":Те и в София много не ровят, гробарите са обикновено пияни и копаят докъдето имат сила...
14:55 22.06.2026
82 Вуте
Коментиран от #85
14:58 22.06.2026
83 АГАТ а Кристи
До коментар #73 от "Тя зайдела, та презайдела":Толкова добре те разбирам, че няма да повярваш.
За разлика от мъжа ти си сменям работните дрехи след работа. Иначе - все едно, че мен визираш, а не мъжа си. Приказката - "моля те не умирай" - сметки, разходи, плащания, децата, стожер в къщата - до безумие пъзнато...
Първият коментар го написах, когато има технологичен прозорец. А този - докато изям вчерашния сандвич, за който нямах време вчера.
Поздрави на съпруга и да е жив и здрав ДЪЛГИ ГОДИНИ !!!
15:00 22.06.2026
84 Боко
За това си захапала и държиш до “безплатното” погребение, което всъщност го плащаме пак работещите🤮🤬
“Синдикатите” са държавни служители 👌
Някой чул ли е за синдикати в частна фирма⁉️
Коментиран от #89, #99
15:00 22.06.2026
85 ДС / Държавен служител/
До коментар #82 от "Вуте":Нарочно не напускам, за да Ви дразня.
15:01 22.06.2026
86 Търтиев
До коментар #75 от "ДС Държавен служител/":Няма как да ги уволняваш защото не си им работодател и не си им осигурил работа ти . Освен това заплатите са колкото е законоустановената Минимална +130 евро на карта ваучер за пазарене от самия магазин. Само от него. 12 часови смени на два дни - 180- 196 часа за месец. А държавните служители и партийците и целия смучещ гнеж са от данъците на точно такива -данъкоплатци собственици и работници при тях. Ние данъкоплатците не искаме повече Партийците да си назначават роднините ,любовниците и "колегите" в партийната номенклатура в администрациите . Много сте -факт. Няма кой да Ви издържа Вас и да ви плаща и усигуровките за пенсии и всичко докато сте живи . Вие , пенсионерите -защото техните пари за 40 години труд отдавна са окрадени , децата и единия нищо не плащащ етнос идвате прекалено много на остатъка от работещи постоянно тук под 1 милион души. Няма как те да осигуряват живота на осталите по статистика още 5 милиона или 3,5 милиона. А и имаме едни 500 пребоядисвани всякак партийни фамилии милионери и няколко милиардера . Вземи за пример един хотел с фонтан . А останалите далавери на синекръвните червенушковци за 82 години ? Трагедия сме и ако тези сега не направят нищо ,то няма България както няма и Държава вече. Няма бъдеще такава схема , даже дълго издържахме грабежите. Цял свят ни се чуди как щъкаме тук като сенки все още.
15:04 22.06.2026
87 Перо
15:06 22.06.2026
88 Боко
До коментар #75 от "ДС Държавен служител/":Стани касиер в супера 👌
Коментиран от #92
15:06 22.06.2026
89 Мисля,
До коментар #84 от "Боко":че най-силни са синдикатите в минната индустрия...
15:06 22.06.2026
90 Христов
15:10 22.06.2026
91 Христов
До коментар #17 от "Хайде ,":При частниците се работи.
Коментиран от #93
15:12 22.06.2026
92 ДС/ Държавен служител/
До коментар #88 от "Боко":Подай документи, спечели конкурс и се влей в Държавната Администрация...
15:14 22.06.2026
93 Един друг
До коментар #91 от "Христов":Здравейте, аз съм пожарникар и не си плащам сам осигуровките. Днес почивам, защото събота и неделя докато бяхте НА Гърция, аз бях на смяна- искате ли да дойда да Ви поработя?
Коментиран от #98
15:24 22.06.2026
94 Широко затворени очи
Ако прочетете още веднъж позицията на жената, може и да схванете замисъла на реформата. И със сигурност живота ни няма да стане по-лек, когато държавните дейности се дадат на частни фирми...
Разделяй и владей, старо изпитано средство, разчитащо на завист, егоизъм и невежество.
Първо държавата и после народа - на концесия, за лично ползване.
Коментиран от #100
15:27 22.06.2026
95 Отговор
15:29 22.06.2026
96 Надя
Коментиран от #101
15:36 22.06.2026
97 От де ги намират такива
15:36 22.06.2026
98 Любопитен
До коментар #93 от "Един друг":Събота и неделя докато се водеше на работа какво прави? Нека позная - същото каквото и тези, които са били в Гърция.
Не стига, че в годината работите всичко на всичко десетина дни, ами и всеки път награди и бонуси, че сте свършили това, за което ви се плаща.
Коментиран от #104
15:39 22.06.2026
99 Пенчо
До коментар #84 от "Боко":Жената се бъзика с такива като тебе, какво безплатно погребение, което плащаш точно пък ти?
15:41 22.06.2026
100 123
До коментар #94 от "Широко затворени очи":Какви частни фирми те гонят, всичко става дигитализирано и онлайн, а 80% от държавните хрантутници изхвърчат!
Ти си типичен пример - явно си държавен служител, който уж е на работа до 17 часа, но в 15 часа "работиш" във Факти.
Коментиран от #110
15:44 22.06.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Българин
Ние българските данъкоплатци обещаваме, че на всички тези 500 000 ще им платим погребенията!
15:51 22.06.2026
103 хахаха
До коментар #101 от "Кой етаж":Същия етаж, на който работите вие...ако писането на коментари в новинарски сайт може да се нарече работа:)
Коментиран от #107
15:53 22.06.2026
104 Един друг
До коментар #98 от "Любопитен":Да ти се обадя, само да погледаш, когато се наложи да режем ламарини и ...не искам да продължавам.
15:53 22.06.2026
105 Въпросче
До коментар #101 от "Кой етаж":Вие така ли работите на държавната си службица? Запълвате си времето във факти докато стане пет часа?
Коментиран от #119
15:56 22.06.2026
106 Много кофти
Коментиран от #112
15:56 22.06.2026
107 А Вие,
До коментар #103 от "хахаха":в коя часова зона сте?
15:58 22.06.2026
108 Работещ в адмминистрцията
До коментар #43 от "Наглост без предел":За всяко обявено место се явяват по 15 кандидати, и победителя винаги е ясен преди провеждането на конкурса.
А заплатите са около1200евро средно без ръководните длъжности
16:00 22.06.2026
109 блонди
Както всички работещи, боледуват,така всички ,без децата да плащат здравни осигуровки!
Всички следва да плащат социални осигуровки.
Не може да има повече администрация,от колкото армия!
16:01 22.06.2026
110 По-полека, а?
До коментар #100 от "123":Очевидно си лудо, младо и зелено.
Онлайн, дигитално и в облаците е прекрасно като идея, но освен джензита на тази територия все още живеят и аналогови българи. Ще се наложи да почакате и да се поприземите.
Коментиран от #118
16:01 22.06.2026
111 Запознат читател
Нидерландия - 18,5 млн население - 450 000 - държавна администрация
В това число влизат учители, лекари в държавни болници, полиция
16:03 22.06.2026
112 Въпрос
До коментар #106 от "Много кофти":Шефовете в частните дружества, не си ли определят заплатите сами, и да има и за дъщерята, за снахата, за апартамент на внука и уговорки с работниците, колко по банка, другите на ръка...
Коментиран от #116
16:03 22.06.2026
113 Противно същество.
16:04 22.06.2026
114 дондьо 2026
може и в Марица! има по
3 метра дълбочини!
16:04 22.06.2026
115 това че четирима от тях вършат работа
16:05 22.06.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Въпрос
До коментар #110 от "По-полека, а?":На тези джензита, кой ще им дръпне оптичните кабели, за да са дигитални, не знам?
16:10 22.06.2026
119 Отговор
До коментар #105 от "Въпросче":До 18.00 сме,така че търпение!
16:12 22.06.2026