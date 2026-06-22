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Кремена Атанасова пред ФАКТИ: Единствената „привилегия“ за държавните служители е безплатното погребение

Кремена Атанасова пред ФАКТИ: Единствената „привилегия“ за държавните служители е безплатното погребение

22 Юни, 2026 13:23 4 214 119

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  • атанасова-
  • държавен служител-
  • осигуровки-
  • пари-
  • заплати-
  • съкращения

Сигурна съм, че бихме могли да се лишим от „ценните“ съвети на Фискалния съвет, не мислите ли?, пита синдикалистът

Кремена Атанасова пред ФАКТИ: Единствената „привилегия“ за държавните служители е безплатното погребение - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Темата за държавната администрация отново е във фокуса на общественото внимание заради намеренията на правителството да ограничи разходите за персонал и да пристъпи към съкращения. На този фон от синдикатите предупреждават, че механичното намаляване на щатовете може да доведе до сериозни проблеми в ключови за гражданите институции. Колко души всъщност работят в държавната администрация, има ли раздут чиновнически апарат и какви са реалните условия на труд и възнагражденията в сектора? По тези и други въпроси пред ФАКТИ говори Кремена Атанасова, председател на Синдикат на административните служители към КТ "Подкрепа".

- Г-жо Атанасова, Министерството на финансите настоява за ограничаване на разходите за персонал в администрацията. Каква е реалната картина – има ли действително раздут административен апарат, или проблемът е в неравномерното разпределение на кадрите?
- В последните седмици темата за възнагражденията в администрацията отново е на дневен ред. И отново се поставя с единствената цел да се манипулира общественото мнение, като се изнасят категорично неверни данни относно числеността на заетите в държавната администрация, както и възнагражденията, които се получават там. Това, което не се казва, е, че има много ненужни структури или такива, които могат да се окрупнят. Същевременно ключовите за функционирането на държавата структури като Агенция по заетостта, НОИ, НЗОК, Статистиката или Агенция по геодезия, картография и кадастър са трайно недофинансирани и с недостатъчно хора, които да вършат огромната по своя обем и отговорност работа. Категорично можем да направим извод, че се касае за неравномерното разпределение на човешки ресурс в администрацията, като, уви, същото можем да кажем и за разпределението на средствата за заплати в администрацията, а разликите във възнагражденията в различните институции за една и съща длъжност достигат до 4-5 пъти.

- Определяте подхода за механични съкращения като „тотално грешен“. Каква алтернатива предлагате вместо намаляване на щатовете „на калпак“?
- Предлагаме да се съкратят хора там, където това е възможно и където това трябва да се направи, а на местата, на които и сега работниците изнемогват, да се отпуснат щатни бройки за назначаване на допълнителни служители. Помислете – на базата на каква информация правителството обявява точно 10% съкращения навсякъде? Ами ако някъде могат и трябва да се съкратят 30%? Или 40%? А на друго място следва да се увеличат заетите с 5%? Как такива решения се взимат? На базата на какво? Ясно е, че това е опит да се намали дефицитът, но подобен подход може да доведе до абсолютен колапс на изключително важни административни звена и определено всяко прибързано решение в тази посока ще се отрази негативно на обществото, на всички нас.

- Колко хора са в бюджетния сектор и колко в държавната администрация?
- По данни на НСИ към 03.2026 г. заетите лица в държавната администрация (в това число и общините, както и всички териториални поделения в страната) са точно 98 627 души. Заетите в целия бюджетен сектор са 602 461, като тук, освен държавната администрация, която вече казахме, че е около 98 600, са включени учители, лекари, полицаи, пожарникари, шофьори, работещите в пощите, културните дейци и въобще всички, които работят в държавни и общински предприятия и структури.

„Бизнесът“ или по-скоро част от представителите на работодателските организации съвсем умишлено манипулират данните

с единствената цел да насаждат разделение между работниците в различните сфери. „Разделяй и владей“ е познат прийом от римско време…

- И големият въпрос - държавната администрация да си плаща осигуровките. Нека обясним обаче какво не може да прави един държавен служител и как му се формира заплатата?
- Държавните служители не просто подкрепят това сами да плащат осигуровките си, а настояват това да се случи и Синдикат на административните служители „Подкрепа“ не веднъж е настоявал за тази промяна. Безспорно обаче е това, че осигуровките първо трябва да станат част от техния осигурителен доход и възнагражденията им да бъдат актуализирани, така че да се запази нетната им заплата. Всичко друго би означавало намаляване на и без друго ниските им заплати. Когато в публичното пространство се тиражира, видите ли, колко много придобивки имат държавните служители, и въобще заетите в администрацията, удобно се пропускат липсата на базови права за работниците и служителите там, които инак има всеки друг работник.

Редно е да кажем, че в администрацията работят и хора по трудово правоотношение, които имат удръжки и за осигуровки и данък.

Но пък нито те, нито държавните служители имат право на „клас прослужено време“. Държавните служители нямат право на ваучери за храна, нямат право да работят на втора работа, нямат право да имат фирма, нямат право на никаква стопанска дейност, нямат право на колективен трудов договор, нямат право на закрила от уволнение…

Всъщност, единствената „привилегия“, която имат, е безплатно погребение. Ето такова е отношението на държавата към нейните служители. А не трябва да бъде такова!
Що се отнася до заплатите и тяхното формиране и тук има специфика – работещите в администрацията имат право да получават едва 70% от своите заплати ежемесечно и до 30% под формата на допълнително възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) на тримесечие. Но това допълнително възнаграждение не е гарантирано – получава се, ако има пари и в размери колкото има, а уж по закон това по същество е част от заплатата на всеки работещ в държавната администрация. Често пъти ДВПР е в размер на 100 - 150 евро на тримесечие, което няма нищо общо с бонусите, които получават „богопомазаните“ по високите етажи на властта.

- Често обществото поставя знак за равенство между държавна администрация и бюджетен сектор. Къде според вас е най-голямото неразбиране по тази тема?
- Не знам дали има неразбиране, но със сигурност има манипулиране. Просто, когато в публичното пространство се повтори 1000 пъти една лъжа, тя се превръща в истина. Разбирам хората, които не се интересуват от темата и слагат знак за равенство между двата сектора, но политиците, ние - синдикатите, както и работодателските организации трябва непременно да правим разлика. Бюджетният сектор е по-широкото понятие, което обхваща всички организации, финансирани от държавния или общинския бюджет. Администрацията е само малка част от него, изпълняваща управленски, регулаторни и контролни функции. Разликата е в тяхната роля, дейност и структура.

- Ако бъдат реализирани съкращения в държавната администрация, кои услуги за гражданите първи ще усетят негативния ефект?
- Отговорът на този въпрос е ясен – ще пострадат звената, които предоставят най-често ползваните услуги, както от гражданите, така впрочем и бизнеса. Това са категорично НОИ, които отпускат и изплащат обезщетенията за безработица, майчинството, болничните и пенсиите. Агенция за социално подпомагане – няма да има кой да изплаща помощи, а идва сезонът на целевата помощ за отопление и трябва да се молим на Господ да няма пожари, защото отново социалните работници са денонощно на терен при такива бедствия. Агенция по заетостта буквално няма да може да обслужва десетките хиляди безработни лица, няма да е в състояние и да внася работници от трети страни за бизнеса, което може би ще е единственото положително нещо, защото ще спрем да внасяме черноработници от държави, в които заплатата е по два долара на ден. Не ми се мисли какво ще стане, ако Кадастърът и Агенция по вписванията не могат да изпълняват своите функции и само да си представим как спира да работи пазарът на недвижими имоти. Нали можем да си дадем сметка за обема на щетите, които ще настъпят. А ако общините са в невъзможност да изпълняват своите функции, то реално ще сме в ситуация на анархия.

- Има ли администрации, в които действително са необходими структурни реформи и оптимизация, или според вас проблемът е по-скоро в липсата на дигитализация и модернизация?
- Определено има. Има редица администрации, които или трябва да се закрият, или да се слеят. Не е нормално да имаме отделни административни структури с по 10 човека щат, да речем, но пък и там има изпълнителен директор, един-двама директори на дирекции, началници и става така, че реално няма служители, а има само шефове. Такъв пример е Фискалният съвет, чиято единствена работа е да провежда заседания и да дава препоръки. Там например заплатата на председателя и на членовете на съвета е в размер на 3 средни заплати за бюджетния сектор плюс по 3 минимални работни заплати за всяко проведено заседание, като самият съвет са си гласували и осигурили провеждането на минимум 3 заседания месечно. Това означава, че веднъж получават по 3 средни заплати, а отделно от това и по 9 минимални заплати всеки месец или малко над 10 000 евро. Сигурна съм, че бихме могли да се лишим от „ценните“ съвети на Фискалния съвет, не мислите ли?
Разбира се, нивото на дигитализация и модернизация все още не е такова, каквото ни се иска, но вече има редица администрации, които предлагат и електронни услуги в пълен обем. Но това, което трябва да кажем, е, че не е само въпрос на дигитализиране на самите администрации, а и на населението на страната, защото все още голяма част от хората не се чувстват готови и сигурни в ползването на онлайн услуги и трябва да има усилия и в тази посока.

- През последните години синдикатът многократно поставя въпроса за ниското заплащане в редица държавни структури. Не е ли парадоксално едновременно да се говори за недостиг на кадри и за съкращения?
- Повече от парадоксално е, но има съвсем елементарна причина това да е така. Когато в държавната администрация се дават средства за увеличения на заплатите, уви, те не се дават целево там, където е най-необходимо, а се дават по 10% навсякъде. Агенциите и отделните звена с ниски заплати получават и ниско увеличение, а тези, чиито заплати са по-високи, съответно получават по по-високо увеличение и по този начин ножицата се отваря още повече. Защото едно е 10% на 1000 евро, съвсем друго е 10% на 3500 евро. В тази връзка ние настояваме за нов модел на заплащане в държавната администрация – еднакви, или приблизително еднакви заплати по длъжности, възстановяване на „клас прослужено време“, както и допълнително възнаграждение при ясни и обективни критерии.

- Кои администрации са най-застрашени от загуба на експертен капацитет, ако бъдат приложени масови съкращения през следващите месеци?
- Това са структурите, в които и към момента има недостиг на кадри – НОИ, Здравната каса, Статистиката, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Вписванията, Кадастъра, Инспекцията по труда… И въобще администрациите, пряко ангажирани с грижата и обслужването на гражданите и бизнеса. Силно се надявам правителството да прояви разум и да не си и помисля да прави съкращения там, защото после ще трябва гражданите да си подават заявленията за пенсии и помощи директно на жълтите павета, пред Министерски съвет.

- Виждате ли риск част от функциите на държавата постепенно да бъдат изнесени към външни изпълнители и консултанти, ако администрацията бъде сериозно редуцирана, и няма ли това в крайна сметка да струва по-скъпо на данъкоплатците?
- След като политиците „аутсорснаха“ пенсиите ни, чрез въвеждането на абсолютно вредните частни пенсионни фондове, след като болниците се превърнаха в търговски дружества, а пациентите в банкомати, след като кабинети в миналото възложиха на външни доставчици стопанисването на домовете за стари хора и вече десетилетие наблюдаваме тези „къщи на ужасите“, в които гаснат възрастните ни съграждани, няма да се учудя да „аутсорснат“ и държавната администрация. Или по-скоро апетитната част от нея. И в момента се чуват гласове, които твърдят, че тогава всичко ще е „цветя и рози“. Всеки, който си мисли, че ще е много хубаво външна фирма да му прави скицата или да му впише имота, трябва да знае, че ще плаща скъпо и прескъпо за това и ако имате и капка съмнение, то трябва да погледнете само към здравеопазването ни и да разберете, че единствената цел на всеки бизнес е да печели, в случая ще печели на гърба на всеки един от нас.

- Как гледате на критиките, че държавната администрация е прекалено голяма, при положение че много ваши членове твърдят, че работят при хроничен недостиг на персонал?
- Вече споделих, че съвсем умишлено се манипулират данните. Администрацията в България е около средното за Европа, но тази статистика няма да я чуете от Домусчиев и компания. Има нужда от преструктуриране и подсилване на структурите, които към момента са натоварени с огромен брой дейности, а същевременно хората там не достигат. Заплатите в тези звена са от порядъка на 800-900 евро и дори няма желаещи за работа там. Но е съвсем разбираемо, това е обидна заплата за човек с висше образование, който следва да служи на държавата и да пази държавния и обществен интерес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нексус

    70 10 Отговор
    Какво предлага госпожата?
    На едно място да се съкратят, а на друго - да се назначат?
    И какво ще се спести тогава?

    Коментиран от #14

    13:26 22.06.2026

  • 2 оня с коня

    102 4 Отговор
    Няма нищо безплатно.
    Дори и това погребение, данъкоплатците ще го платят

    Коментиран от #56

    13:26 22.06.2026

  • 3 Верно ли

    98 18 Отговор
    А осигуровките, които не плащате, а ведомствените почивни станции, кюфтета по 20 цента, бонусите за несвършена работа, невероятните ви отпуски, като включим и погребението си е жива далавера!

    Коментиран от #40

    13:27 22.06.2026

  • 4 хаха

    60 8 Отговор
    Всяко едно действие на "синдикатите" (които са комунистически отрепки) може да бъде прекратено с по няколко палки.
    Просто защото не спазват законите и официалните наредби.

    13:28 22.06.2026

  • 5 Какво толкова

    69 11 Отговор
    произвеждате,че само искате!?

    Коментиран от #9

    13:28 22.06.2026

  • 6 ДядоПоп

    40 1 Отговор
    погребение за сметка на роднините наследници на пенсията !

    13:29 22.06.2026

  • 7 Делю Хайдутин

    35 2 Отговор
    А безплатен парцел има ли?

    13:29 22.06.2026

  • 8 ехха

    58 7 Отговор
    ами да станат куки в МВР или прокурори. там заплатите са над средната в европа и ще могат да ходят по 5 звездни хотели и да носят чанти за по 20к евро

    13:29 22.06.2026

  • 9 МисиркоФ

    42 1 Отговор

    До коментар #5 от "Какво толкова":

    Корупция !!!

    13:29 22.06.2026

  • 10 Тази е

    68 8 Отговор
    изключително нагла жена.

    13:31 22.06.2026

  • 11 Откачен президент.

    62 7 Отговор
    Гьон сурат. Калинки и некадърници на голяма заплата. Съкращавай и не им слушай обясненията

    Коментиран от #52

    13:31 22.06.2026

  • 12 руския

    11 25 Отговор
    Руския башибозук.

    13:32 22.06.2026

  • 13 Държ.крадци

    58 9 Отговор
    Не лъжи! И няколко заплати в края на годината!

    13:33 22.06.2026

  • 14 Потресаващо!

    55 8 Отговор

    До коментар #1 от "Нексус":

    Близо един милион държавни неработещи служители и над два милиона пенсионери. Реално работещите са много по малко на брой от горните числа.

    Коментиран от #34

    13:34 22.06.2026

  • 15 Онуфри

    22 3 Отговор
    Ма с тва им изписвате вежди като им вменяват осигуровките щот ша им се дигнат заплатите съответно пенсиите и обезщетенията, особено в МО и МВР!!!!

    Коментиран от #42

    13:37 22.06.2026

  • 16 Иванчо

    20 2 Отговор
    Не е малко, по пътя на 1000-1500 евро!
    Нищо не платил и пак там отишъл! В Рая!

    13:38 22.06.2026

  • 17 Хайде ,

    47 4 Отговор
    стига лъжи , драми и безпардонна наглост вече ! Който не му изнася , да отива в частния сектор ! И пет дена няма да издържи обаче !

    Коментиран от #91

    13:39 22.06.2026

  • 18 Държавно ОПГ

    47 4 Отговор
    Държавните служители и лекарите са най-наrлата част от обществото. В страна в която хората гладуват и умират, а другите бягат, те зейнали едни усти и само: "Дай!".

    13:39 22.06.2026

  • 19 Синдикатите

    38 2 Отговор
    Само папат.На мене са ми известни 6 синдиката, а колко са. Да остане само един за работниците които произвеждат продукция която носи пари. Всички други на равна нога.

    13:39 22.06.2026

  • 20 Левски

    52 5 Отговор
    Откъде вадите такива "експерти". Жена ми работи на 3 смени в "Тева"(Балканфарма) и няма дори "безплатно погребение". Като не им харесва, да идат при частника, да видят как се изкарва хляба.

    Коментиран от #50

    13:40 22.06.2026

  • 21 Айде де!!!!

    43 2 Отговор
    Тази е нахална. Няма да ми стигне пос-а да им изредя придобивките. Като е толкова зле да дойде в реалния бизнес и ще прокопса, ама надали.

    13:40 22.06.2026

  • 22 Леле

    36 3 Отговор
    И за това ли не плащате хрантутници гадни крадливи?!

    13:41 22.06.2026

  • 23 Ненад

    33 2 Отговор
    Изпратен подобаващо! 24 заплати и отишъл в неплащането, 35 години, хавая!
    Много крал, на гърба на другите, живял!

    Коментиран от #47

    13:42 22.06.2026

  • 24 Софийски селянин,Пенсионер

    39 2 Отговор
    За сравнение една Нидерландия с 18 милиона население имат два пъти по малко администрация..
    А Унгария за разлика от нас техният парламент е от 190 депутати при население почти 10 милиона...

    13:44 22.06.2026

  • 25 Душмани и иззедници

    45 3 Отговор
    Родителите ми работеха в Кремиковци. Всяка вечер ги боляха костите от натрупаните отрови в организма им, предимно манган и олово. НЯМАХА БЕЗПЛАТНО ПОГРЕБЕНИЕ.
    Повечето им колеги умираха до 3-5 години след като се пенсионират. Както се майтапеше с черен хумор татко: "И този колега е минал да работи към Енергото, скоро и аз там ще работя!" (защото некролозите им масово висяха по електростълбовете).
    А тази цял жувот си е клатила краката на бюрото и сигурно още боде клавиатурата с един пръст и търси всяка буква.
    То бива наглост, бива, ама бивол за мезе не бива!

    13:45 22.06.2026

  • 26 Дебел

    35 2 Отговор
    синдикат.Някои са и алкохолици от преумора.

    13:45 22.06.2026

  • 27 Жеро

    30 6 Отговор
    750 000 чиновници, пак там, пак за наша сметка, на последната раздяла! 960 000 пенсионери с 323 месечна пенсия! Кой кого погребва, много за малко!

    13:47 22.06.2026

  • 28 Ами Хайде !

    17 1 Отговор
    Започвайте !

    13:49 22.06.2026

  • 29 Парпърляк

    23 2 Отговор
    Да си го платят и него!

    13:50 22.06.2026

  • 30 Пенсионер ОСВ

    31 4 Отговор
    Като я гледам на снимката гушеста и бая охранена,а като иде в тоалетната не ми се мисли изобщо..
    Тази слонска фигура не става от туршия,това значи че и заплатата и е тлъста като нея..

    13:50 22.06.2026

  • 31 Моля

    22 4 Отговор
    Почвайте да се възползвате от безплатната си привилегия спешно

    13:51 22.06.2026

  • 32 Те не мислят за луди

    30 2 Отговор
    Съседката ни беше счетоводутел в държавна институция. Мъжът й не работеше, може и да е бил пенсионер. Но те имаха 10 апартамента общо в нашия и околните блокове. Брат му - също. Явно много крадене и обръщане на парите в имоти е имало...

    13:51 22.06.2026

  • 33 73737372772

    24 0 Отговор
    Ерата на високоизчислителните компютърни системи поставя въпроса защо е необходимо навсякъде да има щатни бройки, след като в много случаи процесите могат да бъдат автономни и изпълнението на услуги и обслужване не изисква човешка намеса.Навсякъде го прилагат там където считат че трябва,а в България не може да го вместят това и да има минимално безработни от съкратените.

    13:52 22.06.2026

  • 34 Онуфри

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Потресаващо!":

    Ве дъмпел ти изобщо чел ли си статията????
    А относно пенсионерите че те не са ли плащали осигуровки???

    13:52 22.06.2026

  • 35 дори не я и четох

    10 4 Отговор
    стига ми заглавието

    13:53 22.06.2026

  • 36 Баба Йоца гледа

    27 3 Отговор
    Като са им малки заплатите на държавните ТРАНТУТИЦИ да ходят в частния сектор НО ТАММ ТРЯБВАФДА СЕ РАБОТИ !!!! А те не са свикнали ДА РАБОТЯТ!! А И ТРЯБВА НЕ 50 А 60 % ДА БЪДАТ СЪКРАТЕНИ !!!

    13:54 22.06.2026

  • 37 Берия

    10 3 Отговор
    Хрантутниците в бедна България, се готвят:
    безплатно погребение на раята, работила 40
    години за чест и за слава! След кошници и
    справедливата цена, право за последно у дома! Справедливо за последно, а!

    13:55 22.06.2026

  • 38 Тома

    22 2 Отговор
    Най голямата привилегия е че работата която може да работи един ние сме десет

    13:56 22.06.2026

  • 39 Айше

    21 2 Отговор
    Абе я си плащайте осигуровките сами!

    13:57 22.06.2026

  • 40 завиждаш, а

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли":

    Има лек за твоята болест. Просто стани държавен служител и живей щастливо. Няма смисъл да се оставяш на това изпепеляващо чувство - завистта.

    13:58 22.06.2026

  • 41 АГАТ а Кристи

    25 4 Отговор
    Когато един държавен служител постъпва на работа ПИШЕ МОЛБА - "МОЛЯ да бъда назначен на...."
    Докато постъпва СЕ МОЛИ за да постъпи...
    След като постъпи започва с "правата" си ... Имал права...
    Никой не те е молил за да постъпваш там на работа.
    При мен - в строителството - свободни места - бол ! А ма тук се работи, а там ви раздават синджирчета при постъпването, за да ги въртите по цял ден на пръста.
    Даже вечерта не можете да кажете колко оборота са направили, защото кафетата и клюките по цял ден, са ви отнели времето за броене

    Коментиран от #73

    13:59 22.06.2026

  • 42 гофнуфри

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Онуфри":

    завиждай

    14:00 22.06.2026

  • 43 Наглост без предел

    27 4 Отговор
    Цитирам:
    "Заплатите в тези звена са от порядъка на 800-900 евро и дори няма желаещи за работа там. Но е съвсем разбираемо, това е обидна заплата за човек с висше образование, който следва да служи на държавата и да пази държавния и обществен интерес."

    И сестра ми завърши висше образование, но цял живот работи като касиерка в магазин, ЗАЩОТО АКО НЯМАШ ВРЪЗКИ, ВИСШЕТО ТИ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ СТРУВА ПЕТ ПАРИ.

    Коментиран от #72, #108

    14:01 22.06.2026

  • 44 дядо дръмпир

    22 3 Отговор
    едно погребение е над 5000€ ,а вие имате и други благинки.Не знаете как се плащат осигуровки не подавате данъмни всяка финансова година ,имате отпуски ,а частника ги няма щото трябва да изкарва пари за ДОО и ЗОО и ДЗПО и куп други , та ако сте така ощетени като бюроклати отидете и станете частници и сами си изкарвайте парите......

    Коментиран от #70

    14:01 22.06.2026

  • 45 Плащай си

    21 3 Отговор
    С какво държавния служител е повече от един обикновен работник че трябва да има привилегията да му плаща държавата социалната застраховка и разни други бонуси .

    14:01 22.06.2026

  • 46 Отпуските

    21 3 Отговор
    не са ви по 20 дни, а НЯКОЛКО пъти х 20 дни. Безочие и дебелогъзие се лекуват с народно физическо действие!

    Коментиран от #51

    14:02 22.06.2026

  • 47 нанай

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ненад":

    не скимти!тебе ща сложим в кутия от обувки

    14:03 22.06.2026

  • 48 🦁ЩЩД🦁

    16 2 Отговор
    А,и в данъците,кукло ,и в данъците.В моя електронен фиш , сумарно отдръжките са ми 20 %.Във фиша на Н.Пр. Държавния служител са 10 %.

    14:04 22.06.2026

  • 49 селски глупак

    21 1 Отговор
    Привилегиите са доста, затова почти не можеш да се уредиш на държавна работа без връзки.

    14:04 22.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Въпроси

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Откачен президент.":

    Нямам близък, държавен служител, но ми е интересно как същия като почне работа в частния сектор ще стане "некалинка" и "кадърник"? И обратно- как геният от бизнеса се превръща в буклук, ако спечели конкурс за държавен служител?

    14:06 22.06.2026

  • 53 ррръъъъъсссс

    24 4 Отговор
    400 000 държавна администрация на 5 млн.население.....и цели фамилии до 9то коляно нагласени вътре.Основна причина да ги държат са изборите,твърд електорат на Бойко тиквата.

    Коментиран от #64

    14:06 22.06.2026

  • 54 чернокрилия паток

    12 2 Отговор
    Уволнение за всички държавни служители! Връзкари и корумпета.

    Коментиран от #57, #75

    14:07 22.06.2026

  • 55 модераза

    1 0 Отговор
    не доклатен

    14:07 22.06.2026

  • 56 Един

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    от МАЛКОТО ти смислени коментари.
    Като ти видях ник-а по навик щях да ти сложа минус. Е, отърва се този път

    Коментиран от #58

    14:08 22.06.2026

  • 57 зема

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "чернокрилия паток":

    ти тегля една патка

    Коментиран от #67

    14:08 22.06.2026

  • 58 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Един":

    Споко ,не съм оня уздухания

    Коментиран от #69

    14:11 22.06.2026

  • 59 Спри се, бре!

    16 1 Отговор
    Преди години като погребахме майка, няма да забравя, един ден донесохме 10 кг торби с камъчета да затрупаме гроба отгоре, да не никнат треви. Отидохме на другата седмица, половината камъчета липсваха и трябваше да купуваме пак. После видях по следите, че на един близък гроб е било пренасяно. Бедна сама женица идваше там, сигурно не е имала пари за камъни и с ръце е пренасяла. На друг гроб идваха две жени, оставяха кафе. Чух ги един ден да питат за цените на надгробните плочи, които трябва да се поставят след като мине 1 година. Оказа се, че са погребали съквартирантката си, която няма никакви роднини, а и те самите едва свързват двата края...
    Хората нямат пари да се хранят, нямат с какво да се отопляват, ходят с дрехи и обувки, изровени от кофите на Германия, тази н...ла тв..р иска ОЩЕ И ОЩЕ И ОЩЕ!

    Коментиран от #77

    14:11 22.06.2026

  • 60 Само да добавя

    6 0 Отговор
    Не е малко, кой ти го дава!!!

    14:13 22.06.2026

  • 61 Бате Георги

    14 0 Отговор
    От какъв зор пък и безплатно погребение?

    14:13 22.06.2026

  • 62 Погребенията чух че са станали

    10 0 Отговор
    Безумно скъпи затова не се оплаквайте

    14:13 22.06.2026

  • 63 Неразбиращ

    5 0 Отговор
    Еми, защо се мъчат ?!

    14:15 22.06.2026

  • 64 БАЕ

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от "ррръъъъъсссс":

    Гледам на последните избори, ГЕРБ имат 433 хил. гласа, значи 33 хиляди от вашите са гласували...

    14:16 22.06.2026

  • 65 Рилски

    16 0 Отговор
    С оглед на крайно необходимите съкращение на разходите в бюджета и в разгара на дебатите за това дали трябва да си плащат осигуровките служителите в бюджетната сфера, или това е задължение на реалният сектор следва да оборим твърденията на пишман профсъюзите, като това че нямали право на втори трудов договор, клас прослужено време, ваучери и дрън, дрън…да ама работещите в частният сектор работят в условията на конкуренция, несигурност на пазарите, в следствие на войни, ковид и геополитика и др., поради което води до постоянен стрес, отделно на много места -"чорбаджилък", често погазващ всякакви нормативи и закони, докато бюджетника е гарантиран без значение от качеството си на работа!Трудовото законадателство е гарантирано и по правило се злоупотребява с него!Например ще видиш много присъствени надници по време на празници, защото се заплащат гарантирано двойно!ДМС-та, болнични, отпуски… на кой когато му требва, по ранното тръгване от работа и т.н.Средно по-големите възнаграждения спрямо реалният сектор, средно по голямата им численост на глава от насалението в ЕС също са факт! Неоспорим факт е и че по голямата част в бюджетния сектор, са назначени с „връзки“/политически, шуробаджанащина, любовници/, което е поредното докозателство, че там се работи по малко, отколкото се получава!Като сравнение между двата сектора, може да се каже, че поговорката „болен здрав носи“ е в пълна степан валидна!

    14:19 22.06.2026

  • 66 Тошев

    10 0 Отговор
    Тази защитава винаги себеподобните си от Номенклатурата на Герб-НН . От там и идват парите . От" държавното " . Ако е от членски внос , гладни ще умрат. Синдикатите и боклука на градовете са в основата на мафията още от създаването и в Италия. Винаги там и винаги с тези с които могат да крадат. А ние ги хрантутим . Колко дни работни има и тая и като каква ?

    14:19 22.06.2026

  • 67 Аааа,

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "зема":

    ти И отреза главата преди 15 години , за да почерпиш "баджанака", кога ги фана на калъп...
    Ама ти е простено. Хем с шепи пиеш гинко билоба, хем не ти помага

    14:20 22.06.2026

  • 68 Бисер

    15 1 Отговор
    Половин милион държавни служители на шест милиона жители е много! Държавите служители трябва да са не повече от 100 000 хиляди! При 60 000 полицаи не трябва да има един криминал по улиците! Да не говорим,че един фатмак там взема над 2000 евро!

    Коментиран от #80

    14:22 22.06.2026

  • 69 Тогава

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "оня с коня":

    пиши - "Оня с магарето", та да те различаваме

    Коментиран от #74

    14:24 22.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Калино

    9 0 Отговор
    И защо трябва да им е Безплатно погребението ? Те с какво са повече "заслужили " това от останалите хвърлящи хиляди евро за да приберат роднините си ? Тази знае ли колко струва погребение на прогонен от нищета и невъзможност да създаде семейство тук ,примерно от Австрия или Германия до тук . Защото там е над 10 000 Евро и то при много строги и рядко изпълними условия дори и за отделените гробни места за Не граждани. Кажи си ,че трябва да защитиш себеподобните си назначени от Герб-НН за да покажеш някаква дейност за парите които вземаш от тях . хората ще те разберат , теглят една и толкова. Какво само лъжете и мажете всичките мафиоти с незнайните хонорари в защита на неработещите.

    14:31 22.06.2026

  • 72 Много зависи

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Наглост без предел":

    и какво си завършил.
    Има професии,които ти дават възможност да развиваш собствен бизнес.

    14:32 22.06.2026

  • 73 Тя зайдела, та презайдела

    12 0 Отговор

    До коментар #41 от "АГАТ а Кристи":

    Да, за тях златни синджирчета и кафета, за отрудените хора - дългове и мизерия. Цяла седмица превързвам раничка на ръката на мъжа ми, но като иде на работа всичко се разваля. Ръцете му са силни, загрубели и покрити с рани - ОТ РАБОТА в строителството. Като се прибира и се отбива до магазина, хората го гледат като бездомник, понеже е всеки ден изцапан, често и скъсан. Един ден се прибра с чисто черно лице, всеки ден се връща със стружки или прах по косата. Той няма да има безплатно погребение, не защото не е държавен хрантутник, а защото НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ЛУКСА ДА УМРЕ. Кой ще храни семейството, кой ще плаща тока...
    Повръща ми се от хора като тази, които живеят в своето си измерение, напълно откъснати от действителността и апатични към положението на 95% от Народа Ни...

    Коментиран от #83

    14:34 22.06.2026

  • 74 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Тогава":

    Доообре!

    14:35 22.06.2026

  • 75 ДС Държавен служител/

    1 7 Отговор

    До коментар #54 от "чернокрилия паток":

    И мен не ме кефи да гледам обяви за баничари и касиерки в супера за по 1500 евро и бръснара да ми зима по 16 евро за пострижка, а пък получавам 800..., но не съм тръгнал да ги уволнявам.

    Коментиран от #86, #88

    14:37 22.06.2026

  • 76 Поръсен с джоджен

    5 1 Отговор
    Боб с наденица - 1,40
    Джолан 1.70


    ... и аз така ям на равно с държавните служители.

    Коментиран от #78

    14:42 22.06.2026

  • 77 Истината

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Спри се, бре!":

    В нашата селска община си имаме налична стая с 10 мукава / пресован картон / ковчега и поне не те оставят на улицата . Вдигат хората и след час си на селското трапище. Багера на Ви К и той на разположение и се бави само за да дойде от Общината. Нищо не струва щом нямаш роднини . Няма как да оставят кучето на вънка. А за по-евтино заравяне до кръста и кофа цимент с боя отгоре . Готов паметник . Да не си мислите ,че ровят 2 метра. Ами .

    Коментиран от #81

    14:45 22.06.2026

  • 78 Напротив

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "Поръсен с джоджен":

    това са цените в чЕстните Ви столове и отделно 100 евра, за храна.

    14:46 22.06.2026

  • 79 Всички сме им сърбали попарата

    10 0 Отговор
    Преди години, след 10 години влачене на дело, трябваше най-накрая да си получа Решението и парите. Но... Оказа се, че някаква бележка, написана от съдийката не може да се разчете. Аз се мъчих, служителката се мъчи - нищо не стана. Накрая жената на гишето ме попита:
    - "Тази жена неграмотна ли е? Не съм виждала толкова грозен и нечетлив почерк. Отидете и поискайте, да ви издаде същата бележка повторно и четливо!"
    Отивам, чакам, редя се, потя се и накрая получавам едно:
    - "Съдята е в отпуска през септември. В Гърция е, няма да стане."
    Карам чиновничката да й разчете написаното. И тя не успя. Дойдоха и други нейни колежки, и те не можаха.
    И аз избухнах, попитах неграмотна ли е, защо пише така, нямам време да я чакам 1 месец да си почива в Гърция... И ме заплашиха, че ще ме изхвърлят, ако не млъкна и не си тръгна бързо и тихо... И така, чак след месец се сдобих с книжата си...
    Това е държавен служител. За това плащаме, да ни управляват на. Г. ли нег...тници... и да си почиват в Гърция по един месец...

    14:52 22.06.2026

  • 80 ?!!!

    8 1 Отговор

    До коментар #68 от "Бисер":

    Е, и аз мога да кажа, че ако ресторантьора не кара баварец, сина му мерджан, внучката- нещо си, и любовница върти, порцията ЦАЦА няма де 9,90 еврака.

    14:53 22.06.2026

  • 81 И тук не е по-добре

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Истината":

    Те и в София много не ровят, гробарите са обикновено пияни и копаят докъдето имат сила...

    14:55 22.06.2026

  • 82 Вуте

    8 0 Отговор
    КАТО ИСКАТ ПРИВИЛЕГИ ДА ОТИДАТ ДА РАБОТЯТ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР.

    Коментиран от #85

    14:58 22.06.2026

  • 83 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "Тя зайдела, та презайдела":

    Толкова добре те разбирам, че няма да повярваш.
    За разлика от мъжа ти си сменям работните дрехи след работа. Иначе - все едно, че мен визираш, а не мъжа си. Приказката - "моля те не умирай" - сметки, разходи, плащания, децата, стожер в къщата - до безумие пъзнато...
    Първият коментар го написах, когато има технологичен прозорец. А този - докато изям вчерашния сандвич, за който нямах време вчера.
    Поздрави на съпруга и да е жив и здрав ДЪЛГИ ГОДИНИ !!!

    15:00 22.06.2026

  • 84 Боко

    6 0 Отговор
    “Няма никаква далавера в държавната службичка”
    За това си захапала и държиш до “безплатното” погребение, което всъщност го плащаме пак работещите🤮🤬
    “Синдикатите” са държавни служители 👌
    Някой чул ли е за синдикати в частна фирма⁉️

    Коментиран от #89, #99

    15:00 22.06.2026

  • 85 ДС / Държавен служител/

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Вуте":

    Нарочно не напускам, за да Ви дразня.

    15:01 22.06.2026

  • 86 Търтиев

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "ДС Държавен служител/":

    Няма как да ги уволняваш защото не си им работодател и не си им осигурил работа ти . Освен това заплатите са колкото е законоустановената Минимална +130 евро на карта ваучер за пазарене от самия магазин. Само от него. 12 часови смени на два дни - 180- 196 часа за месец. А държавните служители и партийците и целия смучещ гнеж са от данъците на точно такива -данъкоплатци собственици и работници при тях. Ние данъкоплатците не искаме повече Партийците да си назначават роднините ,любовниците и "колегите" в партийната номенклатура в администрациите . Много сте -факт. Няма кой да Ви издържа Вас и да ви плаща и усигуровките за пенсии и всичко докато сте живи . Вие , пенсионерите -защото техните пари за 40 години труд отдавна са окрадени , децата и единия нищо не плащащ етнос идвате прекалено много на остатъка от работещи постоянно тук под 1 милион души. Няма как те да осигуряват живота на осталите по статистика още 5 милиона или 3,5 милиона. А и имаме едни 500 пребоядисвани всякак партийни фамилии милионери и няколко милиардера . Вземи за пример един хотел с фонтан . А останалите далавери на синекръвните червенушковци за 82 години ? Трагедия сме и ако тези сега не направят нищо ,то няма България както няма и Държава вече. Няма бъдеще такава схема , даже дълго издържахме грабежите. Цял свят ни се чуди как щъкаме тук като сенки все още.

    15:04 22.06.2026

  • 87 Перо

    5 0 Отговор
    Наложително е да си плащат всички данъци и осигуровки!

    15:06 22.06.2026

  • 88 Боко

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "ДС Държавен служител/":

    Стани касиер в супера 👌

    Коментиран от #92

    15:06 22.06.2026

  • 89 Мисля,

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Боко":

    че най-силни са синдикатите в минната индустрия...

    15:06 22.06.2026

  • 90 Христов

    3 3 Отговор
    Ох, миличките ми те, чиновничета онеправдани! Живи да ги оплачеш, горкичките!

    15:10 22.06.2026

  • 91 Христов

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хайде ,":

    При частниците се работи.

    Коментиран от #93

    15:12 22.06.2026

  • 92 ДС/ Държавен служител/

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Боко":

    Подай документи, спечели конкурс и се влей в Държавната Администрация...

    15:14 22.06.2026

  • 93 Един друг

    0 4 Отговор

    До коментар #91 от "Христов":

    Здравейте, аз съм пожарникар и не си плащам сам осигуровките. Днес почивам, защото събота и неделя докато бяхте НА Гърция, аз бях на смяна- искате ли да дойда да Ви поработя?

    Коментиран от #98

    15:24 22.06.2026

  • 94 Широко затворени очи

    4 2 Отговор
    Това, което ни е замислила обединената прогресивна олигархия, май не се разбира добре.
    Ако прочетете още веднъж позицията на жената, може и да схванете замисъла на реформата. И със сигурност живота ни няма да стане по-лек, когато държавните дейности се дадат на частни фирми...
    Разделяй и владей, старо изпитано средство, разчитащо на завист, егоизъм и невежество.
    Първо държавата и после народа - на концесия, за лично ползване.

    Коментиран от #100

    15:27 22.06.2026

  • 95 Отговор

    3 0 Отговор
    Явно има нещо, което не се казва на народа и което точно това искат хората. 1. Народът иска махане на пенсионерите в МВР, армията и държавната администрация. 2. Народът не иска да издържа с огромни заплати, бонуси, ДМС, 20 заплати при пенсиониране и още куп привилегии над 60000 армия от полиция и в същото време да ни бият, убиват, крадат, а милиционерите да се крият по храстите. 3. Народът иска да не отиват парите му за заплати от по 40,50,60 хиляди евро в джобовете на разни самозвани парвенюта. 4. Народът иска нормално здравеопазване, а не да събираме капачки и пари за лечение в чужбина, при налични близо 400 болници. 5. Народът иска учителите да учат така децата ни, че да не излизат неграмотни от училищата, а и да се разоряват родителите с всякакви частни уроци. 6. Народът иска, когато отиде до някое гише, да не го гледат като нежелан натрапник, а да му обърнат нужното внимание, защото всъщност именно този народ ги храни всички, изброени по-горе. 7. Народът иска бърза съдебна реформа, а не общи приказки и никакви резултати, а съда и прокуратурата е на първо място по брой и високи заплати в целия ЕС. 8. Народът иска политиците да спрат да го крадат, лъжат, манипулират и най-накрая виновниците за това положение да си получат заслуженото наказание, а то е бърз съд и затвор за корумпираните, алчни и прогнили мафиоти. Ето това иска народът и е по-добре да се захващате от някъде да работите, а не само да дрънкате празни приказки и да забаламосвате хората. Така

    15:29 22.06.2026

  • 96 Надя

    2 0 Отговор
    Много от тези,които работят на един и същи етаж в сградата,не знаят другият какво работи.Ходят на модно ревю,пият си кафетата с цигарите и стриктно си спазват почивките,които да повече от работните часове и накрая....голяма наглост

    Коментиран от #101

    15:36 22.06.2026

  • 97 От де ги намират такива

    1 2 Отговор
    Я,хващайте мотиките и лопатите за да видите от къде извира хляба!

    15:36 22.06.2026

  • 98 Любопитен

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Един друг":

    Събота и неделя докато се водеше на работа какво прави? Нека позная - същото каквото и тези, които са били в Гърция.
    Не стига, че в годината работите всичко на всичко десетина дни, ами и всеки път награди и бонуси, че сте свършили това, за което ви се плаща.

    Коментиран от #104

    15:39 22.06.2026

  • 99 Пенчо

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Боко":

    Жената се бъзика с такива като тебе, какво безплатно погребение, което плащаш точно пък ти?

    15:41 22.06.2026

  • 100 123

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Широко затворени очи":

    Какви частни фирми те гонят, всичко става дигитализирано и онлайн, а 80% от държавните хрантутници изхвърчат!
    Ти си типичен пример - явно си държавен служител, който уж е на работа до 17 часа, но в 15 часа "работиш" във Факти.

    Коментиран от #110

    15:44 22.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Българин

    0 0 Отговор
    Време е с 500 000 държавни служители да възродим селското ни стопанство! На тази от снимката ще и трудно с мотиката в началото, но след като свали 50 кг ще и е по лесно.
    Ние българските данъкоплатци обещаваме, че на всички тези 500 000 ще им платим погребенията!

    15:51 22.06.2026

  • 103 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Кой етаж":

    Същия етаж, на който работите вие...ако писането на коментари в новинарски сайт може да се нарече работа:)

    Коментиран от #107

    15:53 22.06.2026

  • 104 Един друг

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Любопитен":

    Да ти се обадя, само да погледаш, когато се наложи да режем ламарини и ...не искам да продължавам.

    15:53 22.06.2026

  • 105 Въпросче

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Кой етаж":

    Вие така ли работите на държавната си службица? Запълвате си времето във факти докато стане пет часа?

    Коментиран от #119

    15:56 22.06.2026

  • 106 Много кофти

    1 0 Отговор
    Как така шефовете на държавни дружества сами си определят някакви фантастични заплати и после каквото остане за персонала тяхно е... и в крайна сметка трябва да раздуят щата та да им стига що годе.

    Коментиран от #112

    15:56 22.06.2026

  • 107 А Вие,

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "хахаха":

    в коя часова зона сте?

    15:58 22.06.2026

  • 108 Работещ в адмминистрцията

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Наглост без предел":

    За всяко обявено место се явяват по 15 кандидати, и победителя винаги е ясен преди провеждането на конкурса.
    А заплатите са около1200евро средно без ръководните длъжности

    16:00 22.06.2026

  • 109 блонди

    1 0 Отговор
    На няма 6 000 000 население,близо 100 000 администрация! Това е прекалено!
    Както всички работещи, боледуват,така всички ,без децата да плащат здравни осигуровки!
    Всички следва да плащат социални осигуровки.
    Не може да има повече администрация,от колкото армия!

    16:01 22.06.2026

  • 110 По-полека, а?

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "123":

    Очевидно си лудо, младо и зелено.
    Онлайн, дигитално и в облаците е прекрасно като идея, но освен джензита на тази територия все още живеят и аналогови българи. Ще се наложи да почакате и да се поприземите.

    Коментиран от #118

    16:01 22.06.2026

  • 111 Запознат читател

    2 0 Отговор
    България - 6,5млн. население - 550 000държавна администрация
    Нидерландия - 18,5 млн население - 450 000 - държавна администрация
    В това число влизат учители, лекари в държавни болници, полиция

    16:03 22.06.2026

  • 112 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Много кофти":

    Шефовете в частните дружества, не си ли определят заплатите сами, и да има и за дъщерята, за снахата, за апартамент на внука и уговорки с работниците, колко по банка, другите на ръка...

    Коментиран от #116

    16:03 22.06.2026

  • 113 Противно същество.

    1 0 Отговор
    И то на наш гръб, защото синдикатите се субсидират от държавата и участват в мафиотските схеми. Тази едно смислено и конкретно нещо не каза. Щом и държ. служители искат да си плащат данъците, защо протестират?

    16:04 22.06.2026

  • 114 дондьо 2026

    1 0 Отговор
    тая да вземе да си фърли дипломата в най дълбоко!
    може и в Марица! има по
    3 метра дълбочини!

    16:04 22.06.2026

  • 115 това че четирима от тях вършат работа

    1 0 Отговор
    за един малка привилегия ли е

    16:05 22.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "По-полека, а?":

    На тези джензита, кой ще им дръпне оптичните кабели, за да са дигитални, не знам?

    16:10 22.06.2026

  • 119 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Въпросче":

    До 18.00 сме,така че търпение!

    16:12 22.06.2026