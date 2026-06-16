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Израелският премиер Бенямин Нетаняху заложи на това, че съвместната му война с Доналд Тръмп ще доведе до падането от власт на духовния елит в Иран и ще укрепи позициите му у дома преди изборите като архитекта на американско-израелски съюз, способен да преобрази Близкия изток, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".

Вместо това най-дълго управлявалият премиер на Израел се е запътил към сблъсък с Тръмп, докато американският президент се опитва да изведе САЩ от войната, при положение че целите и на двамата остават неизпълнени, а израелските военни операции в Ливан са в застой.

Засега израелските представители са предпазливи в публичните си изявления от страх да не подразнят най-важния си съюзник, известен с острата си реакция към критиците.

В разговори при закрити врата обаче раздразнението е очевидно. Предварителното споразумение е „ужасно за Израел“, заяви висш израелски официален представител, давайки откровена оценка при условие за анонимност. „И няма никой в израелското ръководство, който да го вижда по друг начин – от премиера до началника на генералния щаб.“

Вашингтон заяви, че през следващите 60 дни, докато трае примирието, ще договори окончателни условия, които да отговорят на опасенията на САЩ и Израел, особено по отношение на ядрената програма на Иран.

Израелски представители заявиха пред Ройтерс, че според тях периодът на преговори по споразумението вероятно ще бъде продължен, което ще върже ръцете на Израел да предприеме военни действия, докато опасенията на страната остават нерешени.

Нетаняху и Тръмп многократно са имали разногласия заради отказа на Израел да ограничи действията си срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан, а прекратяването на военните действия в Ливан е ключово изискване на Иран.

В началото на месеца Тръмп нарече Нетаняху „напълно луд“ по време на разгорещен телефонен разговор, като му нареди да не нанася удари по Бейрут, докато САЩ се опитват да сключат споразумение с Иран. Нетаняху отмени атаките същия ден, но нанесе удари по южните предградия на Бейрут седмица по-късно, което провокира ирански ракетни удари срещу Израел и публично осъждане на действията на двете страни от страна на Тръмп.

Часове преди САЩ и Иран да обявят временното си споразумение, Израел нанесе нов удар по ливанската столица в неделя, след като от Ливан бяха изстреляни ракети срещу Израел – обстрел, който Тръмп описа като „малък и безсмислен“.

Нетаняху заяви, че Израел е излязъл от конфликта „силен и непоколебим“, с ръководство, което действа твърдо и мъдро. На пресконференция в Йерусалим късно вчера премиерът призна, че той и Тръмп понякога са имали различия.

„Той е президентът на САЩ, аз съм министър-председателят на Израел. Много пъти сме на едно мнение, а има моменти, в които не сме толкова съгласни. Аз отговарям за интересите на Израел в сферата на сигурността“, заяви Нетаняху.

Нетаняху, за когото прогнозите предсказват загуба на предстоящите през есента избори, може да е по-склонен да се противопостави на Тръмп на фона на нарастващия скептицизъм сред израелците към ангажимента на американския президент със сигурността на Израел.

„Това е доста ярък момент на разминаване на интересите“, каза Дан Шапиро, бивш американски посланик в Израел по време на администрацията на Обама, който сега работи в Атлантическия съвет, мозъчен тръст.

„Той ще се опита да не се противопостави открито (на споразумението), за да не влезе в конфликт с Тръмп“, каза Шапиро. „Но ще даде да се разбере, че Израел не е обвързан с него и си запазва правото на (самоотбрана).“

ИЗРАЕЛ ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЕ Е ОБВЪРЗАН С АМЕРИКАНСКО-ИРАНСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

Очаква се меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран да бъде подписан в петък в Швейцария. Въпреки че точните условия не станаха веднага известни, Пакистан, посредникът в преговорите, заяви, че споразумението предвижда трайно прекратяване на военните операции по всички фронтове, включително в Ливан.

Нетаняху заяви, че Израел ще запази силите си в Южен Ливан и „свободата си на действие“ при атаки на „Хизбула“.

„Иран искаше да се оттеглим оттам, но аз не отстъпих“, каза той пред репортери. „Запазваме свободата си на действие и зоната за сигурност, за да защитим жителите на северната част на страната“, добави той.

Временното споразумение ще отвори отново Ормузкия проток – стратегически важния петролен коридор – като същевременно оставя съдбата на ядрената програма на Техеран да бъде решена по време на 60-дневни преговори за постигане на окончателно споразумение.

Два други въпроса, които Нетаняху и Тръмп обявиха като оправдания за войната в нейния начален етап – ограничаване на ракетната програма на Иран и прекратяване на подкрепата му за регионални въоръжени групи – не се смята, че ще бъдат включени в дневния ред на тези преговори.

Трима израелски официални представители заявиха, че Израел смята за много вероятно 60-дневното споразумение да бъде удължено до 90 дни, като през това време САЩ ще запазят военното си присъствие в региона, докато се водят преговори за по-голяма сделка.

Двама други израелски представители заявиха, че Израел е бил изненадан миналата седмица, когато Тръмп за първи път заяви, че споразумението с Иран е напът да бъде сключено. Те признаха, че Израел е имал малък успех в оказването на влияние върху преговорите.

Всички официални представители говориха при условие за анонимност, тъй като не са упълномощени да говорят публично.

НЕТАНЯХУ НЯМА ДА МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ КАТО ПРИЕМЛИВО ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА, КАЗВА АНАЛИЗАТОР

Нетаняху, който често влизаше в сблъсъци с Вашингтон по време на управлението на американските президенти демократи Барак Обама и Джо Байдън, отдавна се представя пред израелската общественост като човек, който умее по уникален начин да работи с републиканеца Тръмп.

По време на първия мандат на Тръмп Израел си осигури сериозни политически отстъпки от Вашингтон, който премести посолството си в Йерусалим и подкрепи Авраамовите споразумения, довели до установяването на официални дипломатически отношения между Израел, Обединените арабски емирства и Бахрейн. По отношение на Иран, Тръмп се оттегли от ядреното споразумение, договорено по времето на Обама, за което Израел отдавна се оплакваше, че е прекалено меко.

По време на изборите през 2019 г. Нетаняху постави огромни предизборни билбордове в Тел Авив и Йерусалим, на които се виждаше как той и Тръмп се усмихват и си стискат ръцете.

Сега обаче споразумението между САЩ и Иран подкопава аргумента на Нетаняху, че близките му отношения с Тръмп го отличават от другите кандидати за премиер, каза Джонатан Райнхолд, политолог от университета „Бар-Илан“ близо до Тел Авив.

„(Нетаняху) няма да успее да представи това споразумение като приемливо пред израелската общественост“, каза Райнхолд. „Най-доброто, на което може да се надява, е те да не успеят да постигнат споразумение и войната да започне отново в полза на Израел след 60 дни.“

Според проучване, публикувано в петък от Израелския институт за изследване на демокрацията, едва 41% от еврейското население на Израел смята, че тяхната сигурност е основен приоритет за Тръмп, което е спад от 64% през март.

Ели Коен, министърът на енергетиката в правителството на Нетаняху, заяви, че Израел ще бъде готов да действа самостоятелно, ако Иран възстанови ядрените си и ракетните си способности, макар че според него вероятността Техеран да предприеме такава стъпка по време на мандата на Тръмп е малка. „Ако Иран се опита да възобнови ядрената си програма и програмата си за балистични ракети – ние ще сме там и ще предприемем действия“, заяви Коен пред израелската обществена телевизия „Кан“.