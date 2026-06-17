Сенатът на САЩ блокира за девети пореден път резолюция за прекратяване на войната с Иран

Сенатът на САЩ блокира за девети пореден път внесена от демократите резолюция за преустановяване на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Вотът се състоя след като по-рано тази седмица бе обявено рамково споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към установяването на траен мир. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че споразумението е било подписано в неделя по "дигитален път" и посочи, че не са били отблокирани никакви средства за Техеран.
Официалният текст обаче не бе публикуван нито от Белия дом, нито от Иран. Не бяха оповестени и много подробности около този документ.
Сенатът гласува с 48 срещу 47 гласа за блокиране на резолюцията, с която се настоява войната да бъде прекратена по силата на Закона за военните правомощия. Съгласно този закон Белият дом разполага с 60-дневен срок, за да поиска одобрение от Конгреса за предприетите от президента военни действия. Правителството на Доналд Тръмп обаче посочва, че военните действия в Иран са прекратени от 8 април.
Републиканците Бил Касиди от Луизиана, Сюзън Колинс от Мейн, Лиса Мъркауски от Аляска и Ранд Пол от Кентъки гласуваха заедно с повечето демократи в подкрепа на резолюцията. Демократът Джон Фетърман от Пенсилвания гласува против. Петима сенатори не участваха в гласуването.
Демократите, както и някои съпартийци на Тръмп от Републиканската партия, призоваха Белият дом да предостави конкретни подробности за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Редица представители на Демократическата партия изразиха недоволство от това, че държани в неведение за съдържанието на документа.
Очаква се в петък в Швейцария да се проведе официална церемония по сключването на споразумението между Вашингтон и Техеран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да се знае
08:15 17.06.2026
2 д-р Ментал
08:16 17.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
08:19 17.06.2026
5 Гаврош
08:22 17.06.2026
6 Един
08:28 17.06.2026
7 Объркано Атлантиче
Американският посланик в Тел Авив, абсолютно неадекватният Майк Хакъби, който изглежда безумно и върши безумия, в момента се държи като служител на Израел и си позволява да заплашва работодателят си.....САЩ и Тръмп!?! Изказвания изцяло в полза на Израел. Ако не бил Израел, нямало да ги има САЩ. Да подлудееш с тези хора! Западът се пука по шевовете от злоба и жлъч. Иранците и днес предупреждават - ако Израел не се изтегли от Ливан, Иран пак ще ги атакува.
08:35 17.06.2026
8 хехе
08:35 17.06.2026
9 Евреоте
08:36 17.06.2026
10 Пич
08:42 17.06.2026
11 В дъното
08:51 17.06.2026
12 Дано
Десетилетия наред ционистите-лобисти финансират американските президенти и конгресмени. Корупцията в американската демокрация е непреодолима.
09:01 17.06.2026
13 Рижият клоун
09:03 17.06.2026
14 кравария
09:03 17.06.2026