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Сенатът на САЩ блокира за девети пореден път резолюция за прекратяване на войната с Иран

Сенатът на САЩ блокира за девети пореден път резолюция за прекратяване на войната с Иран

17 Юни, 2026 08:11 1 186 14

  • иран-
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Сенатът гласува с 48 срещу 47 гласа за блокиране на резолюцията, с която се настоява войната да бъде прекратена по силата на Закона за военните правомощия

Сенатът на САЩ блокира за девети пореден път резолюция за прекратяване на войната с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сенатът на САЩ блокира за девети пореден път внесена от демократите резолюция за преустановяване на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Вотът се състоя след като по-рано тази седмица бе обявено рамково споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към установяването на траен мир. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че споразумението е било подписано в неделя по "дигитален път" и посочи, че не са били отблокирани никакви средства за Техеран.

Официалният текст обаче не бе публикуван нито от Белия дом, нито от Иран. Не бяха оповестени и много подробности около този документ.

Сенатът гласува с 48 срещу 47 гласа за блокиране на резолюцията, с която се настоява войната да бъде прекратена по силата на Закона за военните правомощия. Съгласно този закон Белият дом разполага с 60-дневен срок, за да поиска одобрение от Конгреса за предприетите от президента военни действия. Правителството на Доналд Тръмп обаче посочва, че военните действия в Иран са прекратени от 8 април.

Републиканците Бил Касиди от Луизиана, Сюзън Колинс от Мейн, Лиса Мъркауски от Аляска и Ранд Пол от Кентъки гласуваха заедно с повечето демократи в подкрепа на резолюцията. Демократът Джон Фетърман от Пенсилвания гласува против. Петима сенатори не участваха в гласуването.

Демократите, както и някои съпартийци на Тръмп от Републиканската партия, призоваха Белият дом да предостави конкретни подробности за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Редица представители на Демократическата партия изразиха недоволство от това, че държани в неведение за съдържанието на документа.

Очаква се в петък в Швейцария да се проведе официална церемония по сключването на споразумението между Вашингтон и Техеран.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се знае

    15 2 Отговор
    Обора е клоака на мародери и убийци.

    08:15 17.06.2026

  • 2 д-р Ментал

    14 3 Отговор
    Тотална имиджова катастрофа за САЩ! Светът им се подиграва..,

    08:16 17.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор
    самолета малко се е навел наляво , скоро ще пада във морето

    08:19 17.06.2026

  • 5 Гаврош

    9 2 Отговор
    САЩ се превърнаха в тоталитарна държава със самозабравил се президент - император

    08:22 17.06.2026

  • 6 Един

    6 1 Отговор
    Миротворци! Световни!

    08:28 17.06.2026

  • 7 Объркано Атлантиче

    7 1 Отговор
    В Израел е още по-зле. Израелското правителство е в шок, не им е дадено дори да прочетат текста на меморандума. Нетаняху е молил Тръмп да отмени документа, Тръмп е отказал. Този документ е смъртна политическа присъда за Нетаняху. Военният престъпник, невнятен психически болен мозък Бен Гвир в Х даде вчера обилен пост, че Израел бил суверенна държава и нямало да се подчинява на САЩ.

    Американският посланик в Тел Авив, абсолютно неадекватният Майк Хакъби, който изглежда безумно и върши безумия, в момента се държи като служител на Израел и си позволява да заплашва работодателят си.....САЩ и Тръмп!?! Изказвания изцяло в полза на Израел. Ако не бил Израел, нямало да ги има САЩ. Да подлудееш с тези хора! Западът се пука по шевовете от злоба и жлъч. Иранците и днес предупреждават - ако Израел не се изтегли от Ливан, Иран пак ще ги атакува.

    08:35 17.06.2026

  • 8 хехе

    4 1 Отговор
    мошетата в Сената по заповед на Биби туриха пръста на "миротвореца".

    08:35 17.06.2026

  • 9 Евреоте

    6 1 Отговор
    Не искат да се спира войната с Иран.По това личи колко евреи има в сената .

    08:36 17.06.2026

  • 10 Пич

    5 1 Отговор
    Както целият свят видя, САЩ са поробена държава !!! Те не решават нищо - евреите решават, къде са техните интереси, а САЩ само пролива кръвта си за тях!!!

    08:42 17.06.2026

  • 11 В дъното

    4 1 Отговор
    на всяка война стоят евреи! В дъното на всяка сфера стоят евреи! В дъното на всеки обир стоят евревреи! Извод - в дъното на изтреблението на човешката цивилизация и унищожението на земята стоят евреи!!!

    08:51 17.06.2026

  • 12 Дано

    0 0 Отговор
    правителството на САЩ да устои на ционисткия натиск. Но едва ли.
    Десетилетия наред ционистите-лобисти финансират американските президенти и конгресмени. Корупцията в американската демокрация е непреодолима.

    09:01 17.06.2026

  • 13 Рижият клоун

    0 0 Отговор
    иска, но нема желание, хахаха

    09:03 17.06.2026

  • 14 кравария

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    изтече в Персийския залив!!!

    09:03 17.06.2026