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Нетаняху нарече Ердоган „диктатор, който извършва геноцид срещу кюрдите“. Турското външно министерство излезе с официална реакция

Нетаняху нарече Ердоган „диктатор, който извършва геноцид срещу кюрдите“. Турското външно министерство излезе с официална реакция

10 Юни, 2026 20:05 1 523 32

  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • ливан-
  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • кюрдистан

Турското външно министерство определя думите на израелския премиер като „опит за подвеждане и манипулиране на световната общност

Нетаняху нарече Ердоган „диктатор, който извършва геноцид срещу кюрдите“. Турското външно министерство излезе с официална реакция - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турското външно министерство излезе с официална реакция, в която осъжда изявление на израелския премиер Бенямин Нетаняху, насочено срещу турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предаде ТРТ Хабер, предаде БТА.

По-рано днес Ердоган заяви, че скорошните удари на Израел срещу Сирия и Ливан представляват заплаха и за Турция, като предупреди: „Нашият отговор ще бъде ясен и силен, в случай че правата на турски граждани или кипърските турци в Източното Средиземноморие бъдат нарушени“. В изявлението си турският президент също така призова за спиране на израелската агресия, която определи като „заплаха за целия свят“.

В отговор на това изказване Нетаняху сподели публикация в профила си в Екс, в която написа: „Антисемитският диктатор Ердоган – който извършва геноцид срещу кюрдите, подкрепя терористичната организация „Хамас“, потиска собствения си народ и хвърля в затвора политическите си противници – е последният човек, който може да поучава държавата Израел по въпроси, свързани с морал.“

В позицията си относно изявлението на Нетаняху турското външно министерство определя думите на израелския премиер като „опит за подвеждане и манипулиране на световната общност“, а отправените от него обвинения като „безпочвени, провокативни и неверни“.

„Нетаняху, „експертът по геноцид“, не може да прикрие своята отговорност за тежките престъпления, които е извършил, като прибягва до лъжи, за да прикрие истината“, се казва още в изявлението.

Новината идва на фона на покачването на напрежението в израелско-турските отношения, което бе предизвикано от изказване на турския вътрешен министър Мустафа Чифтчи, свързано с Йерусалим.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бихлюл

    38 6 Отговор
    Бате Нети да знае, че Ердоган султан не е от вчера и при него фишеци не минават.

    Коментиран от #4

    20:08 10.06.2026

  • 2 Сталин

    21 6 Отговор
    Дони Епщайн да задейства член 5 за нападение над страна от НАТО и да започне да бомби исраhell

    20:11 10.06.2026

  • 3 БРАВО НА ЕРДОГАН

    27 7 Отговор
    Дано дочакам и български държавник със смела позиция по въпроса.

    20:13 10.06.2026

  • 4 Върл чорбар

    10 32 Отговор

    До коментар #1 от "Бихлюл":

    Ер Доган си е всъщност Ер Домуз! Палестинските терористи са около 6 милиона, но обгрижвани от всички либерасти! Кюрдите са около 50 милиона поробени от Турция, Сирия, Иран и само в Ирак са си извоювали нещо като права! Ер Домуз печели изборите с терор и фалшификация (като Путин, Мадуро, Лукашенко). За разлика от него биби се явява на нормални избори!

    Коментиран от #11, #16, #18, #20, #24

    20:13 10.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Поздравления

    7 2 Отговор
    Много професионален журналистически материал в който са представени гледните точки на всички участници в даден конфликт....

    Коментиран от #15

    20:15 10.06.2026

  • 7 Абе

    20 4 Отговор
    На това еврейче му требе трима манаfи да му начешат хемороидите.

    20:15 10.06.2026

  • 8 Тъй ли

    6 1 Отговор
    Не може да се говори така за партньорите на сащ, пък било то и от други партньори на сащ.

    20:17 10.06.2026

  • 9 Смърфиета

    15 2 Отговор
    Ефект на разпиляването се нарича това, което се получи в следствие на еврейската прустотия и диващина, което е заплаха за целия свят и за самите тях, но понеже са мазохисти продължават да си го търсят. Имат ядрено оръжие, Америка ги пази. Ама кел файда, като им умре икономиката.

    Коментиран от #29

    20:17 10.06.2026

  • 10 ФЕС

    13 5 Отговор
    Шейтаняху и неговото племе са прокълнати от Аллах. И извършват геносит над палестинския народ.

    20:19 10.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кириакулис

    10 6 Отговор
    Двама се карат .Елада ще спечели. Над Константинополис отново ще се вее гръцкия флаг.

    20:24 10.06.2026

  • 13 Стенли

    21 2 Отговор
    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава Ердоган , но точно еврейския глав,рез да приказва за геноцид , айде нема нужда♿

    20:25 10.06.2026

  • 14 Соваж бейби

    6 4 Отговор
    Ердоган праща кюрдите в Европа не извършва геноцид за съжаление поне да ги беше запукал Нетаняху.А Нетаняху ги избива ,които могат пак в Европа налазват. Нека поне им затварят границите на тези държави да не идват в Европа ,поне за това да се погрижат .

    20:25 10.06.2026

  • 15 Соваж бейби

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Поздравления":

    Какъв професионален материал бе ?Турчина си праща боклука в Европа от години ни залива с тези натрапници.

    Коментиран от #26

    20:28 10.06.2026

  • 16 Мехмед

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Върл чорбар":

    Прибирай си кюрдите у бугарско, че ромите са малко.

    20:29 10.06.2026

  • 17 Хе хе

    0 3 Отговор
    Двама геноцидаджии се карат кой е по-голям хе хе хе

    Коментиран от #19

    20:29 10.06.2026

  • 18 фани

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Върл чорбар":

    единия, а другия! Ердоган обаче не е такъв масов убиец като Няху с 1:1000 уж по закона "зъб за зъб".....

    20:31 10.06.2026

  • 19 Соваж бейби

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хе хе":

    Турчина по тарикат не ги избива както евреите ,но един ден и Турция трябва да поеме отговорност за мигрантите в Европа.

    20:32 10.06.2026

  • 20 фани

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Върл чорбар":

    единия, удари другия! Ердоган обаче не е такъв масов убиец като Няху с 1:1000 уж по закона "зъб за зъб".....

    20:33 10.06.2026

  • 21 Истината

    4 6 Отговор
    Ердо е най обикновен селяндур и престъпник,беше инсталиран на власт от фето и дълбоката държава,баща му шумкар грузинец,вардеше на лодките на морската граница

    Коментиран от #23

    20:36 10.06.2026

  • 22 Някой

    6 1 Отговор
    Сатаняху е антисемит избиващ семитите палестинци и всички околни, за да им ограби територията. Палестинците имали по-общо като гени с древните евреи, от тези дето сега се броят за такива. И в Библията ли се водели братя.

    20:37 10.06.2026

  • 23 Гост0

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Истината":

    Хубаво е да си пиеш редовно илачите!

    20:39 10.06.2026

  • 24 Йордан

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Върл чорбар":

    Нетаняху е най големият масов убиец и терорис в света и, заслужава да го обесят на айфеловата кула за назидание.

    20:40 10.06.2026

  • 25 Гост

    9 4 Отговор
    Последният човек на този свят,който има право да говори за диктатура и геноцид е именно нетаняху!

    20:40 10.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мюмюн

    0 3 Отговор
    Фамилията на тоя имам е от Батуми Грузия,през 2003 сам каза че е грузинец с турски пашапорт

    20:49 10.06.2026

  • 28 УрСульо

    5 2 Отговор
    Мда, Биби иска да бара рязания меч.

    20:50 10.06.2026

  • 29 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Смърфиета":

    Смърфиета прустотия

    20:56 10.06.2026

  • 30 що за сбъркан свят

    0 0 Отговор
    до каде я докара света диктатора да обвинява деуг в дикататура ??? та нали точно израел прави най-големия геноцит във съвременната история със газа а обвинява турците че правели геноцид ???

    21:15 10.06.2026

  • 31 Ммммм

    1 0 Отговор
    Ушатия ще се наиграе.колкото по бързо бъде заличена измислената толкова по добре

    21:18 10.06.2026

  • 32 5678

    3 0 Отговор
    Да Живее ХИТЛЕР

    21:18 10.06.2026

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