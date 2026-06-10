Нетаняху нарече Ердоган „диктатор, който извършва геноцид срещу кюрдите“. Турското външно министерство излезе с официална реакция

Турското външно министерство излезе с официална реакция, в която осъжда изявление на израелския премиер Бенямин Нетаняху, насочено срещу турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предаде ТРТ Хабер, предаде БТА.
По-рано днес Ердоган заяви, че скорошните удари на Израел срещу Сирия и Ливан представляват заплаха и за Турция, като предупреди: „Нашият отговор ще бъде ясен и силен, в случай че правата на турски граждани или кипърските турци в Източното Средиземноморие бъдат нарушени“. В изявлението си турският президент също така призова за спиране на израелската агресия, която определи като „заплаха за целия свят“.
В отговор на това изказване Нетаняху сподели публикация в профила си в Екс, в която написа: „Антисемитският диктатор Ердоган – който извършва геноцид срещу кюрдите, подкрепя терористичната организация „Хамас“, потиска собствения си народ и хвърля в затвора политическите си противници – е последният човек, който може да поучава държавата Израел по въпроси, свързани с морал.“
В позицията си относно изявлението на Нетаняху турското външно министерство определя думите на израелския премиер като „опит за подвеждане и манипулиране на световната общност“, а отправените от него обвинения като „безпочвени, провокативни и неверни“.
„Нетаняху, „експертът по геноцид“, не може да прикрие своята отговорност за тежките престъпления, които е извършил, като прибягва до лъжи, за да прикрие истината“, се казва още в изявлението.
Новината идва на фона на покачването на напрежението в израелско-турските отношения, което бе предизвикано от изказване на турския вътрешен министър Мустафа Чифтчи, свързано с Йерусалим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бихлюл
Коментиран от #4
20:08 10.06.2026
2 Сталин
20:11 10.06.2026
3 БРАВО НА ЕРДОГАН
20:13 10.06.2026
4 Върл чорбар
До коментар #1 от "Бихлюл":Ер Доган си е всъщност Ер Домуз! Палестинските терористи са около 6 милиона, но обгрижвани от всички либерасти! Кюрдите са около 50 милиона поробени от Турция, Сирия, Иран и само в Ирак са си извоювали нещо като права! Ер Домуз печели изборите с терор и фалшификация (като Путин, Мадуро, Лукашенко). За разлика от него биби се явява на нормални избори!
Коментиран от #11, #16, #18, #20, #24
20:13 10.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Поздравления
Коментиран от #15
20:15 10.06.2026
7 Абе
20:15 10.06.2026
8 Тъй ли
20:17 10.06.2026
9 Смърфиета
Коментиран от #29
20:17 10.06.2026
10 ФЕС
20:19 10.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кириакулис
20:24 10.06.2026
13 Стенли
20:25 10.06.2026
14 Соваж бейби
20:25 10.06.2026
15 Соваж бейби
До коментар #6 от "Поздравления":Какъв професионален материал бе ?Турчина си праща боклука в Европа от години ни залива с тези натрапници.
Коментиран от #26
20:28 10.06.2026
16 Мехмед
До коментар #4 от "Върл чорбар":Прибирай си кюрдите у бугарско, че ромите са малко.
20:29 10.06.2026
17 Хе хе
Коментиран от #19
20:29 10.06.2026
18 фани
До коментар #4 от "Върл чорбар":единия, а другия! Ердоган обаче не е такъв масов убиец като Няху с 1:1000 уж по закона "зъб за зъб".....
20:31 10.06.2026
19 Соваж бейби
До коментар #17 от "Хе хе":Турчина по тарикат не ги избива както евреите ,но един ден и Турция трябва да поеме отговорност за мигрантите в Европа.
20:32 10.06.2026
20 фани
До коментар #4 от "Върл чорбар":единия, удари другия! Ердоган обаче не е такъв масов убиец като Няху с 1:1000 уж по закона "зъб за зъб".....
20:33 10.06.2026
21 Истината
Коментиран от #23
20:36 10.06.2026
22 Някой
20:37 10.06.2026
23 Гост0
До коментар #21 от "Истината":Хубаво е да си пиеш редовно илачите!
20:39 10.06.2026
24 Йордан
До коментар #4 от "Върл чорбар":Нетаняху е най големият масов убиец и терорис в света и, заслужава да го обесят на айфеловата кула за назидание.
20:40 10.06.2026
25 Гост
20:40 10.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мюмюн
20:49 10.06.2026
28 УрСульо
20:50 10.06.2026
29 Бай Араб
До коментар #9 от "Смърфиета":Смърфиета прустотия
20:56 10.06.2026
30 що за сбъркан свят
21:15 10.06.2026
31 Ммммм
21:18 10.06.2026
32 5678
21:18 10.06.2026