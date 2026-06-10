Нетаняху нарече Ердоган „диктатор, който извършва геноцид срещу кюрдите“. Турското външно министерство излезе с официална реакция

Турското външно министерство излезе с официална реакция, в която осъжда изявление на израелския премиер Бенямин Нетаняху, насочено срещу турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предаде ТРТ Хабер, предаде БТА.

По-рано днес Ердоган заяви, че скорошните удари на Израел срещу Сирия и Ливан представляват заплаха и за Турция, като предупреди: „Нашият отговор ще бъде ясен и силен, в случай че правата на турски граждани или кипърските турци в Източното Средиземноморие бъдат нарушени“. В изявлението си турският президент също така призова за спиране на израелската агресия, която определи като „заплаха за целия свят“.

В отговор на това изказване Нетаняху сподели публикация в профила си в Екс, в която написа: „Антисемитският диктатор Ердоган – който извършва геноцид срещу кюрдите, подкрепя терористичната организация „Хамас“, потиска собствения си народ и хвърля в затвора политическите си противници – е последният човек, който може да поучава държавата Израел по въпроси, свързани с морал.“

В позицията си относно изявлението на Нетаняху турското външно министерство определя думите на израелския премиер като „опит за подвеждане и манипулиране на световната общност“, а отправените от него обвинения като „безпочвени, провокативни и неверни“.

„Нетаняху, „експертът по геноцид“, не може да прикрие своята отговорност за тежките престъпления, които е извършил, като прибягва до лъжи, за да прикрие истината“, се казва още в изявлението.

Новината идва на фона на покачването на напрежението в израелско-турските отношения, което бе предизвикано от изказване на турския вътрешен министър Мустафа Чифтчи, свързано с Йерусалим.