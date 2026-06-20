Михаела Методиева: Живея като социален експеримент! Най-интересното ми е как заплатата магически се раздели на две, а цените са със същите цифри!

Първата заплата след еврото.
Получавам известие от банката и гледам екрана като човек, на когото току що са намалили заплатата без предупреждение. Пише: 767 евро. Първата ми мисъл е: „Чакайте малко, миналия месец вземах 1500!“ След това се сещам, че никой не ми я е намалявал, просто трябва вече да мисля в евро. Логиката ми го разбира, но сърцето ми отказва да го приеме.
Това коментира във "Фейсбук" Михаела Методиева.
Решавам да отида до магазина. Гледам кафето 2 евро. Казвам си: „Е, две евро не звучат зле.“ После мозъкът автоматично започва да превежда „Това са 4 лева!“ И изведнъж кафето вече не ми се струва толкова необходимо за оцеляването. Продължавам напред и виждам пица за 10 евро.
“ Е, 10 евро е нормална цена!“ След три секунди българинът в мен се събужда и започва да смята : „Чакай малко, това са почти 20 лева !“ В този момент вече не съм и гладен. Не защото съм ял, а защото финансово не съм гладен.
Най-интересното ми е как заплатата магически се раздели на две, а цените са със същите цифри. Преди вземах 1500 лв. и гледах пица за 10 лв. , а сега вземам 767 евро и гледам пица за 10 евро. Според математика всичко е наред, според душата ми някой ме мами.
Първите месеци след еврото няма българи. Има хора, които стоят пред етикетите по 5 мин., мърморят нещо, смятат наум и изглеждат така , сякаш решават задачи от висшата математика.
И накрая всички ще си казваме едно и също: “Заплатата уж е същата , ама преди като чуех 1500, се чувствах като работещ човек, сега като чуя 767 евро се чувствам като социален експеримент.
Взето от социалната мрежа
Изцяло описващо ситуацията в момента!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доматите от 5 лева
Коментиран от #27, #58
16:03 20.06.2026
2 Браво
16:04 20.06.2026
3 Жица
Коментиран от #22
16:04 20.06.2026
4 Къде е Радев?
Коментиран от #12, #50
16:04 20.06.2026
5 Продажници
16:05 20.06.2026
6 Пич
16:05 20.06.2026
7 Гост
16:06 20.06.2026
8 ДрайвингПлежър
Заради малоумието и продажността на шепа хора, на които никой не желае да търси отговорност 50% от дохода на българина беше откраднат!
Приемането на Еврото е най-грандиозната глупост и брутално престъпление срещу държавата и народа в "новата" ни история!!!
16:07 20.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 тая
Коментиран от #17, #28
16:07 20.06.2026
11 Когато...
16:08 20.06.2026
12 Фатмак
До коментар #4 от "Къде е Радев?":Цените почнаха да се покачват много преди 💶
16:09 20.06.2026
13 Колко пъти прецакване?
1970г. - фалит
1990г. - фалит
1996г. - 30 банки банкрут и ограбване
2008г. - финансова криза
2013 г - КТБ ограбване
2021г - Ковид
2022г. - Война
2026 - Еврото!
16:10 20.06.2026
14 морския
Коментиран от #18
16:12 20.06.2026
15 Цвете
16:12 20.06.2026
16 Истината
16:15 20.06.2026
17 Улав
До коментар #10 от "тая":Не те слуша главата
16:16 20.06.2026
18 Факт
До коментар #14 от "морския":Си ти ...
16:18 20.06.2026
19 Дориана
16:18 20.06.2026
20 Браво
16:18 20.06.2026
21 ПЪЛНИ Глупости
16:19 20.06.2026
22 нннн
До коментар #3 от "Жица":Хиляди препатили в чужбина казаха, че ТАКА ще стане, но българите гласуваха за политици и партии, които бяха ЗА еврото. На тия, които бяха ПРОТИВ им се смееха.
Човек каквото сам си направи...
16:21 20.06.2026
23 Ха ха ха
16:21 20.06.2026
24 Българин
Коментиран от #35
16:21 20.06.2026
25 Държавен търтей
16:22 20.06.2026
26 Ало, Радев!
Нали се моли на Мерц?
16:24 20.06.2026
27 Дориана
До коментар #1 от "Доматите от 5 лева":Борисов да излезе и да каже на целия български .народ как България е в клуба на богатите със Свръх дефицит , който те сътвориха. Защо са завишили в пъти обществени поръчки, защо създадоха условия за корупция, мафия , рекети и зависими институции, защо допуснаха корупмпирани политици и чиновници да се сдушат с украинската мафия олигархия , да завземат и окупират българска земя, да откраднат водата ни, тока ни , да отсекат дървета та ни.
16:24 20.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 България
16:27 20.06.2026
30 Дика
16:32 20.06.2026
31 Някой
Таза авторка като трака манипулации по кланиатурата, ще са
и по 10 евро доматите. Ако вместо хване лопата, мотика и лейка, ще са по НУЛА евро доматите.
Не може всички българи да отидат в София за да са чиновници, банкери, ппограмисти, ПР-ри, актьори, певци, музиканти, журнаристи, полицаи, депутати, министпи ... И да си купуват домати по 1 евро. За всички изброени доматите, кпаставиците ... трябва са станат 20 евро килограма.
Коментиран от #34
16:33 20.06.2026
32 Икономист
16:33 20.06.2026
33 хулио фишер
16:34 20.06.2026
34 Икономист
До коментар #31 от "Някой":В случая си прав ,имаме един двор с къща на 17км от където живеем ,но като сложиш пътните в двете посоки 35 км даже с малолитражка +кубик вода при нас вече гони 6лв и доматите ще излезнат пак златни .
Коментиран от #38
16:37 20.06.2026
35 Весело
До коментар #24 от "Българин":А пък началниците им са сменени с хора на Радев.
Един земеелец гледа домати и като си плати осигуромките едвам изкарва по 800 евро на месец. А го проверяват петима чиновници, взимащи по 2000 - 3000 евро месечна заплата и на всичко отгоре не плащат осигуровки.
16:40 20.06.2026
36 ПЪЛНИ Глупости
16:40 20.06.2026
37 Да ама
16:42 20.06.2026
38 Някой
До коментар #34 от "Икономист":Аз ходя да пазарувам само по 2 пъти в седмицата, не се возя всеки ден с кола до пазара. Като си купя пресни зеленчуци от пазара на село изкарнат по-дълго.
Коментиран от #41
16:46 20.06.2026
39 ДА БЛАГОДАРИМ
16:48 20.06.2026
40 Като си с две леви рЪки
16:51 20.06.2026
41 Българина вместо да хване сопата
До коментар #38 от "Някой":търси начини за спасение, поединично!
Ето затова не вярвам в българската история....Ботев, Левски....Тинтири-минтири!
16:51 20.06.2026
42 123
16:53 20.06.2026
43 Льоклер
16:55 20.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Минималната
16:59 20.06.2026
46 Изроди
16:59 20.06.2026
47 Цензура
Въпросът е: ние - НИЕ защо позволихме това? Нали по Конституция властта се упражнява в името на народа, защото народът е суверен? НАРОДЪТ, а не шайка самозабравили се cвини? Трябваше да излезем масово и да си търсим правата - правото сами да вземаме решение за бъдещето си, както е по закон и Конституция. И ако самозабравилите се бяха решили да се зъбят пред народната воля, просто да ги изловим и избecим по дърветата !!! С изключение на двамата дeбелaци - те не могат да бъдат oбecени, защото нямат вратове... за тях и кacaпски нoж щеше да свърши работа !!!!
Ама не излязохме и сега още се спотайваме... значи си заслужаваме съдбата !!!
17:05 20.06.2026
48 яяяяя
17:12 20.06.2026
49 Закона за Еврото !!!!
Калпави!
17:15 20.06.2026
50 Така е, но
До коментар #4 от "Къде е Радев?":Кой да ги арестува?! Прокурорите и съдииите са с космически запалати, полицията заради едното чоплене в носа е с огромно заплащане, а за депутатите ни, всеки техен "работен" ден им носи месечна заплата от над 20 хиляди евро. Работниците и пенсионерите си броят евроцентовете.
17:20 20.06.2026
51 Нас ни бОли Фара,
17:30 20.06.2026
52 ей, значи
17:35 20.06.2026
53 ШЕФА
17:48 20.06.2026
54 ПЪЛНИ Глупости
Коментиран от #55
17:55 20.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ПЪЛНИ Глупости
18:00 20.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Голем смех
До коментар #1 от "Доматите от 5 лева":Групи, кажи къде в момента има домати по 5 еврото килото :) хахаххаахахах
Коментиран от #62
18:04 20.06.2026
59 Артилерист
Коментиран от #63
18:05 20.06.2026
60 Само да попитам
18:07 20.06.2026
61 Политиците за пореден път изгубиха
Трябваше да договорят 1 евро 1 лев
Ние не сме европейци Х/2
18:07 20.06.2026
62 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #58 от "Голем смех":ул.Лайош Кошут номер 8 има плод зеленчук !И добри цени
18:14 20.06.2026
63 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #59 от "Артилерист":И пак Европа ти е виновна че нашите са крадци ,че сиренето е жестоко солено и мокро??Че Алибегов те цака с 10 евра паржолата и 10 евра 50 гр пиене ,нали !! Са и жълтопаветниците ама кой се целуваше с Меркел и се слагаше на кой ли не ?? Винету ли дочувам?? Да не е Папата да ни управлява до 24 година ??
18:19 20.06.2026