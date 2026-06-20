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Михаела Методиева: Живея като социален експеримент! Най-интересното ми е как заплатата магически се раздели на две, а цените са със същите цифри!

Михаела Методиева: Живея като социален експеримент! Най-интересното ми е как заплатата магически се раздели на две, а цените са със същите цифри!

20 Юни, 2026 16:00 2 536 63

  • заплати-
  • цени-
  • евро-
  • еврозона-
  • поскъпване-
  • спекула-
  • спекулации

Преди вземах 1500 лв. и гледах пица за 10 лв. , а сега вземам 767 евро и гледам пица за 10 евро

Михаела Методиева: Живея като социален експеримент! Най-интересното ми е как заплатата магически се раздели на две, а цените са със същите цифри! - 1
Снимка: Фейсбук
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първата заплата след еврото.

Получавам известие от банката и гледам екрана като човек, на когото току що са намалили заплатата без предупреждение. Пише: 767 евро. Първата ми мисъл е: „Чакайте малко, миналия месец вземах 1500!“ След това се сещам, че никой не ми я е намалявал, просто трябва вече да мисля в евро. Логиката ми го разбира, но сърцето ми отказва да го приеме.

Това коментира във "Фейсбук" Михаела Методиева.

Решавам да отида до магазина. Гледам кафето 2 евро. Казвам си: „Е, две евро не звучат зле.“ После мозъкът автоматично започва да превежда „Това са 4 лева!“ И изведнъж кафето вече не ми се струва толкова необходимо за оцеляването. Продължавам напред и виждам пица за 10 евро.

“ Е, 10 евро е нормална цена!“ След три секунди българинът в мен се събужда и започва да смята : „Чакай малко, това са почти 20 лева !“ В този момент вече не съм и гладен. Не защото съм ял, а защото финансово не съм гладен.

Най-интересното ми е как заплатата магически се раздели на две, а цените са със същите цифри. Преди вземах 1500 лв. и гледах пица за 10 лв. , а сега вземам 767 евро и гледам пица за 10 евро. Според математика всичко е наред, според душата ми някой ме мами.

Първите месеци след еврото няма българи. Има хора, които стоят пред етикетите по 5 мин., мърморят нещо, смятат наум и изглеждат така , сякаш решават задачи от висшата математика.

И накрая всички ще си казваме едно и също: “Заплатата уж е същата , ама преди като чуех 1500, се чувствах като работещ човек, сега като чуя 767 евро се чувствам като социален експеримент.

Взето от социалната мрежа

Изцяло описващо ситуацията в момента!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доматите от 5 лева

    73 3 Отговор
    Станаха 5 евро!

    Коментиран от #27, #58

    16:03 20.06.2026

  • 2 Браво

    103 3 Отговор
    Да не забравяте да благодарите всяка сутрин на Боко Еднокнижния и на Росен Хамачито за това поредно наше цивилизационно постижение.

    16:04 20.06.2026

  • 3 Жица

    86 5 Отговор
    Да благодарим на присъстващите в парламента. Но и на нас самите че го допуснахме.

    Коментиран от #22

    16:04 20.06.2026

  • 4 Къде е Радев?

    97 9 Отговор
    Всички тези, които излъгаха 6 милиона души, че еврото няма да повиши цените, ЗАЩО НЕ СА АРЕСТУВАНИ И СЪДЕНИ?

    Коментиран от #12, #50

    16:04 20.06.2026

  • 5 Продажници

    68 4 Отговор
    Свръхинфлация окрадоха ни парите.

    16:05 20.06.2026

  • 6 Пич

    85 4 Отговор
    Ами права е жената, истината говори!!! Отдавна ви обясних, че така сте обеднели 100% , а не 2-3, както ви боядисват!!!

    16:05 20.06.2026

  • 7 Гост

    79 5 Отговор
    Бойко насила ни набута в еврозоната да може да си пласира пачките от чекмеджето и чувалите с евро без да се регистрира в банка.

    16:06 20.06.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    90 6 Отговор
    Не веднъж съм го казал: 1000 лева не станаха 500 евро - станаха 500 лева!!!

    Заради малоумието и продажността на шепа хора, на които никой не желае да търси отговорност 50% от дохода на българина беше откраднат!

    Приемането на Еврото е най-грандиозната глупост и брутално престъпление срещу държавата и народа в "новата" ни история!!!

    16:07 20.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 тая

    5 41 Отговор
    ши й дам баур безплатно.после и майонеза

    Коментиран от #17, #28

    16:07 20.06.2026

  • 11 Когато...

    59 2 Отговор
    Казаха,че ще въвеждат еврото казах на хората около мен,че работата ни е спукана.Първото лошо нещо е алчноста на хората,която е безгранична.Второто лошо нещо е безсилието на всякакви комисии обещаващи как всичко щяло да е под контрол.На тях пък изобщо не им повярвах защото виждахме,че само гледат и констатират като папагали.Така,че еврото е просто една мерна единица и не е виновно.

    16:08 20.06.2026

  • 12 Фатмак

    41 4 Отговор

    До коментар #4 от "Къде е Радев?":

    Цените почнаха да се покачват много преди 💶

    16:09 20.06.2026

  • 13 Колко пъти прецакване?

    52 4 Отговор
    1944 г.- национална катастрофа.
    1970г. - фалит
    1990г. - фалит
    1996г. - 30 банки банкрут и ограбване
    2008г. - финансова криза
    2013 г - КТБ ограбване
    2021г - Ковид
    2022г. - Война
    2026 - Еврото!

    16:10 20.06.2026

  • 14 морския

    11 9 Отговор
    нещо не разбрах ! експеримент или екскремент ?

    Коментиран от #18

    16:12 20.06.2026

  • 15 Цвете

    49 1 Отговор
    ПРЕКРАСНО НАПИСАНО С ДЪЛБОКАТА МИСЪЛ ОТПРАВЕНО КЪМ ДНЕШНИТЕ УПРАВНИЦИ ?! АБЕ ВИЕ ОСВЕН ЗА СЕБЕ СИ ДА МИСЛИТЕ И ДА ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ ,НЕ МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ОТ НАШИЯТ ДЖОБ СИ ВЗИМАТЕ ЗАПЛАТИТЕ ?! ДО КОГА ЩЕ ВИ ХРАНТУТИМЕ ? НАМАЛИЛИ УЖ ЗАПЛАТИТЕ, А ПРЕДИ СЕДМИЦА СИ ГИ ВДИГНАХА.НАМАЛЯВАЙТЕ АДМИНИСТРАЦИЯТА И ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ. ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ ДА НАПУСКАТ ОСОБЕНО В МВР, МНО. МОЖЕ ЛИ 5, 5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ДА ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ НА МВР, МНО, ЦЯЛАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И, ДО КОГА? НЯМА ДА ВИ ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ. КАКВОТО БЕШЕ, БЕШЕ. 👀🫵🤔🤦‍♂️🤷‍♀️✈️🚔👨‍🎓😠

    16:12 20.06.2026

  • 16 Истината

    51 2 Отговор
    Никога не вярвайте на лидера на ГЕРБ. Беше казал че ще я съсипя тази държава и я съсипа!

    16:15 20.06.2026

  • 17 Улав

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от "тая":

    Не те слуша главата

    16:16 20.06.2026

  • 18 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "морския":

    Си ти ...

    16:18 20.06.2026

  • 19 Дориана

    54 6 Отговор
    Много ясно Борисов , Пеевски , ППДБ , ИТН и БСП вкараха насила без да е подготвена и чрез фалшифициране на реалната инфлация България в Еврозоната . Това беше техен популистки ход с цел да оцелеят политически , но се провалиха и създадоха Свръх дефицит. И още малко , ако не беше дошъл Румен Радев с неговата партия на власт щяха да вкарат България във война с Русия. Тези партии ГЕРБ, ДПС, са абсолютен провал и вредни за България. А, ИТН и БСП вече са на дъното наказани от Народа.

    16:18 20.06.2026

  • 20 Браво

    44 2 Отговор
    Точно. Всички го виждаме и усещаме по джоба си, а ни обещаваха, че с евротл влизаме в Клуба на богатите. Ядец. Мошеници.

    16:18 20.06.2026

  • 21 ПЪЛНИ Глупости

    44 1 Отговор
    1000 пъти повтарям НАШИТЕ НИ КРАДАТ не Европа не САЩ не Русия нашите мародери дето плачат за ДДС като Алибегов !!Тях трябва да ги почнем с манарата !!

    16:19 20.06.2026

  • 22 нннн

    43 3 Отговор

    До коментар #3 от "Жица":

    Хиляди препатили в чужбина казаха, че ТАКА ще стане, но българите гласуваха за политици и партии, които бяха ЗА еврото. На тия, които бяха ПРОТИВ им се смееха.
    Човек каквото сам си направи...

    16:21 20.06.2026

  • 23 Ха ха ха

    26 7 Отговор
    За това ще благодариш на ПП, ДБ,ИТН,БСП , мошениците от ЕК със широкозатворените очи и на шушумигата велик пилот и тарикат Радев.. Сега си в тяхна власт и ще правят с теб каквото си искат, че и във война могат да те вкарат.Трябваше милион и половина да послушат Стив Ханке и всички здравомислещи икономисти и финансисти и да излязат по улиците в защита на себе си и на лева, а не да гласуват за поредния политически проект на колонизаторите. Сега разбра ли?

    16:21 20.06.2026

  • 24 Българин

    35 4 Отговор
    В момента цялата държавна администрация в България е на ГЕРБ и не плаща осигуровките

    Коментиран от #35

    16:21 20.06.2026

  • 25 Държавен търтей

    38 0 Отговор
    Къде са онези десетки държавни агенции, които трябваше да следят цените?

    16:22 20.06.2026

  • 26 Ало, Радев!

    19 4 Отговор
    Свали ли цените?
    Нали се моли на Мерц?

    16:24 20.06.2026

  • 27 Дориана

    28 2 Отговор

    До коментар #1 от "Доматите от 5 лева":

    Борисов да излезе и да каже на целия български .народ как България е в клуба на богатите със Свръх дефицит , който те сътвориха. Защо са завишили в пъти обществени поръчки, защо създадоха условия за корупция, мафия , рекети и зависими институции, защо допуснаха корупмпирани политици и чиновници да се сдушат с украинската мафия олигархия , да завземат и окупират българска земя, да откраднат водата ни, тока ни , да отсекат дървета та ни.

    16:24 20.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 България

    33 0 Отговор
    Борисов каза и искате не искате аз ви вкарвам в еврозона и унищожавам българския лев.

    16:27 20.06.2026

  • 30 Дика

    12 17 Отговор
    Е, ако нямаше днес евро, заплатата ти щеше да си е 1500, айде 1600, а пицата щеше да е 19-20 лв., що си мислиш че още щеше да е 10 лв. Не я купувайте тая пица по 10 евро да видим на кого ще я продаде, пък ако се купува що трябва да я продавам за 5.

    16:32 20.06.2026

  • 31 Някой

    11 11 Отговор
    Аз вчера на 200 км. от София на един селски пазар си купих български краставици и домати по €1,50. В София и по Черномориего на търтеите като тази авторка по €10 да им продават турски и албански зеленчуци. Защото това заслужават, и гербаджии, и бивши бесепари - сегашни радевисти, и депесарите, и рубладжиите.
    Таза авторка като трака манипулации по кланиатурата, ще са
    и по 10 евро доматите. Ако вместо хване лопата, мотика и лейка, ще са по НУЛА евро доматите.
    Не може всички българи да отидат в София за да са чиновници, банкери, ппограмисти, ПР-ри, актьори, певци, музиканти, журнаристи, полицаи, депутати, министпи ... И да си купуват домати по 1 евро. За всички изброени доматите, кпаставиците ... трябва са станат 20 евро килограма.

    Коментиран от #34

    16:33 20.06.2026

  • 32 Икономист

    18 5 Отговор
    Що бе нали натискахте за евротозоната и против лева колко хубаво щяло да бъде ,сега кво ми ривьете ,вече е късно чадо ,мандалото лопна .Нали е важно да покажем ,че сме единни и на Московията да и е криво 😂🍌😂,даже и банан имате .

    16:33 20.06.2026

  • 33 хулио фишер

    6 2 Отговор
    не веднъж съм казвал , че аритметичните познания не са достатъчни за анализ на процесите и заключения

    16:34 20.06.2026

  • 34 Икономист

    13 1 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    В случая си прав ,имаме един двор с къща на 17км от където живеем ,но като сложиш пътните в двете посоки 35 км даже с малолитражка +кубик вода при нас вече гони 6лв и доматите ще излезнат пак златни .

    Коментиран от #38

    16:37 20.06.2026

  • 35 Весело

    17 0 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    А пък началниците им са сменени с хора на Радев.

    Един земеелец гледа домати и като си плати осигуромките едвам изкарва по 800 евро на месец. А го проверяват петима чиновници, взимащи по 2000 - 3000 евро месечна заплата и на всичко отгоре не плащат осигуровки.

    16:40 20.06.2026

  • 36 ПЪЛНИ Глупости

    21 1 Отговор
    Дюнерджиите турците на пазара "Ив .Вазов " миналата година XXL беше 8 лева сега е 6,5 Евро ,но качеството вече е по зле и за това пак са виновни Европа Азия ,Конго?? Не купувайте ,купувайте само нужното никой не е умрял че не е имал нов телефон или Телевизор !Бойкот и толкова ,никаква аванта !!

    16:40 20.06.2026

  • 37 Да ама

    11 2 Отговор
    Тези, които продават също са българи и печелят добре, значи нацията забогатява, супер!

    16:42 20.06.2026

  • 38 Някой

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Икономист":

    Аз ходя да пазарувам само по 2 пъти в седмицата, не се возя всеки ден с кола до пазара. Като си купя пресни зеленчуци от пазара на село изкарнат по-дълго.

    Коментиран от #41

    16:46 20.06.2026

  • 39 ДА БЛАГОДАРИМ

    10 0 Отговор
    На Боко Шиши и останалите предатели.

    16:48 20.06.2026

  • 40 Като си с две леви рЪки

    7 3 Отговор
    Спретни си една пица, научи нещо, от селата са най-мързеливите...

    16:51 20.06.2026

  • 41 Българина вместо да хване сопата

    14 0 Отговор

    До коментар #38 от "Някой":

    търси начини за спасение, поединично!
    Ето затова не вярвам в българската история....Ботев, Левски....Тинтири-минтири!

    16:51 20.06.2026

  • 42 123

    17 1 Отговор
    Честито евро българи."Благодарим най сърдечно" за това на българомразците и наведените на Брюксел Бойко Методиев Боросов и Роско Желязков с хубавия хотел.Защо обаче тези говеда сега мълчат като напикани и надрискани , а обикновените хора си броят стотинките заради тях.Съд за тези национални предатели и затвора им е малко наказание.

    16:53 20.06.2026

  • 43 Льоклер

    16 1 Отговор
    Бях в Германия ,когато се смени марката и там се случи същото -заплатата се раздели на 2 ,а цените се умножиха по 2 и германците не можаха да се справят с това ,но там се понасяше по-леко,понеже спрямо цените у нас ,храната основно е два пъти по-евтина при 2 пъти по-високи доходи.В България вече ситуацията е извън контрол и става непоносима !!!

    16:55 20.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Минималната

    11 0 Отговор
    Заплата в Булгария е 481 евро чисто.

    16:59 20.06.2026

  • 46 Изроди

    10 0 Отговор
    Мила ,обърни се към Боко,Цоко,Мирчев и осталная .Светлото бъдеще те го обещаваха.

    16:59 20.06.2026

  • 47 Цензура

    16 0 Отговор
    Референдумът на "Възраждане" помните ли? Как събраха с 50% повече от необходимият минимум подписи, за да стане референдумът задължителен по закон, но въпреки това управляващите политически прeстъпници бламираха референдумът? А ако си спомните и резултатите от многократните проучвания (между 65 и 80% от хората бяха срещу еврото), ще разберете и защо го бламираха !!!
    Въпросът е: ние - НИЕ защо позволихме това? Нали по Конституция властта се упражнява в името на народа, защото народът е суверен? НАРОДЪТ, а не шайка самозабравили се cвини? Трябваше да излезем масово и да си търсим правата - правото сами да вземаме решение за бъдещето си, както е по закон и Конституция. И ако самозабравилите се бяха решили да се зъбят пред народната воля, просто да ги изловим и избecим по дърветата !!! С изключение на двамата дeбелaци - те не могат да бъдат oбecени, защото нямат вратове... за тях и кacaпски нoж щеше да свърши работа !!!!

    Ама не излязохме и сега още се спотайваме... значи си заслужаваме съдбата !!!

    17:05 20.06.2026

  • 48 яяяяя

    7 0 Отговор
    Всички имахме пресния и нагледен примерна Хърватска, но не политиците ни убеждавам, че това което виждаме, не го виждаме правилно! Там сега е все по-скъпо и по-скъпо, три години цените вървят само нагоре. 20 евро на час е зоната в някои морски градове, в Дубровник сигурно повече...така е в клуба на богатите, бедните умират!

    17:12 20.06.2026

  • 49 Закона за Еврото !!!!

    1 0 Отговор
    Те такива са ни всичките закони!
    Калпави!

    17:15 20.06.2026

  • 50 Така е, но

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Къде е Радев?":

    Кой да ги арестува?! Прокурорите и съдииите са с космически запалати, полицията заради едното чоплене в носа е с огромно заплащане, а за депутатите ни, всеки техен "работен" ден им носи месечна заплата от над 20 хиляди евро. Работниците и пенсионерите си броят евроцентовете.

    17:20 20.06.2026

  • 51 Нас ни бОли Фара,

    1 0 Отговор
    ние сме в Клуба на Богатите и Райската градина на Борел и нас ни пази еврото и НАТО.

    17:30 20.06.2026

  • 52 ей, значи

    3 1 Отговор
    що подценявате заслугите на Баце, той се уби да се хвали, че ни вкарал в еврозоната, а вие сте все недоволни. Кое му е лошото? Много си е готино даже в някоя морска кръчма да ти пльоснат чиния с точно четири рибки кая, ама такава мъничка, и да ти кажат, че струва 12 евро. Кво му плащаш? С една заплата цели три пъти можеш да седнеш в кръчмата на една рибена чорба, порция кая, цаца или сафрид, и една бира за разкош. Другата част от заплатата ще отиде за вода, ток, телефон, интернет и толкоз. Да е жив и здрав Баце, голяма работа свърши.

    17:35 20.06.2026

  • 53 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Михаела,за това щастие което те е сполетяло и не само теб,а всички трябва да сме благодарни на престъпника българоубиец Винету,и ПП,БСП и ИТН,тези те ограбиха,не някой друг !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    17:48 20.06.2026

  • 54 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор
    От 1 кило кайма с подправки яйца лук и каквото е нужно ще направите 20 кифтета ,носите си на работата по 2 ,къв е проблема ?? Инак един обяд е поне 10 евра в заведение !!Практичност трябва ,кафе вече е 80 цента !Крадат ни ,ден година храни

    Коментиран от #55

    17:55 20.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ПЪЛНИ Глупости

    3 0 Отговор
    АКЦИЗ 141 лв. за 1000 къса (което прави точно 2,82 лв. на кутия от 20 цигари).после 20%ДДС !!Ама пушите!!

    18:00 20.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Голем смех

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доматите от 5 лева":

    Групи, кажи къде в момента има домати по 5 еврото килото :) хахаххаахахах

    Коментиран от #62

    18:04 20.06.2026

  • 59 Артилерист

    2 1 Отговор
    Абсолютно вярно и доказано с много убедителни примери. Съзнавам, че е реторично, но все пак да попитам: КЪДЕ СА ТЕЗИ ДЕМОКРАТИ, ЖЪЛТОПАВЕТНИЦИ И СГЛОБКАДЖИИ, които яростно ни агитираха, че като влезем в еврото-тази животоспасяваща за нашето развитие мантра- ще стане по-добре? Два пъти по-високи цени и двойно намалено заплащане ТОВА ЛИ Е ПО-ДОБРОТО? Но за кого, а? Ето така ни работят за всичко по бг телевизора и радио...

    Коментиран от #63

    18:05 20.06.2026

  • 60 Само да попитам

    2 0 Отговор
    Кво работиш булка ?

    18:07 20.06.2026

  • 61 Политиците за пореден път изгубиха

    1 0 Отговор
    Войната на преговорите за влизане в еврозоната
    Трябваше да договорят 1 евро 1 лев
    Ние не сме европейци Х/2

    18:07 20.06.2026

  • 62 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Голем смех":

    ул.Лайош Кошут номер 8 има плод зеленчук !И добри цени

    18:14 20.06.2026

  • 63 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Артилерист":

    И пак Европа ти е виновна че нашите са крадци ,че сиренето е жестоко солено и мокро??Че Алибегов те цака с 10 евра паржолата и 10 евра 50 гр пиене ,нали !! Са и жълтопаветниците ама кой се целуваше с Меркел и се слагаше на кой ли не ?? Винету ли дочувам?? Да не е Папата да ни управлява до 24 година ??

    18:19 20.06.2026