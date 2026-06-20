Михаела Методиева: Живея като социален експеримент! Най-интересното ми е как заплатата магически се раздели на две, а цените са със същите цифри!

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Първата заплата след еврото.

Получавам известие от банката и гледам екрана като човек, на когото току що са намалили заплатата без предупреждение. Пише: 767 евро. Първата ми мисъл е: „Чакайте малко, миналия месец вземах 1500!“ След това се сещам, че никой не ми я е намалявал, просто трябва вече да мисля в евро. Логиката ми го разбира, но сърцето ми отказва да го приеме.

Това коментира във "Фейсбук" Михаела Методиева.

Решавам да отида до магазина. Гледам кафето 2 евро. Казвам си: „Е, две евро не звучат зле.“ После мозъкът автоматично започва да превежда „Това са 4 лева!“ И изведнъж кафето вече не ми се струва толкова необходимо за оцеляването. Продължавам напред и виждам пица за 10 евро.

“ Е, 10 евро е нормална цена!“ След три секунди българинът в мен се събужда и започва да смята : „Чакай малко, това са почти 20 лева !“ В този момент вече не съм и гладен. Не защото съм ял, а защото финансово не съм гладен.

Най-интересното ми е как заплатата магически се раздели на две, а цените са със същите цифри. Преди вземах 1500 лв. и гледах пица за 10 лв. , а сега вземам 767 евро и гледам пица за 10 евро. Според математика всичко е наред, според душата ми някой ме мами.

Първите месеци след еврото няма българи. Има хора, които стоят пред етикетите по 5 мин., мърморят нещо, смятат наум и изглеждат така , сякаш решават задачи от висшата математика.

И накрая всички ще си казваме едно и също: “Заплатата уж е същата , ама преди като чуех 1500, се чувствах като работещ човек, сега като чуя 767 евро се чувствам като социален експеримент.

Взето от социалната мрежа

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