Как капитан Енглендер спасява четата на Христо Ботйов от засада при слизането… Александър Тацов пред ФАКТИ

Историята познава много героични разкази за четата на Христо Ботйов и превземането на австрийския параход „Радецки“, но далеч по-малко внимание се обръща на човека, чиито действия се оказват решаващи за успешното слизане на българските революционери на родния бряг. Каква е ролята на капитан Дагоберт Енглендер, какви са автентичните австрийски свидетелства, какви са митовете, които с годините се настаняват в българската историческа памет... Пред ФАКТИ говори инж. Александър Тацов - международен анализатор към Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“, а поводът е, че преди дни от съюза организираха специална конференция, посветена на Христо Ботев. (Б.а. – „Христо Ботйов. Опит за биография“ е основополагащ труд от Захари Стоянов, издаден за първи път през 1888 г. Това е първият опит за цялостно описание на живота и делото на поета-революционер. Написана с типичния му жив и увлекателен стил, книгата разкрива както идеализма на Ботйов, така и неговите човешки противоречия сред емигрантските среди. Това е причината да използвам това обръщене към поета-революционер)
- Г-н Тацов, доколко е коректно да говорим за „превземане“ на „Радецки“ и доколко за принудително отклоняване на кораба без реално насилие над екипажа и пътниците?
- По-коректно е да се използва терминът „окупиране“, т.е. временно завземане. В правните и политически кръгове на Западна Европа събитието предизвиква сериозни дебати. Юридически това е първото в историята масово отвличане на пътнически транспортен съд с политически мотиви (модерен тероризъм по днешните стандарти). Моралният кодекс на Ботйов обаче – фактът, че не е докоснато нито едно чуждо имущество, платени са билетите на четниците, не е наранен нито един пасажер и на капитана е издадена писмена разписка, че е действал под принуда – принуждава западната общественост да приеме акта не като престъпление, а като легитимен акт на една воюваща нация.
- Какви са историческите свидетелства за поведението на Христо Ботйов и четниците на борда и потвърждават ли те традиционния разказ за събитието?
- Освен самият капитан Енглендер, автентични разкази оставят неговият помощник, далматинецът Катерино Дойми, както и племенникът на капитана, Алоис Енглендер, който записва устните разкази на чичо си години по-късно.
На борда на „Радецки“ е имало над 300 пътници от различни националности – австрийци, германци, румънци, гърци, както и заможни турски търговци и държавни чиновници.
За да няма паника и жертви, Ботйов заповядва всички пътници да бъдат заключени в салоните на първа и втора класа. Пред вратите са поставени въоръжени четници. Богатите европейски търговци на борда били убедени, че това е краят им. Един от тях, германски търговец, започнал да крие златните си часовници и пари в обувките си. Изумлението на пътниците било огромно, когато Ботйов влязъл в салона, свалил учтиво шапката си и на френски език се извинил за причинения дискомфорт, уверявайки ги, че „нито един косъм от главата на нокой пътник няма да падне и нито едно пени няма да бъде взето“. В този момент, според спомените на пасажери, страхът се превърнал в истинско любопитство – някои от чужденците дори излезли на прозорците, за да наблюдават слизането като театрално представление. Що се отнася до традиционните разкази за събитието, те често са плод на фантазии, вдъхновени от криворазбран патриотизъм.
- Каква е действителната роля на капитан Енглендер – жертва на обстоятелствата, неутрален изпълнител на задълженията си или човек, проявил съчувствие към българската кауза?
- Малко известен факт е, че капитанът спасява четата от засада при слизането. Докато наближават Козлодуй, той забелязва с далекогледа си конен османски патрул (черкези), разположен на брега. Енглендер умишлено забавя маневрата, прави завой и насочва кораба към друго, по-безопасно място за акостиране, далеч от погледа на патрула, като по този начин дава ценно време на четата да слезе и да се разгърне.
Един от най-забележителните, но рядко споменавани жестове на Дагоберт Енглендер към българите е следният: след като оставя четата при Козлодуй, „Радецки“ продължава по курса си и акостира във Видин.
Там на борда се качва управителят на Видинския санджак – известният Осман паша (бъдещият защитник на Плевен). Той е вбесен и заповядва на капитана веднага да качи 1000 турски войници (низами) на кораба, да се върне обратно и да ги стовари зад гърба на Ботйовата чета. Капитан Енглендер проявява изключително хладнокръвие и категорично отказва. Той се позовава на международното право и статута на австрийската компания: „Моят кораб претърпя пиратско нападение и е обект на международно разследване. Аз нямам право да превозвам редовна армия на чужда държава и да го превръщам във военен транспорт.“ С този си отказ той спасява четата от незабавно обкръжение още на брега.
В автентичните си спомени капитан Енглендер описва как при слизането на четата, докато четниците викали „Да живее Франц Йосиф!“ и „Да живее капитанът!“, той свалил шапката си, поклонил се и прошепнал на немски: „На добър час!“ („Gute Reise!“)
- Защо в българската историческа памет образът на капитан Енглендер често остава в сянката на Ботйов, въпреки че неговите действия са ключови за успешното слизане на четата на българския бряг?
- Впрочем личността на капитана изобщо рядко се обсъжда. Мисля, че това до голяма степен се дължи на личността на Захарий Стоянов, човекът, който направи от Ботйова национален герой, като написа знаменитото му животоописание „Христо Ботйов, опит за биография“. Захари Стоянов е силно недолюбван от русофилите в Княжеството и Източна Румелия. Някои от последните охулили автора, че е написал книга за „онзи хаймана Ботйов“. А именно в книгата на Захарий за пръв път се появява автентичният разказ на капитана на „Радецки“ за случката по окупацията на кораба, където ясно и недвусмислено се рисува доблестното поведение на Ботйов от независим наблюдател, при това военен моряк. Покрай това разказът на капитана първоначално става неудобен, а и по-късно рядко е цитиран. Особено това е показателно в епохата на комунизма. За българските ученици по онова време спомените на капитан Енглендер бяха малко известни... Така е и до днес, общо взето.
- Съществуват ли противоречия между българските и австрийските източници относно случилото се на борда на „Радецки“?
- Български източници, в истинския смисъл на думата, всъщност почти няма, ако не се имат предвид спомените на оцелелите четници. Но техните спомени са спорадични, често противоречиви и непълни, а всъщност принципни противоречия с австрийските източници няма. Последните представляват официални документи и като такива се явяват първокласни източници. Разбира се, има още много работа за историците в тази област, но особени усилия тук доскоро не се наблюдаваха (а при комунизма – никак).
- Може ли да се твърди, че успехът на акцията се дължи не само на решителността на Ботйов, но и на професионалното и хладнокръвно поведение на капитан Енглендер?
- Разбира се, това е едно благоприятно съчетание. Не трябва да подценяваме факта, че капитанът, а и целият екипаж оценяват по достойнство акта на българските въстаници и помагат с каквото могат. Събитието разтърсва капитана и до края на живота си той остава голям приятел на българите. Дагоберт Енглендер посещава България и лично предава на Захари Стоянов всички архивни официални документи по случая – оригинали или копия.
- Какви митове около превземането на „Радецки“ са се наложили в учебниците и популярната история и кои от тях днес се оспорват от изследователите?
- Митове много има, а и те почти всички са с „патриотарска“ насоченост. Митовете по времето на комунизма имаха за цел да превърнат Ботйов в бездушен истукан от бронз образ, който да употребят за своята собствена комунистическа митология.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
"Христо Ботйов"
Коментиран от #4, #9, #11, #39, #44, #79
13:09 03.08.2026
2 Да се знае че
Коментиран от #12, #41
13:14 03.08.2026
3 осраински
Коментиран от #5
13:14 03.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 маати
До коментар #3 от "осраински":осрайна лий
13:17 03.08.2026
6 Слушай бре пуяк
Коментиран от #8
13:17 03.08.2026
7 Гръцко
13:18 03.08.2026
8 добър руслямил
До коментар #6 от "Слушай бре пуяк":=☠️руслямил
13:19 03.08.2026
9 осраински
До коментар #1 от "1488":От брюксел казаха че името е Христо Ботйов а не БОТЕВ което било измислено от пра пра пра дядото на Путин
13:20 03.08.2026
10 Енглендер..... олеее.... глупости
Коментиран от #26
13:20 03.08.2026
11 Христо Ботйов= Христо Ботев
До коментар #1 от "1488":И ако не знаеш кой е Ботев и не си чувал за кораба “Радецки” значи не си живял сред българи.
Коментиран от #20, #53
13:22 03.08.2026
12 Стефан
До коментар #2 от "Да се знае че":Да бе да кое е другото НПО
Коментиран от #16
13:22 03.08.2026
13 И тоя пуяк инж. Александър Тацов
13:25 03.08.2026
14 Мими Кучева🐕
🤔🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
13:26 03.08.2026
15 ГРАД КОЗЛОДУЙ 2
13:28 03.08.2026
16 Истинската организация е
До коментар #12 от "Стефан":СОСЗР !
Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва - СОСЗР, Структура на военно патриотичните организации които нищо общо с атлантически дивотии нямат ! Атлантизма е техен враг !
Коментиран от #23, #45, #54
13:28 03.08.2026
17 Удри русораста с лопатЕто
13:29 03.08.2026
18 Пълни глупости са написани
13:30 03.08.2026
19 Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“
13:32 03.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Свидетели сме на поредната атлантическа
13:43 03.08.2026
22 Бай Лисан
Коментиран от #57
13:43 03.08.2026
23 Сила
До коментар #16 от "Истинската организация е":Демек , циментови соц ОФ каратунковци с афинитет към одеяла и чаршафи от складовете на НАТО ....?!?
13:43 03.08.2026
24 Възpожденец 🇧🇬
За 45 г. съветско робство, много българи майкопродавци се продадоха за една ватенка и ушанка с петолъчка, и станаха доброволни pycopoби.
Коментиран от #30, #51
13:44 03.08.2026
25 Алоооо.....
13:48 03.08.2026
26 Тва
До коментар #10 от "Енглендер..... олеее.... глупости":е едновремешен стар кораб бе - мое си спре дето си иска.
Коментиран от #35
13:53 03.08.2026
27 Абсолютно никаква не е
13:54 03.08.2026
28 Емил
Горко ни с такива О.З.!!!
Коментиран от #47
13:55 03.08.2026
29 питам
13:56 03.08.2026
30 Щип
До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":Само не разбрах какво общо има статията с Русия?
Или да си плюнем по принцип?!
13:58 03.08.2026
31 На Енглендер
14:01 03.08.2026
32 Брабинеца
Коментиран от #36, #76
14:01 03.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Само това ми стигаше.....
14:05 03.08.2026
35 Където са му наредили там е спрял
До коментар #26 от "Тва":В случая устието на р. Огоста
14:05 03.08.2026
36 Амии
До коментар #32 от "Брабинеца":то май е доста късно вече за лечение, ама ако побърза може пък да успее.
14:06 03.08.2026
37 Търновец
14:08 03.08.2026
38 Австрийците са ни освободили
14:08 03.08.2026
39 За тролей на рушнята
До коментар #1 от "1488":е нормално да не разбереш.
14:09 03.08.2026
40 Град Козлодуй
Коментиран от #93
14:11 03.08.2026
41 Този съюз
До коментар #2 от "Да се знае че":е истинския, другият е пропагандна клетка на кремъл.
Коментиран от #49
14:12 03.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Потресаваща лъжа
14:13 03.08.2026
44 факт
До коментар #1 от "1488":Безграмотник като теб, няма как да знае...
14:13 03.08.2026
45 значи
До коментар #16 от "Истинската организация е":са антибългарско формирование.
14:14 03.08.2026
46 Тъй де, дойдохме си на думата
До коментар #42 от "Не е всичко !":Ботев е обучаван и ръководен през цялото време от НАТО
14:14 03.08.2026
47 Мчи
До коментар #28 от "Емил":те комунетата това го изповядват от 44-та. Националното достойнство име е чуждо. Всички родолюбци знаят, че всяко зло идва от рашия.
14:17 03.08.2026
48 Световен феномен
Коментиран от #74
14:17 03.08.2026
49 Единият русофилският
До коментар #41 от "Този съюз":С 18423 члена а атлантическият с 7 ! Кой мислиш е истинският? А? Аз също членувам към структурата в Стрелбище и клуб си имаме
Коментиран от #59
14:18 03.08.2026
50 има
До коментар #33 от "Е верно няма":рашибозука
14:18 03.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ха ха
14:20 03.08.2026
53 мчи руслямците
До коментар #11 от "Христо Ботйов= Христо Ботев":са антибългари
14:20 03.08.2026
54 пр@ливите комуняги
До коментар #16 от "Истинската организация е":закачалки за шинели?
14:21 03.08.2026
55 не си срещал
До коментар #51 от "ухльоф":щото ватираните им проксита действат вместо тях. А че съветски шпиони и вербовчици си срещнал, си личи...
14:21 03.08.2026
56 И тоя Тацов
Коментиран от #61, #62
14:22 03.08.2026
57 бай п.тан
До коментар #22 от "Бай Лисан":кат ги лапа кеф ли ти беши
Коментиран от #58
14:23 03.08.2026
58 хи хий
До коментар #57 от "бай п.тан":Той бай лисан не се бои от такваз работа ,лапа здраво рушляшки махорки и не връща семките ...
14:25 03.08.2026
59 гай
До коментар #49 от "Единият русофилският":клуб?
14:27 03.08.2026
60 А да се напънат още малко
Коментиран от #64
14:28 03.08.2026
61 Преди това
До коментар #56 от "И тоя Тацов":Евровизия е отразявал
14:29 03.08.2026
62 ев@л
До коментар #56 от "И тоя Тацов":ма маша ти
14:31 03.08.2026
63 Еййййй смотанякоооо
Коментиран от #66
14:32 03.08.2026
64 ако се напънеш
До коментар #60 от "А да се напънат още малко":от хаспуха шти иznaga потроха
Коментиран от #68
14:33 03.08.2026
65 Троянец
14:34 03.08.2026
66 по гнусно
До коментар #63 от "Еййййй смотанякоооо":от русифилтака тюркофил нема !
14:35 03.08.2026
67 Поне на снимката видяхте
14:35 03.08.2026
68 Нервиш ли се
До коментар #64 от "ако се напънеш":атлатическа подлого?
Коментиран от #77
14:37 03.08.2026
69 Иееееее
14:37 03.08.2026
70 Амии
14:39 03.08.2026
71 Теслатъ
14:42 03.08.2026
72 глоги
14:43 03.08.2026
73 Анонимен
Коментиран от #83
14:43 03.08.2026
74 ????
До коментар #48 от "Световен феномен":????
14:45 03.08.2026
75 Смешки
Коментиран от #82
14:47 03.08.2026
76 1234
До коментар #32 от "Брабинеца":Препоръчвам му доктор Гълъбова.
Коментиран от #80
14:48 03.08.2026
77 празняса
До коментар #68 от "Нервиш ли се":вмаати русиизтривалко😀
14:48 03.08.2026
78 умий русифилтака
14:49 03.08.2026
79 Русофоб
До коментар #1 от "1488":Ако беше ходил на училище, щеше да знаеш. Слушай си чалгицата, викай за Путин - няма нужда да знаеш.
14:51 03.08.2026
80 1488
До коментар #76 от "1234":ти си за д-р.Менгеле
14:51 03.08.2026
81 Тоя е толкова зле горкият
14:56 03.08.2026
82 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #75 от "Смешки":Изтривалки ( турски и англосаксонски ); са в "съюза" на този "Атлантик" . Истинският съюз е " СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА " . С хиляди членове !
14:57 03.08.2026
83 Боруна Лом
До коментар #73 от "Анонимен":И кой ги описва?!Захари Стоянов!И той е като то "атлантик"-бъбри каквото и когато му изнася.
Коментиран от #86
14:58 03.08.2026
84 Тоя е толкова зле горкият
15:01 03.08.2026
85 Тоя е толкова зле горкият
15:03 03.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Тихо бе.
Коментиран от #91
15:20 03.08.2026
88 Абе пука ми
15:25 03.08.2026
89 Много добър пример
15:27 03.08.2026
90 И парахода не се е казвал „Радецки“
15:29 03.08.2026
91 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #87 от "Тихо бе.":Гордеем се , разбира се , с тези наши герои . Но дали са били прави да са надменни ? А и сме освободени с пролятата кръв на РУСКИТЕ ВОЙНИЦИ ! Захари Стоянов , ако искаш да го коментираме , и колко е "заслужил " за освобождението ...? Мен не ми се коментира , че все пак е покойник .
15:30 03.08.2026
92 От някой друг атлантически
15:36 03.08.2026
93 да да да
До коментар #40 от "Град Козлодуй":Истински атлантици. Когато преди 89-та ние се кълняхме във вярност към БКП, те под чаршафите вечер се кълняха на нато.
15:37 03.08.2026
94 Левски
15:46 03.08.2026