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Как капитан Енглендер спасява четата на Христо Ботйов от засада при слизането… Александър Тацов пред ФАКТИ

Как капитан Енглендер спасява четата на Христо Ботйов от засада при слизането… Александър Тацов пред ФАКТИ

3 Август, 2026 13:03 2 658 94

  • александър тацов-
  • христо-
  • ботев-
  • ботьов-
  • захари стоянов-
  • енглендер-
  • капитан-
  • радецки-
  • кораб

Митовете по времето на комунизма имаха за цел да превърнат Ботйов в бездушен истукан от бронз образ, който да употребят за своята собствена комунистическа митология, казва той

Как капитан Енглендер спасява четата на Христо Ботйов от засада при слизането… Александър Тацов пред ФАКТИ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Историята познава много героични разкази за четата на Христо Ботйов и превземането на австрийския параход „Радецки“, но далеч по-малко внимание се обръща на човека, чиито действия се оказват решаващи за успешното слизане на българските революционери на родния бряг. Каква е ролята на капитан Дагоберт Енглендер, какви са автентичните австрийски свидетелства, какви са митовете, които с годините се настаняват в българската историческа памет... Пред ФАКТИ говори инж. Александър Тацов - международен анализатор към Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“, а поводът е, че преди дни от съюза организираха специална конференция, посветена на Христо Ботев. (Б.а. – „Христо Ботйов. Опит за биография“ е основополагащ труд от Захари Стоянов, издаден за първи път през 1888 г. Това е първият опит за цялостно описание на живота и делото на поета-революционер. Написана с типичния му жив и увлекателен стил, книгата разкрива както идеализма на Ботйов, така и неговите човешки противоречия сред емигрантските среди. Това е причината да използвам това обръщене към поета-революционер)

- Г-н Тацов, доколко е коректно да говорим за „превземане“ на „Радецки“ и доколко за принудително отклоняване на кораба без реално насилие над екипажа и пътниците?
- По-коректно е да се използва терминът „окупиране“, т.е. временно завземане. В правните и политически кръгове на Западна Европа събитието предизвиква сериозни дебати. Юридически това е първото в историята масово отвличане на пътнически транспортен съд с политически мотиви (модерен тероризъм по днешните стандарти). Моралният кодекс на Ботйов обаче – фактът, че не е докоснато нито едно чуждо имущество, платени са билетите на четниците, не е наранен нито един пасажер и на капитана е издадена писмена разписка, че е действал под принуда – принуждава западната общественост да приеме акта не като престъпление, а като легитимен акт на една воюваща нация.

- Какви са историческите свидетелства за поведението на Христо Ботйов и четниците на борда и потвърждават ли те традиционния разказ за събитието?
- Освен самият капитан Енглендер, автентични разкази оставят неговият помощник, далматинецът Катерино Дойми, както и племенникът на капитана, Алоис Енглендер, който записва устните разкази на чичо си години по-късно.

На борда на „Радецки“ е имало над 300 пътници от различни националности – австрийци, германци, румънци, гърци, както и заможни турски търговци и държавни чиновници.

За да няма паника и жертви, Ботйов заповядва всички пътници да бъдат заключени в салоните на първа и втора класа. Пред вратите са поставени въоръжени четници. Богатите европейски търговци на борда били убедени, че това е краят им. Един от тях, германски търговец, започнал да крие златните си часовници и пари в обувките си. Изумлението на пътниците било огромно, когато Ботйов влязъл в салона, свалил учтиво шапката си и на френски език се извинил за причинения дискомфорт, уверявайки ги, че „нито един косъм от главата на нокой пътник няма да падне и нито едно пени няма да бъде взето“. В този момент, според спомените на пасажери, страхът се превърнал в истинско любопитство – някои от чужденците дори излезли на прозорците, за да наблюдават слизането като театрално представление. Що се отнася до традиционните разкази за събитието, те често са плод на фантазии, вдъхновени от криворазбран патриотизъм.

- Каква е действителната роля на капитан Енглендер – жертва на обстоятелствата, неутрален изпълнител на задълженията си или човек, проявил съчувствие към българската кауза?
- Малко известен факт е, че капитанът спасява четата от засада при слизането. Докато наближават Козлодуй, той забелязва с далекогледа си конен османски патрул (черкези), разположен на брега. Енглендер умишлено забавя маневрата, прави завой и насочва кораба към друго, по-безопасно място за акостиране, далеч от погледа на патрула, като по този начин дава ценно време на четата да слезе и да се разгърне.

Един от най-забележителните, но рядко споменавани жестове на Дагоберт Енглендер към българите е следният: след като оставя четата при Козлодуй, „Радецки“ продължава по курса си и акостира във Видин.

Там на борда се качва управителят на Видинския санджак – известният Осман паша (бъдещият защитник на Плевен). Той е вбесен и заповядва на капитана веднага да качи 1000 турски войници (низами) на кораба, да се върне обратно и да ги стовари зад гърба на Ботйовата чета. Капитан Енглендер проявява изключително хладнокръвие и категорично отказва. Той се позовава на международното право и статута на австрийската компания: „Моят кораб претърпя пиратско нападение и е обект на международно разследване. Аз нямам право да превозвам редовна армия на чужда държава и да го превръщам във военен транспорт.“ С този си отказ той спасява четата от незабавно обкръжение още на брега.
В автентичните си спомени капитан Енглендер описва как при слизането на четата, докато четниците викали „Да живее Франц Йосиф!“ и „Да живее капитанът!“, той свалил шапката си, поклонил се и прошепнал на немски: „На добър час!“ („Gute Reise!“)

- Защо в българската историческа памет образът на капитан Енглендер често остава в сянката на Ботйов, въпреки че неговите действия са ключови за успешното слизане на четата на българския бряг?
- Впрочем личността на капитана изобщо рядко се обсъжда. Мисля, че това до голяма степен се дължи на личността на Захарий Стоянов, човекът, който направи от Ботйова национален герой, като написа знаменитото му животоописание „Христо Ботйов, опит за биография“. Захари Стоянов е силно недолюбван от русофилите в Княжеството и Източна Румелия. Някои от последните охулили автора, че е написал книга за „онзи хаймана Ботйов“. А именно в книгата на Захарий за пръв път се появява автентичният разказ на капитана на „Радецки“ за случката по окупацията на кораба, където ясно и недвусмислено се рисува доблестното поведение на Ботйов от независим наблюдател, при това военен моряк. Покрай това разказът на капитана първоначално става неудобен, а и по-късно рядко е цитиран. Особено това е показателно в епохата на комунизма. За българските ученици по онова време спомените на капитан Енглендер бяха малко известни... Така е и до днес, общо взето.

- Съществуват ли противоречия между българските и австрийските източници относно случилото се на борда на „Радецки“?
- Български източници, в истинския смисъл на думата, всъщност почти няма, ако не се имат предвид спомените на оцелелите четници. Но техните спомени са спорадични, често противоречиви и непълни, а всъщност принципни противоречия с австрийските източници няма. Последните представляват официални документи и като такива се явяват първокласни източници. Разбира се, има още много работа за историците в тази област, но особени усилия тук доскоро не се наблюдаваха (а при комунизма – никак).

- Може ли да се твърди, че успехът на акцията се дължи не само на решителността на Ботйов, но и на професионалното и хладнокръвно поведение на капитан Енглендер?
- Разбира се, това е едно благоприятно съчетание. Не трябва да подценяваме факта, че капитанът, а и целият екипаж оценяват по достойнство акта на българските въстаници и помагат с каквото могат. Събитието разтърсва капитана и до края на живота си той остава голям приятел на българите. Дагоберт Енглендер посещава България и лично предава на Захари Стоянов всички архивни официални документи по случая – оригинали или копия.

- Какви митове около превземането на „Радецки“ са се наложили в учебниците и популярната история и кои от тях днес се оспорват от изследователите?
- Митове много има, а и те почти всички са с „патриотарска“ насоченост. Митовете по времето на комунизма имаха за цел да превърнат Ботйов в бездушен истукан от бронз образ, който да употребят за своята собствена комунистическа митология.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    19 31 Отговор
    само не разбрах кой е
    "Христо Ботйов"

    Коментиран от #4, #9, #11, #39, #44, #79

    13:09 03.08.2026

  • 2 Да се знае че

    34 14 Отговор
    Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ е фалшив ! Истинският е другият! Това е фалшиво соросоидно НПО

    Коментиран от #12, #41

    13:14 03.08.2026

  • 3 осраински

    33 12 Отговор
    Айде пак простотии маде ин DW

    Коментиран от #5

    13:14 03.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 маати

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "осраински":

    осрайна лий

    13:17 03.08.2026

  • 6 Слушай бре пуяк

    16 24 Отговор
    Захари Стоянов е силно недолюбван от русофилите в Княжеството и Източна Румелия защото е работил на заплата от султана а иначе се е правил на интересен. Ей за това !

    Коментиран от #8

    13:17 03.08.2026

  • 7 Гръцко

    37 13 Отговор
    Утре да напишете че Ботев и Левски са били шпиони на сащ и са били против освонождението ни от турско РОБСТВО ОТ РУСИЯ,и също че априлското въстание е спонсорирано от дедото на сорос и козяк и че тогавашните ревлюционери са били руски шпиони в османската империя която е била на хуманната,щото вие сте способни предатели

    13:18 03.08.2026

  • 8 добър руслямил

    8 10 Отговор

    До коментар #6 от "Слушай бре пуяк":

    =☠️руслямил

    13:19 03.08.2026

  • 9 осраински

    18 16 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    От брюксел казаха че името е Христо Ботйов а не БОТЕВ което било измислено от пра пра пра дядото на Путин

    13:20 03.08.2026

  • 10 Енглендер..... олеее.... глупости

    11 10 Отговор
    капитанът бил спасил четата от засада при слизането. Докато наближават Козлодуй, той забелязва с далекогледа си конен османски патрул (черкези), разположен на брега. Енглендер умишлено забавя маневрата, прави завой и насочва кораба към друго, по-безопасно място за акостиране......

    Коментиран от #26

    13:20 03.08.2026

  • 11 Христо Ботйов= Христо Ботев

    27 6 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    И ако не знаеш кой е Ботев и не си чувал за кораба “Радецки” значи не си живял сред българи.

    Коментиран от #20, #53

    13:22 03.08.2026

  • 12 Стефан

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да се знае че":

    Да бе да кое е другото НПО

    Коментиран от #16

    13:22 03.08.2026

  • 13 И тоя пуяк инж. Александър Тацов

    23 7 Отговор
    Кво общо има въобще с офицерите от запаса ("резерва" дето са ги писали) ? Някакъв щатен драскач ще да е вероятно в това соросоидно НПО

    13:25 03.08.2026

  • 14 Мими Кучева🐕

    7 11 Отговор
    Тва да не е роман от великият Иван Тренев???
    🤔🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    13:26 03.08.2026

  • 15 ГРАД КОЗЛОДУЙ 2

    6 6 Отговор
    А снимки на Ицето Ботьов от Хонолулу,кога?🦍

    13:28 03.08.2026

  • 16 Истинската организация е

    14 8 Отговор

    До коментар #12 от "Стефан":

    СОСЗР !
    Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва - СОСЗР, Структура на военно патриотичните организации които нищо общо с атлантически дивотии нямат ! Атлантизма е техен враг !

    Коментиран от #23, #45, #54

    13:28 03.08.2026

  • 17 Удри русораста с лопатЕто

    12 17 Отговор
    Сега платената червена изззмет ще оплюе и Ботьов.

    13:29 03.08.2026

  • 18 Пълни глупости са написани

    20 14 Отговор
    Нищо общо с истината и реалността. Поредният гнусен атлантически буламач

    13:30 03.08.2026

  • 19 Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“

    18 8 Отговор
    е менте ! Членска маса -7 човека ! Сбърканяци ..

    13:32 03.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Свидетели сме на поредната атлантическа

    8 11 Отговор
    Олигофрения! Истината е че капитан Енглендер е бил служител на султана и на заплата към турската армия.

    13:43 03.08.2026

  • 22 Бай Лисан

    8 10 Отговор
    Чудя са автора Бацо Тацов, защо вместо да лапа атлантически пУшки, тръгнал да се занимава с Ботев?

    Коментиран от #57

    13:43 03.08.2026

  • 23 Сила

    6 7 Отговор

    До коментар #16 от "Истинската организация е":

    Демек , циментови соц ОФ каратунковци с афинитет към одеяла и чаршафи от складовете на НАТО ....?!?

    13:43 03.08.2026

  • 24 Възpожденец 🇧🇬

    17 17 Отговор
    За 500 г. османско владичество българинът си запази език, култура, вяра, чест и достойнство .
    За 45 г. съветско робство, много българи майкопродавци се продадоха за една ватенка и ушанка с петолъчка, и станаха доброволни pycopoби.

    Коментиран от #30, #51

    13:44 03.08.2026

  • 25 Алоооо.....

    9 1 Отговор
    Към 11:00 часа на 17 май, когато „Радецки“ приближил устието на р. Огоста, по даден от воеводата знак четниците пристъпили към завземане на парахода. Захари Стоянов пише: „То е било гръм, трясък и пукот, като че на всяка дъска от парахода се е трошила…Не само дъски хвърчели по въздуха, но цели сандъци се носели на ръце, ножове дрънчели, фишеци, паласки и чанти нападали“. Поставен пред свършен факт, капитан Дагоберт Енглендер предоставил „Радецки“ на разположение на воеводата.

    13:48 03.08.2026

  • 26 Тва

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Енглендер..... олеее.... глупости":

    е едновремешен стар кораб бе - мое си спре дето си иска.

    Коментиран от #35

    13:53 03.08.2026

  • 27 Абсолютно никаква не е

    14 4 Отговор
    ролята на капитан Дагоберт Енглендер ! А защо е бил избран австрийския параход „Радецки“: отговора е : За да не създават проблеми на Румъния и Сърбия. Това е отговора. Всичко друго са само болни фантазии на разните му там атлантически подлоги !

    13:54 03.08.2026

  • 28 Емил

    14 3 Отговор
    Всеки ден по малко ни пробутват идеята че ние нямаме национални герои, или че без западна ромощ те нямало да се появят и така до тотален разпад на националното ни съзнание, и това с подкрепата на шепа платени родоотстъпници готови както Юда е предал Христос да продадат националния идеал за 30 сребърника!!!
    Горко ни с такива О.З.!!!

    Коментиран от #47

    13:55 03.08.2026

  • 29 питам

    13 3 Отговор
    А защо трябва да вярвам че Осман паша е отстъпил , като се е съобразил с капитана. Това твърдение не ли "патриотарско" и изтъкано от "бронз". Осман паша се подчинил на капитана. Стига сте ме разсмивали.

    13:56 03.08.2026

  • 30 Щип

    15 4 Отговор

    До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Само не разбрах какво общо има статията с Русия?
    Или да си плюнем по принцип?!

    13:58 03.08.2026

  • 31 На Енглендер

    13 1 Отговор
    Въобще не му е пукало кого превозва, стига да не му запалят кораба...

    14:01 03.08.2026

  • 32 Брабинеца

    12 3 Отговор
    трябва му лечение на Александър Тацов, специализирано лечение

    Коментиран от #36, #76

    14:01 03.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Само това ми стигаше.....

    6 3 Отговор
    ... Пред ФАКТИ говори инж. Александър Тацов - международен анализатор към Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“

    14:05 03.08.2026

  • 35 Където са му наредили там е спрял

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тва":

    В случая устието на р. Огоста

    14:05 03.08.2026

  • 36 Амии

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Брабинеца":

    то май е доста късно вече за лечение, ама ако побърза може пък да успее.

    14:06 03.08.2026

  • 37 Търновец

    5 10 Отговор
    Австрия винаги е била военно политически и търговски конкурент на Русия и съвсем естествено Русофилите да подминават случая. А ако имахме пари за оръжие ние щяхме да се освободим без "братушките"

    14:08 03.08.2026

  • 38 Австрийците са ни освободили

    8 5 Отговор
    Вервайте ми

    14:08 03.08.2026

  • 39 За тролей на рушнята

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    е нормално да не разбереш.

    14:09 03.08.2026

  • 40 Град Козлодуй

    10 4 Отговор
    И то е плиснал легена като останалите 6 бивши социалистически "офицера" създали НПО със странното име"Атлантик".Кви Атлантици сте вие бе фатмаци?!

    Коментиран от #93

    14:11 03.08.2026

  • 41 Този съюз

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Да се знае че":

    е истинския, другият е пропагандна клетка на кремъл.

    Коментиран от #49

    14:12 03.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Потресаваща лъжа

    7 3 Отговор
    ....при слизането на четата, докато четниците викали „Да живее Франц Йосиф!“ и „Да живее капитанът!“

    14:13 03.08.2026

  • 44 факт

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Безграмотник като теб, няма как да знае...

    14:13 03.08.2026

  • 45 значи

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Истинската организация е":

    са антибългарско формирование.

    14:14 03.08.2026

  • 46 Тъй де, дойдохме си на думата

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Не е всичко !":

    Ботев е обучаван и ръководен през цялото време от НАТО

    14:14 03.08.2026

  • 47 Мчи

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Емил":

    те комунетата това го изповядват от 44-та. Националното достойнство име е чуждо. Всички родолюбци знаят, че всяко зло идва от рашия.

    14:17 03.08.2026

  • 48 Световен феномен

    5 4 Отговор
    Ботев е Български герой а това дразни червените галфони които нямат такива личности

    Коментиран от #74

    14:17 03.08.2026

  • 49 Единият русофилският

    6 3 Отговор

    До коментар #41 от "Този съюз":

    С 18423 члена а атлантическият с 7 ! Кой мислиш е истинският? А? Аз също членувам към структурата в Стрелбище и клуб си имаме

    Коментиран от #59

    14:18 03.08.2026

  • 50 има

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Е верно няма":

    рашибозука

    14:18 03.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ха ха

    4 1 Отговор
    Ха ха , когато истината не им отърва на олигофреничнорусафильните , веднага започват да дращят безсмислени и лишени от здрав разум тролски постове .

    14:20 03.08.2026

  • 53 мчи руслямците

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Христо Ботйов= Христо Ботев":

    са антибългари

    14:20 03.08.2026

  • 54 пр@ливите комуняги

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Истинската организация е":

    закачалки за шинели?

    14:21 03.08.2026

  • 55 не си срещал

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "ухльоф":

    щото ватираните им проксита действат вместо тях. А че съветски шпиони и вербовчици си срещнал, си личи...

    14:21 03.08.2026

  • 56 И тоя Тацов

    6 3 Отговор
    От къде изпълзя ? Кво е работил че въобще се отразява ?

    Коментиран от #61, #62

    14:22 03.08.2026

  • 57 бай п.тан

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Лисан":

    кат ги лапа кеф ли ти беши

    Коментиран от #58

    14:23 03.08.2026

  • 58 хи хий

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "бай п.тан":

    Той бай лисан не се бои от такваз работа ,лапа здраво рушляшки махорки и не връща семките ...

    14:25 03.08.2026

  • 59 гай

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Единият русофилският":

    клуб?

    14:27 03.08.2026

  • 60 А да се напънат още малко

    3 1 Отговор
    атлантенцата и някой британски герой да намерят примерно моля! Като оня примерно дето в Родопите срещу Петко Войвода турски аскер е водил и воювал примерно

    Коментиран от #64

    14:28 03.08.2026

  • 61 Преди това

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "И тоя Тацов":

    Евровизия е отразявал

    14:29 03.08.2026

  • 62 ев@л

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "И тоя Тацов":

    ма маша ти

    14:31 03.08.2026

  • 63 Еййййй смотанякоооо

    6 1 Отговор
    Гнусно е атлантик за Ботев да говори !

    Коментиран от #66

    14:32 03.08.2026

  • 64 ако се напънеш

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "А да се напънат още малко":

    от хаспуха шти иznaga потроха

    Коментиран от #68

    14:33 03.08.2026

  • 65 Троянец

    1 0 Отговор
    Познайте от един път колко от "членовете" на Атлантически клуб са бивши комунисти-членове на БКП?!

    14:34 03.08.2026

  • 66 по гнусно

    1 3 Отговор

    До коментар #63 от "Еййййй смотанякоооо":

    от русифилтака тюркофил нема !

    14:35 03.08.2026

  • 67 Поне на снимката видяхте

    2 1 Отговор
    Как изглежда един средностатистически атлантик

    14:35 03.08.2026

  • 68 Нервиш ли се

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "ако се напънеш":

    атлатическа подлого?

    Коментиран от #77

    14:37 03.08.2026

  • 69 Иееееее

    3 1 Отговор
    Ботйов е бил евроатлантик радетел за Освобождението на Украйна.......хахахахахахаха.

    14:37 03.08.2026

  • 70 Амии

    4 1 Отговор
    Това евроатлантическо мекере толкова е инженер колкото се прави на историк, че пише и простотии без дори да се усети. "Юридически това е първото в историята масово отвличане на пътнически транспортен съд с политически мотиви (модерен тероризъм по днешните стандарти)."? Що за масово отвличане на един единствен кораб? Той докато си умре все комунистите ще са му виновни, а те почти не останаха вече - тук таме някой преди умирачка.

    14:39 03.08.2026

  • 71 Теслатъ

    4 0 Отговор
    Единственното, което се гордеем днес, е миналото..., настоящето ни е мизерно, а бъдещето - неопределено (меко казано).

    14:42 03.08.2026

  • 72 глоги

    0 0 Отговор
    Това е причината да използвам това обръщенИе към поета-революционер.)

    14:43 03.08.2026

  • 73 Анонимен

    2 1 Отговор
    Първото село покрай река Дунав, което срещат е не българско, а черкезко село.По пътя си към Голгота те са преследвани дейно от черкезка конница.В Стара планина,където се установяват четниците Гр.Ботев е улучен от точен изстрел ,произведен от черкезин с американска пушка.Четата е разтурена и всеки по групи се спасява.Месното население дейно съдейства на властта за тяхното залавяне.Малцина оцеляват от храбрата чета.Те след години описват събитията.

    Коментиран от #83

    14:43 03.08.2026

  • 74 ????

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Световен феномен":

    ????

    14:45 03.08.2026

  • 75 Смешки

    3 0 Отговор
    Тацов - международен анализатор

    Коментиран от #82

    14:47 03.08.2026

  • 76 1234

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Брабинеца":

    Препоръчвам му доктор Гълъбова.

    Коментиран от #80

    14:48 03.08.2026

  • 77 празняса

    1 3 Отговор

    До коментар #68 от "Нервиш ли се":

    вмаати русиизтривалко😀

    14:48 03.08.2026

  • 78 умий русифилтака

    1 2 Отговор
    турчина да нема брат!

    14:49 03.08.2026

  • 79 Русофоб

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ако беше ходил на училище, щеше да знаеш. Слушай си чалгицата, викай за Путин - няма нужда да знаеш.

    14:51 03.08.2026

  • 80 1488

    0 2 Отговор

    До коментар #76 от "1234":

    ти си за д-р.Менгеле

    14:51 03.08.2026

  • 81 Тоя е толкова зле горкият

    3 0 Отговор
    Че си мисли и е писал глупости как в САЩ град Синсинати,( Cincinnati) бил кръстен на Луций Квинций Цинцинат живял през 458 пр. Хр., Не си правя майтап хора ....

    14:56 03.08.2026

  • 82 Да бе ,да ! 🤔

    4 0 Отговор

    До коментар #75 от "Смешки":

    Изтривалки ( турски и англосаксонски ); са в "съюза" на този "Атлантик" . Истинският съюз е " СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА " . С хиляди членове !

    14:57 03.08.2026

  • 83 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Анонимен":

    И кой ги описва?!Захари Стоянов!И той е като то "атлантик"-бъбри каквото и когато му изнася.

    Коментиран от #86

    14:58 03.08.2026

  • 84 Тоя е толкова зле горкият

    4 0 Отговор
    Че е написал: "Трябва дебело да се подчертае, че Енгелс е известен като „баща на матриархата“..

    15:01 03.08.2026

  • 85 Тоя е толкова зле горкият

    2 1 Отговор
    Че ей хора ако се зачетете кви ги е писал в потрес ще останете верно

    15:03 03.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Тихо бе.

    1 4 Отговор
    По тихо руски тръбата.Що не прочетете мнението на Ботев Левски ,Раковски за Московията

    Коментиран от #91

    15:20 03.08.2026

  • 88 Абе пука ми

    3 0 Отговор
    за някакъв измекяр Енглендер. Вие нормални ли сте бре

    15:25 03.08.2026

  • 89 Много добър пример

    3 0 Отговор
    какво представлява българският атлантик !

    15:27 03.08.2026

  • 90 И парахода не се е казвал „Радецки“

    3 0 Отговор
    А се е казвал „Атлантик“

    15:29 03.08.2026

  • 91 Елементарно , бе Уотсън !

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Тихо бе.":

    Гордеем се , разбира се , с тези наши герои . Но дали са били прави да са надменни ? А и сме освободени с пролятата кръв на РУСКИТЕ ВОЙНИЦИ ! Захари Стоянов , ако искаш да го коментираме , и колко е "заслужил " за освобождението ...? Мен не ми се коментира , че все пак е покойник .

    15:30 03.08.2026

  • 92 От някой друг атлантически

    2 0 Отговор
    побърканяк статия няма ли да публикувате че да понаучим тва и унова

    15:36 03.08.2026

  • 93 да да да

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Град Козлодуй":

    Истински атлантици. Когато преди 89-та ние се кълняхме във вярност към БКП, те под чаршафите вечер се кълняха на нато.

    15:37 03.08.2026

  • 94 Левски

    1 0 Отговор
    "Факти", в българския език след съгласна буква не се пише "й", а "ьо".

    15:46 03.08.2026