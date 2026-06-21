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Силвия Антипова: Избрах да не живея на българското море, а на хърватското, защото няма щастие без социална справедливост

Силвия Антипова: Избрах да не живея на българското море, а на хърватското, защото няма щастие без социална справедливост

21 Юни, 2026 13:57 1 526 27

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  • море-
  • хърватия-
  • плаж-
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  • култура-
  • фестивали

Градчето, в което живея, е скъпо. Има шезлонги за 110 евро на ден, но, също така, никой няма да ти каже нищо ако си проснеш хавлията където намериш място, съвсем безплатно

Силвия Антипова: Избрах да не живея на българското море, а на хърватското, защото няма щастие без социална справедливост - 1
Снимка: Фейсбук
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не се радвам, че на българското море няма туристи. Злорадстването никога не ми е носело удоволствие. По същата причина ненавиждам литературната боксова круша бай Ганьо, но този текст ще бъде достатъчно скандален и без тази културна граната.

Та, избрах да не живея на българското море, а на хърватското, поради една проста истина: няма щастие без социална справедливост.

Това отбеляза във "Фейсбук" Силвия Антипова.

Нека обясня.

Градчето, в което живея, е скъпо. Има шезлонги за 110 евро на ден. Мишлен ресторанти, в които вечерята струва 250 евро на калпак, без виното. Яхти за милиони, рокли за хиляди, хотели за стотици евро на вечер.

Но, също така, никой няма да ти каже нищо ако си проснеш хавлията където намериш място, съвсем безплатно.

Виждала съм беззъби баби да си поръчват велики макиато на марината, току пред яхтите за милиони. И сервитьорите се отнасят със същото внимание и уважение към тях, както към милионерите.

Защото са в бизнеса с туризъм от столетия и знаят, че всеки клиент е важен. Хората имат достойнство независимо дали са стари или млади. И най-добрият клиент е завърналият се.

Тук сезонът продължава 10 месеца, въпреки че няма пясък по плажовете. Започва март и април, когато празнуват двата Великдена и всички пролетни ваканции в Европа. Хора с деца и кучета са добре дошли и най-вероятно ще ги обслужат на техния им език. Сервитьорите говорят поне 4 езика.

След което прелива в май, когато в Ровин традиционно идват рекламисти от цял свят за Communication days. Преминаваме в юни и салса фестивалът, който е около 10 дена и всички танцуват и пият до премала. В края на юни се подготвяме психически и физически за лавината туристи, която ще ни залее юли и август. Страшно е. Работи се без почивка и дълги часове, но с усмивка, защото служителите знаят, че цялото градче ще затвори януари и февруари.

Но аз избързвам. Преди официално да дръпнем кепенците на 6-ти януари имаме септември и октомври, когато градът е завладян от хора без деца. Гей двойки и възрастни двойки се държат за ръце и се дивят на красотата на местната архитектура, която хората тук наистина пазят.

Ноември няма туристи. Започва сезонът за местните хора. На 6 декември на площада отваря коледния пазар. Детски хорове и танцувални групи се редуват на сцената с естрада от Соц времето и италиански шлагери. Ядат се бургери, плескавици и се пие греяно вино до 6 януари, когато Ровин потъва в мрак. Остават да работят 2-3 ресторанта и пицарии. По улиците няма никой, освен няколко улични котки и аз. До март месец, когато почва подготовката за следващия сезон.

Този кръговрат го гледам вече втора година и, знаете ли, не ми изглежда да е възникнал от самосебеси.

Много градски лидери – избрани и опаричени – са мислели как за всички да е добре.

За всички. Защото когато на някой не му е добре, на никой не му е добре.

---

Ще ви разкажа някой ден за хората с инвалидни колички, които всички поздравяват, за котките, които се излежават по дебелите дувари необезпокоявани, за децата, които ловят риба до скъпите яхти, седнали върху хеликоптерната площадка, за тумбите от птици, каквито никога не съм виждала в живота си, за 4-те дървета, около които е построен най-скъпия хотел в града...

Тук има място за всички, и за мен.

Дошло ли е времето и по българското море да почнем да мислим за всички, а не само за себе си?

Снимката е от моя балкон, по свечеряване.


Хърватия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    22 24 Отговор
    мчи стой си там ма

    14:05 21.06.2026

  • 3 1488

    19 12 Отговор
    110 укро шезлонг и 250 уйро за вход ресторант звучи справедливо за госпожата

    за всеки влак пътници

    14:08 21.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пламен

    24 4 Отговор
    Ганчо никога не е правил туризъм и никога няма да се научи

    14:12 21.06.2026

  • 6 Габровец

    25 13 Отговор
    Поредната "интелектуалка", която си мисли че е написала нещо смислено.

    14:13 21.06.2026

  • 7 Стършели

    20 5 Отговор
    Да не съм бил на адриатика ще повярвам!
    По времето на Тито сезона беше 6 месеца! Сега е 3-4!
    Сказки а ла Лафонтен?!

    Коментиран от #15

    14:15 21.06.2026

  • 8 Гост

    12 8 Отговор
    Извинявайте Госпожа, ама Вие коя сте?
    В смисъл, who the f.. are you,.pacha?
    И имате Балкон? Уау...
    ПС
    Обади ми се като дойдеш да си правиш зъбите! Штъ возя...
    ПСС
    Бедна, изстрадала душа...

    Коментиран от #14

    14:17 21.06.2026

  • 9 Сталин

    12 3 Отговор
    В България няма много туристи тази година защото две немски чартърни компании не се споразумяха за цените и сега няма чартъри от Германия

    14:24 21.06.2026

  • 10 Репортер

    14 4 Отговор
    "Гей двойки и възрастни двойки се държат за ръце и се дивят на красотата на местната архитектура, която хората тук наистина пазят."
    ----
    Аха, ясно защо са пуснати интелектуалните напъни на тази беизвестна особа. Че и bold-нато, ако някой е пропуснал. Толкова да сте предвидими "журналята" в този "сайт, направо не е истина...

    Коментиран от #23

    14:29 21.06.2026

  • 11 Защо

    12 1 Отговор
    И миналите години в месец юни нямаше много туристи по големите корорти.Медиите изпадаха в захлас със снимки и да плюят.После от юли нататък бе пълно както ще бъде и сега.Друг е въпросът че
    обслужването е от много прости и лакоми хора и направо чуждия турист се стряска.Това продавачи,келнери,автобусни шофьори до Несебър,таксиджии,кондукторки и пр.са срам за държавата.
    Мърсотията и тротоарите също.Пълно е и с братовчеди по плажовете и олинклузива-върха.

    14:30 21.06.2026

  • 12 Тома

    11 3 Отговор
    Ние сме горди че като се изкъпем във Варна и излезеш от морето имаш кафяв тен който не можеш да го придобиеш при тази кака в хърватско за цял сезон

    14:30 21.06.2026

  • 13 Сталин

    10 3 Отговор
    Като минеш Калотина и започва цивилизацията

    14:34 21.06.2026

  • 14 Сталин

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    "Да кажеш истината е обида ,но не е грях."

    -Боб Марли

    14:37 21.06.2026

  • 15 Да бе , да ! 😜

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Стършели":

    И аз се запитах това : Това толкова идеализирано разказче за Хърватия , колко общо има с действителността и порядките , и била ли е госпожата там . Не че у нас е цвета , ама пък и в Хърватия културата е далеч от образец за подражание .

    14:41 21.06.2026

  • 16 Цвете

    2 1 Отговор
    БОГАТА ЖЕНА В РАЗКОШ ЖИВЕЕ. НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ И НАШЕТО ЧЕРНОМОРИЕ ДА ВЛЕЗЕ В КАТАЛОГА НА БОГАТИТЕ, НО С ЕДНО УСЛОВИЕ, ДА ИМА ЗА ВСИЧКИ ПОД ОТКРИТОТО СИНЬО НЕБЕ И ЗА БЕДНИТЕ И ЗА ОСТАНАЛИТЕ.БЪЛГАРСКОТО НИ МОРЕ Е ВЕЛИКОЛЕПНО.ПРЕКРАСЕН ПЯСЪК И КРАСИВА СИНЕВА.🏖❤️💯🏖💯

    14:50 21.06.2026

  • 17 Хи хи

    3 1 Отговор
    Абе искам да питам, акулите в тяхното море като си хапнат човек, къде сират ?? Имат ли си специални туалетни в морето, или сират дет им падне ??

    Коментиран от #24

    14:51 21.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хи хи

    1 1 Отговор
    А, и още нещо да питам. Тия дето си плууват, плуват, като видят хищна акула и се нaceрaт от страх, кво правят с лънoто ???

    14:56 21.06.2026

  • 20 малко друга гледна точка

    4 0 Отговор
    Гледах репортаж по хърватската телевизия, очкват много слаб сезон, защото нощувките по апартаменти и хотели почват от 130 евро нагоре, най-често са 200. Една топка сладолед е около 5 евро и т.н, а за паркинг на час 20 евро. Хората, които интервюираха, се чудеха дали да си затворят къщата за гости. Всичко е по-скъпо за поредна година заради еврото, а европйците сме все по-бедни /заради Украйна разбира се/, така че картинката, която я рисува госпожата не е много вярна и представителна. Казаха в репортажа, че вечеря за един човек е минимум 25 евро...Но, Хърватска има 1000 км ивициа, ние 300, така че нещата не са сравними. И не - благодаря, не ми се се лежи на камънака и не ми се къпе в студената вода, пълна с морски таралажени и друга гад - дори през август Адриатическо е 23 градуса.

    14:57 21.06.2026

  • 21 Ха сега де...

    1 1 Отговор
    Аз пък вместо в Пула, по голям град на около 30 км. по на юг по брега от Ровин, реших да живея във Варна. Тук хората са много по сърдечни и не мисля, че сгреших.

    14:57 21.06.2026

  • 22 дядото

    3 0 Отговор
    Замислял съм се да забегна от тази територия по Адриатиката. Я в Хърватска я в Монтенегро (по европейско му), последното е по-евтино. Но вече ми мина времето-внуци. Ако бях по-млад, Котор, "Мотор", Будва и т.н. без да се замислям!

    14:59 21.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Виц

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    Стара акула учи млада как се яде плувец- Първо правиш един голям кръг около него. После един по-малък, стесняваш още кръга и тогава го изяждаш.
    Младата акула-а не може ли направо да го изям?
    Старата-може, ако искаш да го ядеш с л@.йна та!

    15:03 21.06.2026

  • 25 Хмм

    1 0 Отговор
    да се похвалим, че сме в чужбина

    15:04 21.06.2026

  • 26 Милена

    1 0 Отговор
    Ами просто е и обяснимо, но не за прости хора. Къде са век и половина в хърватско, къде пет века турско робство. Колкото по на запад и без ретроградната осм. империя толкова по-добре, уредено и красиво... с друг манталитет. Ще ни трябва още доста време докато се излекуваме.

    15:08 21.06.2026

  • 27 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Какъв шербет от папалина😅

    15:11 21.06.2026