Силвия Антипова: Избрах да не живея на българското море, а на хърватското, защото няма щастие без социална справедливост

Не се радвам, че на българското море няма туристи. Злорадстването никога не ми е носело удоволствие. По същата причина ненавиждам литературната боксова круша бай Ганьо, но този текст ще бъде достатъчно скандален и без тази културна граната.
Та, избрах да не живея на българското море, а на хърватското, поради една проста истина: няма щастие без социална справедливост.
Това отбеляза във "Фейсбук" Силвия Антипова.
Нека обясня.
Градчето, в което живея, е скъпо. Има шезлонги за 110 евро на ден. Мишлен ресторанти, в които вечерята струва 250 евро на калпак, без виното. Яхти за милиони, рокли за хиляди, хотели за стотици евро на вечер.
Но, също така, никой няма да ти каже нищо ако си проснеш хавлията където намериш място, съвсем безплатно.
Виждала съм беззъби баби да си поръчват велики макиато на марината, току пред яхтите за милиони. И сервитьорите се отнасят със същото внимание и уважение към тях, както към милионерите.
Защото са в бизнеса с туризъм от столетия и знаят, че всеки клиент е важен. Хората имат достойнство независимо дали са стари или млади. И най-добрият клиент е завърналият се.
Тук сезонът продължава 10 месеца, въпреки че няма пясък по плажовете. Започва март и април, когато празнуват двата Великдена и всички пролетни ваканции в Европа. Хора с деца и кучета са добре дошли и най-вероятно ще ги обслужат на техния им език. Сервитьорите говорят поне 4 езика.
След което прелива в май, когато в Ровин традиционно идват рекламисти от цял свят за Communication days. Преминаваме в юни и салса фестивалът, който е около 10 дена и всички танцуват и пият до премала. В края на юни се подготвяме психически и физически за лавината туристи, която ще ни залее юли и август. Страшно е. Работи се без почивка и дълги часове, но с усмивка, защото служителите знаят, че цялото градче ще затвори януари и февруари.
Но аз избързвам. Преди официално да дръпнем кепенците на 6-ти януари имаме септември и октомври, когато градът е завладян от хора без деца. Гей двойки и възрастни двойки се държат за ръце и се дивят на красотата на местната архитектура, която хората тук наистина пазят.
Ноември няма туристи. Започва сезонът за местните хора. На 6 декември на площада отваря коледния пазар. Детски хорове и танцувални групи се редуват на сцената с естрада от Соц времето и италиански шлагери. Ядат се бургери, плескавици и се пие греяно вино до 6 януари, когато Ровин потъва в мрак. Остават да работят 2-3 ресторанта и пицарии. По улиците няма никой, освен няколко улични котки и аз. До март месец, когато почва подготовката за следващия сезон.
Този кръговрат го гледам вече втора година и, знаете ли, не ми изглежда да е възникнал от самосебеси.
Много градски лидери – избрани и опаричени – са мислели как за всички да е добре.
За всички. Защото когато на някой не му е добре, на никой не му е добре.
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Ще ви разкажа някой ден за хората с инвалидни колички, които всички поздравяват, за котките, които се излежават по дебелите дувари необезпокоявани, за децата, които ловят риба до скъпите яхти, седнали върху хеликоптерната площадка, за тумбите от птици, каквито никога не съм виждала в живота си, за 4-те дървета, около които е построен най-скъпия хотел в града...
Тук има място за всички, и за мен.
Дошло ли е времето и по българското море да почнем да мислим за всички, а не само за себе си?
Снимката е от моя балкон, по свечеряване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 к0к0рч0 💋🍌
14:05 21.06.2026
3 1488
за всеки влак пътници
14:08 21.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 пламен
14:12 21.06.2026
6 Габровец
14:13 21.06.2026
7 Стършели
По времето на Тито сезона беше 6 месеца! Сега е 3-4!
Сказки а ла Лафонтен?!
Коментиран от #15
14:15 21.06.2026
8 Гост
В смисъл, who the f.. are you,.pacha?
И имате Балкон? Уау...
ПС
Обади ми се като дойдеш да си правиш зъбите! Штъ возя...
ПСС
Бедна, изстрадала душа...
Коментиран от #14
14:17 21.06.2026
9 Сталин
14:24 21.06.2026
10 Репортер
----
Аха, ясно защо са пуснати интелектуалните напъни на тази беизвестна особа. Че и bold-нато, ако някой е пропуснал. Толкова да сте предвидими "журналята" в този "сайт, направо не е истина...
Коментиран от #23
14:29 21.06.2026
11 Защо
обслужването е от много прости и лакоми хора и направо чуждия турист се стряска.Това продавачи,келнери,автобусни шофьори до Несебър,таксиджии,кондукторки и пр.са срам за държавата.
Мърсотията и тротоарите също.Пълно е и с братовчеди по плажовете и олинклузива-върха.
14:30 21.06.2026
12 Тома
14:30 21.06.2026
13 Сталин
14:34 21.06.2026
14 Сталин
До коментар #8 от "Гост":"Да кажеш истината е обида ,но не е грях."
-Боб Марли
14:37 21.06.2026
15 Да бе , да ! 😜
До коментар #7 от "Стършели":И аз се запитах това : Това толкова идеализирано разказче за Хърватия , колко общо има с действителността и порядките , и била ли е госпожата там . Не че у нас е цвета , ама пък и в Хърватия културата е далеч от образец за подражание .
14:41 21.06.2026
16 Цвете
14:50 21.06.2026
17 Хи хи
Коментиран от #24
14:51 21.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хи хи
14:56 21.06.2026
20 малко друга гледна точка
14:57 21.06.2026
21 Ха сега де...
14:57 21.06.2026
22 дядото
14:59 21.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Виц
До коментар #17 от "Хи хи":Стара акула учи млада как се яде плувец- Първо правиш един голям кръг около него. После един по-малък, стесняваш още кръга и тогава го изяждаш.
Младата акула-а не може ли направо да го изям?
Старата-може, ако искаш да го ядеш с л@.йна та!
15:03 21.06.2026
25 Хмм
15:04 21.06.2026
26 Милена
15:08 21.06.2026
27 Цъцъ
15:11 21.06.2026