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Диана Дамянова: Принципът "не казвай хоп, преди да скочиш"

Диана Дамянова: Принципът "не казвай хоп, преди да скочиш"

10 Юли, 2026 10:00 1 021 28

  • диана дамянова-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • иван демерджиев-
  • бойко борисов-
  • мнение-
  • мвр-
  • политика

Проблемът настъпва, когато казаното от теб не е много вярно, не е съвсем вярно или съвсем не е вярно

Диана Дамянова: Принципът "не казвай хоп, преди да скочиш" - 1
Снимка: Нова телевизия
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Проблем ли е, когато казаното от теб не е много вярно, не е съвсем вярно или съвсем не е вярно.

Много усилия положих по времето на Кики да ги науча, че в политиката /то и в бизнеса и обществото е така/ трябва първо да помислиш, после да кажеш „хоп”.
Защото да, ефектът от бързото казване, особено когато ти си властта, е немедлен. Казаното от теб обикаля телевизорите един по един, после започват анализаторите – един по един, после започват коментаторите един по един и така, казаното от теб се мултиплицира много бързо, много силно и с огромен ефект.

Проблемът настъпва, когато казаното от теб не е много вярно, не е съвсем вярно или съвсем не е вярно.

Тогава върху теб, доста често без да го забележиш се изсипва онова нещо, което не можеш да пипнеш с ръка, не можеш да купиш с пари и не можеш да пребориш със собствени сили, онова нещо наречено обществено мнение.

Защото хората много лесно "купуват" сензациите, много лесно се хващат на убедителните твърдения, особено когато са произнесени от властта.
После обаче хората бавно и системно научават, че не може да ти се има доверие, че говориш често дори твърде често непроверени неща или неща, които не можеш да докажеш или накратко че си един лъжец

Принципът "не казвай хоп, преди да скочиш" е елементарен комуникационен принцип, който остана напълно непознат за управлението на ПП-ДБ и естествено доведе до срутване на неговия престиж, на доверието към нещо и оттам и на одобрението на обществото.

Защото готино е да арестуваш Борисов, още по-готино щеше да бъде ако от този арест следваше нещо друго, освен връщане на Борисов на бял кон, необвинен и свободен.

Та така и с новия вътрешен министър, който е доста подобен на стария /онзи с олигархичния тризонет и асансьора към него/.

Извън институционалния факт, че МВР има задача да събере информация и да я представи на прокуратурата , а оттам и на съда, преди някой да бъде обявен за престъпник, извън институционалния факт, че МВР бива и следва да разгласява данни, при събирането на доказателство само и единствено когато неогласяването на тези данни може да доведе до вреда за обществото, когато хората следва да бъдат предупредени за престъпник на свобода и въобще, огласяването на тази данни следва логиката на предотвратяване на опасността.

Освен когато, огласяването на такива данни не преследва други /останали зад кулисите/ цели или не преследва просто покачване на личен рейтинг от човек, който не знае че повишаването на рейтингът /одобрението на обществото/ е процес, а не мигновен акт.

Но така или иначе при огласяването на факти от текущо разследване би следвало да се спазва принципът , основен за модерното правораздаване – по-добре 10 престъпници на свобода, отколкото един невинен в затвора.

Или онзи принцип, който е заложен в американското правосъдие, което за да се издаде осъдителна присъда иска да има доказателства beyond a reasonable doubt, както и че има една еднинствена причина "демокрациите да са разделили ролите между полицията, прокуратурата и съда. И тя не е бюрократична. Тя е защита на свободния човек."

Та Десислава Атанасова показва документ от турските власти, че не е напускала турската територия във времето за което Демерджиев я прати в Дубай до Пеевски.

Знам че сега кошаревските свидетели на Демерджиев ще извадят нови кошаревски данни.

За мен, без да съм гласувала никога за нея, Десислава Атанасова е конституционен съдия, чиято репутация беше унищожена от действащ министър на вътрешните работи, без доказателства, или поне без надеждни такива.

А министърът много добре знае колко е важна репутацията, нали именно за това си е самосъздал десетки и стотици фенстраници и групи, именно в търсене на добра репутация.

Само че посегателството върху нечия друга репутация, в търсене на утвърждаване на своята не е акт на държавническо благоприличие, а на чиста злоупотреба с власт.„

Малко като онзи, дето също беше министър /само че с тризонет/ и който четеше от трибуната на народното събрание разменени текстове между лекари, които наричаше убийци, публично и ей така.

Но той поне беше физкултурник, та имаше някакво обяснение.

Сега не намирам освен имидж, имидж и имидж, в името на което и без надеждна проверка посягаш на нечия репутация.
Ами не е добре.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 2 Отговор
    Десислава Атанасова и репутацияЯ🤔🤔🤔

    Коментиран от #5, #6

    10:08 10.07.2026

  • 4 Мнение

    17 4 Отговор
    Не слушайте стари и провалени жени, които имат комплекс за малоценност, че не са били добри майки. Тогава винаги се стараят да поучават със жлъч младите и усмихнати хора. След 55-60 години по медиите трябва да се дава мнението само на хората, които са уверени в своя оптимизъм. Да даваш Дамянова си е като склоняване към самоубийство.

    10:10 10.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 3 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Малцина са хората които не знаят, че
    таА ЙОриска без нито едно дело стигна до Конституционен съдия през кревати и задни седалки на служЕБНИ автомобили❗

    10:10 10.07.2026

  • 6 хехе

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В НСО сред шофьорите и охранителите се носят легенди за дуловската принцеса.

    Коментиран от #27

    10:12 10.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    Хоп....
    Деса не била в командировка, не била и в отпуск... тя даже работела "от вкъщи", упс от самолета и хотела❗
    И точно на тези дати не била в скута на ШИ-ШИ, ама дали е Е БилА НА други дати-
    не оспорва ❗

    10:31 10.07.2026

  • 14 нннн

    14 1 Отговор
    Атанасова да докаже че освен като юристконсулт на психиатрия има и друг правен стаж!
    Пеевски да докаже ли, че стана милиардер с честен труд, пот на челото и мазоли на ръцете!

    Коментиран от #25

    10:31 10.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дявалът е в очите

    11 2 Отговор
    на тая компрометирана бабичка. Откакто ПП и биха шута полудя да ходи по студия и да ръси глупости и да се прави на соц-пиар. Двете със соцпрофесурата Коларова са си лика прилика и могат да се вземат.Двете другарки ще бъдат лицето на прехода!

    Коментиран от #23

    10:38 10.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Почерпен":

    И от мен наздраве на бабичката. Евала, от сутринта е на две водки!

    10:48 10.07.2026

  • 21 до 24 - и

    3 0 Отговор
    По "Кака се ожени": Който еб--л, еб----л! Деса стана "конституционен съдия"!

    Коментиран от #22

    10:54 10.07.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "до 24 - и":

    Тя щото като е станала Конституционен съдия и е спряла да се Е- БЕ ❗

    10:57 10.07.2026

  • 23 Моряка

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Дявалът е в очите":

    Изпускате другото лице на прехода- крадливото Ленче.Много е търсена от телевизиите,когато трябва да се говори нищо.И когато трябва да се говори нищо за всичко.

    10:57 10.07.2026

  • 24 Пенкилер-ка

    5 0 Отговор
    Тая проскубана кокошка голям Пенкилер! На всяко гъПенкилерне-мерудия. Туловската куха лейка никога не е имала репутация, та някой да и я унищожи.

    10:57 10.07.2026

  • 25 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "нннн":

    На Атанасова не и трябва стаж.Като си покаже раздвоения език и веднага и дават работа.Пък и очилата над раздвоения език изглеждат екзотично.Но най много я ценят заради съскането.Прави го даже със затворена уста - само с поглед.Човек трябва да е много смел,като Бате Бойко,за да и се подложи за ........ет.

    11:07 10.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Легенда по легенда и цап- в Конст.Съд.Нищо неправене 9 гдини,президентска заплата,служебен персионален автомобил с още по персионален шофьор .............

    11:24 10.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.