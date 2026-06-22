Как електромобилите превземат света

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По-добри батерии, по-голям пробег, по-евтин ток: една четвърт от новите автомобили вече са електрически. Енергийната криза, причинена от войната в Иран, засилва тенденцията към този вид превозни средства.

В световен мащаб пазарът на електромобилите расте значително по-бързо от очакваното. Само за шест години продажбите са се увеличили десетократно, достигайки дял от 25 процента през 2025 година. Днес от 1,4 милиарда леки автомобили в света около 85 милиона се задвижват с електричество.

Китай е лидер в електромобилността

Китай е най-големият автомобилен пазар в света. От години комунистическата държава инвестира в технологии на бъдещето, включително в батерии за електрически коли. А те продължават да поевтиняват: днес цената им е четири пъти по-ниска, отколкото преди десет години.

В Китай електромобилите струват по-малко от конвенционалните - тези с дизелови или бензинови двигатели, при това още от 2024 година. Освен това държавата значително разширява инфраструктурата за зареждане, а електроенергията е много евтина. Ако през 2015 година делът на електрическите коли е съставлявал едва едно на сто от всички нови продажби, то през май 2026-а е достигнал 63 процента.

В ЕС всеки трети нов автомобил е електрически

През 2018 година делът на електрическите леки автомобили сред новорегистрираните в ЕС е едва един процент, докато през април 2026-а вече почти всеки трети нов автомобил в страните от Общността е електрически. Лидер е Норвегия, където вече почти вече не се продават други коли, освен електрически (99 процента), следвана от Дания (82 на сто) и Швеция (65). Техните правителствата отдавна насърчават екологичната мобилност, а инфраструктурата за зареждане вече е много добре развита и продължава да се разширява.

В Обединеното кралство през май т. г. около 40 процента от новите леки автомобили са били електрически, в Германия - 37 на сто, а във Франция - 34. В трите държави продажбите на електромобили са се увеличили с около 30 процента в сравнение със същия месец на предходната година.

По данни на Forbes, България е сред страните в Европейския съюз с най-голям скок в продажбата на нови електромобили. През април в страната са били регистрирани 456 електромобила, което е с 216 процента повече спрямо същия период на 2025 година.

САЩ: пазарът на електромобили стагнира

През последните години пазарът на електромобили в САЩ е в стагнация. Между 2023 и 2025 година делът на електромобилите сред новорегистрираните леки коли е едва десет процента, а през април т. г. дори е спаднал под шест процента. Миналата година САЩ сложиха край на данъчните облекчения за покупката на нови електромобили.

Моделите Y и 3 на американската компания "Тесла" са най-продаваните електромобили в света. След тях се нареждат основно китайски модели.

В световен мащаб най-много електромобили се произвеждат в Китай (71 процента), в Европа (17) и САЩ (5). Другите производители на електромобили са Южна Корея, Япония и Индия - с дял между един и два процента.

Бумът набира скорост в Азия и Латинска Америка

В много държави, включително в развиващите се и бързоразвиващите се страни, делът на електромобилите сред продадените нови автомобили е значително по-висок, отколкото в САЩ.

Според класацията на Международната енергийна агенция (МЕА), водещ по продажбите на електрически коли в Азия е Непал с дял от 68 процента, следван от Сингапур (63), Виетнам (41) и Тайланд (23). В Турция миналата година 22 процента от всички продадени коли са били електрически.

В Латинска Америка продажбите на електромобили са се утроили през последните две години. Лидер е Уругвай с 31 процента, следван от Коста Рика (16), Колумбия (15) и Бразилия (10).

В Африка над всички се откроява Етиопия, която е пионер при електромобилите: през 2024 година тя стана първата страна в света, забранила вноса на нови и употребявани автомобили с двигатели с вътрешно горене. Оттогава броят на електромобилите се е увеличил почти четирикратно и вече надхвърля 100 000.

Електромобилите стават по-евтини от обичайните коли

Досега цените на електромобилите обикновено бяха по-високи от тези на автомобилите с двигатели с вътрешно горене. Според МАЕ през 2025 година те са били с около 27 процента по-скъпи в САЩ, с 19 процента в Германия, а в Бразилия и Турция - с 11 процента.

Но цените бързо падат. В Китай вече има нови електромобили на цена под 10 000 евро. Като цяло през 2025-а новите електромобили там са били средно с 20 процента по-евтини от новите автомобили с двигатели с вътрешно горене.

В Европа повечето електромобили все още струват над 20 000 евро. Но сега и там на пазара се появяват все повече достъпни електромобили, а държавните субсидии намаляват цените за купувачите.

По-мощни батерии, по-голям пробег, повече зарядни станции

Преди електромобилите от високия клас изминаваха максимум 500 км с едно зареждане, а възможностите за бързо зареждане бяха доста ограничени.

Днес вече има електромобили, които изминават над 800 километра с едно зареждане, а зарядната инфраструктура непрекъснато се разширява - включително със станции за бързо зареждане. По бензиностанциите тези устройства генерират енергия за 300 км пробег за около 20 минути. Зареждането с домашна зарядна станция отнема няколко часа.

Ефективността им е по-висока

Електрическите двигатели са значително по-ефективни от бензиновите или дизеловите, тъй като преобразуват електроенергията директно в кинетична енергия. При тях се използват 80 процента от енергията, а 20 процента се губят под формата на отпадна топлина. При бензиновите двигатели е обратното: при изгарянето на горивото 80 процента от енергията се губят, само 20 процента могат да се използват за задвижване. При дизеловите двигатели този дял е около 40 процента.

Ето защо един електромобил консумира по-малко: около 15 киловатчаса енергия на 100 километра. При сравним автомобил с вътрешно горене консумацията е 50 кВтч, което съответства на около шест литра бензин.

Зареждането на автомобилите у дома обикновено е най-изгодно. В Европа и САЩ през 2024 година разходите са били с над 40 процента по-ниски в сравнение с тези по бензиностанциите, а средно в световен мащаб - дори с 60 процента по-ниски. Но и без станция за зареждане вкъщи придвижването с електромобил е с около 15 процента по-евтино от това с дизелов или бензинов автомобил.

Войната в Иран засилва тенденцията

Високите цени на петрола заради войната в Иран и поевтиняващите батерии ще ускорят още повече продажбите на електромобили, прогнозира Международната енергийна агенция (МЕА). Очакванията са, че през 2026 година ще бъдат продадени 23 милиона електрически коли, или около 30 процента от всички продажби на коли в света, и то с тенденция към по-нататъшно нарастване.

Според компанията за стратегически проучвания Bloomberg New Energy Finance, през 2030 година 38 процента от всички продавани коли в света ще бъдат електрически, а през 2035-а - повече от половината (52 процента).