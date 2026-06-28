Частна държава на Марс! Ще успее ли Илон Мъск да унищожи националните държави?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Най-голямата пазарна капитализация в историята може да доведе до появата на Мрежовата държава. Изключително важно е да разберем какво ни очаква. Това заявява в интервю за френското издание Le Grand Continent Пол Сафо, американски футуролог и експерт по прогнозиране на технологиите.

Le Grand Continent: В общите условия за ползване на неговата сателитна мрежа Starlink Илън Мъск предвиждаше да разглежда Марс като свободна планета, където земното — вестфалско — право не се прилага. Сега, по повод излизането на борсата на SpaceX, оценена на близо 1 800 милиарда долара, той отива още по-далеч, като открито призовава за колонизиране на тази планета, за да се противодейства на националните държави. Какво всъщност се случва?

Пол Сафо: Проектът на Илън Мъск изглежда луд и странен. Той обаче се основава на древна митологична структура: вярата, че винаги можем да преодолеем края на света.

В "Медея" Сенека приписва това видение на Хор: "Ще дойде време, след векове, когато Океанът ще разшири пояса на земното кълбо, за да разкрие на човечеството необятна и неизследвана земя; морето ще ни разкрие нови светове и Туле вече няма да бъде границата на вселената." Рисковите капиталисти може да не са чели Сенека, но тази идея все още силно прониква във въображението на жителите на Силициевата долина - може би защото самите те живеят на калифорнийската "граница", на ръба на американската мечта.

Във всеки случай, фундаменталната предпоставка е следната: пространството никога не е наистина ограничено. Самата вяра, че нещо друго може да съществува някъде другаде или отвъд нашите граници, е изключителна движеща сила за човешкия ум и източник на очарование, който Мъск използва, за да привлече инвеститори. Подобно на Хор при Сенека, той измисля идеята, че ще дойде време, когато ще бъде открита и завладяна нова "terra ultima".

Откриването на тези нови хоризонти обаче е просто средство за постигане на цел. Защото, когато прочетете проспекта за първичното публично предлагане и погледнете SpaceX, разбирате, че тази компания с голяма капитализация обслужва политически проект за Мрежова държава (Network State).

Le Grand Continent: Какъв е този проект?

Пол Сафо: Мрежовата държава представлява изключително затворена общност, съставена от ултрабогати индивиди, които си присвояват най-желаните територии на планетата, освобождавайки ги от законите на другите хора. По същество това е убеждението, че с достатъчно пари човек може да изгради държава, която не принадлежи на никоя държава, де факто частна държава.

Националната държава, такава каквато я познаваме, се определя както от това, което изключва, така и от това, което включва. Нейните жители са граждани, докато тези, които живеят извън нейните граници, не са; тя притежава определена територия, отвъд която вече не е суверенна; следователно нейният суверенитет е едновременно пълен и ограничен.

Въпреки това, в сравнение с тази Вестфалска национална държава, спецификата на Мрежовата държава се крие в нова форма на изключване, тъй като тя се отнася до космическото пространство - и в този случай до планетата Марс при SpaceX. Идеята е да се установят права на собственост върху територии, където не се упражнява суверенитет. Това по същество е единствената разлика. Защото по същество този проект не се различава от това, което някои много богати хора, често от Силициевата долина, вече правят на Земята, когато пътуват с частните си самолети или купуват острови.

Le Grand Continent: Защо на Мъск му е нужно това пътешествие в космоса?

Пол Сафо: Използвайки своята аерокосмическа и технологична компания, Илон Мъск комбинира в едно хибридно образувание най-лошите аспекти на националната държава - всички атрибути на изключителния суверенитет - и най-лошите аспекти на корпоративната култура на Силициевата долина.

Подобна идеология може да се открие например при Джеф Безос, който също е очарован от космическите изследвания. Един от неговите професори в Принстън, Джерард К. О'Нийл, който е оказал голямо влияние върху живота му, популяризира концепцията за "Високата граница" и изследването на галактиката. Последното е просто още един начин ултрабогатите да създадат вселена, отделна от останалата част от човечеството, лична утопия.

Le Grand Continent: Как можем да си обясним манията по планетата Марс?

Пол Сафо: Това очевидно е химера и много лош избор. Какво е фундаментално утопично в колонизирането на една планета? Дори да имаше подходящи условия за живот, е много вероятно един населен от хора Марс да прилича повече от всичко друго на град като, да речем, обикновения Бърбанк в Калифорния.

Интересното е, че космическото пространство се разглежда само като зона, която трябва да се премине по пътя към друга дестинация, а не като място, където човек си представя, че би могъл да живее. Всъщност човек може да се запита защо Мъск не гледа на космоса като на територия, която трябва да бъде завладяна. Технически наистина би било много по-лесно да се изгради платформа извън гравитационното поле на Земята, от която лесно да се изстрелват кораби до множество точки в космоса и по този начин да се разнообразят областите за изследване. Марс може да е една от тях, а може и да не е. Манията по колонизирането на тази планета потвърждава, че проектът на SpaceX е предимно политически и териториален.

Le Grand Continent: Вие подчертавате, че SpaceX по същество е парадигматична форма на Мрежова държава. Защо му е на Мъск да прибягва до тази хищническа форма на заграбване на планети?

Пол Сафо: Това има фундаментално измерение: Мрежовата държава се изгражда в противовес на националните държави. Тя е несъвместима с Вестфалския териториален суверенитет и Мъск е изключително бдителен и ясен по този въпрос още от първата страница на проспекта за акции, когато призовава за преодоляване на ограниченията, наложени от "политическите граници".

Подобно на други олигарси от Силициевата долина, Мъск се възприема преди всичко като земевладелец, а всички мрежови държави имат физическа котва. Основната идея винаги е една и съща: да се приватизират дадени места, за да се интегрират в държава, която изключва повечето от нас.

Le Grand Continent: По същество, опитва ли се SpaceX да направи с държавата, в нов мащаб, това, което Законът за ограждане от 1793 г. направи в Англия и който Маркс смяташе за отправна точка на капитализма?

Пол Сафо: Абсолютно. Мрежовите държави "ограждат" и издигат новите физически и цифрови бариери на нашето време. Със SpaceX Мъск иска да създаде първите космически ограждания на Марс и да отвори нова фаза от историята, в която той би играл водеща роля, може би дори единствената. Твърде рано е да се каже до какви катаклизми би могло да доведе това.

Le Grand Continent: И все пак Мъск успя да съжителства с президента на Съединените щати по време на мандата му като ръководител на DOGE. Федералното правителство, най-големият клиент на SpaceX, е в позиция на съзависимост с компанията. Неизбежен ли е сблъсъкът между националните държави и мрежовите държави?

Пол Сафо: Историята е пълна с примери за хора, които са се опитвали да създадат независими държави, както се опитват да направят днес поддръжниците на Мрежовата държава, и които бързо са били смазани от съществуващите национални държави. Никой от тях не е успял наистина.

Но тези опити се случиха във време, когато киберпространството все още не съществуваше и цифровите технологии не бяха толкова мощни...

Le Grand Continent: Смятате ли, че това променя ситуацията?

Пол Сафо: Тези технологии революционизират самата представа за пространството. Но ми се струва, че това теоретично преобръщане - идеята, че разстоянието между две точки или две държави може да бъде равно на нула - прави още по-лесно унищожаването на националните държави и международните институции. Образно казано, цифровите технологии действат като разтворител, разтваряйки лепилото, което държи заедно все по-крехкото скеле на Вестфалските структури.

DOGE на Илон Мъск беше демонстрация на силата на Мрежовата държава в самите институции на националната държава. Целта беше да се отслабят Съединените щати, за да се демонтира "административната държава", както често я нарича Стив Банън - тоест да се отслаби националната държава до степен, в която тя вече не може да се съпротивлява на създаването на тези Мрежови държави.

Това беше само началото. Бих бил много изненадан, ако през следващите десет години не станем свидетели на далеч по-сложен опит за киберпреврат от мултимилиардер в собствената му страна.

Le Grand Continent: За да си представим как би изглеждала тоталната Мрежова държава на Мъск, трябва ли да разгледаме по-тесните връзки в рамките на неговата технологична и индустриална екосистема между SpaceX, Starlink, Tesla и изкуствения интелект на Илон Мъск, Grok (xAI)?

Пол Сафо: Първичното публично предлагане на SpaceX е очевиден опит за изграждане на архетипна мрежова държава, един вид Пра-мрежова държава. След като заработи, тя ще представлява напълно затворена екосистема, независима от всеки друг суверенитет. В проспекта Мъск повтаря тази теза: SpaceX произвежда ракети-носители, осигурява свързаност (т.е. сателити и следователно телекомуникации) и разработва изкуствен интелект. И благодарение на тази технология нейният основател един ден може да командва цели армии от виртуални субекти, за да изгради и защити своята държава.

Le Grand Continent: В сблъсъка между националните държави и мрежовите държави (Network States) остава впечатлението, че именно последните се стремят да монополизират въображението. Марсианското обещание на SpaceX е насочено към аудитория от инвеститори, у които, макар и смътно, отекват класическите произведения на научната фантастика. Дали Вестфалският модел на държавата не изчерпва и не обезсилва митовете?

Пол Сафо: Не е задължително. Но истината е, че Европа не е успяла истински да овладее дигиталната революция. Ерата на Гроций е била много подобна на нашата. Тя е била зашеметяваща. Това е било време на открития и на най-смелите мечти за европейска експанзия; време, когато океанът, както в пророчеството на Сенека, е престанал да бъде бариера и е станал средство за комуникация.

Когато живееш в такава епоха на разширяване, се нуждаеш от нови видове ред и най-вече от нови идеи. Точно това е правил Гроций по това време.

Le Grand Continent: Къде можем да намерим тези нови идеи?

Пол Сафо: Донякъде неочаквано и по различни причини, мисля, че те ще дойдат отново от Европа.

Le Grand Continent: Защо?

Пол Сафо: Защото повече от седемдесет години Европа е на прага на създаване на бъдеще, основано на Вестфалския модел. Следвайки Жан Моне, експериментът многократно е бил много близо до завършването си, но никога не се е осъществявал напълно. И все пак, парадоксално, дигиталната революция може да се превърне във възможност за истинското раждане на европейския проект.

Дори и от европейска гледна точка да смятате, че събитията не се развиват достатъчно бързо или не отиват достатъчно далеч, именно в Европейския съюз - с изключение на Китай - съпротивата срещу философията на Мрежовата държава е сравнително най-силна. Не в цяла Европа, разбира се, но вземете Испания: в момента тя се опитва да артикулира дискурс за изобретяване на нов Гроциански ред срещу "дигиталния Див Запад". Това е израз на Педро Санчес и невидимо го свързва с друг испанец, с който започна разговора ни, Сенека: самата идея, че има граница, която трябва да бъде прекрачена, е мощен лост, поради което тя трябва да бъде регулирана.

В Съединените щати мнозина вярват, че сега сме на исторически кръстопът, където имаме не една, а две възможни граници за преминаване: космосът и киберпространство. Не е случайно, че поддръжниците на Мрежовата държава са толкова очаровани от тези две граници. Киберпространството е граница, отворена за всички, и такава, която се опитваме да превърнем в зона, която да изследваме. Космосът е точно над главите ни и първичното публично предлагане на акции на SpaceX показва, че то вече не се възприема просто като граница, а по-скоро като брегова линия на огромна територия, която трябва да бъде изследвана. Хората копнеят за тази граница; искат да я изследват, искат да я колонизират, искат да я окупират.

И все пак нито една от тези граници не е изцяло в нашия обсег, но са близо. Не можем да отидем в космоса без ракета и не можем да останем там повече от десет дни, без да унищожим физическите си тела. Що се отнася до киберпространството, все още не сме намерили начин да живеем там постоянно.

В този момент, когато сме изкушени от две граници, които не можем да достигнем, бъдещето принадлежи на тези, които могат да се организират в рамките на нашите възможности.

Le Grand Continent: Когато става дума за граници и за края на света, има още една идея, която вълнува една по-тъмна страна на Силициевата долина, олицетворявана от Питър Тийл - апокалиптичното въображение. Как го свързвате с идеята за Мрежовата държава?

Пол Сафо: Цялата история на цивилизацията, технологиите и търговията е изградена около идеята за намиране на начини за преодоляване на недостига. И все пак, дори когато навлизаме в свят на изобилие, нашите глобални институции, нашите икономически системи и нашите стандарти за иновации продължават да се фокусират върху недостига. Тийл се опитва да се справи с това противоречие, което тревожи и най-богатите хора на планетата: как да управляваме такова изобилие? Отговорът, който той формулира, включва Мрежовата държава, дори по-изрично от този на Мъск, тъй като Тийл е либертарианец, който е подкрепял проекти за "морско стопанство" и като цяло следи отблизо всички опити за териториална приватизация. Този отговор очевидно не е нашият. Трябва да измислим такъв, но тази ситуация ми напомня за популярната притча за дългите лъжици, която според мен е добър начин да се отговори на Питър Тийл.

Le Grand Continent: Разкажете ни я.

Пол Сафо: Един философ умира от старост след живот, изпълнен с мъдрост и благочестие. На портите на Рая Свети Петър му казал: "Добре дошли тук, но ние знаем, че сте философ и винаги сме се чудили каква е разликата между Рая и Ада. Ако желаете да посетите ада, за да видите как изглежда и да получите отговор на този въпрос, вече можете да го направите." И така, философът слязъл в Ада. При пристигането си открил, че той няма никаква прилика с описаното в "Ад" на Данте: нямало огън, жупел, Сатана и разкъсани проклети души.

Влизайки, той се озовал във великолепна банкетна зала, където свирела красива музика, а масите били отрупани с най-изисканите ястия, които можете да си представите. И въпреки това, всички около нея умирали от глад: лъжиците, поставени пред блюдата, били дълги два метра и никой не можел да поднесе тази вкусна храна до собствената си уста.

Естествено, философът веднага се върнал в Рая. Но там, за свое учудване, той открил абсолютно същата сцена: същата музика, същата банкетна зала, същата изобилна храна и най-вече същите двуметрови лъжици. И все пак, в рая всички били щастливи и здрави.

Защото обитателите на рая се били научили да се хранят един друг.

Le Grand Continent: Какво Ви вдъхновява в тази история?

Пол Сафо: Тя ми подсказва следното: ако имаме нужда от нови гении, нови визионери, които да ни предложат нови митове - които всъщност са само преосмисляне на старите - или дори "нови гроцианци", които да изобретят идващия ред, то е преди всичко, за да ни помогне да осъзнаем, че всички сме една Земя.

Нека си припомним един много прост обективен факт: смъртоносно е да се впуснем извън атмосферата без защита. За да живеем в космоса, ще трябва да модифицираме собствените си органи чрез биоинженерство. Може би няколко собственици на Мрежови държави ще успеят да го направят и да се заселят на Марс - но Земята бързо ще започне да им липсва.

Следователно, имаме нужда от политика за Земята и мисля, че ще я намерим в Европа.

Le Grand Continent: Кои биха могли да бъдат неогроцианците?

Пол Сафо: По неочакван начин започва да се очертава фигурата на "гражданина на света" в лицето на перуанския американец от френско-италиански и луизиански креолски произход на име Робърт Франсис Превост.

Между другото, може би не бива да се изненадваме, че конфигурацията на сблъсъка, така както започва да се очертава, противопоставя най-новата и най-ужасяваща форма на това, което наричам Пра-Мрежова държава (SpaceX и неговата вселена), срещу най-старата форма на държава (Ватиканът).

Ако трябва да заложа на нашето бъдеще, бих заложил по-скоро на земни хора с планетарна съдба, като Лъв XIV, а не на марсианците на Илон Мъск.