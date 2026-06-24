Рязко разпродаване на акции! Визионерът Илон Мъск вече не е трилионер

Визионерът Илон Мъск вече не е трилионер. По-малко от две седмици, след като стана първият човек в историята, натрупал такова богатство, състоянието му падна под 1 трилион долара. Това се дължи на рязкото разпродаване на акции на SpaceX и Tesla, пише "The independent".
Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното богатство на Мъск е спаднало до около 957 милиарда долара, слагайки край на краткия му престой като единствения човек в историята с 13-цифрено състояние. Това се случва на фона на драматичния спад в цената на акциите на SpaceX след дебюта на компанията на фондовия пазар по-рано този месец.
Мъск стана първият трилионер в света на 12 юни 2026 г., когато SpaceX излезе на фондовата борса. Ентусиазмът на инвеститорите повиши оценката на компанията над 2 трилиона долара и за кратко увеличи богатството му до около 1,1 трилиона долара. Еуфорията обаче бързо отшумя.
В пика си SpaceX бе оценена на почти 3 трилиона долара, като за кратко се превърна в една от най-ценните компании в света.
Тъй като голяма част от богатството на Мъск е концентрирано в корпоративните му активи, а не в парични средства, колебанията в цените на акциите на SpaceX и Tesla могат да причинят огромни промени в нетното му състояние.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Но руснаците продължаваме вперьод към светлото Севернокорейско със северомакедонски привкус бъдеще. Наздоровья таваришчи, за Путина 😄
Коментиран от #3, #5, #10
18:27 24.06.2026
2 Летец Пешеходец
18:28 24.06.2026
3 Сам ли си слагаш плюсовете
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Тъпизмите дори и с минус не трябва да дариш а просто да подминеш
Коментиран от #4
18:30 24.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Троленето срещу Русия
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":показва точно обратното. 😄
Коментиран от #7
18:35 24.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Миролюб Войнов, историк
До коментар #5 от "Троленето срещу Русия":Дойдох, видях, победих - казал Цезар !!!
Не можах, не можах, не можах - фъфли рушкия Путин 😄
Коментиран от #8, #13, #16, #18
18:39 24.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 колчо
18:43 24.06.2026
10 Атина Паднала
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Олигото тромп ли ти написа коментара защото това ще му е последния коментар,скоро ще го сложим 6 стъпки под райграса за доброто на света,америка се разпада на 52 държави.
18:44 24.06.2026
11 арбалета 🎯
18:45 24.06.2026
12 ПУТИН
За ВОЙНАТА СРЕЩУ УКРАЙНА.
КОЙ Е ПО БОГАТ?
ДАЖЕ ПРАТИ 2 МИЛИОНА РУСНАЦИ
НА ОНЯ СВЯТ .
КОЙ Е ПО БОГАТ ?
Коментиран от #14
18:49 24.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пропагандата
До коментар #12 от "ПУТИН":винаги се цели в глупака!
18:55 24.06.2026
15 Руснак без крак...
До коментар #8 от "Браво на Цезар":Само те питам, като приключи тази жалка руска пародия кви оправдания ще измисляш и бръщолевиш ? Н-Е-М-О-Ж-А-Ч ☝️😄
Коментиран от #17, #19, #22
18:56 24.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Браво на Цезар
До коментар #7 от "Миролюб Войнов, историк":И жалко за тролещият глупак фъфлещ срещу Русия!
Коментиран от #23
19:01 24.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Руснак без крак...
До коментар #19 от "Въпроса е":Н-Е-М-О-Ж-А-Ч ☝️
Коментиран от #21
19:05 24.06.2026
21 Е ако е можач
До коментар #20 от "Руснак без крак...":Глупака няма да е тролей и да показва трагедията си тролейки срещу Русия. Нали? 😄
19:09 24.06.2026
22 Въпроса е
До коментар #15 от "Руснак без крак...":защо глуъпака троили от различни никове и показва осеен своята трагедии да е евтин глупак и трагедията на запада да опре до глупак да троли срещу Русия?
Пак ли се припознаваме?
19:09 24.06.2026
23 Зъл пес
До коментар #18 от "Браво на Цезар":Ама коментар 7 не е срещу Русия,а срещу Путин.Има разлика.Аз уважавам великият руски народ,и Путин не трябва да губи СВО.Зелю трябва да бъде заличен.
Коментиран от #25
19:23 24.06.2026
24 Име
19:30 24.06.2026
25 Браво на теб
До коментар #23 от "Зъл пес":Важното е да си на страната на истината!
19:38 24.06.2026
26 Е и голем праз
19:48 24.06.2026