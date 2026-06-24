Рязко разпродаване на акции! Визионерът Илон Мъск вече не е трилионер

Визионерът Илон Мъск вече не е трилионер. По-малко от две седмици, след като стана първият човек в историята, натрупал такова богатство, състоянието му падна под 1 трилион долара. Това се дължи на рязкото разпродаване на акции на SpaceX и Tesla, пише "The independent".

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното богатство на Мъск е спаднало до около 957 милиарда долара, слагайки край на краткия му престой като единствения човек в историята с 13-цифрено състояние. Това се случва на фона на драматичния спад в цената на акциите на SpaceX след дебюта на компанията на фондовия пазар по-рано този месец.

Мъск стана първият трилионер в света на 12 юни 2026 г., когато SpaceX излезе на фондовата борса. Ентусиазмът на инвеститорите повиши оценката на компанията над 2 трилиона долара и за кратко увеличи богатството му до около 1,1 трилиона долара. Еуфорията обаче бързо отшумя.

В пика си SpaceX бе оценена на почти 3 трилиона долара, като за кратко се превърна в една от най-ценните компании в света.

Тъй като голяма част от богатството на Мъск е концентрирано в корпоративните му активи, а не в парични средства, колебанията в цените на акциите на SpaceX и Tesla могат да причинят огромни промени в нетното му състояние.