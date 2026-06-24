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Рязко разпродаване на акции! Визионерът Илон Мъск вече не е трилионер

Рязко разпродаване на акции! Визионерът Илон Мъск вече не е трилионер

24 Юни, 2026 18:21 1 753 26

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  • уолстрийт

В пика си SpaceX бе оценена на почти 3 трилиона долара, като за кратко се превърна в една от най-ценните компании в света

Рязко разпродаване на акции! Визионерът Илон Мъск вече не е трилионер - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent

Визионерът Илон Мъск вече не е трилионер. По-малко от две седмици, след като стана първият човек в историята, натрупал такова богатство, състоянието му падна под 1 трилион долара. Това се дължи на рязкото разпродаване на акции на SpaceX и Tesla, пише "The independent".

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното богатство на Мъск е спаднало до около 957 милиарда долара, слагайки край на краткия му престой като единствения човек в историята с 13-цифрено състояние. Това се случва на фона на драматичния спад в цената на акциите на SpaceX след дебюта на компанията на фондовия пазар по-рано този месец.

Мъск стана първият трилионер в света на 12 юни 2026 г., когато SpaceX излезе на фондовата борса. Ентусиазмът на инвеститорите повиши оценката на компанията над 2 трилиона долара и за кратко увеличи богатството му до около 1,1 трилиона долара. Еуфорията обаче бързо отшумя.

В пика си SpaceX бе оценена на почти 3 трилиона долара, като за кратко се превърна в една от най-ценните компании в света.

Тъй като голяма част от богатството на Мъск е концентрирано в корпоративните му активи, а не в парични средства, колебанията в цените на акциите на SpaceX и Tesla могат да причинят огромни промени в нетното му състояние.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    11 29 Отговор
    Тя и Русия вече не е суперсила, нито дори сила !!!
    Но руснаците продължаваме вперьод към светлото Севернокорейско със северомакедонски привкус бъдеще. Наздоровья таваришчи, за Путина 😄

    Коментиран от #3, #5, #10

    18:27 24.06.2026

  • 2 Летец Пешеходец

    16 5 Отговор
    Ще си купя акции, ако поевтинеят още. Като почнат да строят бази на Луната и Марс, цените ще скочат драстично. Ще стана милиардер.

    18:28 24.06.2026

  • 3 Сам ли си слагаш плюсовете

    21 5 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Тъпизмите дори и с минус не трябва да дариш а просто да подминеш

    Коментиран от #4

    18:30 24.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Троленето срещу Русия

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    показва точно обратното. 😄

    Коментиран от #7

    18:35 24.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Миролюб Войнов, историк

    6 16 Отговор

    До коментар #5 от "Троленето срещу Русия":

    Дойдох, видях, победих - казал Цезар !!!
    Не можах, не можах, не можах - фъфли рушкия Путин 😄

    Коментиран от #8, #13, #16, #18

    18:39 24.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 колчо

    6 1 Отговор
    човек трябва да умее да различава доброто от лошото,парите може само да помогнат!

    18:43 24.06.2026

  • 10 Атина Паднала

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Олигото тромп ли ти написа коментара защото това ще му е последния коментар,скоро ще го сложим 6 стъпки под райграса за доброто на света,америка се разпада на 52 държави.

    18:44 24.06.2026

  • 11 арбалета 🎯

    6 0 Отговор
    Да го ожалиш горкия Мъск , взел , че ,,обеднял,, , видиш ли ...

    18:45 24.06.2026

  • 12 ПУТИН

    2 12 Отговор
    ИЗДУХА 1 ТРИЛИОН ДОЛАРА

    За ВОЙНАТА СРЕЩУ УКРАЙНА.

    КОЙ Е ПО БОГАТ?

    ДАЖЕ ПРАТИ 2 МИЛИОНА РУСНАЦИ
    НА ОНЯ СВЯТ .

    КОЙ Е ПО БОГАТ ?

    Коментиран от #14

    18:49 24.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пропагандата

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "ПУТИН":

    винаги се цели в глупака!

    18:55 24.06.2026

  • 15 Руснак без крак...

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "Браво на Цезар":

    Само те питам, като приключи тази жалка руска пародия кви оправдания ще измисляш и бръщолевиш ? Н-Е-М-О-Ж-А-Ч ☝️😄

    Коментиран от #17, #19, #22

    18:56 24.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Браво на Цезар

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, историк":

    И жалко за тролещият глупак фъфлещ срещу Русия!

    Коментиран от #23

    19:01 24.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Руснак без крак...

    0 7 Отговор

    До коментар #19 от "Въпроса е":

    Н-Е-М-О-Ж-А-Ч ☝️

    Коментиран от #21

    19:05 24.06.2026

  • 21 Е ако е можач

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Руснак без крак...":

    Глупака няма да е тролей и да показва трагедията си тролейки срещу Русия. Нали? 😄

    19:09 24.06.2026

  • 22 Въпроса е

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Руснак без крак...":

    защо глуъпака троили от различни никове и показва осеен своята трагедии да е евтин глупак и трагедията на запада да опре до глупак да троли срещу Русия?

    Пак ли се припознаваме?

    19:09 24.06.2026

  • 23 Зъл пес

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Браво на Цезар":

    Ама коментар 7 не е срещу Русия,а срещу Путин.Има разлика.Аз уважавам великият руски народ,и Путин не трябва да губи СВО.Зелю трябва да бъде заличен.

    Коментиран от #25

    19:23 24.06.2026

  • 24 Име

    1 0 Отговор
    Спират му финансирането и е готов да гълта жаби!

    19:30 24.06.2026

  • 25 Браво на теб

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зъл пес":

    Важното е да си на страната на истината!

    19:38 24.06.2026

  • 26 Е и голем праз

    1 0 Отговор
    Борсовата капитализация на нотираните акции на борсите се мени постоянно, даже и в микросекунди. Нищо ново под слънцето... Ако си е продал акциите на "върха", тогава щеше да е трилионер... НО, ако се опита, те веднага ще се сринат и пак няма реално да е трилионер... Още повече такива крупни акционери не ги интересува толкова, къде в момента е курса на акциите... Те са визионери и повече ги интересува самата компания, какво прави, как се развива, в кои сфери... И ако това е правилно, то и акциите ще растат по цена. Стив Джобс също беше такъв. Цукерберг също е такъв... Тези от Гугъл и те...

    19:48 24.06.2026