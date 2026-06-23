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Няколко думи за света

Няколко думи за света

23 Юни, 2026 15:01 727 12

  • украйна-
  • война-
  • русия-
  • руска агресия-
  • българия

Момчетата на фронта нямат избор

Няколко думи за света - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Войната не е футболен мач - с бира и пържена рибка да се развличаш с играта на любимия отбор... Войните в наше време са мерило на оскотяването на бездушните сапиенси. Тъпо наблюдаваме в режим на реално време как убиват, разрушават.

И най-много да пуснем една майна в знак на висша емоционална активност. Дотук стигнахме. Това е наш голям проблем - психологически и морален, обществен и личен. Не е важно дали си пленен от идеите за зелената европейска демокрация, Путин ли ти е драг, или украинските проститутки...

Ти трябва да помниш, да осъзнаваш, че си българин, ходещ под Бога, човек с достойнство. И ако държиш за "своя" Брюксел, Киев или Москва, трябва, длъжен си да се бориш за мир - да спре тази касапница, която е също толкова безсмислена и антихуманна, както и ковидната афера. Мир траен, без протакане и условия. Защото ти не си брюкселоид, казак или лунатик. Ти имаш родина, тук и сега. И тя не бива да бъде изпомпвана, за да бъде разпалвана войната. Ти не си като мастиите в мъжки и женски облик, които вият от екрани и трибуни за необходимостта да даваме повече, да убиваме още!

Момчетата на фронта нямат избор. Ние не им го предоставяме. Защото сме безгласната опора на кръволоците, които печелят милиони от страданията на хората и постоянно се чудят каква нова жестокост да ни измислят.

Да се борим за спасението!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    8 2 Отговор
    Борисов, Пеевски и техните съюзници от ИТН и БСП заедно с ППДБ не разбират ли колко налудничаво звучи да продават и дават безвъзмездно оръжия на корумпирана Украйна с цел да "забогатее " държавата и да угодят на Европейските лидери за да се избиват взаимно две държави , да погубят и унищожат хиляди човешки съдби Какво падение ! Трябваше да дойде Румен Радев с неговата партия за да спре това Безумие.

    15:04 23.06.2026

  • 2 Вашето мнение

    10 1 Отговор
    Мир на земята няма да има докато има един англосаксонски алчен боклук. Автора да се поогледа и ще разбере този факт на над 2000 години.

    15:04 23.06.2026

  • 3 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Право писал човека ,нема спор ама пуста злоба алчност и завист която ни е в кръвта

    15:06 23.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Смър на украйна

    2 2 Отговор
    и всички които я подкрепят

    Коментиран от #12

    15:12 23.06.2026

  • 7 Сила

    1 2 Отговор
    Енгенерина от ВиК Перник вече го разпознавам само по заглавието на изходения материал ....
    Ленивеца от ледена епоха , братчеда от Мошино

    15:14 23.06.2026

  • 8 Тагаренко

    1 0 Отговор
    Записваме със Соломон Паси желаещи доброволци за фронта.Ленче Кремче и Надка вънкашната се записаха за медицински сестри.

    Коментиран от #11

    15:36 23.06.2026

  • 9 А бре пич за да има мир требе да нема

    1 0 Отговор
    агресия, а тя е ежедневие. Войната не е само там в Украйна не се заблуждавай. Вярно там е острието на бръснача защото хората реално воюват и мрат ама агресията е и тук около нас в скъпите храни магазина, в мизерната заплата, която получаваш, в скъпия бензин, скъпия ток , скъпото парно, в това че се навираш в пренаселения град защото в там, където е къщата на баба ти и дядо ти няма нито едно работно място, в агресивното малоумно поведение на някой държавен администратор , който за гишето грубо управжнява некадърността и неграмотността си върху теб, а това е ежедневна война в която ти не убиваш никого заради възприетия либерално - демократичен социален модел, но системата те убива всеки ден, е може би не нацяло и наведнъж, но по малко и нека, изцеждайки неусетно човешкия образ от теб и оставяйки ти най-накрая само сили и желание колкото напсуваш телевизора.

    15:41 23.06.2026

  • 10 Що ме боли

    0 0 Отговор
    Каква тъ по ти я е написал този Лум пен.

    15:43 23.06.2026

  • 11 Аз записвам

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тагаренко":

    Всички фенове на ка Путин и на блатото ,да заминаватне тук да ми месят питки.Тук руснаци място нямат.

    15:45 23.06.2026

  • 12 Тебе как ше ти

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Смър на украйна":

    Го намаам до картофите,русофил едногънков .Връщай паспорта и заминавай,русофилска сво ло ч.

    15:48 23.06.2026