Ултиматумът на Зеленски: Може ли Украйна да атакува Беларус?

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В беларуско-украинските отношения се стигна до ескалация - президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи ултиматум към Александър Лукашенко. Той поиска в рамките на седмица да бъдат премахнати ретранслаторите на дронове, които се намират в граничните райони на Беларус и които се използват от Русия за координация на атаките по украинска територия.

"Мисля, че една седмица ще му стигне да премахне това. Ако не го направи той, ще го направим ние", заяви Зеленски. За мнозина в Беларус думите на украинския президент могат да прозвучат заплашително, особено ако се има предвид, че съвсем наскоро в Украйна говореха за 500 цели на беларуска територия, които могат да бъдат ударени от украинските военни. Но дали Украйна наистина може да изпълни заплахата си?

Зеленски иска от Лукашенко да махне ретранслаторите

Както уточни Володимир Зеленски, става дума за четири ретранслатора, които се намират в областите Гомел и Брест. „Именно благодарение на това оборудване бяха нанесени удари по Житомирска, Ровенска и Волинска област, по нашата енергетика, по нашите железопътни линии, по градовете и селата“, каза той.

Ретранслаторите представляват технически средства, които помагат при насочването на бойните и разузнавателните дронове, обяснява пред ДВ беларуският военен експерт Вадим Кабанчук: „Обичайно тези средства се разполагат на възвишения - това са насочени антени, които позволяват да се ръководи движението на дроновете“.

Кабанчук е сигурен, че Украйна има техническите възможности да унищожи ретранслаторите. „Ако Украйна вече стига с дроновете си отвъд Урал, тя би могла да покрие и цялата територия на Беларус.“

Ретранслаторите могат да бъдат извадени от строя не само с физически удар

Военният експерт и бивш сътрудник на Силите за сигурност на Украйна Иван Ступак пояснява, че ретранслаторите наистина са проблем за Украйна. „Те помагат на дроновете да се ориентират в пространството – къде се намират, на каква височина и с каква скорост, за да не се отклонят от курса.“

При това Иван Ступак отбелязва, че физическото унищожение на ретранслаторите чрез пряка атака не е единственият вариант за украинските власти. „Те разполагат и с друг коз – могат да извадят ретранслаторите от строя чрез хакерска атака. Такава атака вече имаше през зимата на 2026 година, когато Украйна обезвреди тези ретранслатори на територията на Беларус именно по този начин, без силова операция и без атаки по беларуска територия.“

Украйна може да атакува не само ретранслаторите

Ако Украйна все пак реши да удари Беларус, цел могат да бъдат не само ретранслаторите. Командващият Силите за управление на дронове на Украйна Роберт Бровди заяви, че военните вече са определили „500 потенциални цели“ на територията на Беларус.

Вадим Кабанчук също обръща внимание, че Зеленски е споменавал не само ретранслаторите. Украинският президент заяви, че Беларус остава един от ключовите доставчици на нефтопродукти за Русия и призова Минск да прекрати тези доставки. Освен това Зеленски неведнъж е отбелязвал, че Беларус оказва подкрепа на руските войски с военно-промишления си комплекс, с рафинериите си и с логистичната си инфраструктура.

"Той не е казвал, че е взето решение да се нанесат удари по цялата тази инфраструктура, тъй като фактически това ще засегне цялата територия на Беларус. Същевременно не мисля, че ще стигне дотам, защото това ще бъде вече пълномащабна война. За момента това не е нито в интерес на Украйна, нито в интерес на Беларус", отбелязва Кабанчук.

Украинският военен експерт Ступак на свой ред уверява, че Украйна няма за цел да атакува граждански обекти. „Първо, не са гражданските обекти, които воюват с нас, и второ, така можем да настроим срещу нас голяма част от гражданите на Беларус.“ Неговото мнение е, че става дума за военни цели – военни части, летища, военни обекти. Същевременно той не изключва вероятността за атаки срещу политически обекти – телевизията, Комитета за държавна сигурност, Министерството на вътрешните работи. „Така може и да се съберат 500 цели.“

Никой няма интерес от ескалация между Беларус и Украйна

И Ступак, и Кабанчук заявяват, че никой няма интерес от такава ескалация. „При това положение ще станем агресори и получаваните от нас помощи могат да бъдат намалени или прекратени. Можем да загубим повече, отколкото бихме могли да получим при една хипотетична атака“, казва Ступак.

Кабанчук от своя страна предполага, че ескалацията може и да продължи, ако режимът в Беларус не смени курса, не влезе в диалог с обществото, с международните партньори и с Украйна. „Ескалацията ще е лош сценарий, който би бил единствено в интерес на Москва. Нито Украйна, нито европейските партньори – никой не иска зоната на конфликта да се увеличи. Лукашенко също разбира, че Беларус няма да има много възможности да отрази потенциални атаки от страна на Украйна. Затова интересите на всички с изключение на Москва съвпадат в това, че тази ситуация трябва да се реши по мирен път“, посочва Кабанчук.

Автор: Александра Богуславская