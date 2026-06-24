Ултиматумът на Зеленски: Може ли Украйна да атакува Беларус?

В беларуско-украинските отношения се стигна до ескалация - президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи ултиматум към Александър Лукашенко. Той поиска в рамките на седмица да бъдат премахнати ретранслаторите на дронове, които се намират в граничните райони на Беларус и които се използват от Русия за координация на атаките по украинска територия.
"Мисля, че една седмица ще му стигне да премахне това. Ако не го направи той, ще го направим ние", заяви Зеленски. За мнозина в Беларус думите на украинския президент могат да прозвучат заплашително, особено ако се има предвид, че съвсем наскоро в Украйна говореха за 500 цели на беларуска територия, които могат да бъдат ударени от украинските военни. Но дали Украйна наистина може да изпълни заплахата си?
Зеленски иска от Лукашенко да махне ретранслаторите
Както уточни Володимир Зеленски, става дума за четири ретранслатора, които се намират в областите Гомел и Брест. „Именно благодарение на това оборудване бяха нанесени удари по Житомирска, Ровенска и Волинска област, по нашата енергетика, по нашите железопътни линии, по градовете и селата“, каза той.
Ретранслаторите представляват технически средства, които помагат при насочването на бойните и разузнавателните дронове, обяснява пред ДВ беларуският военен експерт Вадим Кабанчук: „Обичайно тези средства се разполагат на възвишения - това са насочени антени, които позволяват да се ръководи движението на дроновете“.
Кабанчук е сигурен, че Украйна има техническите възможности да унищожи ретранслаторите. „Ако Украйна вече стига с дроновете си отвъд Урал, тя би могла да покрие и цялата територия на Беларус.“
Ретранслаторите могат да бъдат извадени от строя не само с физически удар
Военният експерт и бивш сътрудник на Силите за сигурност на Украйна Иван Ступак пояснява, че ретранслаторите наистина са проблем за Украйна. „Те помагат на дроновете да се ориентират в пространството – къде се намират, на каква височина и с каква скорост, за да не се отклонят от курса.“
При това Иван Ступак отбелязва, че физическото унищожение на ретранслаторите чрез пряка атака не е единственият вариант за украинските власти. „Те разполагат и с друг коз – могат да извадят ретранслаторите от строя чрез хакерска атака. Такава атака вече имаше през зимата на 2026 година, когато Украйна обезвреди тези ретранслатори на територията на Беларус именно по този начин, без силова операция и без атаки по беларуска територия.“
Украйна може да атакува не само ретранслаторите
Ако Украйна все пак реши да удари Беларус, цел могат да бъдат не само ретранслаторите. Командващият Силите за управление на дронове на Украйна Роберт Бровди заяви, че военните вече са определили „500 потенциални цели“ на територията на Беларус.
Вадим Кабанчук също обръща внимание, че Зеленски е споменавал не само ретранслаторите. Украинският президент заяви, че Беларус остава един от ключовите доставчици на нефтопродукти за Русия и призова Минск да прекрати тези доставки. Освен това Зеленски неведнъж е отбелязвал, че Беларус оказва подкрепа на руските войски с военно-промишления си комплекс, с рафинериите си и с логистичната си инфраструктура.
"Той не е казвал, че е взето решение да се нанесат удари по цялата тази инфраструктура, тъй като фактически това ще засегне цялата територия на Беларус. Същевременно не мисля, че ще стигне дотам, защото това ще бъде вече пълномащабна война. За момента това не е нито в интерес на Украйна, нито в интерес на Беларус", отбелязва Кабанчук.
Украинският военен експерт Ступак на свой ред уверява, че Украйна няма за цел да атакува граждански обекти. „Първо, не са гражданските обекти, които воюват с нас, и второ, така можем да настроим срещу нас голяма част от гражданите на Беларус.“ Неговото мнение е, че става дума за военни цели – военни части, летища, военни обекти. Същевременно той не изключва вероятността за атаки срещу политически обекти – телевизията, Комитета за държавна сигурност, Министерството на вътрешните работи. „Така може и да се съберат 500 цели.“
Никой няма интерес от ескалация между Беларус и Украйна
И Ступак, и Кабанчук заявяват, че никой няма интерес от такава ескалация. „При това положение ще станем агресори и получаваните от нас помощи могат да бъдат намалени или прекратени. Можем да загубим повече, отколкото бихме могли да получим при една хипотетична атака“, казва Ступак.
Кабанчук от своя страна предполага, че ескалацията може и да продължи, ако режимът в Беларус не смени курса, не влезе в диалог с обществото, с международните партньори и с Украйна. „Ескалацията ще е лош сценарий, който би бил единствено в интерес на Москва. Нито Украйна, нито европейските партньори – никой не иска зоната на конфликта да се увеличи. Лукашенко също разбира, че Беларус няма да има много възможности да отрази потенциални атаки от страна на Украйна. Затова интересите на всички с изключение на Москва съвпадат в това, че тази ситуация трябва да се реши по мирен път“, посочва Кабанчук.
Автор: Александра Богуславская
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #8, #9
23:04 24.06.2026
2 Клаудия
23:05 24.06.2026
3 Някой
По въпроса - Батька ще пипа здраво в отговор.
23:06 24.06.2026
4 това показва че укрите
ще бъде интересно смешникът да посмее нещо подобно
но съм убден че демократичните му приятели няма да му разрешат
23:06 24.06.2026
5 Мда
23:07 24.06.2026
6 Перник
23:07 24.06.2026
7 Дзак
Коментиран от #19
23:08 24.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ДА ЧУМАТА
До коментар #1 от "Сталин":Ч...ФУТИ
СА ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ И СОЛОВЬОВ
ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧНЕ ОТ ТЯХ.
23:10 24.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Атлантик
23:13 24.06.2026
12 Историк
Коментиран от #15
23:15 24.06.2026
13 А не бе
По- скоро беларуската Армия ще обесят Лука шенко публично!
23:16 24.06.2026
14 оня с коня
23:18 24.06.2026
15 Тее БА у
До коментар #12 от "Историк":Пен ДЕЛА...исторически!
Ама... НАХУ йник, покажи 2 разлики от... СВО..БАРБАРОСА на АД ОЛФ и... СВО ...на ТРИДНЕВНИЯ педофил У йло!!
Давай, пе ДАЛ
Хехехехехехе
Коментиран от #17
23:19 24.06.2026
16 1488
23:19 24.06.2026
17 Последния софиянец
До коментар #15 от "Тее БА у":У дри Баце.У дри Пиздоглазите
23:20 24.06.2026
18 Гориил
23:21 24.06.2026
19 Анонимен
До коментар #7 от "Дзак":И сигурно още помнят как свърши нападението!
23:22 24.06.2026
20 Мол ния!
Студенти се бият с мусорите г ейове на ху ЙЛО!
Скандират...пу ткин ХУ ЙЛО ОО...ЛАЛАЛА ЛАЛАЛАА...
СЛЕДВАТ ПОДРОБНОСТИ
23:24 24.06.2026
21 Гориил
23:28 24.06.2026
22 Ха хааа хааа
23:51 24.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 мдаааа
Коментиран от #27
23:56 24.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ха ха ха
До коментар #24 от "мдаааа":Това ще е краят на наркоизрода и фашисткият му режим
Коментиран от #29
00:01 25.06.2026
28 порошенко
00:04 25.06.2026
29 мдааааа
До коментар #27 от "ха ха ха":Сложи мислено н на Еовката мустак ... Ше се учудиш , на кого прилича ... 🤫
00:21 25.06.2026
30 Да удари
🤠
00:33 25.06.2026