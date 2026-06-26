Войната в Украйна: да проституираш на фронта

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Когато Людмила за първи път предлага платен секс през май 2022 г., тя е на 18 години. Малко преди това Русия е започнала пълномащабната си офанзива срещу Украйна и за младата жена е станало изключително трудно да си намери работа.

"След като започна войната, имаше много малко работа. Почти никой не наемаше хора, на които им липсва професионален опит", разказва Людмила пред германската обществена медия АРД. Днес тя е на 22 години и живее в Изюм, който е разположен до фронтовата линия.

Младата жена се е пробвала да си намери работа като бариста. "Отидох на интервю за работа и с мен дойдоха още три момичета", казва тя. Людмила не получила мястото и малко след това започнала да предлага секс услуги. Всички нейни клиенти са войници, уточнява жената.

Жена, с която да поговориш

"Секс - така или иначе, но много от мъжете искат просто да си поговорим. Те са постоянно само сред мъже, липсва им женско внимание и топлина. Някои идват и плащат пари просто за да си поговорят", разказва Людмила.

Военните плащат добре - до 6 000 гривни за час, което е близо 120 евро. Според нея причината е, че получават много повече от сексуални услуги.

"Те разказват много за това как убиват руснаци. Понякога се оплакват колко са се уморили от всичко", казва тя. "По принцип това е постоянен стрес, защото, както казват, те са на ръба между живота и смъртта."

Някои от мъжете ѝ показвали видеоклипове от войната, други са плакали пред нея. "Те изпитват нужда просто да говорят, за да им олекне."

Войната провокира насилието и агресията

Олена Макая от хуманитарната организация "Позитивни жени", основана първоначално от жени в Запорожие, заразени с ХИВ, казва, че психическото напрежение, на което са изложени войниците, има тъмна страна. "За съжаление, много от нашите момичета стават жертви на насилие от страна на военните", казва тя. "Знаем, че тази жестокост се дължи именно на тези стресови ситуации, когато техните другари умират наблизо", обяснява тя пред АРД.

Войната е направила мъжете по-агресивни, а това се пренася и върху сексработничките. Макая разказва за случаи на изключително тежко насилие и малтретиране. "Към нас се обръщаха изнасилени момичета - един мъж например резервира момиче, уж само за себе си, отвежда я в жилището си, а там я чакат десет до дванйсет мъже и всички я изнасилват."

Други жени са били пребивани или тежко наранявани. "Те почти постоянно ходят със синини и драскотини", казва социалната работничка.

Психични проблеми, зависимости, венерически болести

Макая казва, че нищо не оправдава насилието. Посттравматичният стрес, тревожността, злоупотребата с алкохол и липсата на психологическа помощ са огромен проблем. Към това се добавя и фактът, че в Украйна няма обществен дебат по тази тема. "Никой не иска да чуе, че военните ползват тези услуги. Особено съпругите на тези войници не искат да чуват за това."

Според Макая тук наистина има големи проблеми, които трябва спешно да бъдат решени. Един от тях е и нарастващото разпространение на тежки заболявания като ХИВ, сифилис и хепатит.

В Украйна проституцията е криминализирана

Въпреки всички рискове почти никоя от жените, търсили помощ при нея, не желае да се отказва от тази професия. Причините за това са много индивидуални: финансови затруднения, наркомания, съпрузи или партньори, които принуждават жените да се занимават с проституция. Освен това много жени възприемат насилието и болестите като "част от работата си", казва Макая.

Сексуслуги в град на фронтовата линия предлага и 55-годишната Надия, чието име е променено от редакцията на АРД. 55-годишната жена не може да се издържа само със заплатата си на чистачка, която не покрива дори половината от нуждите ѝ. Двете ѝ деца, които вече са пораснали, не знаят нищо за втората ѝ работа, казва тя и уверява, че мечтае да си намери любящ съпруг и да спре с тази работа.

Платеният секс е незаконен в Украйна. Според Макая това затруднява защитата на жените. "Момичетата биха били по-добре защитени, биха могли например спокойно да отидат в полицията, ако бъдат изнасилени." Людмила също подкрепя легализацията. Мечтае си някой ден да започне нов живот - отначало и начисто. Тя спестява за апартамент в родния си регион Черкаси, иска да си купи кола и да основе свой малък бизнес.

Автор: Сузане Петерсон ARD