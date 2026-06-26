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Войната в Украйна: да проституираш на фронта
  Тема: Украйна

Войната в Украйна: да проституираш на фронта

26 Юни, 2026 23:01 1 579 27

  • украйна-
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  • проституция-
  • война-
  • русия

"Много от мъжете искат просто да си поговорим", казва Людмила, която предлага секс услуги край фронта в Украйна

Войната в Украйна: да проституираш на фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато Людмила за първи път предлага платен секс през май 2022 г., тя е на 18 години. Малко преди това Русия е започнала пълномащабната си офанзива срещу Украйна и за младата жена е станало изключително трудно да си намери работа.

"След като започна войната, имаше много малко работа. Почти никой не наемаше хора, на които им липсва професионален опит", разказва Людмила пред германската обществена медия АРД. Днес тя е на 22 години и живее в Изюм, който е разположен до фронтовата линия.

Младата жена се е пробвала да си намери работа като бариста. "Отидох на интервю за работа и с мен дойдоха още три момичета", казва тя. Людмила не получила мястото и малко след това започнала да предлага секс услуги. Всички нейни клиенти са войници, уточнява жената.

Жена, с която да поговориш

"Секс - така или иначе, но много от мъжете искат просто да си поговорим. Те са постоянно само сред мъже, липсва им женско внимание и топлина. Някои идват и плащат пари просто за да си поговорят", разказва Людмила.

Военните плащат добре - до 6 000 гривни за час, което е близо 120 евро. Според нея причината е, че получават много повече от сексуални услуги.

"Те разказват много за това как убиват руснаци. Понякога се оплакват колко са се уморили от всичко", казва тя. "По принцип това е постоянен стрес, защото, както казват, те са на ръба между живота и смъртта."

Някои от мъжете ѝ показвали видеоклипове от войната, други са плакали пред нея. "Те изпитват нужда просто да говорят, за да им олекне."

Войната провокира насилието и агресията

Олена Макая от хуманитарната организация "Позитивни жени", основана първоначално от жени в Запорожие, заразени с ХИВ, казва, че психическото напрежение, на което са изложени войниците, има тъмна страна. "За съжаление, много от нашите момичета стават жертви на насилие от страна на военните", казва тя. "Знаем, че тази жестокост се дължи именно на тези стресови ситуации, когато техните другари умират наблизо", обяснява тя пред АРД.

Войната е направила мъжете по-агресивни, а това се пренася и върху сексработничките. Макая разказва за случаи на изключително тежко насилие и малтретиране. "Към нас се обръщаха изнасилени момичета - един мъж например резервира момиче, уж само за себе си, отвежда я в жилището си, а там я чакат десет до дванйсет мъже и всички я изнасилват."

Други жени са били пребивани или тежко наранявани. "Те почти постоянно ходят със синини и драскотини", казва социалната работничка.

Психични проблеми, зависимости, венерически болести

Макая казва, че нищо не оправдава насилието. Посттравматичният стрес, тревожността, злоупотребата с алкохол и липсата на психологическа помощ са огромен проблем. Към това се добавя и фактът, че в Украйна няма обществен дебат по тази тема. "Никой не иска да чуе, че военните ползват тези услуги. Особено съпругите на тези войници не искат да чуват за това."

Според Макая тук наистина има големи проблеми, които трябва спешно да бъдат решени. Един от тях е и нарастващото разпространение на тежки заболявания като ХИВ, сифилис и хепатит.

В Украйна проституцията е криминализирана

Въпреки всички рискове почти никоя от жените, търсили помощ при нея, не желае да се отказва от тази професия. Причините за това са много индивидуални: финансови затруднения, наркомания, съпрузи или партньори, които принуждават жените да се занимават с проституция. Освен това много жени възприемат насилието и болестите като "част от работата си", казва Макая.

Сексуслуги в град на фронтовата линия предлага и 55-годишната Надия, чието име е променено от редакцията на АРД. 55-годишната жена не може да се издържа само със заплатата си на чистачка, която не покрива дори половината от нуждите ѝ. Двете ѝ деца, които вече са пораснали, не знаят нищо за втората ѝ работа, казва тя и уверява, че мечтае да си намери любящ съпруг и да спре с тази работа.

Платеният секс е незаконен в Украйна. Според Макая това затруднява защитата на жените. "Момичетата биха били по-добре защитени, биха могли например спокойно да отидат в полицията, ако бъдат изнасилени." Людмила също подкрепя легализацията. Мечтае си някой ден да започне нов живот - отначало и начисто. Тя спестява за апартамент в родния си регион Черкаси, иска да си купи кола и да основе свой малък бизнес.

Автор: Сузане Петерсон ARD


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    31 1 Отговор
    докъде стигнахме, да възхваляваме древната професия, тъй де войниците след като са убивали руснаци трябва да си отдъхнат подобаващо, това ли им се предлага, напомня ми Япония по време на ВСВ и набирането на момичета за "нуждите" на японските войници

    Коментиран от #27

    23:07 26.06.2026

  • 2 Аоо!

    30 1 Отговор
    Каква драма?! Това въобще не еукраинскакурва, а истинска светица!!! Нейната мисия в живота е да олабва украинците, ама пък те не щат, щото предпочитат да пият и шмъркат, па от това не го и вдигат....
    Голема трагедия, казвам ви!!! Но ще има хепиенд, тя ще мигрира на Слънчака, и ще зарази хиляди и хиляди мъже, а няколкостотин жени ще хванат хламидии на езика...

    23:08 26.06.2026

  • 3 Васил

    8 1 Отговор
    Еееееееееее нищо ново това го е имали от хиляди години.

    23:10 26.06.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 2 Отговор
    В Берлин Най много проситуиращи са от украйна.

    23:11 26.06.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    9 0 Отговор
    "Секс - така или иначе, но много от мъжете искат просто да си поговорим..."
    ----
    Тия, "говорещите" са обратно нарязани, гаранция.🤣

    Коментиран от #12

    23:15 26.06.2026

  • 6 Мери

    17 2 Отговор
    В БГ се напълни с украински ...ТУТКИ. Нормално, в Украйна не останаха мъже. Руснаците ги нулираха. Сега ние трябва да се морим с украинките. А кой ще ни плаща за това???

    Коментиран от #14

    23:17 26.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цомчю

    4 6 Отговор
    Ние не си падаме по жени,да правят каквото искат

    23:18 26.06.2026

  • 9 Лена Бориславова

    9 1 Отговор
    Отивам!

    Коментиран от #16

    23:19 26.06.2026

  • 10 Асена василева

    11 2 Отговор
    Ох как искам да ме награбят озверели укрии 🥰😍🤩🥵🥵🤤🤤🤤🤤

    23:19 26.06.2026

  • 11 Още инфо

    11 0 Отговор
    Само жените им ли ? В затворите за криминални престъпници на запад украинците вече са най-голямата малцинствена група . Представяте ли си , че в държави като Англия или Франция , вече не пакистанците , или съответно мароканците , а украинците са най-изявени !?

    23:19 26.06.2026

  • 12 Вдовицата

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":

    Евгенчо ти да мълчиш ,че да не те запукам със стрпоня

    23:20 26.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Що ма Мери

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мери":

    Вече няма кой да ти обръща внимание ли

    23:22 26.06.2026

  • 15 Дубай шейх

    9 0 Отговор
    Те украинките само тая “професия” практикуват. В Дубай си ги взимам също за 120
    евро на час пак такива неуспели баристки.

    23:23 26.06.2026

  • 16 Елена Поптодорова

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лена Бориславова":

    Къш ма, мустакатата! Кака ти Ленче ще иде да свърши, па и кремче съм си гепила.......ааа........ купила за в случаите, в които ще приемам украинцит на групи!
    Първи батальон, миииирррно!
    Оръжието,,,,,,,, зареди!!!

    23:25 26.06.2026

  • 17 шаа

    6 0 Отговор
    обаче зелевистите и фрактистите никога няма да напишат подобен материал за журналистическите тутки, може би от срам?

    Коментиран от #20

    23:33 26.06.2026

  • 18 Мюмюн

    6 0 Отговор
    те и без война са си такива там. едва ли са останали трактористки и инженерки

    23:35 26.06.2026

  • 19 Кобра Кай 🥋

    6 0 Отговор
    Плащат добре 120€...а тук идват и искат 310€ за стандарт едно освобождаване, 550€ ГФЕ

    23:36 26.06.2026

  • 20 Репортер

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "шаа":

    За колеги - само добро или нищо. Т.е., нищо. ;)

    23:36 26.06.2026

  • 21 Оня с рикията

    3 0 Отговор
    Да пратят и Симона Радева там, хем ще си "излиже" присъдата, хем ще се върне с пари...

    23:37 26.06.2026

  • 22 Украинец

    4 0 Отговор
    Че те 80% си бяха дашни и преди войната

    23:55 26.06.2026

  • 23 Летец Пешеходец

    1 9 Отговор
    На Запад, много малко от украинките проституират. Повечето си намират съпрузи. За разлика от рускините, които са основната "работна сила" по бардаците. Украинките са много по- привързани към семейството от рускините, които ако има водка, забравят че са омъжени. Така беше навремето в СССР, така е и сега. Различен манталитет.

    23:55 26.06.2026

  • 24 Сузане Петерсон

    6 1 Отговор
    Валадаемир зелленски е най жалката проститутка! 😂😂😂😂😂 След нея е иван костов!😂😂😂😂😂

    00:00 27.06.2026

  • 25 Ястреб Османлията

    1 0 Отговор
    И аз бих я вършил тази работа с войничетата даже без пари, ама не знам дали обичат мазни турски гьотове?

    00:11 27.06.2026

  • 26 Укро проститейшън

    1 0 Отговор
    Тва е нищо, укро проститейшън върлуват из цяла Европа и разнасят болести. Като биологично оръжие са. За тези факти ДВ мълчи като пукъл.

    00:19 27.06.2026

  • 27 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Не разбирам, DW на кой още фронт проституират?🤥

    00:20 27.06.2026