Украйна ще нанася превантивни удари по обекти, които Русия използва за военни цели, заяви украинския президент Володимир Зеленски в снощното си видеообръщение към нацията, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на разширяването на спектъра на ударите от страна на Киев срещу енергийната инфраструктура на Русия в опит да се принуди Москва да седне на масата на преговорите, предаде БТА.
"Дадох указания на разузнавателните ни служби и на въоръжените сили да действат превантивно срещу обекти, които Русия използва за разширяване на военните си действия", заяви Зеленски.
Вчера украински безпилотни летателни апарати прекъснаха електроснабдяването в най-големия град в контролирания от Русия Кримски полуостров и нанесоха удари по обекти в централната и южната част на руската европейска територия на фона на задълбочаващата се криза с горивото в Русия, вероятно породена от продължаващите удари на украинските сили срещу нефтопреработвателни заводи и съоръжения от енергийната инфраструктура, посочва Ройтерс.
Нефтопреработвателният завод в столицата Москва ще бъде изведен от експлоатация за поне шест месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от бранша, което затруднява усилията на Русия да се справи с недостига на гориво, акцентира световната агенция.
Производството на нефтопродукти и кокс в Русия е спаднало с 13,5 процента на годишна база през този май, като темпът на спад се е ускорил в сравнение с по-ранните периоди, сочат официални данни, публикувани вчера. Русия, третият по големина производител на петрол в света, спря да публикува голяма част от данните си за производството и износа на петрол след началото на войната в Украйна през 2022 г., припомня Ройтерс.
Кремъл отбеляза вчера, че пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са били заети с други въпроси, и изрази увереност, че контактите с тях относно Украйна ще се възобновят в момента, в който двамата преговарящи са свободни, предаде Ройтерс.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи този коментар, когато беше запитан дали Вашингтон може да изпрати други преговарящи, докато Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп са заети. Двамата са част от преговарящия екип на САЩ за мирното споразумение с Иран.
"Доколкото разбираме, контактите ще продължат", заяви Песков. "Естествено, те (Уиткоф и Къшнър - бел. ред.) са ангажирани с други дела, но в един момент ще се освободят и ние разчитаме да продължим работата си", добави той.
Говорителят отбеляза, че Русия е благодарна на пратениците за усилията им относно Украйна, които той определи като "много конструктивни". "Те имат желание да се вслушат във всички страни - това е изключително ценно точно сега", обърна внимание той.
Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна. Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #33, #95
07:17 25.06.2026
3 ЕВРОПИЙЦИТЕ
Коментиран от #52
07:17 25.06.2026
4 Отговорът
07:18 25.06.2026
5 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:19 25.06.2026
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Само да питам, Германия Беше бомбардирана през ВСВ с " Тотални- килимни "бомбардировки.И предаде ли се, до като Червената армия на 9 май 1945 г не смачка нацистите в Берлин? Не.
А някои Немски подразделения са се били и след обявяването на капитулацията на Германия. Пример : боевете в Прага.
Коментиран от #60
07:21 25.06.2026
7 Мишел
07:21 25.06.2026
8 Сесесере
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Няма лошо да трясне и Москва !
07:21 25.06.2026
9 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #69
07:22 25.06.2026
10 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #15
07:22 25.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЗИЛ 117
07:22 25.06.2026
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #29
07:23 25.06.2026
14 Няма край руският позор!
07:23 25.06.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "ЗИЛ 117":Моите Данни са от вчера.
07:24 25.06.2026
16 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:26 25.06.2026
17 Някой да припомни
Коментиран от #105
07:26 25.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Холо ко
07:27 25.06.2026
20 За Русия не ни пука
Аман от тия загрижени за Руссия статии!
Коментиран от #55
07:27 25.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ПРОДАВАТ
МОДИ ПЛАША В РУПИИ.
ИНДИЯ ПРОДАВА НА ПУТИН
БЕНЗИН
ПУТИН ПЛАША В ДОШАРИ
ЕЙ ТОВА Е
РУСКИ РЕЗИЛ .
БИЗНЕС ПО ПУТИНСКИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #107
07:28 25.06.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #80
07:29 25.06.2026
24 Киев за три дни
Втората армия и първа ядрена сила в света опят абаcpaлась.
07:29 25.06.2026
25 Шопо
До коментар #11 от "коедре":Лвов е полски град там няма руснаци, там може да се тества тактическо ядрено оръжие.
07:29 25.06.2026
26 ТРАГИЧНАТА СЪДБА НА 404
07:30 25.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Жалки жертви на
Русия ще има
Европа ще се разтури от лудост
07:30 25.06.2026
29 Хм Хм
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Една Жена Каза, че украински хакери са хакнали руското министерство на отбраната. Руските загуби от 3 руснака за един украинец през 2022 г. са нараснали на 6 към 1. И както се казва - Ужас!
Коментиран от #46
07:32 25.06.2026
30 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
07:32 25.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
Коментиран от #41
07:33 25.06.2026
33 ТИ ГЛЕДАЙ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Да не Удари Бункера.
Че КУЦОКРАКИЯ ПЛЪХ
ЩЕ го затрупат Завинаги.
07:35 25.06.2026
34 А КАКВО ЩЕ СТАНЕ
Коментиран от #39, #40, #44, #50, #108
07:35 25.06.2026
35 Така е
И повече изтрезвлтелни отделения.
07:36 25.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 СТРАХ И ПАРАНОЯ
ВЕЧЕ Е ПОСТАВИЛ
80 ПВО СИСТЕМИ
ОКОЛО ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПОСЛЕ В МАСКВА СЕ ЧУДЯТ
ГДЕ НАШЕ ПВО.
07:37 25.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кой? Къде?
До коментар #34 от "А КАКВО ЩЕ СТАНЕ":Да не би Лондон да прави СВО в Мацква?
07:38 25.06.2026
40 ДАНО
До коментар #34 от "А КАКВО ЩЕ СТАНЕ":ЧЕ ТОГАВА НАТО
НАИСТИНА
ЩЕ ЗАПОЧНАТ ВОЙНА
СЪС
РАШЪН ПЕДЕРЕЙШЪН.
07:38 25.06.2026
41 реалистъ
До коментар #32 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":На Острова е спокойно, Москва гори.
Коментиран от #48, #49
07:38 25.06.2026
42 Дон Корлеоне
Коментиран от #45
07:39 25.06.2026
43 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
07:40 25.06.2026
44 За тях нищо
До коментар #34 от "А КАКВО ЩЕ СТАНЕ":За теб - ще те приберат за халюцинации заради употреба на бояришник.
07:40 25.06.2026
45 Пиночет
До коментар #42 от "Дон Корлеоне":А ти кога пускаш ,че не издържам вече ?
07:40 25.06.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #29 от "Хм Хм":Вашите " Жени"са
Ку
Раи
И лъжат като за умряло. Ха-ха-ха
Знаем, колко Украинки" работят" у Немско. И какво работят също знаем.
И знаем колко скочи заболеааемоста с полово предавани болести например във Варна, след 24.02.2022
Коментиран от #106
07:41 25.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ОЧАКВАЙ НЕОЧАКВАНОТО
До коментар #41 от "реалистъ":Спокойно е ЗАСЕГА.
07:41 25.06.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "реалистъ":От Москва Ви пища рано сутрин.
Спокойно закусвам.
07:42 25.06.2026
50 Тогава
До коментар #34 от "А КАКВО ЩЕ СТАНЕ":рязко ще забравиш родния си руски и ще проговориш перфектен английски.
Щото от бране на ягоди там не се научава.
Коментиран от #59
07:43 25.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
07:44 25.06.2026
55 Зеленски опитва номера с "Вуте"
До коментар #20 от "За Русия не ни пука":Или:"На нас ни е зле, ама и на Русия да не и е добре"
Без да си прави сметката че Русия отвръща винаги десеторно и то на десеторно по-малка площ.
Но логиката и аритметиката не са му силните страни. Все пак има всички данни за журналист.
Освен това британците и европейците не могат произвежат на месец и част от ракетите и дроновете които Русия произвежд!
А и САЩ са заети да попълват изпразнените си складове и тези на Израел.
07:44 25.06.2026
56 Топчията
Коментиран от #61
07:45 25.06.2026
57 Тцъ, йок!
До коментар #51 от "Да се изредим дружно":Не искам да пипна бордейни болести.
07:46 25.06.2026
58 Българин
Коментиран от #66
07:46 25.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Антирашист 763
До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Манипулация е да се съпоставя всв с рашистката война
Коментиран от #72
07:47 25.06.2026
61 Все забравяш,
До коментар #56 от "Топчията":че са неможачи. Могучая е само градска легенда.
07:47 25.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Не, знам го от завърнали се от Острова
До коментар #59 от "ТИ ОТ ОПИТ ЗНАЕШ":твои колеги. Английския го докарват с руски окончания.
07:48 25.06.2026
65 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:49 25.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Няма значение какво
07:51 25.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Антирашист 764
До коментар #9 от "ЗИЛ 117":Фашшзма сега е в просия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистката държава !
Коментиран от #73
07:51 25.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Не на почти, а
До коментар #69 от "Антирашист 764":на абсолютно всички.
07:53 25.06.2026
74 Дон Корлеоне
07:54 25.06.2026
75 Тоа па
До коментар #21 от "А МОЧАТА?":Натресоха ти еврото без да те питат... прибират ти парите без да те питат, за да ги пращат за златни тоалетни...нафрашкаха те с бустери за да можеш да пътуваш
Коментиран от #79
07:54 25.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Така е!
До коментар #75 от "Тоа па":Копейската мъка край няма. И Земята е плоска, и те чипират с хеликоптери, и т.н.
07:56 25.06.2026
80 Антирашист 765
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Никога броя на жертвите не е повод за гордост !
Коментиран от #88
07:57 25.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Националист
07:58 25.06.2026
83 Атина Палада
07:58 25.06.2026
84 Артилерист
07:58 25.06.2026
85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #70 от "Само копейките не се къпят":Точно руснаците се къпят и са се къпали винаги, за тази цел винаги са имали руската баня.
А в Европа са си хвърляли акуто предвходната врата и са се поливали с парфюми, за да не се къпят.
А българите Дори и по генотип да не са много славяни има с руснаците една вяра, една писменост и много сходен език.
Генотипа се образуаа по Това къде и с кого са били твойте Баби, доброволно или не.
А са били под османско" Присъствие", хахаха
Коментиран от #89, #92, #112
07:58 25.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Гоце
До коментар #81 от "Оня с мотиката":На рашиста мотиката трябва да бъде наврява в .... .
Коментиран от #100
07:59 25.06.2026
88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #80 от "Антирашист 765":Само Ти го тълкуваш като повод за гордост, с ограничения си мзк
08:00 25.06.2026
89 Вълк
До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Няма руска баня има финска баня. Те рашистите и за азбуката казваха че Ленин я написал.
Коментиран от #98
08:01 25.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Урконюзинформ
Коментиран от #94
08:02 25.06.2026
92 Хахааа!
До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Шегаджия!
Прекалено много руски филми, не само в петък вечер, м?
08:03 25.06.2026
93 Гошо
До коментар #70 от "Само копейките не се къпят":Да ,даже още от преди Потопа сме ги имали тия бани
Коментиран от #97
08:04 25.06.2026
94 Е да, в мечтите всичко
До коментар #91 от "Урконюзинформ":е възможно.
Коментиран от #99
08:05 25.06.2026
95 Мегафон
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не е "сеизмично", а акустично оръжие. Има маааалка разлика. Виж за Турция и Филипините не е много ясно.
08:05 25.06.2026
96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
САЩ с най модерни ракети бомбиха Иран.
Сега ще платят 300 млрд " за въстановяване"
Хахааххах
Коментиран от #101, #102
08:05 25.06.2026
97 Копей, тук където копнеш,
До коментар #93 от "Гошо":разкопаваш терми с канализация.
Глей си външните кенефи и си трай!
Коментиран от #110
08:07 25.06.2026
98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #89 от "Вълк":Ти рпзлика правиш ли между двете?
08:07 25.06.2026
99 Пудел с пачки
До коментар #94 от "Е да, в мечтите всичко":Май не ти ясно нито къде се намираш, нито какво може да ти се случи много скоро. Мнсипрост.
08:07 25.06.2026
100 Оня с мотиката
До коментар #87 от "Гоце":Гресирания ,мини да те пробвам със сапа и носи 5€врака за услугата .
08:07 25.06.2026
101 Геостратег
До коментар #96 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Така се прави. САЩ бомбиха Германия и Япония - после ги възстановиха и САЩ станаха световна сила номер 1.
А Русия - бомби, граби и навсякъде мизерия. Всички ги мразят.
Коментиран от #111
08:09 25.06.2026
102 Кво те касае
До коментар #96 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Хвърлят им стръв зарад канала.
Е и?!
Аман от завистливци! Ами премести се в Иран бре!
08:09 25.06.2026
103 Русофил
08:09 25.06.2026
104 Айше
08:10 25.06.2026
105 Ха ха ха
До коментар #17 от "Някой да припомни":Зелената еуглена е по-умна от вмирисан, бункерен ботокс.
08:10 25.06.2026
106 ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР
До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":НАЙ ТЪРСЕНИ СА
РУСКИНИТЕ
ЗА ПО 50 ЕВРО
ВСИЧКИ ГИ РАБОТЯТ
У ГЕРМАНИЯТА
РУСКИНЯТА Е НОМЕР 1 .
Коментиран от #117, #120
08:10 25.06.2026
107 Мишел
До коментар #22 от "ПРОДАВАТ":Фантазиташ. Търговските плащания между Русия и Индия са само в рубли и рупии. При държавите от БРИКС също са в национални валути.
08:10 25.06.2026
108 Ха ха ха ха
До коментар #34 от "А КАКВО ЩЕ СТАНЕ":Москва ще стане на стъкло.
08:11 25.06.2026
109 Шафьоро
Коментиран от #114
08:11 25.06.2026
110 Историк
До коментар #97 от "Копей, тук където копнеш,":Ами тези терми са били римски ,кво общо имате с римляните бре тюркомонголски навлеци ?
08:12 25.06.2026
111 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #101 от "Геостратег":И после- 80 Годино американски бази в Япония и Германия.
Чуждо военно присъствие = окупация.
Без значение в каква красива хартийка си завил акуто- на нормалните хора им мирише.А На вас жълтопаветниците вие вкусно.
Коментиран от #118, #121
08:12 25.06.2026
112 Не че не сме много славяни, а никак
До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":не сме.
Ние сме ви дали азбуката и православието, така че - млък! А езикът ви е развит благодарение на нашите черковнославянски книги. Преди това сте ломотели на двайсет неразбираеми диалекта.
Миррно! Като видиш българин, ще козируваш.
Разбра ли, копей?!
Коментиран от #115, #122
08:13 25.06.2026
113 ОТЛОМКА
ГОРИ.
ЛИТЪР БЕНЗИН А95 СТИГНА
140 РУБЛИ
НО ПО ВЕРОЯТНО Е
СКОРО ИЗОБШО ДА ГО НЕМА .
НЯМА КРАЙ РУСКИЯ ПОЗОР
08:13 25.06.2026
114 МеракЛията
До коментар #109 от "Шафьоро":А ти пускаш ли отново в дивия ,след операцията за май. сълла ?
08:13 25.06.2026
115 АнтроПолог
До коментар #112 от "Не че не сме много славяни, а никак":Къв славянин си бре с тези три слънчеви бани по рождение и корени от Пакистан ?
08:15 25.06.2026
116 az СВО Победа 81
Запали храма Иов Почаевски пълен с цивилни, криещи се там от боевете в града.
Досущ нацистки зверства от времената на ВСВ!
Коментиран от #124
08:15 25.06.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Каквото и да напишеш, не е аргумент
До коментар #111 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сега е 21 век, а не 19-ти. Тук е България, а не Раша. Ние сме в ЕС, а не част от РФ.
България не те е бомбичка никога.
Млък!
08:16 25.06.2026
119 Копейкин
08:16 25.06.2026
120 Ами
До коментар #106 от "ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР":Май кятти ,за 10 €врака я дърмонят турските тираджии 😬
08:17 25.06.2026
121 Сол и Газ
До коментар #111 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Както щеш го наричай Япония и Германия са велики държави и хората живеят добре, а под рудко робство цари мизерия.
Коментиран от #125
08:17 25.06.2026
122 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #112 от "Не че не сме много славяни, а никак":Хахахаха, некадърник, Ти разбираш ли Какаи глупости пишеш, хаххахах
08:18 25.06.2026
123 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКАЛ ТОЖЕ
Въздушното пространство се контролира от ЗСУ!
Глад, мизерия, отчаяние и смрад се носи в Крим!
Монгольята пцуят подземнио Пи ДЕР у ЙЛО и Избегалете Алкашоре от пен ДЕЛ могучая!
Види му се края...
Хехехехехехе
08:20 25.06.2026
124 Копей, стига с тия руски преписи
До коментар #116 от "az СВО Победа 81":Стой си в Мацква и си пиши там по форумите.
Тук е български форум.
Или тук си на социални помощи, ама не отиваш в родината, защото там нямаш нет, за да си избиваш комплексите за малоценност.
Спирам да те коментирам, за да не ти създам лъжливо усещане за значимост, ти, беден гладен, некъпан копой.
08:20 25.06.2026
125 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #121 от "Сол и Газ":Велики и богати са две различни неща. Сега са окупирани. А парите свършват.
08:21 25.06.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Трол
08:23 25.06.2026