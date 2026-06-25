Украйна ще нанася превантивни удари по обекти, които Русия използва за военни цели, заяви украинския президент Володимир Зеленски в снощното си видеообръщение към нацията, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на разширяването на спектъра на ударите от страна на Киев срещу енергийната инфраструктура на Русия в опит да се принуди Москва да седне на масата на преговорите, предаде БТА.

"Дадох указания на разузнавателните ни служби и на въоръжените сили да действат превантивно срещу обекти, които Русия използва за разширяване на военните си действия", заяви Зеленски.

Вчера украински безпилотни летателни апарати прекъснаха електроснабдяването в най-големия град в контролирания от Русия Кримски полуостров и нанесоха удари по обекти в централната и южната част на руската европейска територия на фона на задълбочаващата се криза с горивото в Русия, вероятно породена от продължаващите удари на украинските сили срещу нефтопреработвателни заводи и съоръжения от енергийната инфраструктура, посочва Ройтерс.

Нефтопреработвателният завод в столицата Москва ще бъде изведен от експлоатация за поне шест месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от бранша, което затруднява усилията на Русия да се справи с недостига на гориво, акцентира световната агенция.

Производството на нефтопродукти и кокс в Русия е спаднало с 13,5 процента на годишна база през този май, като темпът на спад се е ускорил в сравнение с по-ранните периоди, сочат официални данни, публикувани вчера. Русия, третият по големина производител на петрол в света, спря да публикува голяма част от данните си за производството и износа на петрол след началото на войната в Украйна през 2022 г., припомня Ройтерс.

Кремъл отбеляза вчера, че пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са били заети с други въпроси, и изрази увереност, че контактите с тях относно Украйна ще се възобновят в момента, в който двамата преговарящи са свободни, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи този коментар, когато беше запитан дали Вашингтон може да изпрати други преговарящи, докато Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп са заети. Двамата са част от преговарящия екип на САЩ за мирното споразумение с Иран.

"Доколкото разбираме, контактите ще продължат", заяви Песков. "Естествено, те (Уиткоф и Къшнър - бел. ред.) са ангажирани с други дела, но в един момент ще се освободят и ние разчитаме да продължим работата си", добави той.

Говорителят отбеляза, че Русия е благодарна на пратениците за усилията им относно Украйна, които той определи като "много конструктивни". "Те имат желание да се вслушат във всички страни - това е изключително ценно точно сега", обърна внимание той.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна. Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.