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Украйна ще нанася превантивни удари по обекти, които Русия използва за военни цели
  Тема: Украйна

Украйна ще нанася превантивни удари по обекти, които Русия използва за военни цели

25 Юни, 2026 07:12 1 378 127

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • володимир зеленски-
  • петрол

Русия, третият по големина производител на петрол в света, спря да публикува голяма част от данните си за производството и износа на петрол след началото на войната

Украйна ще нанася превантивни удари по обекти, които Русия използва за военни цели - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна ще нанася превантивни удари по обекти, които Русия използва за военни цели, заяви украинския президент Володимир Зеленски в снощното си видеообръщение към нацията, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на разширяването на спектъра на ударите от страна на Киев срещу енергийната инфраструктура на Русия в опит да се принуди Москва да седне на масата на преговорите, предаде БТА.

"Дадох указания на разузнавателните ни служби и на въоръжените сили да действат превантивно срещу обекти, които Русия използва за разширяване на военните си действия", заяви Зеленски.

Вчера украински безпилотни летателни апарати прекъснаха електроснабдяването в най-големия град в контролирания от Русия Кримски полуостров и нанесоха удари по обекти в централната и южната част на руската европейска територия на фона на задълбочаващата се криза с горивото в Русия, вероятно породена от продължаващите удари на украинските сили срещу нефтопреработвателни заводи и съоръжения от енергийната инфраструктура, посочва Ройтерс.

Нефтопреработвателният завод в столицата Москва ще бъде изведен от експлоатация за поне шест месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от бранша, което затруднява усилията на Русия да се справи с недостига на гориво, акцентира световната агенция.

Производството на нефтопродукти и кокс в Русия е спаднало с 13,5 процента на годишна база през този май, като темпът на спад се е ускорил в сравнение с по-ранните периоди, сочат официални данни, публикувани вчера. Русия, третият по големина производител на петрол в света, спря да публикува голяма част от данните си за производството и износа на петрол след началото на войната в Украйна през 2022 г., припомня Ройтерс.

Кремъл отбеляза вчера, че пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са били заети с други въпроси, и изрази увереност, че контактите с тях относно Украйна ще се възобновят в момента, в който двамата преговарящи са свободни, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи този коментар, когато беше запитан дали Вашингтон може да изпрати други преговарящи, докато Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп са заети. Двамата са част от преговарящия екип на САЩ за мирното споразумение с Иран.

"Доколкото разбираме, контактите ще продължат", заяви Песков. "Естествено, те (Уиткоф и Къшнър - бел. ред.) са ангажирани с други дела, но в един момент ще се освободят и ние разчитаме да продължим работата си", добави той.

Говорителят отбеляза, че Русия е благодарна на пратениците за усилията им относно Украйна, които той определи като "много конструктивни". "Те имат желание да се вслушат във всички страни - това е изключително ценно точно сега", обърна внимание той.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна. Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    12 19 Отговор
    Тръмп удари Венецуела със сеизмично оръжие точно на техния Ден на независимостта.

    Коментиран от #8, #33, #95

    07:17 25.06.2026

  • 3 ЕВРОПИЙЦИТЕ

    41 14 Отговор
    Не се интересуват от интересите на окраинците. Окраина е разходен материал във войната за изтощавание на Русия.

    Коментиран от #52

    07:17 25.06.2026

  • 4 Отговорът

    33 9 Отговор
    Колко ще удържат още окраинците, ще им сринат тотално икономиката, няма да им остане нищоооо

    07:18 25.06.2026

  • 5 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    26 5 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:19 25.06.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    23 2 Отговор
    А до сега какво бомбардира украйна?
    Само да питам, Германия Беше бомбардирана през ВСВ с " Тотални- килимни "бомбардировки.И предаде ли се, до като Червената армия на 9 май 1945 г не смачка нацистите в Берлин? Не.
    А някои Немски подразделения са се били и след обявяването на капитулацията на Германия. Пример : боевете в Прага.

    Коментиран от #60

    07:21 25.06.2026

  • 7 Мишел

    23 6 Отговор
    Застрахова се. Украйна атакува само незащитени граждански обекти. Нямат боеприпаси за защитените.

    07:21 25.06.2026

  • 8 Сесесере

    10 20 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Няма лошо да трясне и Москва !

    07:21 25.06.2026

  • 9 ЗИЛ 117

    21 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #69

    07:22 25.06.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    14 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #15

    07:22 25.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЗИЛ 117

    15 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    07:22 25.06.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 7 Отговор
    Руски хакерски групи са Хак-Назара Генштаба на бандерите. Данните за посетилите Бандера са ужасни-2, 4 милионна!!!!

    Коментиран от #29

    07:23 25.06.2026

  • 14 Няма край руският позор!

    8 16 Отговор
    Няма!

    07:23 25.06.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "ЗИЛ 117":

    Моите Данни са от вчера.

    07:24 25.06.2026

  • 16 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    18 7 Отговор
    Добре ли спахте у метрото у кииф снощи?

    07:26 25.06.2026

  • 17 Някой да припомни

    20 3 Отговор
    на зелената еуглена, че превантивните удари срещу Русия водят до също такива удари и срещу него, но очевидно многократно по-болезнени отколкото тези, нанесени с дрончета с размери на детски играчки... И да му се обясни, че не е това начинът да накараш Русия да приеме твоите правила на играта...

    Коментиран от #105

    07:26 25.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Холо ко

    7 5 Отговор
    Вижданията на три държави за света са еднотипни. Едната държава е от 1949 г. Другите две са ръководени от същия помазан от Господ етнос.

    07:27 25.06.2026

  • 20 За Русия не ни пука

    11 7 Отговор
    Кажете как е в братска Украйна!!! Да знем дали просперира или напразно ни прибират парите.
    Аман от тия загрижени за Руссия статии!

    Коментиран от #55

    07:27 25.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ПРОДАВАТ

    8 12 Отговор
    НА ИНДИЯ ПЕТРОЛ

    МОДИ ПЛАША В РУПИИ.

    ИНДИЯ ПРОДАВА НА ПУТИН

    БЕНЗИН

    ПУТИН ПЛАША В ДОШАРИ

    ЕЙ ТОВА Е

    РУСКИ РЕЗИЛ .

    БИЗНЕС ПО ПУТИНСКИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #107

    07:28 25.06.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 5 Отговор
    Седмица след началото на войната начальник штаба на луфтваффе генерал-майор Хофман фон Валдау е записал в своя дневник: «Качественото ниво на советските летци е къде по високо от очакваното... Ожесточеното сопротивление, массовия му характер не съответствуют на нашите първоначални предположения». Особено германците са шокирани от авиационните тарани и огромното ниво на загубите си. Само за 22 юни 1941 година луфтваффе е изгубило 300 самолета, такова в боевете с съюзниците не е имало

    Коментиран от #80

    07:29 25.06.2026

  • 24 Киев за три дни

    8 14 Отговор
    От Киев за три дни до удари по НПЗ Тюмен, извървяхме дълъг път.
    Втората армия и първа ядрена сила в света опят абаcpaлась.

    07:29 25.06.2026

  • 25 Шопо

    12 5 Отговор

    До коментар #11 от "коедре":

    Лвов е полски град там няма руснаци, там може да се тества тактическо ядрено оръжие.

    07:29 25.06.2026

  • 26 ТРАГИЧНАТА СЪДБА НА 404

    12 6 Отговор
    Цялото ЕС ще помпи зеления наркоман с оръжия до пълното унищожение на окраина. И лошото е, че Русия вече осъзнава това.

    07:30 25.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Жалки жертви на

    13 5 Отговор
    Луда амбиция на Европа да ги използва за война за нейно успокоение че все пак продължава надежда да няма Русия
    Русия ще има
    Европа ще се разтури от лудост

    07:30 25.06.2026

  • 29 Хм Хм

    6 10 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Една Жена Каза, че украински хакери са хакнали руското министерство на отбраната. Руските загуби от 3 руснака за един украинец през 2022 г. са нараснали на 6 към 1. И както се казва - Ужас!

    Коментиран от #46

    07:32 25.06.2026

  • 30 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    6 11 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци?

    07:32 25.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    12 4 Отговор
    Британците използват в окраина ракети с обхват 2000 км. Окраинците нямат нищо общо, те са само месо.

    Коментиран от #41

    07:33 25.06.2026

  • 33 ТИ ГЛЕДАЙ

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да не Удари Бункера.

    Че КУЦОКРАКИЯ ПЛЪХ

    ЩЕ го затрупат Завинаги.

    07:35 25.06.2026

  • 34 А КАКВО ЩЕ СТАНЕ

    8 6 Отговор
    Ако Русия избомби някоя рафинерия край Лондон?

    Коментиран от #39, #40, #44, #50, #108

    07:35 25.06.2026

  • 35 Така е

    4 5 Отговор
    Трябва профилактика в Раша.
    И повече изтрезвлтелни отделения.

    07:36 25.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 СТРАХ И ПАРАНОЯ

    6 4 Отговор
    ДЪРТИЯ ЕПИЛИРАН ПУТКЕР

    ВЕЧЕ Е ПОСТАВИЛ

    80 ПВО СИСТЕМИ

    ОКОЛО ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПОСЛЕ В МАСКВА СЕ ЧУДЯТ

    ГДЕ НАШЕ ПВО.

    07:37 25.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кой? Къде?

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "А КАКВО ЩЕ СТАНЕ":

    Да не би Лондон да прави СВО в Мацква?

    07:38 25.06.2026

  • 40 ДАНО

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "А КАКВО ЩЕ СТАНЕ":

    ЧЕ ТОГАВА НАТО
    НАИСТИНА
    ЩЕ ЗАПОЧНАТ ВОЙНА

    СЪС

    РАШЪН ПЕДЕРЕЙШЪН.

    07:38 25.06.2026

  • 41 реалистъ

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":

    На Острова е спокойно, Москва гори.

    Коментиран от #48, #49

    07:38 25.06.2026

  • 42 Дон Корлеоне

    3 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #45

    07:39 25.06.2026

  • 43 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    7 6 Отговор
    За да си бандерфашист и да вярваш на пропагандата.

    07:40 25.06.2026

  • 44 За тях нищо

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "А КАКВО ЩЕ СТАНЕ":

    За теб - ще те приберат за халюцинации заради употреба на бояришник.

    07:40 25.06.2026

  • 45 Пиночет

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Дон Корлеоне":

    А ти кога пускаш ,че не издържам вече ?

    07:40 25.06.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "Хм Хм":

    Вашите " Жени"са
    Ку
    Раи
    И лъжат като за умряло. Ха-ха-ха
    Знаем, колко Украинки" работят" у Немско. И какво работят също знаем.
    И знаем колко скочи заболеааемоста с полово предавани болести например във Варна, след 24.02.2022

    Коментиран от #106

    07:41 25.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ОЧАКВАЙ НЕОЧАКВАНОТО

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "реалистъ":

    Спокойно е ЗАСЕГА.

    07:41 25.06.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор

    До коментар #41 от "реалистъ":

    От Москва Ви пища рано сутрин.
    Спокойно закусвам.

    07:42 25.06.2026

  • 50 Тогава

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "А КАКВО ЩЕ СТАНЕ":

    рязко ще забравиш родния си руски и ще проговориш перфектен английски.
    Щото от бране на ягоди там не се научава.

    Коментиран от #59

    07:43 25.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    7 3 Отговор
    И вярват, че само европейците ще пострадат както през ВСВ. Това път обаче май ще ядат Посейдона.

    07:44 25.06.2026

  • 55 Зеленски опитва номера с "Вуте"

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "За Русия не ни пука":

    Или:"На нас ни е зле, ама и на Русия да не и е добре"
    Без да си прави сметката че Русия отвръща винаги десеторно и то на десеторно по-малка площ.
    Но логиката и аритметиката не са му силните страни. Все пак има всички данни за журналист.

    Освен това британците и европейците не могат произвежат на месец и част от ракетите и дроновете които Русия произвежд!
    А и САЩ са заети да попълват изпразнените си складове и тези на Израел.

    07:44 25.06.2026

  • 56 Топчията

    3 5 Отговор
    Меко и жалостиво действат руснаците все още ,както препоръча Яков Кедми ,могат да разрушат водонапорните кули на Куев и до дни настава суша и смрад в целия регион .

    Коментиран от #61

    07:45 25.06.2026

  • 57 Тцъ, йок!

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Да се изредим дружно":

    Не искам да пипна бордейни болести.

    07:46 25.06.2026

  • 58 Българин

    3 3 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    Коментиран от #66

    07:46 25.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Антирашист 763

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Манипулация е да се съпоставя всв с рашистката война

    Коментиран от #72

    07:47 25.06.2026

  • 61 Все забравяш,

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Топчията":

    че са неможачи. Могучая е само градска легенда.

    07:47 25.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Не, знам го от завърнали се от Острова

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "ТИ ОТ ОПИТ ЗНАЕШ":

    твои колеги. Английския го докарват с руски окончания.

    07:48 25.06.2026

  • 65 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    3 3 Отговор
    Щял да бяга, а 5-6 български кенефбандери още са тука да цапат форума всяка сутрин.

    07:49 25.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Няма значение какво

    3 1 Отговор
    пишат копейките. От безсилие е. Нек се радват на фейковете си. Само това им остана.

    07:51 25.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Антирашист 764

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "ЗИЛ 117":

    Фашшзма сега е в просия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистката държава !

    Коментиран от #73

    07:51 25.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Не на почти, а

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Антирашист 764":

    на абсолютно всички.

    07:53 25.06.2026

  • 74 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Палячовската ГомноУкрайна отново става Малорусия ,а цената на живота на хохохола е на цената на два нови гумени царвула .

    07:54 25.06.2026

  • 75 Тоа па

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "А МОЧАТА?":

    Натресоха ти еврото без да те питат... прибират ти парите без да те питат, за да ги пращат за златни тоалетни...нафрашкаха те с бустери за да можеш да пътуваш

    Коментиран от #79

    07:54 25.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Така е!

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Тоа па":

    Копейската мъка край няма. И Земята е плоска, и те чипират с хеликоптери, и т.н.

    07:56 25.06.2026

  • 80 Антирашист 765

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Никога броя на жертвите не е повод за гордост !

    Коментиран от #88

    07:57 25.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Националист

    3 2 Отговор
    Ще се молят рашистите САЩ да молят Украйна да се смили. Жалка блатна страна

    07:58 25.06.2026

  • 83 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    07:58 25.06.2026

  • 84 Артилерист

    1 1 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    07:58 25.06.2026

  • 85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Само копейките не се къпят":

    Точно руснаците се къпят и са се къпали винаги, за тази цел винаги са имали руската баня.
    А в Европа са си хвърляли акуто предвходната врата и са се поливали с парфюми, за да не се къпят.
    А българите Дори и по генотип да не са много славяни има с руснаците една вяра, една писменост и много сходен език.
    Генотипа се образуаа по Това къде и с кого са били твойте Баби, доброволно или не.
    А са били под османско" Присъствие", хахаха

    Коментиран от #89, #92, #112

    07:58 25.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Гоце

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Оня с мотиката":

    На рашиста мотиката трябва да бъде наврява в .... .

    Коментиран от #100

    07:59 25.06.2026

  • 88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Антирашист 765":

    Само Ти го тълкуваш като повод за гордост, с ограничения си мзк

    08:00 25.06.2026

  • 89 Вълк

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Няма руска баня има финска баня. Те рашистите и за азбуката казваха че Ленин я написал.

    Коментиран от #98

    08:01 25.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Урконюзинформ

    2 2 Отговор
    Ответната реакция би могла да бъде нанасяне на превантивни удари по "военни обекти" не само в Украйна, но и във всички държави от НАТО и ЕС, които осигуряват военна, логистична и финансова подкрепа на терористичния режим на зеленото фюрерче.

    Коментиран от #94

    08:02 25.06.2026

  • 92 Хахааа!

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Шегаджия!
    Прекалено много руски филми, не само в петък вечер, м?

    08:03 25.06.2026

  • 93 Гошо

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Само копейките не се къпят":

    Да ,даже още от преди Потопа сме ги имали тия бани

    Коментиран от #97

    08:04 25.06.2026

  • 94 Е да, в мечтите всичко

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Урконюзинформ":

    е възможно.

    Коментиран от #99

    08:05 25.06.2026

  • 95 Мегафон

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не е "сеизмично", а акустично оръжие. Има маааалка разлика. Виж за Турция и Филипините не е много ясно.

    08:05 25.06.2026

  • 96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор
    Още една забележка по повод бомбенето.
    САЩ с най модерни ракети бомбиха Иран.
    Сега ще платят 300 млрд " за въстановяване"
    Хахааххах

    Коментиран от #101, #102

    08:05 25.06.2026

  • 97 Копей, тук където копнеш,

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "Гошо":

    разкопаваш терми с канализация.
    Глей си външните кенефи и си трай!

    Коментиран от #110

    08:07 25.06.2026

  • 98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #89 от "Вълк":

    Ти рпзлика правиш ли между двете?

    08:07 25.06.2026

  • 99 Пудел с пачки

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Е да, в мечтите всичко":

    Май не ти ясно нито къде се намираш, нито какво може да ти се случи много скоро. Мнсипрост.

    08:07 25.06.2026

  • 100 Оня с мотиката

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Гоце":

    Гресирания ,мини да те пробвам със сапа и носи 5€врака за услугата .

    08:07 25.06.2026

  • 101 Геостратег

    2 2 Отговор

    До коментар #96 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Така се прави. САЩ бомбиха Германия и Япония - после ги възстановиха и САЩ станаха световна сила номер 1.

    А Русия - бомби, граби и навсякъде мизерия. Всички ги мразят.

    Коментиран от #111

    08:09 25.06.2026

  • 102 Кво те касае

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Хвърлят им стръв зарад канала.
    Е и?!
    Аман от завистливци! Ами премести се в Иран бре!

    08:09 25.06.2026

  • 103 Русофил

    1 3 Отговор
    Дръжте се братя руснаци, освобождението идва, Путин е пътник. Братушки искам да ви се извиня заради тук родните ни копейки, които се кланят на вашия поробител Путин. С тази си подкрепа те извършват двойно предателство, както къв вас ,така и към България

    08:09 25.06.2026

  • 104 Айше

    0 0 Отговор
    Кво тва? Its a hard knock life ли е?

    08:10 25.06.2026

  • 105 Ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Някой да припомни":

    Зелената еуглена е по-умна от вмирисан, бункерен ботокс.

    08:10 25.06.2026

  • 106 ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    НАЙ ТЪРСЕНИ СА

    РУСКИНИТЕ

    ЗА ПО 50 ЕВРО

    ВСИЧКИ ГИ РАБОТЯТ

    У ГЕРМАНИЯТА

    РУСКИНЯТА Е НОМЕР 1 .

    Коментиран от #117, #120

    08:10 25.06.2026

  • 107 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "ПРОДАВАТ":

    Фантазиташ. Търговските плащания между Русия и Индия са само в рубли и рупии. При държавите от БРИКС също са в национални валути.

    08:10 25.06.2026

  • 108 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "А КАКВО ЩЕ СТАНЕ":

    Москва ще стане на стъкло.

    08:11 25.06.2026

  • 109 Шафьоро

    1 0 Отговор
    Пиздюх пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #114

    08:11 25.06.2026

  • 110 Историк

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Копей, тук където копнеш,":

    Ами тези терми са били римски ,кво общо имате с римляните бре тюркомонголски навлеци ?

    08:12 25.06.2026

  • 111 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "Геостратег":

    И после- 80 Годино американски бази в Япония и Германия.
    Чуждо военно присъствие = окупация.
    Без значение в каква красива хартийка си завил акуто- на нормалните хора им мирише.А На вас жълтопаветниците вие вкусно.

    Коментиран от #118, #121

    08:12 25.06.2026

  • 112 Не че не сме много славяни, а никак

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    не сме.
    Ние сме ви дали азбуката и православието, така че - млък! А езикът ви е развит благодарение на нашите черковнославянски книги. Преди това сте ломотели на двайсет неразбираеми диалекта.
    Миррно! Като видиш българин, ще козируваш.
    Разбра ли, копей?!

    Коментиран от #115, #122

    08:13 25.06.2026

  • 113 ОТЛОМКА

    0 1 Отговор
    И КРАСНОДАР

    ГОРИ.

    ЛИТЪР БЕНЗИН А95 СТИГНА

    140 РУБЛИ

    НО ПО ВЕРОЯТНО Е
    СКОРО ИЗОБШО ДА ГО НЕМА .

    НЯМА КРАЙ РУСКИЯ ПОЗОР

    08:13 25.06.2026

  • 114 МеракЛията

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Шафьоро":

    А ти пускаш ли отново в дивия ,след операцията за май. сълла ?

    08:13 25.06.2026

  • 115 АнтроПолог

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Не че не сме много славяни, а никак":

    Къв славянин си бре с тези три слънчеви бани по рождение и корени от Пакистан ?

    08:15 25.06.2026

  • 116 az СВО Победа 81

    4 1 Отговор
    Осъзнавайки, че загуби Константиновка, ВСУ започна да нанася удари по цивилните в града!

    Запали храма Иов Почаевски пълен с цивилни, криещи се там от боевете в града.

    Досущ нацистки зверства от времената на ВСВ!

    Коментиран от #124

    08:15 25.06.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Каквото и да напишеш, не е аргумент

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сега е 21 век, а не 19-ти. Тук е България, а не Раша. Ние сме в ЕС, а не част от РФ.
    България не те е бомбичка никога.
    Млък!

    08:16 25.06.2026

  • 119 Копейкин

    1 0 Отговор
    Рассия беше хубава страна с бензиностанции и ракети.Сяйчас ракети нет,бинзиностанции-тоже Зимой ест снега.Сейчат-нет.

    08:16 25.06.2026

  • 120 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР":

    Май кятти ,за 10 €врака я дърмонят турските тираджии 😬

    08:17 25.06.2026

  • 121 Сол и Газ

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Както щеш го наричай Япония и Германия са велики държави и хората живеят добре, а под рудко робство цари мизерия.

    Коментиран от #125

    08:17 25.06.2026

  • 122 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #112 от "Не че не сме много славяни, а никак":

    Хахахаха, некадърник, Ти разбираш ли Какаи глупости пишеш, хаххахах

    08:18 25.06.2026

  • 123 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКАЛ ТОЖЕ

    2 0 Отговор
    Сите пристанища у Крим са ОСВОБОДЕНИ окончателно от монголски корабли и подводници!
    Въздушното пространство се контролира от ЗСУ!
    Глад, мизерия, отчаяние и смрад се носи в Крим!
    Монгольята пцуят подземнио Пи ДЕР у ЙЛО и Избегалете Алкашоре от пен ДЕЛ могучая!
    Види му се края...
    Хехехехехехе

    08:20 25.06.2026

  • 124 Копей, стига с тия руски преписи

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "az СВО Победа 81":

    Стой си в Мацква и си пиши там по форумите.
    Тук е български форум.
    Или тук си на социални помощи, ама не отиваш в родината, защото там нямаш нет, за да си избиваш комплексите за малоценност.
    Спирам да те коментирам, за да не ти създам лъжливо усещане за значимост, ти, беден гладен, некъпан копой.

    08:20 25.06.2026

  • 125 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Сол и Газ":

    Велики и богати са две различни неща. Сега са окупирани. А парите свършват.

    08:21 25.06.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Трол

    0 0 Отговор
    Ха ха ха усрайнс

    08:23 25.06.2026

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