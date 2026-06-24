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Евгений Кънев: Въпросът “Чий е Крим” вече пак става актуален

Евгений Кънев: Въпросът “Чий е Крим” вече пак става актуален

24 Юни, 2026 10:00 1 070 41

  • крим-
  • украйна-
  • руска агресия-
  • война-
  • русия-
  • путин-
  • евгений кънев

Вместо щурм, Украйна провежда изключително успешна кампания по систематично задушаване на руската логистика на полуострова. Целта е Крим да стане военно неизползваем за Кремъл

Евгений Кънев: Въпросът “Чий е Крим” вече пак става актуален - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Въпросът “Чий е Крим” вече пак става актуален.

Обективно погледнато, през следващите няколко месеца вероятността Украйна да си върне пълния физически контрол над Крим (чрез мащабно сухопътно навлизане и освобождаване) се оценява от военните анализатори като ниска.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Въпреки това, стратегията на Киев в момента не е насочена към незабавно превземане с войски, а към нещо различно: превръщането на Крим в „остров“ и логистичен капан за Русия чрез въздушна и морска блокада.

Защо физическото връщане в краткосрочен план е малко вероятно?

Фронтовата линия все още е далеч на север (в Запорожка и Херсонска област). За да започне операция по освобождаване, Украйна първо трябва да си пробие път през тежките руски укрепления в Южна Украйна и да достигне до провлаците (като Чонгар и Перекоп), които свързват полуострова с материка. Настоящият темп на сухопътните боеве не предполага такова светкавично настъпление в рамките на броени месеци.

Освен това, Украйна няма капацитет за мащабен амфибиен (морски) десант, с който да прехвърли десетки хиляди войници и тежка техника директно на бреговете на Крим.

Каква е реалната стратегия на Украйна в момента?

Вместо щурм, Украйна провежда изключително успешна кампания по систематично задушаване на руската логистика на полуострова. Целта е Крим да стане военно неизползваем за Кремъл.

Ударите са по три направления:

(1) Сухоземната връзка

Украинските сили редовно нанасят удари по мостовете, свързващи Крим с Херсонска област (Чонгарския мост), железопътната мрежа и фериботите в Керченския пролив. Това вече доведе до сериозни кризи с доставките – например въвеждането на строги ограничения и спиране на продажбата на гориво за цивилни граждани в Крим след успешни удари по петролни депа.

(2) Морската връзка

Чрез използването на безекипажни катери (морски дронове) и ракети (като Storm Shadow и ATACMS), Украйна принуди Русия да изтегли по-голямата част от боеспособните си кораби от Севастопол към по-безопасни пристанища в Новоросийск.

(3) Обезоръжаване и изтощаване

Украйна провежда целенасочена кампания за изтощаване на руските системи за противовъздушна отбрана (като С-300 и С-400) на полуострова, което прави руските бази там все по-уязвими.

Ако Украйна успее изцяло да неутрализира Крим - това ще бъде най-вече тотален срив на репутацията на Путин - ще обезличи “бляскавата операция” за неговото завземане от 2014 г. И преустанови използването на руската военна база там от края на XVIII век - времето на Екатерина Велика. А неговите генерали ще се правят на Потьомкин пред него само до време.

Нашата трагикомедия е, че имаме премиер обслужващ безсрамно руските интереси - България купува фабрика на 8-ми септември.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    35 7 Отговор
    Още му държи на генчо влага от купона след прайда.

    10:01 24.06.2026

  • 2 Кан Кубрат

    7 7 Отговор
    Крим е столицата на Велика България.

    Коментиран от #20, #21, #30

    10:04 24.06.2026

  • 3 Румен

    17 35 Отговор
    Крим беше руски ,за кратко

    10:05 24.06.2026

  • 4 Пенчо

    28 5 Отговор
    женя, женя, не е добре работата!

    Коментиран от #39

    10:06 24.06.2026

  • 5 българин

    9 36 Отговор
    "Нашата трагикомедия е, че имаме премиер обслужващ безсрамно руските интереси - България купува фабрика на 8-ми септември." - четете путински тролове и го проумейте най-после, бих казал яловото БКП правителство на закрит панаир сергия отваря, класика в управлението на "другарите".

    Коментиран от #27

    10:06 24.06.2026

  • 6 Някой

    26 4 Отговор
    На хората, които живеят там. Така че най-правилното решение е референдум, какъвто и имаше.

    10:06 24.06.2026

  • 7 Чий

    8 21 Отговор
    е Радев ? Човекът на Кремъл !

    10:07 24.06.2026

  • 8 КЪНЕВ ОТИВАЙ ГО ВЗЕМАЙ

    21 4 Отговор
    ТОЙ НАПРАВО ГОТОВ ДА ТИ ПАДНЕ В РЪЦЕТЕ. А СЪС САМОЛЕТИ И ДРОНОВЕ ИМА ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ПОБЕДА - 1999 В ОСТАТЪЧНА ЮГОСЛАВИЯ

    10:07 24.06.2026

  • 9 Трол

    7 3 Отговор
    Крим е съветски.

    10:08 24.06.2026

  • 10 !!!?

    2 13 Отговор
    Чий е Мистър Кеш !?

    10:08 24.06.2026

  • 11 444

    26 7 Отговор
    Руснаците сами изградиха пълно заобикаляне на Керченския мост - с новата си жп линия която създава директно свързване на Ростов на Дон директно с Мариупол, Бердянск и Мелитопол, стигайки чак до Джанкой в Крим. Укрите да чакат от умрял писмо! Освен това той Крим си има и естествен сухопътен коридор с континента на който няма мостове!

    Коментиран от #15

    10:09 24.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Левски

    16 4 Отговор
    Къна, ако беше чел повече литература, щеше да знаеш чий е Крим. Руския цар Петър Първи(Велики) го отвоюва от Турция. Най-трудно пада крепостта Азов. Построява град Таганрог. Жена му Екатерина Велика довършва неговата мисия.

    Коментиран от #18, #26

    10:17 24.06.2026

  • 17 Българин

    14 6 Отговор
    Крим е руски и ще остане такъв.

    10:21 24.06.2026

  • 18 Без име

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Левски":

    Екатерина е жена на Петър lll.

    10:21 24.06.2026

  • 19 ЧеБурашка

    4 1 Отговор
    В някоя паралелна вселена ли живее...

    10:21 24.06.2026

  • 20 Много просто

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кан Кубрат":

    Крим е на хората, които не се страхуват да говорят на родния ди език - руския.

    Коментиран от #40

    10:22 24.06.2026

  • 21 Зеления

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кан Кубрат":

    "Крим е столицата на Велика България."

    Не точно там, на Таманския полуостров, град Фанагория но действително Кримския полуостров е бил в състава на Велика България.

    Чий е Крим?
    До създаването на Велика България, Крим е владян от Боспорското царство, което вече не съществува, има гръцки отделни градове по крайбрежието но те не са в състава на една държава а са отделни градове.
    Части от Крим са владяни от Римската империя - тя вече не съществува и няма нищо общо с днешна Италия, също така определени територии са владени от Византийската империя, която също не съществува.

    Реално единствената държава, която първа е владяла Крим и която продължава да съществува и до днес с едно и също име е България.

    Следователно Крим е български по право ! /на вниманието на всички русофили и русофоби, които спорят дали е украински или руски, ами български е/

    Коментиран от #25

    10:24 24.06.2026

  • 22 0407

    3 0 Отговор
    При толкова много "познания" и "познавачи"на света и икономиката да се чуди човек ,що Бгто ,не е цветуща държава,богато население......и други благинки,къде отива "мазнинката" по думите на ......

    10:24 24.06.2026

  • 23 Ха ХаХа

    10 2 Отговор
    Кога превзехте Крим бе боклуци?
    Пи ли наркоизродът кафе в Крим?

    10:24 24.06.2026

  • 24 Крим е на този

    8 2 Отговор
    който има атомни бомби. покрайната няма и ще изяде хурката на края. Когато Лвов бъде изпарен ще почерпя

    10:24 24.06.2026

  • 25 Глупак

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Зеления":

    Ако турци и гърци сега питат Чия е България какво ще кажеш?

    Коментиран от #31, #38

    10:25 24.06.2026

  • 26 0407

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Левски":

    не се излагай Екатерина не му е жена.....верното е другто

    10:26 24.06.2026

  • 27 Кои руски интереси?

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "българин":

    Да купуваме руски газ с американска надценка през Боташ, руски интерес ли е?

    Коментиран от #29

    10:26 24.06.2026

  • 28 Актуален Въпрос към ЕвГений

    4 2 Отговор
    Чия е Украйна?
    а) На Путин
    б) На Тръмп
    в) На желаещите

    10:26 24.06.2026

  • 29 Да си Киро Тъпото

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кои руски интереси?":

    И да спреш доставките на газ полезно ли е?

    10:30 24.06.2026

  • 30 селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кан Кубрат":

    Не пиши глупости!

    10:30 24.06.2026

  • 31 Нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Глупак":

    няма да каже. Ще мълчи като..... глупак.

    Коментиран от #41

    10:31 24.06.2026

  • 32 Словонаредител

    3 6 Отговор
    Тъп, по-тъп, русофил.

    Така ще пише в читанките след време.
    Но първо да изгоним радев. Всички по площадите на 27-ми юни.

    10:31 24.06.2026

  • 33 От веки веков

    1 2 Отговор
    Крим принадлежи на кримските татари.

    10:31 24.06.2026

  • 34 фбр

    4 0 Отговор
    Психясал жълтопаветен ТъПаНаР!!!!

    10:37 24.06.2026

  • 35 Бай онзи

    2 0 Отговор
    Истината е,че след две национални катастрофи отново сме в лодката заедно с Германия,която ще катастрофира за трети път.

    10:38 24.06.2026

  • 36 пак ли този

    4 1 Отговор
    Този е един от най-отвратителните грантаджии. Готов е да продаде всичко и всеки за поредния евроатлантически грант. За него България и българския народ не са никаква ценност, а украинското посолство му е по-мило от родната му майка. Чии е Крим се изказа и международния съд - Крим е руски. А терористичните актове на Украйна няма да променят нищо. Скоро ще се пита и "Чия е Украйна", защото няма да я има.

    10:41 24.06.2026

  • 37 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Женя пак е окъпал Зеля на плаж в Крим!
    Очаквано.

    10:48 24.06.2026

  • 38 Малоумник

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Глупак":

    нито турците нито гърците са владели територията на България ПЪРВИ с държави с имена ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ.
    Турция е създадена векове след България
    гърците нямат нищо общо към територията на България, преди държавата България те нито са имали държава с име Гърция - имали са държава Атина, Спарта, други градове - държави, но не и Гърция и второ територията на България преди България е владяна от траките, които са имали собствени царства, но те вече не съществуват.
    Като си неграмотник не се излагай да пишеш по форумите.

    10:54 24.06.2026

  • 39 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пенчо":

    Пенчо, пенчо не е добра работата.

    10:54 24.06.2026

  • 40 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Много просто":

    Брей! А Крим не е ли на кримските татари? Които по принцип не говорят на руски? Окупиран от раша?

    10:55 24.06.2026

  • 41 Малоумник

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Нищо":

    нито турците нито гърците са владели територията на България ПЪРВИ с държави с имена ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ.
    Турция е създадена векове след България
    гърците нямат нищо общо към територията на България, преди държавата България те нито са имали държава с име Гърция - имали са държава Атина, Спарта, други градове - държави, но не и Гърция и второ територията на България преди България е владяна от траките, които са имали собствени царства, но те вече не съществуват.
    Като си неграмотник не се излагай да пишеш по форумите.

    10:55 24.06.2026