Евгений Кънев: Въпросът “Чий е Крим” вече пак става актуален

Въпросът “Чий е Крим” вече пак става актуален.
Обективно погледнато, през следващите няколко месеца вероятността Украйна да си върне пълния физически контрол над Крим (чрез мащабно сухопътно навлизане и освобождаване) се оценява от военните анализатори като ниска.
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Въпреки това, стратегията на Киев в момента не е насочена към незабавно превземане с войски, а към нещо различно: превръщането на Крим в „остров“ и логистичен капан за Русия чрез въздушна и морска блокада.
Защо физическото връщане в краткосрочен план е малко вероятно?
Фронтовата линия все още е далеч на север (в Запорожка и Херсонска област). За да започне операция по освобождаване, Украйна първо трябва да си пробие път през тежките руски укрепления в Южна Украйна и да достигне до провлаците (като Чонгар и Перекоп), които свързват полуострова с материка. Настоящият темп на сухопътните боеве не предполага такова светкавично настъпление в рамките на броени месеци.
Освен това, Украйна няма капацитет за мащабен амфибиен (морски) десант, с който да прехвърли десетки хиляди войници и тежка техника директно на бреговете на Крим.
Каква е реалната стратегия на Украйна в момента?
Вместо щурм, Украйна провежда изключително успешна кампания по систематично задушаване на руската логистика на полуострова. Целта е Крим да стане военно неизползваем за Кремъл.
Ударите са по три направления:
(1) Сухоземната връзка
Украинските сили редовно нанасят удари по мостовете, свързващи Крим с Херсонска област (Чонгарския мост), железопътната мрежа и фериботите в Керченския пролив. Това вече доведе до сериозни кризи с доставките – например въвеждането на строги ограничения и спиране на продажбата на гориво за цивилни граждани в Крим след успешни удари по петролни депа.
(2) Морската връзка
Чрез използването на безекипажни катери (морски дронове) и ракети (като Storm Shadow и ATACMS), Украйна принуди Русия да изтегли по-голямата част от боеспособните си кораби от Севастопол към по-безопасни пристанища в Новоросийск.
(3) Обезоръжаване и изтощаване
Украйна провежда целенасочена кампания за изтощаване на руските системи за противовъздушна отбрана (като С-300 и С-400) на полуострова, което прави руските бази там все по-уязвими.
Ако Украйна успее изцяло да неутрализира Крим - това ще бъде най-вече тотален срив на репутацията на Путин - ще обезличи “бляскавата операция” за неговото завземане от 2014 г. И преустанови използването на руската военна база там от края на XVIII век - времето на Екатерина Велика. А неговите генерали ще се правят на Потьомкин пред него само до време.
Нашата трагикомедия е, че имаме премиер обслужващ безсрамно руските интереси - България купува фабрика на 8-ми септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
10:01 24.06.2026
2 Кан Кубрат
Коментиран от #20, #21, #30
10:04 24.06.2026
3 Румен
10:05 24.06.2026
4 Пенчо
Коментиран от #39
10:06 24.06.2026
5 българин
Коментиран от #27
10:06 24.06.2026
6 Някой
10:06 24.06.2026
7 Чий
10:07 24.06.2026
8 КЪНЕВ ОТИВАЙ ГО ВЗЕМАЙ
10:07 24.06.2026
9 Трол
10:08 24.06.2026
10 !!!?
10:08 24.06.2026
11 444
Коментиран от #15
10:09 24.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Левски
Коментиран от #18, #26
10:17 24.06.2026
17 Българин
10:21 24.06.2026
18 Без име
До коментар #16 от "Левски":Екатерина е жена на Петър lll.
10:21 24.06.2026
19 ЧеБурашка
10:21 24.06.2026
20 Много просто
До коментар #2 от "Кан Кубрат":Крим е на хората, които не се страхуват да говорят на родния ди език - руския.
Коментиран от #40
10:22 24.06.2026
21 Зеления
До коментар #2 от "Кан Кубрат":"Крим е столицата на Велика България."
Не точно там, на Таманския полуостров, град Фанагория но действително Кримския полуостров е бил в състава на Велика България.
Чий е Крим?
До създаването на Велика България, Крим е владян от Боспорското царство, което вече не съществува, има гръцки отделни градове по крайбрежието но те не са в състава на една държава а са отделни градове.
Части от Крим са владяни от Римската империя - тя вече не съществува и няма нищо общо с днешна Италия, също така определени територии са владени от Византийската империя, която също не съществува.
Реално единствената държава, която първа е владяла Крим и която продължава да съществува и до днес с едно и също име е България.
Следователно Крим е български по право ! /на вниманието на всички русофили и русофоби, които спорят дали е украински или руски, ами български е/
Коментиран от #25
10:24 24.06.2026
22 0407
10:24 24.06.2026
23 Ха ХаХа
Пи ли наркоизродът кафе в Крим?
10:24 24.06.2026
24 Крим е на този
10:24 24.06.2026
25 Глупак
До коментар #21 от "Зеления":Ако турци и гърци сега питат Чия е България какво ще кажеш?
Коментиран от #31, #38
10:25 24.06.2026
26 0407
До коментар #16 от "Левски":не се излагай Екатерина не му е жена.....верното е другто
10:26 24.06.2026
27 Кои руски интереси?
До коментар #5 от "българин":Да купуваме руски газ с американска надценка през Боташ, руски интерес ли е?
Коментиран от #29
10:26 24.06.2026
28 Актуален Въпрос към ЕвГений
а) На Путин
б) На Тръмп
в) На желаещите
10:26 24.06.2026
29 Да си Киро Тъпото
До коментар #27 от "Кои руски интереси?":И да спреш доставките на газ полезно ли е?
10:30 24.06.2026
30 селянин
До коментар #2 от "Кан Кубрат":Не пиши глупости!
10:30 24.06.2026
31 Нищо
До коментар #25 от "Глупак":няма да каже. Ще мълчи като..... глупак.
Коментиран от #41
10:31 24.06.2026
32 Словонаредител
Така ще пише в читанките след време.
Но първо да изгоним радев. Всички по площадите на 27-ми юни.
10:31 24.06.2026
33 От веки веков
10:31 24.06.2026
34 фбр
10:37 24.06.2026
35 Бай онзи
10:38 24.06.2026
36 пак ли този
10:41 24.06.2026
37 Тити на Кака
Очаквано.
10:48 24.06.2026
38 Малоумник
До коментар #25 от "Глупак":нито турците нито гърците са владели територията на България ПЪРВИ с държави с имена ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ.
Турция е създадена векове след България
гърците нямат нищо общо към територията на България, преди държавата България те нито са имали държава с име Гърция - имали са държава Атина, Спарта, други градове - държави, но не и Гърция и второ територията на България преди България е владяна от траките, които са имали собствени царства, но те вече не съществуват.
Като си неграмотник не се излагай да пишеш по форумите.
10:54 24.06.2026
39 Хахахаха
До коментар #4 от "Пенчо":Пенчо, пенчо не е добра работата.
10:54 24.06.2026
40 Хахахаха
До коментар #20 от "Много просто":Брей! А Крим не е ли на кримските татари? Които по принцип не говорят на руски? Окупиран от раша?
10:55 24.06.2026
41 Малоумник
До коментар #31 от "Нищо":нито турците нито гърците са владели територията на България ПЪРВИ с държави с имена ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ.
Турция е създадена векове след България
гърците нямат нищо общо към територията на България, преди държавата България те нито са имали държава с име Гърция - имали са държава Атина, Спарта, други градове - държави, но не и Гърция и второ територията на България преди България е владяна от траките, които са имали собствени царства, но те вече не съществуват.
Като си неграмотник не се излагай да пишеш по форумите.
10:55 24.06.2026