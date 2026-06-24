Евгений Кънев: Въпросът “Чий е Крим” вече пак става актуален

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Въпросът “Чий е Крим” вече пак става актуален.

Обективно погледнато, през следващите няколко месеца вероятността Украйна да си върне пълния физически контрол над Крим (чрез мащабно сухопътно навлизане и освобождаване) се оценява от военните анализатори като ниска.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Въпреки това, стратегията на Киев в момента не е насочена към незабавно превземане с войски, а към нещо различно: превръщането на Крим в „остров“ и логистичен капан за Русия чрез въздушна и морска блокада.

Защо физическото връщане в краткосрочен план е малко вероятно?

Фронтовата линия все още е далеч на север (в Запорожка и Херсонска област). За да започне операция по освобождаване, Украйна първо трябва да си пробие път през тежките руски укрепления в Южна Украйна и да достигне до провлаците (като Чонгар и Перекоп), които свързват полуострова с материка. Настоящият темп на сухопътните боеве не предполага такова светкавично настъпление в рамките на броени месеци.

Освен това, Украйна няма капацитет за мащабен амфибиен (морски) десант, с който да прехвърли десетки хиляди войници и тежка техника директно на бреговете на Крим.

Каква е реалната стратегия на Украйна в момента?

Вместо щурм, Украйна провежда изключително успешна кампания по систематично задушаване на руската логистика на полуострова. Целта е Крим да стане военно неизползваем за Кремъл.

Ударите са по три направления:

(1) Сухоземната връзка

Украинските сили редовно нанасят удари по мостовете, свързващи Крим с Херсонска област (Чонгарския мост), железопътната мрежа и фериботите в Керченския пролив. Това вече доведе до сериозни кризи с доставките – например въвеждането на строги ограничения и спиране на продажбата на гориво за цивилни граждани в Крим след успешни удари по петролни депа.

(2) Морската връзка

Чрез използването на безекипажни катери (морски дронове) и ракети (като Storm Shadow и ATACMS), Украйна принуди Русия да изтегли по-голямата част от боеспособните си кораби от Севастопол към по-безопасни пристанища в Новоросийск.

(3) Обезоръжаване и изтощаване

Украйна провежда целенасочена кампания за изтощаване на руските системи за противовъздушна отбрана (като С-300 и С-400) на полуострова, което прави руските бази там все по-уязвими.

Ако Украйна успее изцяло да неутрализира Крим - това ще бъде най-вече тотален срив на репутацията на Путин - ще обезличи “бляскавата операция” за неговото завземане от 2014 г. И преустанови използването на руската военна база там от края на XVIII век - времето на Екатерина Велика. А неговите генерали ще се правят на Потьомкин пред него само до време.

Нашата трагикомедия е, че имаме премиер обслужващ безсрамно руските интереси - България купува фабрика на 8-ми септември.