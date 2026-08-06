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Мик Джагър е готов за документален филм, проследяващ историята на The Rolling Stones

Мик Джагър е готов за документален филм, проследяващ историята на The Rolling Stones

6 Август, 2026 15:31 887 2

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Рок звездата се вдъхновил от биографичния филм за легендите от The Beatles, който ще излезе догодина

Мик Джагър е готов за документален филм, проследяващ историята на The Rolling Stones - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският рок музикант Мик Джагър обмисля създаването на филмов или телевизионен проект, посветен на повече от шест десетилетия история на Rolling Stones.

Според източници, близки до 83-годишния фронтмен, Мик Джагър вече е провел предварителни разговори за възможна биографична продукция. Проектът все още не е официално одобрен, а представителите на певеца не са обявили режисьор, сценарист или продуцентско студио.

Интересът на Мик Джагър се е засилил покрай амбициозната поредица за Beatles на режисьора Сам Мендес. Проектът включва четири отделни филма, всеки разказан от гледната точка на Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар. Продукциите на Sony Pictures са планирани за премиера през април 2028 г.

Мик Джагър потвърди още през юни, че идеята за биографичен филм го интересува, но подчерта, че историята на групата може да бъде разказана по различни начини. По-рано музикантът избягваше подобни проекти и не проявяваше желание да публикува автобиография, въпреки успеха на мемоарите „Life“ на китариста Кийт Ричардс.

Участието на певеца би му позволило да контролира по-точно начина, по който ще бъдат представени ключови събития от историята на Rolling Stones. Групата е създадена в Лондон през 1962 г., а отношенията между Мик Джагър и Кийт Ричардс, промените в състава и десетилетията на световни турнета предлагат материал за мащабна екранна продукция.

Фронтменът на Rolling Stones има значителен опит в киното като актьор, композитор и продуцент чрез компанията Jagged Films. Мик Джагър е участвал и в документални продукции за групата, сред които концертният филм „Shine a Light“ на режисьора Мартин Скорсезе и номинираният за награда „Еми“ „Crossfire Hurricane“.

На този етап не е ясно дали евентуалният проект ще бъде пълнометражен биографичен филм, телевизионен сериал или поредица от продукции.


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  • 1 Велика група

    6 5 Отговор
    За над 60 години имат 2 песни, които могат да се слушат.

    Коментиран от #2

    15:32 06.08.2026

  • 2 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Велика група":

    Всъщност нямат и две песни, които стават за слушане.

    16:20 06.08.2026