Арх. Петър Диков пред ФАКТИ: Конкурсът за главен архитект на София е прибързан (ВИДЕО)

Не намирам обяснение за себе си за бързането на процедурата за избор на нов главен архитект на София. Опитах се да намеря решение, но не успях. Проблемът с назначаването на главен архитект не е някаква спешност, която да налага просто да бъде назначен някакъв човек. Това място стои вакантно вече осем месеца. Някой да обяснява, че това е изключително спешен въпрос и че длъжността не може повече да остане незаета, е несъстоятелно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ арх. Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България.

„Самият конкурс е с много лошо подготвени правила. Говорим за стандартните изисквания – минимум пет години стаж, висше образование, магистърска степен. Това са критерии, които се търсят за един редови чиновник, когато кандидатства за държавна служба. Позицията на главния архитект не е такава. Не случайно законодателят преди много години, и тук не говорим за една, две или три години назад, а за много по-дълъг период, е дал особен статут на главния архитект и е предвидил специални правила за неговия избор. Законът за устройство на територията поставя не просто образователни, а експертни изисквания към тази длъжност“, сподели гостът.

„Затова е заложено в комисията при избора да има представител на Съюза на архитектите и представител на Камарата на архитектите. Ние не сме отказали да участваме в конкурса, а просто не излъчваме представители към момента. Срокът е до понеделник – 10 август. Просто призоваваме да не се участва в толкова лошо направен конкурс. В него участват наши колеги, които имат диплома и необходимия стаж, но те трябва да притежават и съответната експертност и знания, за да могат да заемат тази позиция“, каза още Петър Диков.

„Като Съюз на архитектите сме писали няколко пъти по повод избора на главен архитект на София. Първият път изпратихме писмо и документи до Общинския съвет във връзка с новите правомощия на главния архитект. Местното законодателство е дало основните правомощия по управлението на общинската администрация и процесите в общината на кмета. Практиката в София от много години е такава. Досега 54 правомощия на главния архитект му бяха давани през годините от управляващия кмет, а сега Терзиев ги сведе до шест, които по-скоро са пощенски – да се местят писма от една маса на друга. Това не е нормално“, каза още арх. Диков.



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