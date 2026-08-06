Арх. Петър Диков пред ФАКТИ: Конкурсът за главен архитект на София е прибързан (ВИДЕО)

Не намирам обяснение за себе си за бързането на процедурата за избор на нов главен архитект на София. Опитах се да намеря решение, но не успях. Проблемът с назначаването на главен архитект не е някаква спешност, която да налага просто да бъде назначен някакъв човек. Това място стои вакантно вече осем месеца. Някой да обяснява, че това е изключително спешен въпрос и че длъжността не може повече да остане незаета, е несъстоятелно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ арх. Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България.
„Самият конкурс е с много лошо подготвени правила. Говорим за стандартните изисквания – минимум пет години стаж, висше образование, магистърска степен. Това са критерии, които се търсят за един редови чиновник, когато кандидатства за държавна служба. Позицията на главния архитект не е такава. Не случайно законодателят преди много години, и тук не говорим за една, две или три години назад, а за много по-дълъг период, е дал особен статут на главния архитект и е предвидил специални правила за неговия избор. Законът за устройство на територията поставя не просто образователни, а експертни изисквания към тази длъжност“, сподели гостът.
„Затова е заложено в комисията при избора да има представител на Съюза на архитектите и представител на Камарата на архитектите. Ние не сме отказали да участваме в конкурса, а просто не излъчваме представители към момента. Срокът е до понеделник – 10 август. Просто призоваваме да не се участва в толкова лошо направен конкурс. В него участват наши колеги, които имат диплома и необходимия стаж, но те трябва да притежават и съответната експертност и знания, за да могат да заемат тази позиция“, каза още Петър Диков.
„Като Съюз на архитектите сме писали няколко пъти по повод избора на главен архитект на София. Първият път изпратихме писмо и документи до Общинския съвет във връзка с новите правомощия на главния архитект. Местното законодателство е дало основните правомощия по управлението на общинската администрация и процесите в общината на кмета. Практиката в София от много години е такава. Досега 54 правомощия на главния архитект му бяха давани през годините от управляващия кмет, а сега Терзиев ги сведе до шест, които по-скоро са пощенски – да се местят писма от една маса на друга. Това не е нормално“, каза още арх. Диков.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Те в сос
Няма грижа за града
Като гъби строят между старите сгради
Не се накрадоха
Хаосът е тяхното хоби
15:31 06.08.2026
2 Мафия ни управлява
15:36 06.08.2026
3 Боруна Лом
15:40 06.08.2026
4 Равда
15:42 06.08.2026
5 Ей тоя Диков съсипа София
15:52 06.08.2026
6 Едно време
15:52 06.08.2026
7 Софето
София е на това дередже заради него…
15:54 06.08.2026
8 оня
15:54 06.08.2026
9 Мафия
15:58 06.08.2026
10 Някой
Практиката е доказала, че изискванията за "експертност" и стаж в доказано компрометиране структури. Единствено е осигурявала продължавянето със досегашните корупционни практики. Назначават се хора участвали в досегашните компрометирани практики - експерти в корупцията, с горям стаж в корупцията.
И двамата да изчецват, зяедно с експертите с големите стажове в компрометирани структури.
16:08 06.08.2026
11 Ало диков къде ще се евакуират
16:30 06.08.2026
12 Трябва да се сезира пожарната
16:32 06.08.2026
13 Кое какво значи
УАСГ Управляващите Архитекти Съсипват Градовете
16:36 06.08.2026
14 Знайко
Ти Диков, Фъндъкова и Бойко докарахте Терзиев, толкова отвратихте хората, че да предпочетат Терзиев пред кмет депесар, бесапар или гербаджия.
16:43 06.08.2026