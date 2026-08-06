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Арх. Петър Диков пред ФАКТИ: Конкурсът за главен архитект на София е прибързан (ВИДЕО)

Арх. Петър Диков пред ФАКТИ: Конкурсът за главен архитект на София е прибързан (ВИДЕО)

6 Август, 2026 15:26 1 163 14

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Терзиев сведе правомощията на главния архитект до шест, казва гостът

Арх. Петър Диков пред ФАКТИ: Конкурсът за главен архитект на София е прибързан (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Не намирам обяснение за себе си за бързането на процедурата за избор на нов главен архитект на София. Опитах се да намеря решение, но не успях. Проблемът с назначаването на главен архитект не е някаква спешност, която да налага просто да бъде назначен някакъв човек. Това място стои вакантно вече осем месеца. Някой да обяснява, че това е изключително спешен въпрос и че длъжността не може повече да остане незаета, е несъстоятелно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ арх. Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България.

„Самият конкурс е с много лошо подготвени правила. Говорим за стандартните изисквания – минимум пет години стаж, висше образование, магистърска степен. Това са критерии, които се търсят за един редови чиновник, когато кандидатства за държавна служба. Позицията на главния архитект не е такава. Не случайно законодателят преди много години, и тук не говорим за една, две или три години назад, а за много по-дълъг период, е дал особен статут на главния архитект и е предвидил специални правила за неговия избор. Законът за устройство на територията поставя не просто образователни, а експертни изисквания към тази длъжност“, сподели гостът.

„Затова е заложено в комисията при избора да има представител на Съюза на архитектите и представител на Камарата на архитектите. Ние не сме отказали да участваме в конкурса, а просто не излъчваме представители към момента. Срокът е до понеделник – 10 август. Просто призоваваме да не се участва в толкова лошо направен конкурс. В него участват наши колеги, които имат диплома и необходимия стаж, но те трябва да притежават и съответната експертност и знания, за да могат да заемат тази позиция“, каза още Петър Диков.

„Като Съюз на архитектите сме писали няколко пъти по повод избора на главен архитект на София. Първият път изпратихме писмо и документи до Общинския съвет във връзка с новите правомощия на главния архитект. Местното законодателство е дало основните правомощия по управлението на общинската администрация и процесите в общината на кмета. Практиката в София от много години е такава. Досега 54 правомощия на главния архитект му бяха давани през годините от управляващия кмет, а сега Терзиев ги сведе до шест, които по-скоро са пощенски – да се местят писма от една маса на друга. Това не е нормално“, каза още арх. Диков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те в сос

    9 0 Отговор
    Така си гласят само с протекции
    Няма грижа за града
    Като гъби строят между старите сгради
    Не се накрадоха
    Хаосът е тяхното хоби

    15:31 06.08.2026

  • 2 Мафия ни управлява

    13 1 Отговор
    П.Д. е най корумпирания гл.архитект ,който е имала София !

    15:36 06.08.2026

  • 3 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    ТОЗИ ИНДИВИД ЗАЩО НЕ Е В ЗАТВОРА?

    15:40 06.08.2026

  • 4 Равда

    9 1 Отговор
    Когато вие кандидатствахме правилника ви устройваше, сега не.

    15:42 06.08.2026

  • 5 Ей тоя Диков съсипа София

    9 1 Отговор
    Вие вика какво искате бре, всички сгради да са еднакви и хората да не могат да си намерят тяхната ли. И тотална цигания сътвори. Ни стил, ни градоустройство, ни нищо.... мутрафон изперкал

    15:52 06.08.2026

  • 6 Едно време

    4 1 Отговор
    Дори каза, че не знае къде е Западен парк. Целта беше там да се наарави ж.п. гара вместо Бакърена фабрика. Затвор!

    15:52 06.08.2026

  • 7 Софето

    7 1 Отговор
    Няма по голям бАклук от Диков, долен доносник
    София е на това дередже заради него…

    15:54 06.08.2026

  • 8 оня

    4 1 Отговор
    Тоя пк ли се гласи да лапа бандита му с бандит.

    15:54 06.08.2026

  • 9 Мафия

    5 0 Отговор
    Съюза на архитектите е чиста мафия ! А относно предишните главни архитекти думи нямам. Онази пача ква беше напука 410 преписки за промяна в ПУП-ове и от ниско на средно, от средно на високо строителство и после оле майко така яко прецакаха хората че е неописуемо. Тея пък боклуци по общените са о това чакаха и юруш да обсужваме мафията с 200.....

    15:58 06.08.2026

  • 10 Някой

    3 0 Отговор
    И Терзиев и Диков са компрометирани, особено втория. Диков беше главен архитект и какво направи? Всичко - корупция, некадърност, шуробаджанащина ... си остана по старомо при Диков и неговото главно архиеткстване . Диков доказоно нищо не направи, Терзиев има още година да покажи, че стява за нещо.

    Практиката е доказала, че изискванията за "експертност" и стаж в доказано компрометиране структури. Единствено е осигурявала продължавянето със досегашните корупционни практики. Назначават се хора участвали в досегашните компрометирани практики - експерти в корупцията, с горям стаж в корупцията.

    И двамата да изчецват, зяедно с експертите с големите стажове в компрометирани структури.

    16:08 06.08.2026

  • 11 Ало диков къде ще се евакуират

    3 0 Отговор
    Живеещите по бул. Витоша ако стане земетресение и шатрите на заведенията пречат а в тези шатри има и клиенти изпаднали в паника

    16:30 06.08.2026

  • 12 Трябва да се сезира пожарната

    2 0 Отговор
    Която действа при бедствия и аварии

    16:32 06.08.2026

  • 13 Кое какво значи

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    ВИАС Влизаш Излизаш Архитект Ставаш
    УАСГ Управляващите Архитекти Съсипват Градовете

    16:36 06.08.2026

  • 14 Знайко

    2 0 Отговор
    Диков ти докара София до това състояни.

    Ти Диков, Фъндъкова и Бойко докарахте Терзиев, толкова отвратихте хората, че да предпочетат Терзиев пред кмет депесар, бесапар или гербаджия.

    16:43 06.08.2026

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