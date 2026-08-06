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Александър Везенков: Българската баскетболна гордост празнува рожден ден

Александър Везенков: Българската баскетболна гордост празнува рожден ден

6 Август, 2026 15:23 1 191 3

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Легендата на Олимпиакос и вдъхновител на младите таланти отбелязва 31 години

Александър Везенков: Българската баскетболна гордост празнува рожден ден - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес, 6 август, българският спорт се изпълва с гордост – Александър Везенков, считан за най-успешния баскетболист в историята на страната, навършва 31 години. Роден през 1995 г. в кипърската столица Никозия, Везенков израства в семейство, където баскетболът е повече от страст – той е традиция. Баща му, Сашо Везенков, е емблематична фигура за българския национален отбор, а Александър поема по неговите стъпки още от ранна възраст.

Още на 10 години Александър започва да тренира в школата на АПОЕЛ Никозия, където бързо изпъква с изключителен талант и работна етика. Само шест години по-късно, едва 16-годишен, дебютира професионално с екипа на Арис Солун в Гърция. Там неговата игра привлича вниманието на европейските грандове и през 2015 г. преминава в Барселона, където затвърждава реномето си на един от най-обещаващите млади баскетболисти на континента.

Истинският разцвет на кариерата му настъпва след трансфера в Олимпиакос Пирея през 2018 г. Везенков се превръща в безспорен лидер на гръцкия колос, а през 2023 г. сбъдва мечтата на милиони – подписва с отбора на Сакраменто Кингс и става едва вторият българин, играл в НБА. След кратък престой в Торонто Раптърс, той се завръща в Олимпиакос, където през 2026 г. изживява върхов момент – печели първата си титла от Евролигата и за втори път е избран за Най-полезен играч (MVP) на сезона.

Александър Везенков не е просто баскетболист – той е символ на упоритост, отдаденост и национална гордост. Със своята впечатляваща кариера и безброй отличия, той вдъхновява младите спортисти у нас да мечтаят смело и да преследват целите си с несломим дух.

Честит рожден ден, шампионе! България се гордее с теб!


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  • 1 Жив и Здрав да е!

    6 0 Отговор
    Гордост за Майка България!

    15:52 06.08.2026

  • 2 За жалост няма капка българска помощ

    2 2 Отговор
    Националната ни гордост е продукт на Кипър, Гърция и Испания. Той няма нищо общо с българския баскетбол.

    Коментиран от #3

    16:42 06.08.2026

  • 3 Малинка Георгиева

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "За жалост няма капка българска помощ":

    Но все пак е корените са му български.Номер 1 по всички флангове.Ние го обожаваме заслужено.Жив и здрав да ни е!!!

    14:29 07.08.2026

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