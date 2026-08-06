Александър Везенков: Българската баскетболна гордост празнува рожден ден

Днес, 6 август, българският спорт се изпълва с гордост – Александър Везенков, считан за най-успешния баскетболист в историята на страната, навършва 31 години. Роден през 1995 г. в кипърската столица Никозия, Везенков израства в семейство, където баскетболът е повече от страст – той е традиция. Баща му, Сашо Везенков, е емблематична фигура за българския национален отбор, а Александър поема по неговите стъпки още от ранна възраст.

Още на 10 години Александър започва да тренира в школата на АПОЕЛ Никозия, където бързо изпъква с изключителен талант и работна етика. Само шест години по-късно, едва 16-годишен, дебютира професионално с екипа на Арис Солун в Гърция. Там неговата игра привлича вниманието на европейските грандове и през 2015 г. преминава в Барселона, където затвърждава реномето си на един от най-обещаващите млади баскетболисти на континента.

Истинският разцвет на кариерата му настъпва след трансфера в Олимпиакос Пирея през 2018 г. Везенков се превръща в безспорен лидер на гръцкия колос, а през 2023 г. сбъдва мечтата на милиони – подписва с отбора на Сакраменто Кингс и става едва вторият българин, играл в НБА. След кратък престой в Торонто Раптърс, той се завръща в Олимпиакос, където през 2026 г. изживява върхов момент – печели първата си титла от Евролигата и за втори път е избран за Най-полезен играч (MVP) на сезона.

Александър Везенков не е просто баскетболист – той е символ на упоритост, отдаденост и национална гордост. Със своята впечатляваща кариера и безброй отличия, той вдъхновява младите спортисти у нас да мечтаят смело и да преследват целите си с несломим дух.

Честит рожден ден, шампионе! България се гордее с теб!