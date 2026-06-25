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Корупцията – законен начин на управление на България! Костадин Граматиков пред ФАКТИ

Корупцията – законен начин на управление на България! Костадин Граматиков пред ФАКТИ

25 Юни, 2026 09:03 1 857 25

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Защо България се реформира, но не се променя?, пита той

Корупцията – законен начин на управление на България! Костадин Граматиков пред ФАКТИ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Корупцията в България не е просто отклонение от правилата, а механизъм, чрез който системата често функционира на практика. Това твърди Костадин Граматиков, който след дълги години живот в САЩ прави сравнение между американския и българския модел на обществено устройство. Според него историческите пластове, наследени от Османската империя и комунистическия режим, продължават да влияят върху начина, по който работят институциите, а липсата на доверие превръща неформалните връзки в паралелна система за решаване на проблеми. Какво сподели още той… Пред ФАКТИ говори Костадин Граматиков, който бе емигрант в САЩ близо 30 години.

- Г-н Граматиков, корупция – това „хубава“ дума ли е и в САЩ, и в България. Дълги години сте живял в Щатите, но твърдите, че корупцията в България не е просто дефект на системата, а механизъм, чрез който тя функционира. Как стигнахте до този извод?
- Корупцията е законен начин на управление на България. Неписани правила, негласна, но работи безотказно. Когато се говори за корупцията в България, разговорът почти неизменно се води в правен регистър: слаби прокурори, недостатъчен контрол, ниски заплати, неморални политици. Тази рамка не е грешна. Просто не е достатъчно дълбока. След десетилетия в Калифорния и завръщане в България открих нещо по-трудно за назоваване. Корупцията тук не е предимно повреда в системата. В много случаи тя е механизмът, чрез който системата реално функционира.

Разликата е структурна, не морална.

В Съединените щати корупцията е до голяма степен институционализирана и абстрактна: лобизъм, регулаторен захват, финансово влияние върху политиката. Системна, но отдалечена. Обикновеният гражданин рядко я среща директно. В България корупцията е процедурна и лична. Живее в бюрокрацията, в безсмислени формуляри, противоречиви изисквания, дискреционни решения, невидими пазачи на врати. Гражданинът постепенно разбира, че официалните правила функционират по-малко като неутрални рамки, отколкото като пречки, около които трябва да се маневрира чрез неформална медиация. Не просто четеш за корупцията в медиите. Усещаш нейната гравитация при всяко взаимодействие с държавата.

- Защо корупцията продължава да съществува независимо от политическите промени и многобройните антикорупционни кампании?
- Поставяте въпрос, на който правната рамка не може да отговори: защо тя продължава? Защо правителствата се сменят, а изживяваната структура остава в основата си непроменена? Защо антикорупционните кампании произвеждат толкова много реторика и толкова малко трансформация? Отговорът не е индивидуален иморализъм. Той е историческо натрупване.

- Кои са основните пластове, които според поддържат корупционния модел в България?
- Корупцията в България функционира чрез няколко утаечни пласта, всеки от които подсилва останалите. Най-дълбокият е устойчивостта на клановата и патронажна логика под повърхността на модерната държава.

Да помагаш на роднини, приятели и мрежата си не беше просто приемливо в условия на историческа несигурност, беше оцеляване.

Модерните бюрократични държави изискват нещо психологически необичайно: равно третиране на непознати според абстрактни правила. Гражданите трябва да се доверяват на процедурите повече от хората. Тази промяна отне векове дори в Западна Европа. В България тя остава незавършена.

- Каква е историческата роля, зародено ли е да си „човек на човека“, за да оцелееш?
- Трябва да се върнем още в Османската империя, а после да минем и през комунистическия период, за да си отговорим за формирането на тази система – корупцията. Като основен пласт можем да посочим Османската административна традиция. При Османско управление, държавата беше йерархична, персонализирана и дискреционна. Хората оцеляваха не чрез закона, а чрез медиация. Интелигентният човек не беше този, който следваше процедурата стриктно, а този, който познаваше някого, намираше неформалния канал, договаряше изключението. Османската империя е изчезнала. Административната психология, която тя произведе - не. Силен пласт е и комунизмът - не само като идеология, но като технология на двойното съзнание. Официалната реторика провъзгласяваше равенство и солидарност. Реалният живот функционираше чрез скрити привилегии, партиен достъп и тих обмен. Гражданите се научиха да обитават едновременно две реалности: официалния наратив и оперативната истина. Когато дойде 1989-а, формалната система се промени. Гражданската психология, вече дълбоко увредена, до голяма степен не се промени.

- Какво влияние оказа емиграцията върху качеството на институциите в България?
- Към всичко вече казано трябва да се добави и още нещо сериозно - емиграцията точно на онези хора, най-способни да изграждат институции с висока степен на доверие. Така институциите започнаха да възпроизвеждат личности, най-добре приспособени да оцелеят вътре в тях – останалите. Не конспирация. Ефект на селекция. Последствията са видими в почти всеки административен орган, в повечето университети, в голяма част от съдебната система.

– Казвате, че корупцията осигурява и определена стабилност в обществената среда. Не е ли това парадокс?
– Това, което прави всичко по-трудно видимо и по-трудно за демонтиране, е, че корупцията тук осигурява реална стабилност. В среда с ниско доверие формалните институции се възприемат като произволни или недостъпни. Неформалните мрежи компенсират. Връзките решават проблеми. Услугите ускоряват процесите. Гражданите могат да осъждат корупцията морално, докато практически зависят от нея и я практикуват. Същият човек, който говори против системата на вечеря, на следващата сутрин се обажда да поиска услуга. Това не е точно лицемерие, а рационалност вътре в една счупена структура.
Това е парадоксът, който антикорупционният дискурс рядко признава: корупцията оцелява отчасти, защото замества институционалната слабост. Премахването ѝ без изграждане на социално доверие може да произведе нестабилност вместо незабавно подобрение. Затова реалната реформа застрашава много повече от политиците – тя застрашава неформалните системи за сигурност, на които обикновените хора разчитат, за да си свършат работата.

– Защо европейската интеграция не успя да промени тези механизми?
– Европейската интеграция направи всичко това по-странно, а не по-просто. България въведе обширни правни рамки, механизми за надзор и процедурни стандарти. Необходимият брой подписи се увеличи, но доверието – не. Бюрократичната сложност се умножи, докато гражданите продължаваха да разчитат на неформална медиация, за да я навигират.

Резултатът е хибрид: модерни правни форми, съжителстващи с предмодерни социални операционни системи. Архитектурата е на европейска държава, а оперативната логика – на нещо много по-старо.

И тук университетите заслужават специално внимание, защото разкриват механизма най-честно. По принцип университетите трябва да бъдат светилища на заслугите, независимото мислене и институционалната смелост. На практика те не съществуват извън цивилизацията – те я отразяват. Академичната свобода изисква икономическа независимост, прозрачна оценка и защита от репресии.
В общества с ниско доверие университетите тихо се трансформират в патронажни екосистеми, където лоялността, стратегическото позициониране и вътрешните мрежи имат по-голямо значение от интелектуалната честност. Младите академици бързо научават този урок. Независимото мислене носи професионален риск, а конформизмът и стратегическите отношения осигуряват сигурност. Институцията интернализира същата скрита конституция, която функционира в цялото общество, и след това обучава следващото поколение в нея.

– Къде грешат повечето антикорупционни програми? Какво следва от всичко това?
– Повечето антикорупционни програми се фокусират върху наказания, наблюдение, комисии по етика, декларации, допълнителни агенции и още наредби. Това не просто е недостатъчно, а може да бъде и контрапродуктивно. Всяко ненужно одобрение създава лост. Всяко непрозрачно изискване създава зависимост. Всяко дискреционно разрешение създава пазар за неформално решение. Процедурната сложност не е решение на корупцията. В условия на ниско доверие тя е самото вещество, от което корупцията е направена.

– Какви конкретни реформи могат реално да ограничат корупцията?
– Първата истинска реформа би изисквала радикално опростяване. По-малко посредници, по-малко пластове, по-малко точки на човешка дискреция. Простотата е по-трудна за корумпиране от сложността. Втората е дълбока дигитализация – не символична модернизация, а функционална автоматизация.

Човешката дискреция е кислородът на дребната корупция.

Естония демонстрира, че постсъветските общества са способни на дълбока институционална трансформация, когато дигиталното управление стане структурно централно, а не декоративно.
Третото, и най-рядко обсъждано, касае престижа. В корумпираните общества уважаваната фигура обикновено не е най-компетентната или най-почтената, а най-добре свързаната. Обществото се променя само когато престижът започне да се свързва с надеждността, процедурната честност и институционалното доверие. Тази промяна не може да бъде законодателно установена. Тя е бавна, културна и изисква видими примери – това, което може да се нарече острови на интегритет: съдилища, общини, медийни институции, университетски катедри, които са станали истински надеждни и са възприемани като такива.

– Казвате, че най-дълбокият проблем е психологически, защото…
– Най-дълбокият проблем не е структурен, а психологически, защото поколения са израснали, възприемайки корупцията като реализъм, а почтеността – като наивност. Човекът, който навигира неформалната система, е прагматичен. Отказващият е наивен или, още по-лошо, своеобразно социално бреме. Това инвертиране на престижа е онова, което поддържа равновесието най-трайно – повече от който и да е отделен закон или политическа уредба.

– Откъде може да започне истинската антикорупционна промяна в България?
– Антикорупционната революция в България, ако се случи, няма да започне с парламентарен вот или прокурорски арест. Тя ще започне в момента, в който институционалната честност започне да изглежда не само абстрактно похвална, но и практически по-добра от неформалната навигация. Когато млади хора в университетите, администрацията и съдилищата открият, че прозрачната компетентност не е недостатък. Това е цивилизационна преориентация, а не пореден реформен цикъл.

– В крайна сметка възможно ли е това равновесие да бъде променено?
– Трагедията не е, че корупцията съществува. Тя съществува навсякъде, в различни форми и с различна плътност. Трагедията е, че толкова много българи са се научили да я разглеждат като фиксирана черта на реалността – естествена като географията, постоянна като историята. Тя не е нито едното, нито другото. Тя е научено равновесие. А равновесията могат да се променят. Въпросът е какво би накарало хората да поискат това.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахааа

    19 4 Отговор
    Ами да, корупцията разяжда България, особено през последните 15-16 години управление на модела Пеевски- Борисов! Колко милиарда бяха откраднати от магистрали, обществени поръчки и изтеглени рекордни заеми( само за 2025г.- 20 милиарда)... И къде потънала, къде отидоха, народа какво усети??,

    Коментиран от #5

    09:07 25.06.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    17 2 Отговор
    Корупцията убива!!!
    Търсете отговорност от строителите на магистралите на ББ. Вижте какво е качеството на мантинелите, които се чупят като солети от празен ТИР. Това е срам.
    Корупцията убива!

    Коментиран от #10

    09:08 25.06.2026

  • 3 Дориана

    12 4 Отговор
    Години наред Борисов с помощта на Пеевски и олигарсите създадоха условия за корупция и мафия. Превърнаха България в политически зависима държава и сега Румен Радев и прогресивна България имат трудната задача да върнат държавата на Народа.Защитниците на мафията и коупцията ще разберете по трудния начин , че точно такива хора като Радев и Шишков ще изправят България в правилната посока. Край на кражбите , на завишените в пъти Обществени поръчки, край на беззаконието .Закона ще се прилага с цялата си строгост към всички корумпирани политици и чиновници. Вече има Нов модел на управление, който поставя интересите на българския народ на първо място,

    Коментиран от #13

    09:09 25.06.2026

  • 4 Този

    9 7 Отговор
    Явно е надрусан този - говори глупости, и явно сам си вярва ...
    Я да го питам - като психологията е проблема - защо като не един, а цяла група българи отидат в Калифорния - няма проблем, защото администрацията работи ...
    Та - психологически ли е проблема, бе момко!?!

    09:10 25.06.2026

  • 5 Хайде

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ахааа":

    да не бъркаме "корупция" със "завладяна от мафията държава"

    09:12 25.06.2026

  • 6 ъглошлайф

    13 2 Отговор
    Спасението се нарича лустрация на всички, които са били във властта. За престъпилите закона съд и затвор. Точка.

    09:15 25.06.2026

  • 7 Сталин

    19 0 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    09:16 25.06.2026

  • 8 Сталин

    13 2 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    09:17 25.06.2026

  • 9 свиреп ОХЛЮВ

    11 1 Отговор
    Наследството оставено от сговорния тандем Бойко-Делян , ще ни тежи още много дълго време.
    Видяхме какво значи просташко-циничния лозунг на Шайката - Гарантирано от ГЕРБ , нали ?

    09:17 25.06.2026

  • 10 Дориана

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    Крайно време е Борисов и Пеевски да разберат , че се провалиха като политици превърнали България в най- голямата корумпирана, мафиотска държава с политически зависими и Не работещи за Народа институции. Трябва да се оттеглят да напуснат Парламента и политиката Завинаги. Да оставят Новото правителство да работи спокойно и да не пречат България да се издигне в правилната посока с мисъл за Народа , а не за политическо оцеляване.

    09:18 25.06.2026

  • 11 българка

    11 1 Отговор
    Не може отявлени дългогодишни корумпирани чиновници да борят корупцията. Просто няма как!
    Едни и същи на определени позиции - непоклатими, осигуряват действието на корупционните практики в полза на всяка следваща власт! Това е истината. Вижте къде има непоклатими или периодично слагани шефове - в ГДИН - никой не помръдва Ивайло Йорданов - доказано корумпе; в НАП и АМ - въртят едни и същи познати (и на правоохранителните органи) лица и то и т.н. Защо е така? Много ясно - за да де пренасочват паричните потоци. А и от "новоназначените" кадри 65+ няма как да се чакат реформи.

    09:20 25.06.2026

  • 12 Пешо от панелката

    8 0 Отговор
    Всичко това е вярно, шуробаджанащината и клиентелизмът дълбоко са залегнали в народопсихологията на българина. Те съществуват на всички нива. В такава обстановка, няма как да има силно гражданско общество. Ако някой реши да променя статуквото, нека се запознае с изкореняването на корупцията в Сингапур

    09:20 25.06.2026

  • 13 Само да питам

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Наистина ли вярваш в това, което казваш?

    09:22 25.06.2026

  • 14 Коста

    6 1 Отговор
    В България корупция няма бе, нали закриха КПК Януари 2026, защото ПП ДБ премахнаха корупцията. Ама интересно през май 2026 се прие нов закон за съживяване на корупцията... Хаха

    09:24 25.06.2026

  • 15 Не разбират

    3 1 Отговор
    Полицаи убиват масово Българи - от 9 на 6 милиона и никой не реагира! Престъпната Прокуратура защитава убийци от Перник

    09:34 25.06.2026

  • 16 родител 1

    4 2 Отговор
    Голямо интервю , голямо нещо ! Нали САЩ са измислили корупцията.

    09:37 25.06.2026

  • 17 Хаха

    2 3 Отговор
    "В Съединените щати корупцията е до голяма степен институционализирана и абстрактна: лобизъм, регулаторен захват, финансово влияние върху политиката"

    От тях се учим бе, другарю емигрант!
    Точно това се случва и в България, но явно отвъд океана няма как да го забележиш!
    Всичките ти други философски брътвежи за османство, комунизъм и прочие са пълни глупости и не си правих труда да ги чета надолу...

    Коментиран от #20

    09:37 25.06.2026

  • 18 ниски заплати,

    3 1 Отговор
    ниски заплати? - този чужденец е сбъркал многооооо.

    09:38 25.06.2026

  • 19 Неборисов

    5 0 Отговор
    Ами нали Боорисов е навършил пенсионна възраст? ========================И още лапа бюдджетна заплата!

    09:45 25.06.2026

  • 20 Всички модерни

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Всички модерни криминални практики са родени в САЩ и разнесени по света - сегрегация,незаконно строителство,банкови обири, лобизъм, подкупи, Коза Ностра,

    Коментиран от #21

    09:50 25.06.2026

  • 21 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Всички модерни":

    И като добавка - порноиндустрия, проституция, хазарт, заложни къщи, абсолютто законно установяване на извращения, като еднополови бракове и други "права" на извратеняци, вкл. да "осиновяват" деца, масово разпространение на наркотици, дори ХИВ се пръкна от там и много други "благини" за човечеството!
    Тоя тръгнал за пример да ги дава...

    10:00 25.06.2026

  • 22 Д-р Марин Белчев

    5 1 Отговор
    Г-н Граматиков и други БГ емигранти в САЩ 36 години плещят за корупцията в България. Реално корупцията в САЩ е милиони пъти по-голяма и се отразява негативно не само на САЩ, но и на целия свят.
    В САЩ корупцията е предимно институционализирана и абстрактна, а в България е процедурна, битова и лична.
    Какъв е парадокса? Битовият, локален, дори селски характер на българската корупция е прогонил подобни имигранти в САЩ, където корупцията има космически мащаби - решенията в САЩ, повлияни от огромни корпоративни интереси (например в секторите на отбраната, изкуствения интелект, фармацията и енергетиката), оказват отрицателно влияние върху целия свят чрез международната политика и глобалните пазари.

    10:03 25.06.2026

  • 23 0407

    3 0 Отговор
    това за турско и след 1944 ясно,а за времето между тях....мълчание,значи Алеко лъже,Стамболов нищо не е гепил,Димитър Петков......през войните кой се възползва.....и т.н.тезата на автора даже и да вярна личи преднамереност.....преди време Вили Лилков също ...според него бг армията се е провалила 3 пъти ..опита за преврат срещу Батемберг,1934 год и 1944г.....и нито дума за 9 юни 1923......каква обективност нали.....

    10:05 25.06.2026

  • 24 Алоооу, ква корупсия в НРБ бе?

    3 1 Отговор
    Наистина имаше разлика между “Върхушката“ и пролетариата, но тя не беше както е сега. Средната класа беше почти 95% от населението, а това значи, че на никого не му е липсвало почти нищо. Т.е. ако е имало някаква корупция, то тя е била нищожен % спрямо сега.

    И престъпност нямаше. Хората не знаеха какво е да си заключват вратите на домовете, а ако го правеха често оставяха ключа си под изтривалката. Нямаше страх, че някой може да те нападне, докато се разхождаш до късно вечер. Убийства и грабежи почти липсваха, а престъпниците веднага бяха хващани и получаваха справедлива присъда.

    Корупцията и престъпността дойдоха с демокрацията след 1990.

    10:43 25.06.2026

  • 25 Тома

    2 0 Отговор
    Защото на власт дойдоха сик и вис заедно с мафията на магистратите.

    10:59 25.06.2026