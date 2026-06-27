Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
След като отчетоха договора с "Боташ" едва ли не като успех, сега управляващите са готови да го „надграждат“

След като отчетоха договора с "Боташ" едва ли не като успех, сега управляващите са готови да го „надграждат“

27 Юни, 2026 16:00 993 14

  • договор-
  • боташ-
  • управляващи-
  • успех-
  • илиян василев-
  • надграждане

Румен Радев все по-категорично обвързва политическия си капитал с решенията и политиката на Владимир Малинов. Така президентът постепенно губи образа си на самостоятелен коректив и се идентифицира с модела на енергийни решения, който през годините свързваше различни "келепир политици" – независимо от партийната им принадлежност – около една и съща философия: краткосрочният частен интерес да надделява над дългосрочния национален интерес

След като отчетоха договора с "Боташ" едва ли не като успех, сега управляващите са готови да го „надграждат“ - 1
Снимка: Фейсбук/ И. Василев
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От трън, та на глог.
След като отчетоха договора с "Боташ" едва ли не като успех – при положение че той вече се превърна в символ на един от най-неизгодните енергийни ангажименти на България – сега управляващите са готови да го „надграждат“.
За широката публика остава скрита истинската битка. Тя не е между отделни газопроводи, а между две коренно различни концепции. И не е между Турция и Гърция кой да ангажира по-голяма част от транзитните капацитети за "своя" газ. Проблемът е, че битката е за кой да колекционира брокерските пари от осигуряването на вход на руския газ през Турция след забраната, която ще влезе от септември 2027 година. Основната причина Румен Радев да дойде на власт.
От едната страна е Вертикалният газов коридор – проект, който трябва да увеличи достъпа на България и региона до неруски втечнен природен газ през Гърция и до алтернативни източници от Южния газов коридор.
От другата е Solidarity Ring, който на практика може да се превърне в маршрут за износ на руски газ през Турция, представян като „турски“ газ през същите изходни капацитети към Румъния и Сърбия.
Именно тук се крие големият парадокс.
Докато пред Европейската комисия и пред американските партньори България демонстрира ангажимент към разширяването на капацитета на Вертикалния газов коридор, в действителност не се инвестира достатъчно за да възстанови напълно отнетия от Турски поток капацитет в най-критичното тясно място на системата – участъка Рупча – Ветрино, нито се възстановява пълноценно използването на двете тръби Кардам – Негру Вода 2 и 3 на Трансбалканския газопровод, които могат реално да увеличат капацитета към Румъния. А това е най-големият неизползван резерв в целия регион.
Вместо това започва предлагане на капацитет пред врътки през Странджа от Турция, което отваря възможност през България да преминават допълнителни количества руски газ, ребрандиран като турски.
Така Вертикалния Газов Коридор рискува да се превърне във фасада, зад която се реализира съвсем различна стратегия, включително и финансират частни газопроводи към централите на Ковачки - Бобов дол, Топлофикация Перник и Източномаришкия басейн.
Ако цената на договора с "Боташ" се измерва с приблизително 2,4 млрд. долара потенциални загуби и пропуснати ползи, то подобно „надграждане“ може да увеличи тази цена с още милиарди през следващите години.
Политическият въпрос също е важен.
Румен Радев все по-категорично обвързва политическия си капитал с решенията и политиката на Владимир Малинов. Така президентът постепенно губи образа си на самостоятелен коректив и се идентифицира с модела на енергийни решения, който през годините свързваше различни "келепир политици" – независимо от партийната им принадлежност – около една и съща философия: краткосрочният частен интерес да надделява над дългосрочния национален интерес.
Направят беля, след това спасявайки ни от нея, правят още по-голяма беля.
Нека ги предупредя - не са познали. Не четат добре геополитиката.

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Илиян бърборан

    5 11 Отговор
    Научи се да четеш и да анализираш правилно нещата

    16:05 27.06.2026

  • 2 надграждане на фиаското

    21 8 Отговор
    Радев защитава интересите единствено на православните и на България като я превръща във васална турска провинция за десетилетие с дължим боташки ежедневен данък четвърт милион евро.

    Коментиран от #8

    16:05 27.06.2026

  • 3 Бялджип

    3 5 Отговор
    Логото под заглавието ви е
    "ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати."


    Какви конструктивни дебати се насърчават тук, като редовно се публикуват измислиците на този човек, които често са противоречиви в зависимост от личните му интереси? Както и от личните му симпатии или антипатии?

    16:14 27.06.2026

  • 4 Бай Араб

    18 3 Отговор
    Когато си загубят жилищата българите ще се събудят от дълбокия сън.Не влизат толкова пари в България, колкото Румен Радев изнася .

    Коментиран от #7

    16:16 27.06.2026

  • 5 Аз съм веган

    15 4 Отговор
    Мунчо си е национален прдател

    16:18 27.06.2026

  • 6 Без майтап

    13 2 Отговор
    Надграждането предстои от енергийни зависимости , в инфраструкторни подараци за комшиите а сметката ще плаща .,....бай Ганя.

    16:21 27.06.2026

  • 7 Наш човек

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Араб":

    Кипърските офшорни компании под руски контрол са във възторг.

    16:23 27.06.2026

  • 8 уточнение

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "надграждане на фиаското":

    Не е четвърт, а половин милион евро всеки божи ден. Разликата съвсем не е за пренебрегване. А каква е причината да се сключи дългосрочен договор без да има никаква възможност за корекция ако не се заплати предварително цялата сума за срока на договора, нека всеки сам реши дали корупцията е била водеща още при първоначалните преговори. После гълъбчето е изпратено да кацне на рамото на Ердоган и да подпише всичко което му бъде поднесено без право на никакви лични мнения по темата.

    16:24 27.06.2026

  • 9 така е...

    8 0 Отговор
    скоро някои трябва да бъдат съдени, по военните закони, по време на война!!!

    16:32 27.06.2026

  • 10 РАБОТНИЧЕСКА КЛАСА

    4 0 Отговор
    Ша каже ли някой колко милиона сме платили на БОТАШ до днес?
    Колко милиона са отнети от залъка на нашите деца ?

    16:47 27.06.2026

  • 11 Зъл пес

    5 0 Отговор
    Народе,хайде по примера на фатмака,да му вдигнем нашите юмруци.Трябва да спрем тоя предател докато не е станало късно!!!Фатмако ,ВЪН!!!

    16:50 27.06.2026

  • 12 трябва...

    3 0 Отговор
    ... да се проследят парите, не е много трудно, но ако минават от Турция, Кипър в Русия, трябва да има военен съд, за всички изменници!!!

    16:52 27.06.2026

  • 13 Българин

    0 4 Отговор
    Турция има своите законни интереси! Ако не го отчитаме, те ще ни направят една Делиорманска пролет и пак ще ни вземат много повече. За това генерал Радев им дава само някои инфраструктурни проекти, за да запази България!

    16:56 27.06.2026

  • 14 Оня

    0 0 Отговор
    Прочетох само името на коментатора , и до там! Абе тоя да не е на абонамент при вас? Голем глад го е подгонил ! Такива амеби като него могат да съществуват само заляти обилно от миришеща кафява маса!

    17:07 27.06.2026