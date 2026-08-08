Протест в Стамболово срещу фотоволтаичен парк

Жители на село Жълти бряг в община Стамболово, област Хасково, излизат на граждански протест днес, 8 август, от 10:00 часа, за да изразят категоричното си несъгласие срещу планираното изграждане на мащабен фотоволтаичен парк в района.

Недоволните граждани ще блокират основното кръстовище в посока съседните села Царева поляна, Корен и Стамболово. Те настояват за незабавна намеса на държавните институции, съобщават от БНР.

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на соларна електроцентрала с мощност 180 мегавата и прилежаща подстанция. Проектът ще засегне общо четири поземлени имота с внушителната обща площ от над 1700 декара. От тях два имота (около 1208 дка) се намират в землището на село Жълти бряг, а останалите два (около 511 дка) са на територията на Стамболово.

Основни притеснения и аргументи на протестиращите

Според организаторите от Инициативния комитет, проектът крие сериозни рискове, които не са били реално огласени пред местната общност:

Липса на информираност и ОВОС : Местните твърдят, че никой не е потърсил мнението им, а за проекта липсва адекватна екологична оценка.

: Местните твърдят, че никой не е потърсил мнението им, а за проекта липсва адекватна екологична оценка. Заплаха за биологичното разнообразие : По данни на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), цитирани от БНТ, в границите на обекта има местообитания на 12 защитени вида птици. Районът е и естествено убежище за застрашените шипобедрена и шипоопашата костенурки.

: По данни на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), цитирани от БНТ, в границите на обекта има местообитания на 12 защитени вида птици. Районът е и естествено убежище за застрашените шипобедрена и шипоопашата костенурки. Ефект на „топлинна яма“: Хората се опасяват, че огромната площ от панели ще повиши температурата в селото с поне 5 градуса. Те посочват като негативен пример съседното село Книжовник, където вече функционира голям соларен парк.

Исторически контекст и позиция на властите

Земите, отредени за фотоволтаичната централа, са продадени от Общинския съвет в Стамболово още през далечната 2006 година. Тогавашният проект е предвиждал изграждането на голф игрище, което хората са приели позитивно, но то така и не се е реализирало. Към днешна дата обаче предназначението е променено.

Кметът на община Стамболово потвърди старата собственост на имотите. Гражданите вече са изпратили официална жалба до областния управител на Хасково. Оттам обаче са обяснили, че законовите срокове за обжалване на решенията са изтекли и към момента няма правен механизъм, по който изграждането на централата да бъде спряно административно. Въпреки това, жителите на Жълти бряг остават в протестна готовност в защита на своята жизнена среда.