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Протест в Стамболово срещу фотоволтаичен парк

Протест в Стамболово срещу фотоволтаичен парк

8 Август, 2026 09:53, обновена 8 Август, 2026 09:56 1 415 31

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  • фотоволтаици

Жители на село Жълти бряг блокират кръстовища заради екоопасности и липса на гласност за мащабния проект

Протест в Стамболово срещу фотоволтаичен парк - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жители на село Жълти бряг в община Стамболово, област Хасково, излизат на граждански протест днес, 8 август, от 10:00 часа, за да изразят категоричното си несъгласие срещу планираното изграждане на мащабен фотоволтаичен парк в района.

Недоволните граждани ще блокират основното кръстовище в посока съседните села Царева поляна, Корен и Стамболово. Те настояват за незабавна намеса на държавните институции, съобщават от БНР.

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на соларна електроцентрала с мощност 180 мегавата и прилежаща подстанция. Проектът ще засегне общо четири поземлени имота с внушителната обща площ от над 1700 декара. От тях два имота (около 1208 дка) се намират в землището на село Жълти бряг, а останалите два (около 511 дка) са на територията на Стамболово.

Основни притеснения и аргументи на протестиращите

Според организаторите от Инициативния комитет, проектът крие сериозни рискове, които не са били реално огласени пред местната общност:

  • Липса на информираност и ОВОС: Местните твърдят, че никой не е потърсил мнението им, а за проекта липсва адекватна екологична оценка.
  • Заплаха за биологичното разнообразие: По данни на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), цитирани от БНТ, в границите на обекта има местообитания на 12 защитени вида птици. Районът е и естествено убежище за застрашените шипобедрена и шипоопашата костенурки.
  • Ефект на „топлинна яма“: Хората се опасяват, че огромната площ от панели ще повиши температурата в селото с поне 5 градуса. Те посочват като негативен пример съседното село Книжовник, където вече функционира голям соларен парк.

Исторически контекст и позиция на властите

Земите, отредени за фотоволтаичната централа, са продадени от Общинския съвет в Стамболово още през далечната 2006 година. Тогавашният проект е предвиждал изграждането на голф игрище, което хората са приели позитивно, но то така и не се е реализирало. Към днешна дата обаче предназначението е променено.

Кметът на община Стамболово потвърди старата собственост на имотите. Гражданите вече са изпратили официална жалба до областния управител на Хасково. Оттам обаче са обяснили, че законовите срокове за обжалване на решенията са изтекли и към момента няма правен механизъм, по който изграждането на централата да бъде спряно административно. Въпреки това, жителите на Жълти бряг остават в протестна готовност в защита на своята жизнена среда.


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    34 2 Отговор
    Кой е собственик на тази чудесия? Половин милион панела....

    Коментиран от #5

    10:00 08.08.2026

  • 2 срам

    39 3 Отговор
    Скоро тук ще станем като в Сахара !!! За пари ще унищожат дъжавата , и на никой за нищо не му пука !!

    10:02 08.08.2026

  • 3 НАГЛИ И АЛЧНИ

    34 2 Отговор
    ДЕЛЯН ДОБРЕВ И ТЕНЧО ФОРУКОМА.

    10:02 08.08.2026

  • 4 Пенкелер

    39 1 Отговор
    Прави са хората! Един от последните огромни пожари в Гърция беше предизвикан от кабелната система на ветропарк изграден от фирмите на някакъв кмет! Сега са арестувани кмета, инженери от техните енергота и тече разскедване, огромен скандал! След 10 г тези соларни паркове, ще се превърнат в огромно сметище, вижте какво се случва с подобни по света!

    Коментиран от #6

    10:03 08.08.2026

  • 5 Нормално

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    България като член на ЕС е богата държава.

    10:04 08.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 смях в залата

    8 28 Отговор
    Със селяни прогрес не се прави.

    Коментиран от #11, #15

    10:11 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Всички зелени инсталации

    32 4 Отговор
    Обезобразяват и съсипват природата. Фотоволтаиците унищожават хумуса в почвата и са грозна гледка; перките убиват птици и също загрозяват гледките; малките вецове по реките нарушават природното равновесие. А перверзната политика за уж опазване на природата ги прави много изгодни за бизнеса.

    10:17 08.08.2026

  • 10 С лекота

    38 0 Отговор
    Се затвориха блокове на АЕЦ Козлодуй, които генерират милиард пъти повече енергия, а унищожаването на плодородна земя не бърка управляващите.

    Коментиран от #16

    10:17 08.08.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "смях в залата":

    ААА НЕ СТЕ ПРАВ
    ВЖ.НАР.СЪБРАНИЕ КОЛКО
    ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОГРС. ИМАТ...

    10:26 08.08.2026

  • 12 ШЕФА

    20 1 Отговор
    ДПС и Прасето стоят зад тези пагубни за селското стопанство проекти !

    10:27 08.08.2026

  • 13 Гост

    7 7 Отговор
    Що за своеволие?
    Тези жители не знаят ли, че в клубът на богатите мнението на слугинаж е без значение?

    10:27 08.08.2026

  • 14 Защоооо

    2 4 Отговор
    Психотелесните пушачки радиация ли засякоха там хихихи

    10:28 08.08.2026

  • 15 Гост

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "смях в залата":

    Твоят прогрес избива живота на планетата.

    10:29 08.08.2026

  • 16 Русия

    20 3 Отговор

    До коментар #10 от "С лекота":

    Зад унищожението на блоковете стоят ПРЕСТЪПНИКА Сакскобурготски и ПРЕСТЪПНИЦАТА Меглена Пръмова !!! които се разхождат на свобода за това нац.предателство.

    Коментиран от #20

    10:29 08.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Kaлпазанин

    15 1 Отговор
    Това да се строят фотоволтаични паркове върху земеделска земя или да се изсичат гори е най голямата човешка глупост породена от алчност без да се мисли за последствията лично за мен ,вместо да се улесни бюрокрацията и всеки да си сложи върху покрива фотоволтаици ,явно някои си мислят че слънцето грее само за тях и земята се върти около тях ,,накрая ще ядете ток децата и внуците ви и правнуците ви,има много други варианти за инсталиране ,паркинги гаражи паркове където си така хората ще са на сянка без да пречат на никой

    10:39 08.08.2026

  • 19 Това

    8 0 Отговор
    Да не са на Прокопиевс 3-те хиляди фирми панелчетата.

    10:45 08.08.2026

  • 20 кат раззия няма

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Русия":

    тъй о$$ран@ на света!

    Коментиран от #23

    10:47 08.08.2026

  • 21 Протест се прави през ноща

    8 1 Отговор
    Всички протестиращи да вземат по един камък и на нощен поход към панелите.

    10:51 08.08.2026

  • 22 Българин

    2 4 Отговор
    1700 дека панели са 100 МВт мощност. При днешните цени, 10 са 3500 евро приход в час. З а днешния ден общия приход ще е около 20 000 евро.
    Ако на същата площ се е засее пшеница, то за една година ще се добият 800 тона пшеница, с обща цена 160 000 евро. С една дума, за седмица от панелите прихода е колкото за година от пшеницата.

    Коментиран от #25

    10:58 08.08.2026

  • 23 миме

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "кат раззия няма":

    кажи нещо за бандерската перемога бе жълтопаветен аспух

    Коментиран от #26, #28

    11:01 08.08.2026

  • 24 миме

    6 1 Отговор
    зелената сделка е натрапена на България от западните олигарси

    11:06 08.08.2026

  • 25 Слушай

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Я си провери сметките

    11:22 08.08.2026

  • 26 Женерал Чайка

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "миме":

    В Масква всьо по плану

    Коментиран от #27

    11:23 08.08.2026

  • 27 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Женерал Чайка":

    А где голова Сирского?

    Коментиран от #29

    11:32 08.08.2026

  • 28 мимозо

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "миме":

    смажи хаспуха хаймарса иде

    12:01 08.08.2026

  • 29 мешду булочки

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ХаХа":

    на ма маша ти

    12:03 08.08.2026

  • 30 ИВАН

    6 0 Отговор
    Осякоха де що дървета имаше, заради тия фотоволтаици, как няма да се променя климата и природата, горещини и засушаване .... предпочитам режим на тока, ама да има вода и природа.

    12:12 08.08.2026

  • 31 НРБ

    5 0 Отговор
    Фотоволтаиците е най-голямата корупция ,защото продават скъпият ток на бедния народ !!!!

    13:01 08.08.2026

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