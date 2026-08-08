Протест в Стамболово срещу фотоволтаичен парк

Жители на село Жълти бряг в община Стамболово, област Хасково, излизат на граждански протест днес, 8 август, от 10:00 часа, за да изразят категоричното си несъгласие срещу планираното изграждане на мащабен фотоволтаичен парк в района.
Недоволните граждани ще блокират основното кръстовище в посока съседните села Царева поляна, Корен и Стамболово. Те настояват за незабавна намеса на държавните институции, съобщават от БНР.
Инвестиционното намерение предвижда изграждане на соларна електроцентрала с мощност 180 мегавата и прилежаща подстанция. Проектът ще засегне общо четири поземлени имота с внушителната обща площ от над 1700 декара. От тях два имота (около 1208 дка) се намират в землището на село Жълти бряг, а останалите два (около 511 дка) са на територията на Стамболово.
Основни притеснения и аргументи на протестиращите
Според организаторите от Инициативния комитет, проектът крие сериозни рискове, които не са били реално огласени пред местната общност:
- Липса на информираност и ОВОС: Местните твърдят, че никой не е потърсил мнението им, а за проекта липсва адекватна екологична оценка.
- Заплаха за биологичното разнообразие: По данни на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), цитирани от БНТ, в границите на обекта има местообитания на 12 защитени вида птици. Районът е и естествено убежище за застрашените шипобедрена и шипоопашата костенурки.
- Ефект на „топлинна яма“: Хората се опасяват, че огромната площ от панели ще повиши температурата в селото с поне 5 градуса. Те посочват като негативен пример съседното село Книжовник, където вече функционира голям соларен парк.
Исторически контекст и позиция на властите
Земите, отредени за фотоволтаичната централа, са продадени от Общинския съвет в Стамболово още през далечната 2006 година. Тогавашният проект е предвиждал изграждането на голф игрище, което хората са приели позитивно, но то така и не се е реализирало. Към днешна дата обаче предназначението е променено.
Кметът на община Стамболово потвърди старата собственост на имотите. Гражданите вече са изпратили официална жалба до областния управител на Хасково. Оттам обаче са обяснили, че законовите срокове за обжалване на решенията са изтекли и към момента няма правен механизъм, по който изграждането на централата да бъде спряно административно. Въпреки това, жителите на Жълти бряг остават в протестна готовност в защита на своята жизнена среда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
Коментиран от #5
10:00 08.08.2026
2 срам
10:02 08.08.2026
3 НАГЛИ И АЛЧНИ
10:02 08.08.2026
4 Пенкелер
Коментиран от #6
10:03 08.08.2026
5 Нормално
До коментар #1 от "Хасковски каунь":България като член на ЕС е богата държава.
10:04 08.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 смях в залата
Коментиран от #11, #15
10:11 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Всички зелени инсталации
10:17 08.08.2026
10 С лекота
Коментиран от #16
10:17 08.08.2026
11 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #7 от "смях в залата":ААА НЕ СТЕ ПРАВ
ВЖ.НАР.СЪБРАНИЕ КОЛКО
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОГРС. ИМАТ...
10:26 08.08.2026
12 ШЕФА
10:27 08.08.2026
13 Гост
Тези жители не знаят ли, че в клубът на богатите мнението на слугинаж е без значение?
10:27 08.08.2026
14 Защоооо
10:28 08.08.2026
15 Гост
До коментар #7 от "смях в залата":Твоят прогрес избива живота на планетата.
10:29 08.08.2026
16 Русия
До коментар #10 от "С лекота":Зад унищожението на блоковете стоят ПРЕСТЪПНИКА Сакскобурготски и ПРЕСТЪПНИЦАТА Меглена Пръмова !!! които се разхождат на свобода за това нац.предателство.
Коментиран от #20
10:29 08.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Kaлпазанин
10:39 08.08.2026
19 Това
10:45 08.08.2026
20 кат раззия няма
До коментар #16 от "Русия":тъй о$$ран@ на света!
Коментиран от #23
10:47 08.08.2026
21 Протест се прави през ноща
10:51 08.08.2026
22 Българин
Ако на същата площ се е засее пшеница, то за една година ще се добият 800 тона пшеница, с обща цена 160 000 евро. С една дума, за седмица от панелите прихода е колкото за година от пшеницата.
Коментиран от #25
10:58 08.08.2026
23 миме
До коментар #20 от "кат раззия няма":кажи нещо за бандерската перемога бе жълтопаветен аспух
Коментиран от #26, #28
11:01 08.08.2026
24 миме
11:06 08.08.2026
25 Слушай
До коментар #22 от "Българин":Я си провери сметките
11:22 08.08.2026
26 Женерал Чайка
До коментар #23 от "миме":В Масква всьо по плану
Коментиран от #27
11:23 08.08.2026
27 Ха ХаХа
До коментар #26 от "Женерал Чайка":А где голова Сирского?
Коментиран от #29
11:32 08.08.2026
28 мимозо
До коментар #23 от "миме":смажи хаспуха хаймарса иде
12:01 08.08.2026
29 мешду булочки
До коментар #27 от "Ха ХаХа":на ма маша ти
12:03 08.08.2026
30 ИВАН
12:12 08.08.2026
31 НРБ
13:01 08.08.2026