Под ключ от КГБ: Путин връща изходните визи за руснаците?

Отново държа в ръцете си стария си задграничен паспорт с почти изтрития съветски герб. Още на първата страница, след тази със снимката ми като 28-годишен – откривам нещо, което за всеки гражданин на СССР беше своеобразно постижение и символ на житейски успех – изходна виза за напускане на страната.
Усещане за мобилизация
Надпис "Излизане до 01.01.1993 г.", следва подпис и печат: отлично си спомням как чиновникът, който ги постави, ми каза: "Това скоро вече няма да ви е нужно".
И наистина – не мина много време и Руската федерация, която беше станала независима, се отърва от още един съветски атавизъм – напускането на страната стана напълно свободно. Много добре си спомням как тогава хората се радваха на възможността да пътуват безпрепятствено в чужбина без разрешение от ОВИР – Отдела за визи и разрешения, който на практика беше отдел на КГБ и контролираше и без това изключително ограниченото излизане извън границите на Съветския съюз.
Реших да си припомня стария документ, след като прочетох за намерението на Кремъл да възстанови практиката за издаване на изходни визи. Тази новина изобщо не ме изненада. Сред руските емигранти се появиха подигравателни коментари, тъй като и сега ФСБ контролира зорко, с помощта на компютърна мрежа, преминаването през границата и не пуска никого, когото руските власти не искат да пуснат. Излиза, че изходните визи изобщо не са необходими на руския режим.
Аз обаче смятам, че такава стъпка е напълно логична. На първо място, ако Путин реши да проведе всеобща или дори частична мобилизация, изходните визи ще бъдат много полезни на репресивните му служби за предотвратяване на масово бягство от Русия, както вече се случи през 2022 г. Особено към страните с безвизов режим. За целта ще се наложи да се отмени пътуването към държави като Армения и Казахстан без нужда от задграничен паспорт. Ако Москва предприеме някакви стъпки в тази посока, това ще бъде най-сигурният признак за предстояща мобилизация.
Още едно "решение" на проблем за Русия
Освен това отказът за издаване на виза за напускане на страната ще позволи на тайната полиция да постави допълнително препятствие пред онези, които вече следи – заподозрени в нелоялност или глобени за публикация в социалните мрежи, която не се харесва на ФСБ, "чуждестранни агенти" и други "неблагонадеждни" лица. Но не само тях.
Пропутинският вестник "Известия" съобщава, че руските ресторанти съкращават асортимента си от ястия. Причината е съкращаване на разходите за сметка на скъпите продукти и, което е още по-важно, недостигът на квалифицирани готвачи. Далеч съм от мисълта, че ФСБ е готова да залавя нищо неподозиращи кулинари, решили да си направят екскурзия до Анталия (поне засега). Безспорно има разлика между един готвач и един инженер в предприятие от военно-промишления комплекс с достъп до "строго секретна информация", които сега вече няма да бъдат пускани до ходят не само в Турция, която е членка на НАТО, но и например в Азербайджан.
Между тях обаче има стотици хиляди, а може би и милиони хора със специалности, преди всичко технически, които на фона на войната и емиграцията стават все по-дефицитни. При необходимост ще бъде значително по-лесно да ги "забавят" на етапа на издаване на изходна виза, отколкото при паспортния контрол.
Според информация от Telegram канала "Можем да обясним", властите обмислят възможността да ограничат или дори напълно да забранят частните пътувания до западни държави под претекст, че представляват някаква "заплаха" за руските граждани. В Европа ще се пътува (ако се получи виза) само в групи. В тях, както по времето на "съветската власт", ще има поне един, а може би и двама агенти на ФСБ, избрани измежду вербуваните "доброволни помощници", както евфемистично ги наричаха по времето на съветската власт.
За ФСБ това е още един повод да реализира проекта "изходна виза". В крайна сметка връщането на секретните сътрудници, придружаващи туристическите групи, и най-вече мрежата от възродени визови служби с раздути щатове означават нови бюджети, а заедно с тях и нови възможности за тяхното "усвояване" и за отклоняване на средства. А това няма да е никак трудно: нали тези съветски идеи са разбираеми и близки до духа на руския диктатор с неговия късносъветски опит.
Накрая нека не забравяме подкупите за издаване на изходни визи на хора, на които те са били отказани, или за ускоряване на този процес за всички останали. В последните години на Съветския съюз тази практика процъфтяваше. И нямам никакви основания да смятам, че сега ще бъде различно.
Автор: Константин Егерт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Орк
06:16 18.07.2026
2 пътник
06:44 18.07.2026
3 Българин
06:47 18.07.2026
4 Ъъъ
Коментиран от #5
06:47 18.07.2026
5 Украйна
До коментар #4 от "Ъъъ":е нападната, няма избор освен да се бори за свободата си от агресора. Виж, руснаците са окупатори на чужда територия и е смешно че малка Украйна ги нулира, сега агресорът яде бой и прави мобилизация и затваря границата си да не бягат мужиците. Смех!
Коментиран от #7
06:51 18.07.2026
6 ?????
Мине се мине някакво време и пак претоплят старата манджа.
Само че руснаците си пътуват без никакви ограничения от държавата им.
Що Дойче Велле не ни разкажат за пътуванията на украинците.
Да не говорим за новата европейска инициатива да връщат украинците на Зеленски щото не му стигат тия дето ги ловят като животни по улиците.
07:00 18.07.2026
7 Ъъъ
До коментар #5 от "Украйна":"е нападната, няма избор освен да се бори за свободата си от агресора."
И? Много държави са били нападани от агресори..... Една от тези държави е Иран, но те нямат право да се борят, нали? Защото украинското нашествие в Европа вече идва в повече на всички.... И вместо ДВ да ви занимава с "Нероден Петко" , може да ви каже примерно, че престъпленията от омраза срещу украинци в Полша са се увеличили с повече от 30%, а за първи път в Полша мнозинството от местните жители са се обявили против приемането на украински бежанци....Но няма да го направят. Вместо това, ще ви занимават с някакво потенциално въвеждане на изходни визи.... Ама като за идиоти е добре.... Пропагандата е за идиоти.
Коментиран от #9
07:04 18.07.2026
8 ДА СИ СЕДЯТ
БЛАТНИТЕ НЕЩАСТНИЦИ.
БЕЗ ИНТЕРНЕТ
БЕЗ БЕНЗИН
ГОЛЯМ КУПОН ЩЕ БЪДЕ
ЗА РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
АКО ИМ СПРАТ АЛКОХОЛА
ОЩЕ ПО ДОБРЕ ЩЕ БЪДЕ.
Коментиран от #11
07:04 18.07.2026
9 Ко речи?
До коментар #7 от "Ъъъ":Както се вижда, Иран правят каквото могат.
Коментиран от #12
07:08 18.07.2026
10 ТОТАЛНИЯ КОНТРОЛ
СЕ ЗАВРЪЩАТ...
НА РУСНАЦИТЕ
СЕВЕРНА КОРЕЯ
ЩЕ ИМ ИЗГЛЕЖДА КАТО
РАЙ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ДА НЕ ГО БАРАТ ПУТИН,
ДОКАТО НЕ ЗАЛИЧИ
РУСИЙКАТА.
Коментиран от #14
07:08 18.07.2026
11 Ба бааааа
До коментар #8 от "ДА СИ СЕДЯТ":Седят си и всичко си имат а ти скляпаш на пърцали и броиш ценчера за баничка
07:11 18.07.2026
12 Ъъъ
До коментар #9 от "Ко речи?":Рекох, че Иран се осъжда от всички... Иран са виновни, че ционистите и краварите ги нападнаха, щото не били дали петрола на Обора.
07:11 18.07.2026
13 Дойче веле 🚾
07:15 18.07.2026
14 Ба бааааа
До коментар #10 от "ТОТАЛНИЯ КОНТРОЛ":То пък в есср на урсулана е супер ежте бубулечки и мълчете
07:18 18.07.2026
15 Архимандрисандрит Бибиян
07:21 18.07.2026
16 1234
Особено забавно е как недостигът на квалифицирани готвачи се превръща в „доказателство“, че Путин ще заключва гражданите. Това не е анализ, а свободно съчинение по зададена тема: започва се с непроверим слух и се добавя всичко, което западната публика очаква да прочете за Русия.
Възможно ли е Русия някога да ограничи пътуванията? Разбира се. Но журналистиката трябва да показва доказателства за конкретното твърдение, а не да заменя липсата им със спомени от СССР, КГБ, Путин, готвачи и корупция. Въпросителната в заглавието не превръща фантазията във факт.
07:27 18.07.2026