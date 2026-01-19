Новини
Свят »
Китай »
Китай има проблем: по-слаб растеж, рекордно ниска раждаемост

Китай има проблем: по-слаб растеж, рекордно ниска раждаемост

19 Януари, 2026 22:18 736 26

  • раждаемост-
  • китай-
  • деца-
  • население-
  • китайци

Китай отбелязва по-слаб икономически растеж, а прогнозите предвиждат това да продължи. Една от причините е рекордно ниската раждаемост.

Китай има проблем: по-слаб растеж, рекордно ниска раждаемост - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Икономиката на Китай отбелязва значително забавяне на растежа: Според данни на статистическата служба в Пекин, в последното тримесечие на 2025 година брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 4,5 % в сравнение със същия период на предходната година. С това втората по големина икономика в света отбеляза най-слабия тримесечен растеж от края на строгите ограничения, наложени заради пандемията преди около три години . През предходните три тримесечия растежът беше по-висок: съответно 5,4%, 5,2% и 4,8%.

За цялата 2025 година все пак е отчетен ръст от 5% . По този начин целта от "около 5%", поставена от китайското правителство, беше постигната. В същото време обаче това е един от най-ниските годишни темпове на растеж от десетилетия насам.

Външната търговия крепи икономиката - въпреки Тръмп

Икономистите виждат причината преди всичко в слабото вътрешно търсене: напрегнатият пазар на труда и спадащите цени на недвижимите имоти имат потискащ ефект сред потребителите. Забавяне се наблюдава и при инвестициите. Инвестициите в дълготрайни активи са спаднали с 3,8 % през 2025 в сравнение с предходната година. Особено ясен е спадът в сектора на недвижимите имоти: инвестициите в недвижими имоти са спаднали със 17,2 %.

Икономиката продължава да бъде поддържана стабилно от външната търговия. Въпреки продължаващите напрежения със САЩ и новите несигурности в търговската политика, миналата седмица Пекин обяви рекорден търговски излишък от 1,2 трилиона долара за 2025 година.

Търговският спор с Вашингтон доведе до значителен спад на износа за САЩ с 20 процента, както и до спад на вноса от САЩ с 14,6 процента. Други пазари обаче успяха да компенсират тези загуби.

Експерти: Забавянето в растежа ще продължи

Международните организации очакват по-нататъшно забавяне на растежа на китайската икономика през следващите години. Световната банка прогнозира растеж от около 4,4% за 2026, а Международният валутен фонд – около 4,5%. Американската инвестиционна банка Goldman Sachs е малко по-оптимистична с прогноза от 4,8%, но също така посочва, че стабилните износи вероятно ще останат основната опора.

Същевременно Goldman Sachs предупреждава за продължаващи структурни проблеми. В Китай изграждането на икономика, задвижвана от потреблението и услугите, ще отнеме "години, ако не и десетилетия", пише главната икономистка на банката за Китай Хуй Шан в актуален анализ. Освен това секторът на недвижимите имоти все още не е достигнал дъното, а слабият пазар на труда продължава да потиска покупателното настроение на домакинствата.

Демографска криза: никога не са раждали по-малко бебета

Към това се добавя и демографската криза. Според официалните данни, през 2025 населението на Китай е намаляло с 3,39 милиона и така днес то наброява 1,405 милиарда души. С това броят на жителите е намалял за четвърта поредна година, като спадът се е ускорил. Докато броят на смъртните случаи е нараснал до 11,31 милиона, броят на ражданията е спаднал до рекордно ниското ниво от 7,92 милиона.

Днес на 1000 жители се раждат едва 5,63 деца. Това е най-ниската стойност от основаването на Китайската народна република през 1949 година. Някои от причините за това са високите разходи за отглеждането на деца, скъпите жилища, но и икономическата несигурност сред младите хора. Броят на сватбите също продължава да спада .

През 2016 китайското правителство премахна т.нар. политика на едно дете, която беше въведена в началото на 1980-те години с цел контрол на бързия растеж на населението. От 2021 двойките могат да имат три деца. Въпреки това ООН очаква китайското население да намалее от 1,4 милиарда души до 800 милиона до 2100 година. За да разполага с достатъчно работна ръка, правителството планира да повиши постепенно пенсионната възраст.

Това развитие затруднява плановете на Пекин да стимулира вътрешното потребление. Заплашващата загуба на стотици милиони работници оказва допълнителен натиск върху и без това напрегнатите пенсионни фондове.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние

    7 1 Отговор
    Само под крилото на Путин ще сме на сигурно място!

    22:22 19.01.2026

  • 2 Госあ

    8 1 Отговор
    Премиерът на Канада не мисли, че Китай имат огромен проблем 😉 Простолюдието си мисли, че китайчета шият маратонки за шепа ориз 😂 Докато вземат проби от обратната страна на Луната и предават от Марс. Всъщност, в Китай никога не е имало експлоатация на детски труд.

    22:23 19.01.2026

  • 3 Сатана Z

    13 1 Отговор
    450 милионна Европа иска помощ от 300 милионните САЩ да ги пази от 145 милионната Русия.
    Сега вече Германоидите от DW се загрижили за Китай ,че ще са 800 милиона когато в Германистан ще са останали 1 милион Арийци

    Коментиран от #6

    22:24 19.01.2026

  • 4 Ами

    5 0 Отговор
    За раждаемостта бих могъл да помогна , за растежа - не!

    22:25 19.01.2026

  • 5 Китаец

    7 0 Отговор
    Прочетете по-добре статията "Какво направи Китай след отвличането на президента на Венецуела" в сайта Поглед точка инфо от днес. В рубриката "Свят". Доста неща ще ви се изяснят.

    22:26 19.01.2026

  • 6 Ама

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Ти постоянно ли си глупав , или само когато не си се напил?

    Коментиран от #12

    22:26 19.01.2026

  • 7 Сатана Z

    0 4 Отговор
    Преди изборите водещият пита Румен Радев в Панорама:

    - Чия е Гренландия, г-н. Радев?

    22:27 19.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дойчо да ти каже

    3 1 Отговор
    Нямат си афганистанци, ганайци и прочие генодарители, които да прелъстят китайките на някоя гара, в метрото или направо на улицата. Китай веднага трябва да се запознае с германския опит и току се сродили с Индия и вече няма да имат търкания или поне не неприятни търкания.

    22:29 19.01.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    Китай годишно ражда деца колкото 2 Българии 😉

    22:29 19.01.2026

  • 11 Кви глупости пишете бре ?

    6 2 Отговор
    САЩ и в момента добавят 1 трилион долара към националния си дълг на всеки 71 дни. През 2024 г. те са го увеличавали с 1 трилион долара на всеки 150 дни. Това е най-бързият темп на натрупване на национален дълг в мирно време и няма признаци той да се забави... Китай през 2025 г. стана първата страна в света, която регистрира годишен търговски излишък от един трилион щатски долара. Това е забележително постижение, предвид ескалиращата търговска война със САЩ и нарастващата съпротива от страна на ЕС.

    22:30 19.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Китай няма никакъв проблем !

    3 1 Отговор
    Проблем с кратуната има този който е писал тази статия. Данните са студени и ясни. Според Associated Press, през 2025 г. BYD е продал 2,26 милиона електрически превозни средства в сравнение с 1,64 милиона на Tesla. Продажбите на електрически автомобили в Китай са нараснали със 17%, в Европа с 33%, позовавайки се на данни на Benchmark Mineral Intelligence, а в САЩ са нараснали само с 1%.

    Коментиран от #18

    22:32 19.01.2026

  • 14 Ами

    3 1 Отговор
    Тия китайци са много зле. Само 4,5% ръст и 1,2 трилиона долара излишък.
    Я ни вижте нас европейците цели 0,3% ръст и дълг който никой не знае колко е :)

    22:33 19.01.2026

  • 15 Да бе

    6 2 Отговор
    Сега трЕбва да вЕрваме на плиткоумното писание на DW? Лелей...

    22:34 19.01.2026

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Mного работят,малко саибът.💋🥳🤣🖕

    22:36 19.01.2026

  • 17 Алоооо, ...

    5 1 Отговор
    Китай през 2025 г. стана първата страна в света, която регистрира годишен търговски излишък от един трилион щатски долара. Това е забележително постижение, предвид ескалиращата търговска война със САЩ и нарастващата съпротива от страна на ЕС.

    22:36 19.01.2026

  • 18 Истина с подправки

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Китай няма никакъв проблем !":

    Китайците сами са публикували проучването, на базата на което, диваците са написали пропагандата си.

    22:37 19.01.2026

  • 19 Дойче веле ще ни каже нали

    3 0 Отговор
    Дали Китай имал проблем....щото са големи разбирачи ? Ама то бива бива кухарки ама чак толкова не бива. Направо до ушите можем да ви заровим точно с обратните факти

    22:40 19.01.2026

  • 20 Абе как не ви е срам само се чудя

    4 0 Отговор
    Подобна малоумна статия да публикувате? Китай за 2025 отнесе САЩ с 200 а Европа с 2000 а вие дивотии пишете. То една Грузия даже отнесе Европа с 200 ама де мозък у някое журнале да го отрази и да обясни как Грузия е с 8,7 ръст а Европа дуе супата ...

    22:46 19.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Я сега да ни кажете

    4 0 Отговор
    Как е в еврозонска България а? на 1000 жители колко точно деца се ряждат ? Аре кухарки да почнем да сравняваме ... А?

    22:50 19.01.2026

  • 23 Спецназ

    3 0 Отговор
    3 милиона китайци са намалели за 1 година!

    Е.АЦИ м.Мата, Баце!

    Тия да не са спрели да се ИВЪТ??

    22:50 19.01.2026

  • 24 Дойче веле са кретени

    4 0 Отговор
    А според мен и завършени олигофрени. Да им коментираш тъпотиите не си струва и е унижение

    22:52 19.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    Нямам представа кой ще им плаща пенциите на тези та патси.

    23:32 19.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания